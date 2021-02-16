Мужчина угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского в Кривом Роге. ФОТО

В Кривом Роге неизвесный мужчина позвонил на линию "102" и сообщил о минировании многоквартирного дома. Свою угрозу "минер" объяснил тем, что не доволен размером пенсии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "056.com".

Вчера, 15 февраля, в 21:40 в Службу спасения поступил вызов о том, что в доме №13 по улице Мыстецька находится взрывоопасное устройство. В этом доме проживают родители президента Украины Владимира Зеленского.

По телефону, "минер" сообщил, что взорвет квартиру родителей президента, так как не доволен своей пенсией в размере 2 000 гривен. Полицейским удалось отследить, откуда был совершен звонок.

Как сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции, минером оказался 58-летний житель Кривого Рога, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство. Теперь минеру грозит от 1 до 6 лет лишения свободы.

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