Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського в Кривому Розі. ФОТО

У Кривому Розі анонім зателефонував на лінію "102" і повідомив про мінування багатоквартирного будинку. Свою погрозу "мінер" пояснив тим, що не задоволений розміром пенсії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "056.com".

Вчора, 15 лютого, о 21:40 до Служби порятунку надійшов виклик про те, що в будинку №13 по вулиці Мистецька установлено вибухонебезпечний пристрій. У цьому будинку проживають батьки президента України Володимира Зеленського.

По телефону, "мінер" повідомив, що підірве квартиру батьків президента, тому що не задоволений своєю пенсією в розмірі 2 000 гривень. Поліцейським вдалося відстежити, звідки був зроблений дзвінок.

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Як повідомили в Департаменті комунікації Національної поліції, мінером виявився 58-річний житель Кривого Рогу, який був у стані алкогольного сп'яніння.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Тепер мінеру загрожує від 1 до 6 років позбавлення волі.