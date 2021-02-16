Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського в Кривому Розі. ФОТО
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У Кривому Розі анонім зателефонував на лінію "102" і повідомив про мінування багатоквартирного будинку. Свою погрозу "мінер" пояснив тим, що не задоволений розміром пенсії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "056.com".
Вчора, 15 лютого, о 21:40 до Служби порятунку надійшов виклик про те, що в будинку №13 по вулиці Мистецька установлено вибухонебезпечний пристрій. У цьому будинку проживають батьки президента України Володимира Зеленського.
По телефону, "мінер" повідомив, що підірве квартиру батьків президента, тому що не задоволений своєю пенсією в розмірі 2 000 гривень. Поліцейським вдалося відстежити, звідки був зроблений дзвінок.
Як повідомили в Департаменті комунікації Національної поліції, мінером виявився 58-річний житель Кривого Рогу, який був у стані алкогольного сп'яніння.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Тепер мінеру загрожує від 1 до 6 років позбавлення волі.
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Воспитал быдло уверенное что пенсии платит президент с тумбочки. Выгребай
Міністр Соцполітики Лабезна написала,що зараз пенсія дорівнює 29% від зарплати, а у 2000 -2013 роках досягала 56%. Юля кине лозунг - підняти ЄСВ для великого бізнесу до рівня 2013 року, і президентська булава в неї в сарахвані. Зголоднілі проголосують.
простить,
наградить !!!!!
2000х1000 = 2000000 грн.! =)
Бубася на стадіоні до Порошенка
Удачи Вам.
До речі Коболев, ЄСВ, сплачує тільки з 120 000 гривень на місяць, хоча отримує 31 мільйон гривень на місяць. "Закон" такий...
зЕбилы, ещё грозятся пенсии отменить, боюсь что пенсионный фонд, так и не отменят...
хотя . я сильно сомневаюсь что они там сейчас обитают . так что пострадать могли только соседи
За год - 24 тысячи гривен.
Мужик решил накопить себе на телевизор, например.
Несколько месяцев общественных работ с табличкой- я заминировал дом по телефону...