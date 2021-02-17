Кравчук поспілкувався з терористом Пушиліним в ефірі російських пропагандистів. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук поспілкувався в ефірі російського телебачення з ватажком терористів т. зв. "ДНР" Денисом Пушиліним. "ЄС" звинуватила його в підіграванні агресору, Арестович і Кулеба - стали на захист.
Діалог з Пушиліним Кравчук вів удень 15 лютого в ефірі ток-шоу "Час покаже" на російському "Первом канале", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".
Спочатку по відеозв'язку в студію включився Кравчук, а після невеликої дискусії ведучий повідомив, що на зв'язку також є Пушилін і запропонував главі української делегації в ТКГ поставити йому запитання.
Співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявила, що участю в цьому ефірі Кравчук "підігравав Кремлю", інформує "Прямий".
"У той час, як президент Зеленський і РНБО закривають російські телесмітники в Україні, представник України в Тристоронній контактній групі Кравчук включається сьогодні на канал Росія на ОРТ, і в прямому ефірі дискутує там з Пушиліним, бойовиком, підігруючи Кремлю", - сказала вона.
На захист Кравчука висловився радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.
"Чи винен він у тому, що одночасно з ним включають якогось Пушиліна? Його ж не попереджали про це. <...> Те, що вони підключають Пушиліна - людину, яка для нас і самого Леоніда Кравчука є терористом і кваліфікується нами як терорист або майже як терорист, тому що існують певні юридичні нюанси - це ж не його вина [Кравчука]", - сказав Арестович в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
На уточнююче запитання ведучого, чи міг Кравчук відмовитися від розмови з Пушиліним, Арестович відповів: "Міг відмовитися. А міг використати [ефір], щоб довести його неправоту".
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що питань до принциповості і патріотичності позиції Кравчука бути не може.
"Але сам його історичний статус, його роль у здобутті незалежності України дозволяє йому робити трохи більше, ніж будь-якій посадовій особі, зокрема під час різних телеефірів", - сказав Кулеба на пресконференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Сам Кравчук прокоментував ефір з Пушиліним під час виступу на форумі "Україна 30". Слова ватажка терористів організації "ДНР" він розцінив як намір інтегрувати окуповані території в Росію. "Таким чином, офіційно на російському телеканалі в Москві ватажок заявив про реальні цілі", - підкреслив Кравчук і додав, що домовитися з РФ про врегулювання конфлікту на Донбасі "практично неможливо".
Будь ласка, зачекайте...
Хто із ким чудово почувається - це фантазії, навіяні олігархічним зомбоящиком справжнім своїм сектантам. Фантазії нічого не вартують проти факту реальної втрати прихватизованих мільярдів доларів переліченими особами. Такого мафія не пробачає, чим маркує своїх ворогів. І в нас немає інших прикладів подібних наїздів провідних політиків на панівну систему, бо усі вони є не державними діячами, а пристосуванцями, що ту систему обслуговують.
Олигарх имеет свою фракцию и свои СМИ. А Таруты этого нет, он миллиардер, но не олигарх.
Коломойский обещал покинуть Украину, если Тимошенко станет Президентом в 2010-м году - вот это дружба
Якого числа лютого 14 року відбулося те засідання РНБО?
Але цілком можливо зробити це шляхом розвитку економики! Путін создавав Енергетичну Сверх державу. Це означає, що головний фронт не на фронті (при всій моєї повазі до тіх, хто на фронті нас бороніт), головний фронт, це незалежна енергетика, а енергозбереження її вістря.
Рівнем життя треба перемогати!
А тут мы напрямую против Кремля и при договорняках Фрау и части стран ЕС с Кремлём, без военного вмешательства США - Обама таки действительно был ЧМО, тут кацапы правы.
Ну не сможем мы их сегодня разбить наступлением. Только ребят положим и минимум Левобережной Украины и Причерноморья лишимся. Сейчас лучше сложившийся статус кво. С экономики надо начинать. С увеличения добычи собственного газа и угля, с переводом части ТЭС на мазут, который хранить безопаснее и удобнее, с создания производства своих собственных топливных сборок для блоков АЭС, из обогащенного Вестенхауз урана (взамен продавать им добытую урановую руду, на что в США согласны), с модернизации предприятий...
Але головне дійсно - знищення олігархічної системи придушення України.
В городах должно быть разумное соотношение котельных в микрорайонах, где короткие магистрали теплотрасс и не надо постоянно разрывать дороги. Там, где плечо доставки уже значительно и большая потеря тепла, такие дома надо отрезать от котельных микрорайона, но за счет державы ставить на них "крышные котельные", которые уже лет 20 производят в Украине (там, где кровля может не выдержать или она стропильная, там надо ставить компактную, автономную котельную возле дома, она размером примерно с морской контейнер).
Частный сектор делить на обогрев электрокотлами (АЭС дают вполне адекватную цену), газовыми котлами (вот тут нагибать потребителя ступеньчатой ценой - больше потребления, значит больше стоимость, пусть утепляет свой дом) и на пеллетах (их можно делать из древесины, соломы, кукурузы, отходов подсолнечника, а у нас только сена на 2 млн тонн в год на полях сгнивает, да мы их еще и на экспорт гнать можем).
В сельской местности, на школы и т.п. ставить котельные (там, где это оправдано) на тюках соломы, которые в котел грузит погрузчик. Такие котлы производят в Одесской области. Всех расходов - не персонал, электроэнергию (в том числе зарядка автопогрузчика или диз топливо), да доставка соломы с поля к объекту.
Но и это не все. Мой знакомый начальник водоконала рассказывал, что при Януковиче им заменили три насоса (на итальянские). Мало того, что года три вообще не ломались, так еще за первый же год сэкономили электроэнергии на покупку четвертого насоса. Это пример того, как мы можем начать экономить. По оценкам экспертов, Украина может сократить расходы энергии примерно в шесть раз и тогда да, тогда мы не импортеры, а экспортеры или более конкурентны на мировых рынках, как производители всего и вся.
От себя лично - надеюсь СБУ примут и отработают всех пушилиных и прочих террористов!
ТЕРРОРИСТ !
.
Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
.
рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
.
https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
.
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
.
. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
.
https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be
.
.
..ВАРВАРЫ - - - -
https://www.youtube.com/watch?v=fbIe8QC5unY ..
ВОРЫ - ВАРВАРЫ .
идиоты-варвары.
.
УРОДЫ-УБИЙЦЫ - воры - варвары.
.
..
..ю.....
..................................................
А от коли б у Другій Світовій радянський високопосадовець вів би перемовини з нацистами, то що з ним було б...
Не кажу вже про те що різні кравчуки розброїли Україну від ядерної зброї, навіть шахти пусті пускові взривали за обіцянки і трохи кредитів з гуманітарною допомогою. Ми вам курячі окорочки, а ви нам ядерні ракети і знищите всі пускові шахти. Це все одно що жертва перед насильником сама добровольно роздягається, кравчук аморальний тип, глибоко аморальний.
у церкві"© (Г.Москаль)
Хорошо бы, Вседержитель явился бы к Архистратигу Михаилу и дал бы прочухана за бардак в его канцелярии. Соответственно, вышеупомянутый Архангел в своём ведомстве навёл бы порядок в документообороте, отыскал бы давно затерявшийся призывной лист на христопродавца Кравчука и дал бы ему ход на исполнение.
А то оно как-то не по-христиански получается - вечная память уже сотворена ("Кравчучка"), а объект сотворённой вечной памяти до сих пор пердит на белом свете.
Спілкується з терористами = легітимізує їх як "сторону конфлікту" = посібник терористів = терорист.
- ленид, а что там с золотом партии? без тебя порешали?