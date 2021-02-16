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Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського в Кривому Розі. ФОТО

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Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського в Кривому Розі. ФОТО

У Кривому Розі анонім зателефонував на лінію "102" і повідомив про мінування багатоквартирного будинку. Свою погрозу "мінер" пояснив тим, що не задоволений розміром пенсії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "056.com".

Вчора, 15 лютого, о 21:40 до Служби порятунку надійшов виклик про те, що в будинку №13 по вулиці Мистецька установлено вибухонебезпечний пристрій. У цьому будинку проживають батьки президента України Володимира Зеленського.

По телефону, "мінер" повідомив, що підірве квартиру батьків президента, тому що не задоволений своєю пенсією в розмірі 2 000 гривень. Поліцейським вдалося відстежити, звідки був зроблений дзвінок.

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Як повідомили в Департаменті комунікації Національної поліції, мінером виявився 58-річний житель Кривого Рогу, який був у стані алкогольного сп'яніння.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Тепер мінеру загрожує від 1 до 6 років позбавлення волі.

Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського в Кривому Розі 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+39
По телефону, "минер" сообщил, что взорвет квартиру родителей президента, так как не доволен своей пенсией в размере 2 000 гривен. А как же "кiнець епохи бiдностi" ?
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16.02.2021 15:36
+37
развод для лохов. просто бубочка хочет обосновать необходимость переезда Риммы и Саши в охраняемую резиденцию поближе к внукам... конечно же за счет налогоплательщиков
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16.02.2021 15:42
+26
А чого не підірвав? ((
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16.02.2021 15:37
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По телефону, "минер" сообщил, что взорвет квартиру родителей президента, так как не доволен своей пенсией в размере 2 000 гривен. А как же "кiнець епохи бiдностi" ?
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16.02.2021 15:36 Відповісти
Народная любовь она такая)
Воспитал быдло уверенное что пенсии платит президент с тумбочки. Выгребай Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 9211
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16.02.2021 15:49 Відповісти
Певно наступним президентом буде президент від 10 мільйонів зголоднілих пенсіонерів.
Міністр Соцполітики Лабезна написала,що зараз пенсія дорівнює 29% від зарплати, а у 2000 -2013 роках досягала 56%. Юля кине лозунг - підняти ЄСВ для великого бізнесу до рівня 2013 року, і президентська булава в неї в сарахвані. Зголоднілі проголосують.
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16.02.2021 15:49 Відповісти
Скінчилась! Я вважаю, що гегемону просто не вистачає на Xennessy XO.

Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 7408
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16.02.2021 16:04 Відповісти
Папашке своему зельц повысил на несколько тыщ, а про этого мужика забыл...
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16.02.2021 16:08 Відповісти
понять,
простить,
наградить !!!!! Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 2580
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16.02.2021 16:45 Відповісти
А чого не підірвав? ((
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16.02.2021 15:37 Відповісти
в телефоне батарейка села..
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16.02.2021 15:38 Відповісти
Требования справедливые. Мужику уважуха.
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16.02.2021 15:39 Відповісти
58 лет на пенсии...
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16.02.2021 15:41 Відповісти
легко, если мусорок
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16.02.2021 15:43 Відповісти
мусарок с пенсией 2000? Ха-ха)
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16.02.2021 15:44 Відповісти
Та й металурги та шахтарі, слава Богу, на 2000 не живуть. Якийсь придурок з неурівноваженою психікою.
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16.02.2021 15:47 Відповісти
Чого зразу "придурок"? Вихований на кварталі і сватах середньостатистичний малорос-"дайте мені всі винні"
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16.02.2021 15:52 Відповісти
тільки придурки з неурівноваженою психікою вважають пенсію в 2000,а чи то 4000тис,грн врівноваженою і такою,що є достатньою для життя в Україні при нинішніх цінах на комунальні виплати,"кормові" і медпрепарати Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 7055
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16.02.2021 15:58 Відповісти
Вибачте Максим, але за 4000, навіть за 2000 тис. грн. , я б ще мандрував по світу!
2000х1000 = 2000000 грн.! =)
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16.02.2021 17:03 Відповісти
у мусоров пенсия минимум 4000.
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16.02.2021 15:46 Відповісти
Лікар, вчитель, категорій для вислуги було багато.
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16.02.2021 15:51 Відповісти
Лікар в 58 років на пенсії?
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16.02.2021 15:53 Відповісти
Це взагалі може бути пенсія по інвалідності.
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16.02.2021 15:55 Відповісти
25 років безперервного лікарського стажу до відомої Пенсійної реформи було достатньо.
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16.02.2021 15:56 Відповісти
Можливо працював в будівництві,або на громадському транспорті,там на пенсію йдуть в 55,пенсії близькі до мінімалки.
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16.02.2021 17:17 Відповісти
у меня друг на пенсии с 40 лет. прокурорский. отакэ...
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16.02.2021 17:37 Відповісти
В психиатриии у санитаров пенсии с 50 лет. (у ж. с 45лет)
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16.02.2021 18:10 Відповісти
да какая разница, нада было рвать зелемусоров без предупреждения
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16.02.2021 18:44 Відповісти
Не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1500 гривен пенсии хотя бы один месяц?

Бубася на стадіоні до Порошенка Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 5560
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16.02.2021 15:41 Відповісти
Ти може не помітив, що пенсії майже не перераховували з 2014 року і суттєво підняли їх, тільки під вибори 2019 року. Та й то, мінімалка, навіть після підвищень складала 1350 гривень... Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 1969
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16.02.2021 18:16 Відповісти
Анатолий,я на пенсии с 2009 года. В 2014 году пенсия была 1930гр(207$). Потом нас всех "опустили" стал получать в гривнях столько же,а в долларах 82!!! С 2019 постепенно подняли до 3020гр...С такими темпами роста,не уверен,что "доползу" до 207$....72 однако....
Удачи Вам.
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16.02.2021 19:00 Відповісти
Виктор, я мав на увазі мінімальну пенсію до 2019 року, в 2009 році, мінімальна складала менше тисячі гривень приблизно 120$ по тодішньому курсу. А так пенсії були різні, дехто хитрозроблений отримував десятки тисяч завжди.
До речі Коболев, ЄСВ, сплачує тільки з 120 000 гривень на місяць, хоча отримує 31 мільйон гривень на місяць. "Закон" такий...
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16.02.2021 19:26 Відповісти
Хоть кто-то с яйцами среди пассивного стада.
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16.02.2021 15:41 Відповісти
этим бы яйцам еще и голова на плечах не помешала Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 7913
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16.02.2021 15:49 Відповісти
Судя по всему, все остальные с головами, но без яиц! Минимум пенсы получают 1500 гривен!!! Знакомая, 39 лет стажа - 2,5 тыщъ!
зЕбилы, ещё грозятся пенсии отменить, боюсь что пенсионный фонд, так и не отменят...
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16.02.2021 16:44 Відповісти
и что есть вероятность что после того как подорвут квартиры Зелькиных соседей ( родители его там вряд ли живут ) сразу же всем пенсам увеличат пенсии ?
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16.02.2021 17:28 Відповісти
Ні,але моральне задоволення дозволить на деякий час забути про жебрацьку пенсію...
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16.02.2021 17:42 Відповісти
вам принесет удовлетворение то что Зелькиным соседям расхерячат квартиры ? или вы думаете что подрывник виртуоз взорвет исключительно квартиру Зеленских а остальным ни фига ?
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16.02.2021 18:16 Відповісти
развод для лохов. просто бубочка хочет обосновать необходимость переезда Риммы и Саши в охраняемую резиденцию поближе к внукам... конечно же за счет налогоплательщиков
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16.02.2021 15:42 Відповісти
порошенківський найманець? дайте розслідувати Люсі!
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16.02.2021 15:42 Відповісти
...нехай бы папашка поделился назначенной пожизненной стипендией от президеныша Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 5546
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16.02.2021 15:43 Відповісти
Когда назначат, тогда поделится
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16.02.2021 15:46 Відповісти
Придурок. как еврей говорил биомаса, хотя все евреи биомасса.
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16.02.2021 15:44 Відповісти
А коли б підірвав будинок, то пенсію добавили б? Мінерів розвелось хоч греблю гати.
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16.02.2021 15:45 Відповісти
Так утримання засудженого по цифрами які озвучує Кабмін обходиться в 10 тисяч на місяць. У нього ж надбавка тепер буде 8 тисяч
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16.02.2021 17:31 Відповісти
Ну нельзя же так...Теперь мама Римма с папой Сашей валидол жрут жменями
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16.02.2021 15:46 Відповісти
"Мужчина угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского в Кривом Роге." - сначала надо было взорвать, а после рассказывать, мол взорвал потому, что не доволен своей пенсией в размере 2 000 гривен.
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16.02.2021 15:46 Відповісти
а смысл ? Вовка все равно в Киеве а мамаРима и атец нах ни кому не сдались

хотя . я сильно сомневаюсь что они там сейчас обитают . так что пострадать могли только соседи Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 8073
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16.02.2021 15:48 Відповісти
таки он вывез их с этого рога наверно с год назад .
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16.02.2021 15:59 Відповісти
Нужно было у других родителей родиться.
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16.02.2021 15:48 Відповісти
Певно мав чому...Загалом незрозуміло,чому хай...
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16.02.2021 15:48 Відповісти
Вони ж уКиєві вже мешкають, а у Кривому Розі просто відосіки знімають...
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16.02.2021 15:49 Відповісти
Уверен на 120% что он голосовал за ЗЕбилов. Типа, свой парень из одного города, сейчас сделает всех миллионерами. И так думало всё 73-х процентное стадо.
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16.02.2021 15:50 Відповісти
А якби переміг інший кандидат, великі грошові мішки погодилися б підняти ЄСВ з 22% як нині, до вищого рівня?Не вірю, щоб Каломойша і Медвичук віддали б мільярди для підвищення пенсій.
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16.02.2021 15:54 Відповісти
шо, зебилы уже мстять сябе падобным?..
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16.02.2021 15:51 Відповісти
Ета ж пасягатєльства на культурнає дастаяніє страни!
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16.02.2021 15:53 Відповісти
Ну так там же всі дебіли,чому дивуватись?
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16.02.2021 15:58 Відповісти
на фоні таких "новин" всі вже забулися і 73% і 27% про цю новину, як з наших карманів намагаються відкрито вкрасти гроші.... - https://censor.net/ru/resonance/3247810/**********************************************************************************************************
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16.02.2021 16:00 Відповісти
Да не живут они в Кривом Рогу. Они живут в центре Киева
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16.02.2021 16:02 Відповісти
Дистанционный подрыв.
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16.02.2021 16:04 Відповісти
Жертва второй ступени медреформы. Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 1865
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16.02.2021 16:03 Відповісти
Мабуть всі адекватні способи підняти собі рейтинг у ЗЄ вже закінчилися.
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16.02.2021 16:04 Відповісти
І тут голос Хутіна: «Єслі би хатєлі взорвать, то взарвалі би.».
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16.02.2021 16:06 Відповісти
от идиот...они сами голодают, судя по сервировке праздничного стола на убогой кухне ))))
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16.02.2021 16:07 Відповісти
Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 3623
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16.02.2021 16:22 Відповісти
представляете как уважают? не открывшуюся выставку показали)))
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16.02.2021 16:33 Відповісти
В местах лишения свободы будет идти пенсия. Накапливаться.
За год - 24 тысячи гривен.
Мужик решил накопить себе на телевизор, например. Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 3174
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16.02.2021 16:23 Відповісти
Це підстава тепер офіційно перевезти батьків до Києва під Держ охорону і припинити приховувати, що вони давно проживають більше в Києві.
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16.02.2021 16:25 Відповісти
Пора на Конче-Заспу переезжать, засиделись в многоэтажке))))
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16.02.2021 16:32 Відповісти
Безумный порохобот? Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 6645
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16.02.2021 16:35 Відповісти
зебил недоволен главзелупой))))
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16.02.2021 16:36 Відповісти
Шо, у сметунов обострилось? Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 2139 Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 2139 Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 2139
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16.02.2021 16:36 Відповісти
Мужик.
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16.02.2021 16:47 Відповісти
Лохи не динозавры🎪
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16.02.2021 16:49 Відповісти
явно что голосовал за зеленского Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 5634
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16.02.2021 17:47 Відповісти
а кто видел их что они там живут?
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16.02.2021 17:54 Відповісти
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство. Теперь минеру грозит от 1 до 6 лет лишения свободы.Источник: https://censor.net/ru/n3248251

Несколько месяцев общественных работ с табличкой- я заминировал дом по телефону...
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16.02.2021 18:21 Відповісти
"зелені" повільно достигають))
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16.02.2021 18:25 Відповісти
А ведь теперь точно посадят, да еще и на максимальный срок как за покушение на членов семьи государственного деятеля.
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16.02.2021 18:28 Відповісти
а як же він може бути задволений пенсією у 2000 ? гундосий піаніст-мудило хтів своєму тату дати пожиттєву пенсію-стипендію, користуючись посадою гаранта, а хто цьому утирку призначить персональну пенсію, навіть якщо він відпрацює 30 років на якому-сь важкому виробництві.? Напевне що не має бути державніх пенсій різного розміру як у цій недоколиханій державі. Сидів виродок суддею, брав хабарі і судив людей за ці гроші, а тепер ще й пенсію отримує аж за 10-20 тис. грн. та вихідного пособія по 200-300 тис., а то і більше, за який хер питається? що для держави ці виродки мусорсько-суддівсько-прокурорські створили, податки сплачували, чи повернули що-сь з вкраденого? млять, гидота, а не держава!
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16.02.2021 18:29 Відповісти
Погрожувати це найбільша дурня в світі. Або не погрожуй, або підривай.
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16.02.2021 20:00 Відповісти
шутки шутками, но 13 номер... тут и Васька не чешись , шо-та да случится...
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16.02.2021 21:53 Відповісти
сумасшедших хватает.
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16.02.2021 22:27 Відповісти
Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 4913
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17.02.2021 09:25 Відповісти
"а твої батьки завжди виглядають так наче відчули кусок гівна, чи тільки коли ти поряд"
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17.02.2021 10:02 Відповісти
 
 