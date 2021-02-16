Мужчина угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского в Кривом Роге. ФОТО
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В Кривом Роге неизвесный мужчина позвонил на линию "102" и сообщил о минировании многоквартирного дома. Свою угрозу "минер" объяснил тем, что не доволен размером пенсии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "056.com".
Вчера, 15 февраля, в 21:40 в Службу спасения поступил вызов о том, что в доме №13 по улице Мыстецька находится взрывоопасное устройство. В этом доме проживают родители президента Украины Владимира Зеленского.
По телефону, "минер" сообщил, что взорвет квартиру родителей президента, так как не доволен своей пенсией в размере 2 000 гривен. Полицейским удалось отследить, откуда был совершен звонок.
Как сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции, минером оказался 58-летний житель Кривого Рога, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство. Теперь минеру грозит от 1 до 6 лет лишения свободы.
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Воспитал быдло уверенное что пенсии платит президент с тумбочки. Выгребай
Міністр Соцполітики Лабезна написала,що зараз пенсія дорівнює 29% від зарплати, а у 2000 -2013 роках досягала 56%. Юля кине лозунг - підняти ЄСВ для великого бізнесу до рівня 2013 року, і президентська булава в неї в сарахвані. Зголоднілі проголосують.
простить,
наградить !!!!!
2000х1000 = 2000000 грн.! =)
Бубася на стадіоні до Порошенка
Удачи Вам.
До речі Коболев, ЄСВ, сплачує тільки з 120 000 гривень на місяць, хоча отримує 31 мільйон гривень на місяць. "Закон" такий...
зЕбилы, ещё грозятся пенсии отменить, боюсь что пенсионный фонд, так и не отменят...
хотя . я сильно сомневаюсь что они там сейчас обитают . так что пострадать могли только соседи
За год - 24 тысячи гривен.
Мужик решил накопить себе на телевизор, например.
Несколько месяцев общественных работ с табличкой- я заминировал дом по телефону...