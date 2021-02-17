Кравчук поспілкувався з терористом Пушиліним в ефірі російських пропагандистів. ВIДЕО

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук поспілкувався в ефірі російського телебачення з ватажком терористів т. зв. "ДНР" Денисом Пушиліним. "ЄС" звинуватила його в підіграванні агресору, Арестович і Кулеба - стали на захист.

Діалог з Пушиліним Кравчук вів удень 15 лютого в ефірі ток-шоу "Час покаже" на російському "Первом канале", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".

Спочатку по відеозв'язку в студію включився Кравчук, а після невеликої дискусії ведучий повідомив, що на зв'язку також є Пушилін і запропонував главі української делегації в ТКГ поставити йому запитання.

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Співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявила, що участю в цьому ефірі Кравчук "підігравав Кремлю", інформує "Прямий".

"У той час, як президент Зеленський і РНБО закривають російські телесмітники в Україні, представник України в Тристоронній контактній групі Кравчук включається сьогодні на канал Росія на ОРТ, і в прямому ефірі дискутує там з Пушиліним, бойовиком, підігруючи Кремлю", - сказала вона.

На захист Кравчука висловився радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

"Чи винен він у тому, що одночасно з ним включають якогось Пушиліна? Його ж не попереджали про це. <...> Те, що вони підключають Пушиліна - людину, яка для нас і самого Леоніда Кравчука є терористом і кваліфікується нами як терорист або майже як терорист, тому що існують певні юридичні нюанси - це ж не його вина [Кравчука]", - сказав Арестович в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

На уточнююче запитання ведучого, чи міг Кравчук відмовитися від розмови з Пушиліним, Арестович відповів: "Міг відмовитися. А міг використати [ефір], щоб довести його неправоту".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що питань до принциповості і патріотичності позиції Кравчука бути не може.

"Але сам його історичний статус, його роль у здобутті незалежності України дозволяє йому робити трохи більше, ніж будь-якій посадовій особі, зокрема під час різних телеефірів", - сказав Кулеба на пресконференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Сам Кравчук прокоментував ефір з Пушиліним під час виступу на форумі "Україна 30". Слова ватажка терористів організації "ДНР" він розцінив як намір інтегрувати окуповані території в Росію. "Таким чином, офіційно на російському телеканалі в Москві ватажок заявив про реальні цілі", - підкреслив Кравчук і додав, що домовитися з РФ про врегулювання конфлікту на Донбасі "практично неможливо".