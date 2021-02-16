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Новости Политика Украины
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Геращенко Ирина (1618) Кравчук (1226) Донбасс (26945) Кулеба Дмитрий (2634) Пушилин (129) Арестович Алексей (327)

Кравчук пообщался с террористом Пушилиным в эфире российских пропагандистов. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук пообщался в эфире российского телевидения с главарем террористов т. наз. "ДНР" Денисом Пушилиным. "ЕС" обвинила его в подыгрывании агрессору, Арестович и Кулеба - встали на защиту.

Диалог с Пушилиным Кравчук вел днем 15 февраля в эфире ток-шоу "Время покажет" на российском "Первом канале", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

Сначала по видеосвязи в студию включился Кравчук, а после небольшой дискуссии ведущий сообщил, что на связи также есть Пушилин и предложил главе украинской делегации в ТКГ задать ему вопросы.

Сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко в эфире "Свободы слова" на ICTV заявила, что участием в этом эфире Кравчук "подыгрывал Кремлю", информирует "Прямой".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мы должны смотреть правде в глаза - договориться с РФ невозможно, - Кравчук. ВИДЕО

"В то время, как президент Зеленский и СНБО закрывает российские телепомойки в Украине, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Кравчук включается сегодня на канал Россия на ОРТ, и в прямом эфире дискутирует там с Пушилиним, боевиком, подыгрывая Кремлю", - сказала она.

В защиту Кравчука высказался советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Виноват ли он в том, что одновременно с ним включают какого-то Пушилина? Его же не предупреждают об этом. <...> То, что они подключают Пушилина — человека, который для нас и самого Леонида Кравчука выглядит как террорист и квалифицируется нами как террорист или почти как террорист, потому что существуют определенные юридические нюансы — это же не его вина [Кравчука]", - сказал Арестович в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Также на Цензор.НЕТ: Минский процесс на данный момент скорее жив, чем мертв, - Кулеба

На уточняющий вопрос ведущего, мог ли Кравчук отказаться от разговора с Пушилиным, Арестович ответил: "Мог отказаться. А мог использовать [эфир], чтобы доказать его неправоту".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопросов к принципиальности и патриотичности позиции Кравчука быть не может.

"Но сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем любому должностному лицу, в том числе во время разных телеэфиров", - сказал Кулеба на пресс-конференции, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Сам Кравчук прокомментировал эфир с Пушилиным во время выступления на форуме "Украина 30". Слова главаря террористов организации "ДНР" он расценил как намерение интегрировать оккупированные территории в Россию. "Таким образом, официально на российском телеканале в Москве главарь заявил о реальных целях", — подчеркнул Кравчук и добавил, что договориться с РФ об урегулировании конфликта на Донбассе "практически невозможно".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+67
Старый маразматик в своём стиле... Это как нужно не любить свою страну, чтоб допускать такое к официальным переговорам...
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16.02.2021 20:46
+36
От і прямі переговори з терористами.
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16.02.2021 20:51
+35
Зеленский молодой. Но комуняка с него вышла б, - закачаешся.
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16.02.2021 20:58
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Нести пургу, а не сперечатися.
Хто із ким чудово почувається - це фантазії, навіяні олігархічним зомбоящиком справжнім своїм сектантам. Фантазії нічого не вартують проти факту реальної втрати прихватизованих мільярдів доларів переліченими особами. Такого мафія не пробачає, чим маркує своїх ворогів. І в нас немає інших прикладів подібних наїздів провідних політиків на панівну систему, бо усі вони є не державними діячами, а пристосуванцями, що ту систему обслуговують.
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18.02.2021 18:45 Ответить
Олигархи Пинчук и Ахметов ее компания? Уж не за то ли, что она отобрала у них Криворожсталь? И Пинчук, из "ее компании" нанимал против нее киллера!

Олигарх имеет свою фракцию и свои СМИ. А Таруты этого нет, он миллиардер, но не олигарх.

Коломойский обещал покинуть Украину, если Тимошенко станет Президентом в 2010-м году - вот это дружба
Кравчук поспілкувався з терористом Пушиліним в ефірі російських пропагандистів - Цензор.НЕТ 4445
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18.02.2021 20:15 Ответить
Galyna Tesla

Якого числа лютого 14 року відбулося те засідання РНБО?
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17.02.2021 23:40 Ответить
Европа требует вести переговоры. Санкции им обходятся в копеечку они хотят как можно скорее их отменить. Если Украина откажеться вести переговоры то они их тукт же и отменят. Это я для упертых поясняю
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17.02.2021 11:10 Ответить
Тільки військовим шляхом можно звільнити Донбас. (крапка) Підлючити гарантів з Будапештського меморандуму...і хай вони виконують взяті на себе зобов'язання. А ще краще, щоб вони допомогли військовим озброєнням.
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17.02.2021 09:01 Ответить
Якім озброєнням можливо змінити думки у мозгах українців не тільки на окупованих ворогом територіях?

Але цілком можливо зробити це шляхом розвитку економики! Путін создавав Енергетичну Сверх державу. Це означає, що головний фронт не на фронті (при всій моєї повазі до тіх, хто на фронті нас бороніт), головний фронт, це незалежна енергетика, а енергозбереження її вістря.

Рівнем життя треба перемогати!
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17.02.2021 09:36 Ответить
А покращити рівень життя українців, можливо лише шляхом повної перезагрузки, і починати треба з усунення всіх олігархів від влади и реприватизації частини їхнього майна (у першу чергу з природних монополій - облгазів, та обленерго).
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17.02.2021 09:40 Ответить
Воно то так...Але спочатку по сценарію, як у колишній Югославії, а вже потім - економіка.
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17.02.2021 10:02 Ответить
Нет. Тогда, в осколках Югославии, против РФ применяли вооруженные силы НАТО, и то за Сербию Кремль уцепился когтями и там до сих пор нет порядка.
А тут мы напрямую против Кремля и при договорняках Фрау и части стран ЕС с Кремлём, без военного вмешательства США - Обама таки действительно был ЧМО, тут кацапы правы.

Ну не сможем мы их сегодня разбить наступлением. Только ребят положим и минимум Левобережной Украины и Причерноморья лишимся. Сейчас лучше сложившийся статус кво. С экономики надо начинать. С увеличения добычи собственного газа и угля, с переводом части ТЭС на мазут, который хранить безопаснее и удобнее, с создания производства своих собственных топливных сборок для блоков АЭС, из обогащенного Вестенхауз урана (взамен продавать им добытую урановую руду, на что в США согласны), с модернизации предприятий...
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17.02.2021 10:33 Ответить
І з термомодернізації усіх будівель та заміни кількадесятирічних котелень з довжелезними теплотрасами для обігріву всесвіту на компактні прибудинкові. Наявний газ після цього стане надлишковим.
Але головне дійсно - знищення олігархічної системи придушення України.
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17.02.2021 23:23 Ответить
Именно так и не только это.
В городах должно быть разумное соотношение котельных в микрорайонах, где короткие магистрали теплотрасс и не надо постоянно разрывать дороги. Там, где плечо доставки уже значительно и большая потеря тепла, такие дома надо отрезать от котельных микрорайона, но за счет державы ставить на них "крышные котельные", которые уже лет 20 производят в Украине (там, где кровля может не выдержать или она стропильная, там надо ставить компактную, автономную котельную возле дома, она размером примерно с морской контейнер).

Частный сектор делить на обогрев электрокотлами (АЭС дают вполне адекватную цену), газовыми котлами (вот тут нагибать потребителя ступеньчатой ценой - больше потребления, значит больше стоимость, пусть утепляет свой дом) и на пеллетах (их можно делать из древесины, соломы, кукурузы, отходов подсолнечника, а у нас только сена на 2 млн тонн в год на полях сгнивает, да мы их еще и на экспорт гнать можем).

В сельской местности, на школы и т.п. ставить котельные (там, где это оправдано) на тюках соломы, которые в котел грузит погрузчик. Такие котлы производят в Одесской области. Всех расходов - не персонал, электроэнергию (в том числе зарядка автопогрузчика или диз топливо), да доставка соломы с поля к объекту.

Но и это не все. Мой знакомый начальник водоконала рассказывал, что при Януковиче им заменили три насоса (на итальянские). Мало того, что года три вообще не ломались, так еще за первый же год сэкономили электроэнергии на покупку четвертого насоса. Это пример того, как мы можем начать экономить. По оценкам экспертов, Украина может сократить расходы энергии примерно в шесть раз и тогда да, тогда мы не импортеры, а экспортеры или более конкурентны на мировых рынках, как производители всего и вся.
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18.02.2021 11:09 Ответить
Переговори розраховані на дурачка,Росія їх не сприймає в серйоз,за спиною сміються в кулак.Україна до цих переговорів ставиться серйозно,думає,що зможе з них "витиснути якесь раціональне зерно".Це міф,марна надія.Ви подивіться,як вони стараються з Кравчука зробити старого марозматика,дурачка.Це постійне перебивання,махляції зі звуком,а в Пушіліна-маріонетки все чудово,голосно і не перебивають.Хоч він крутиться,як вуж,на сковорідці,і меле щось своє.Кравчук там потрібний,його знають у світі,йому вірять і його слухають.Світ хоче знати правду.Росія ніколи не віддає тереторії,які попала в її лапи.І цих добровільно не віддасть.Вони вистрілили в нашу сторону,вбили нашого воїна,перемир'я закінчилось.Бити у відповідь і потрошки звільняти нашу територію,і ні кроку назад.Озброюватись,піднімати економіку,робити життя НАШИХ людей кращим,здобувати підтримку від СВІТУ.І під "парасольку" НАТО.Якнайшвидше.
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17.02.2021 09:45 Ответить
Старість не радість, панове, діда вже давно потрібно відпустити доживати своє.
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17.02.2021 10:07 Ответить
Кравчук супер!!! Один вопрос !!! А в ответ - понос!!!!
От себя лично - надеюсь СБУ примут и отработают всех пушилиных и прочих террористов!
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17.02.2021 10:12 Ответить
украинская армия как РККА : рабоче-крестьянская. Послужили бы внучкИ Кравчука на Донбассе и он бы давно поумнел.
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17.02.2021 10:16 Ответить
рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.
Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
.
. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
.
https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be

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.
..ВАРВАРЫ - - - -

https://www.youtube.com/watch?v=fbIe8QC5unY ..
ВОРЫ - ВАРВАРЫ .
идиоты-варвары.
.
УРОДЫ-УБИЙЦЫ - воры - варвары.


.
..
..ю.....
..................................................
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17.02.2021 10:41 Ответить
все це кацапське лайно розуміє та знає. Тільки свого фюрера та свої людожерські звичаї прикривають.
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17.02.2021 11:03 Ответить
Старой комунистической проститутке пофиг где и с кем.
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17.02.2021 10:44 Ответить
браття комуністи.
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17.02.2021 11:01 Ответить
Старого використали в пропоганді
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17.02.2021 10:49 Ответить
По пушилину и другим вождям лугандонии должны быть уже объявлены приговора, о которых можно говорить на подобных мероприятиях. Всё остальное от лукавого.
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17.02.2021 10:53 Ответить
цей запроданець кацапський знову показав свою йолопнуту макітру... За нього ще й хтось голос свій віддавав...
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17.02.2021 11:01 Ответить
Кравчук - паскуда! З терористами можлива тільки одна розмова - кулеметна черга...
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17.02.2021 11:21 Ответить
Напевно Леонід Макарович вже в дуже, дуже у поважному віці. Да, він розумна і досвідчена людина, однак жорстко, а саме головне міттєво реагувати на маячню зрадника Пушиліна не може. Тому просто надав можливість кремлівській маріонетці заслати посили ***** в Україну. І ви дуже помиляєтесь, якщо вважаєте, що їх не почули у тіх же Луганській і Донецькій областях, де Україна діє м'яко, а вороги жорстко. Кравчуку Л.М. пора на пенсію, а Пушиліну за грати, чи може до Мотороли. Він щось осмілів останнім часом.
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17.02.2021 11:40 Ответить
Кожен по-своєму оцінює політичну діяльність першого президента України Леоніда Макаровича Кравчука. Років з десять тому для себе визначив, що головну роль у проголошенні незалежності України 24.08.91. відіграв Леонід Кравчук. Якби не він, то незалежної України не було б. Ніхто не має, на мій погляд, морального права засуджувати Леоніда Кравчука за те, що він дозволив собі висловити свою точку зору на путінському ТВ. У свої 86-років він залишається для об'єктивно мислячих громадян беззаперечним патріотом України, засновником її незалежності. Міцного здоров'я Леоніду Макаровичу!
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17.02.2021 11:49 Ответить
Згоден, він PDRS з великої літери, а з таких нічого не спитаєш ...Комуняка це вже назавжди.
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17.02.2021 12:20 Ответить
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук пообщался в эфире российского телевидения с главарем террористов т. наз. "ДНР" Денисом Пушилиным. "ЕС" обвинила его в подыгрывании агрессору, Арестович и Кулеба - встали на защиту. Источник: https://censor.net/ru/n3248321
А от коли б у Другій Світовій радянський високопосадовець вів би перемовини з нацистами, то що з ним було б...
Не кажу вже про те що різні кравчуки розброїли Україну від ядерної зброї, навіть шахти пусті пускові взривали за обіцянки і трохи кредитів з гуманітарною допомогою. Ми вам курячі окорочки, а ви нам ядерні ракети і знищите всі пускові шахти. Це все одно що жертва перед насильником сама добровольно роздягається, кравчук аморальний тип, глибоко аморальний.
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17.02.2021 12:18 Ответить
В 90-ті роки влада з мовчазної згоди та навіть участі майже всіх громадян побудувала мафіозний олігархічний капіталізм. Україна стала однією із відсталих, корумпованих країн Європи та світу. Екс-посол США у нашій країні В.Міллер у квітні 1998р. відмітив, що Україна компрометує цивілізований Захід. Менталітет більшості громадян переміг Україну. Справа не лише у владі, а в нас самих. Тому в Україні панують олігархи, корупціонери, шахраї та інші злочинці.
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17.02.2021 12:27 Ответить
Почин к разворовыванию самообеспеченной Украины произвел коммунист-интернационалист Кравчук..Пора уже ему угомониться,так нет, вступил в разговор с российским наемником-сепартистом и потенциальным убийцей..С которым порядочный украинец даже на на одном га с..ать не сядет..Это позор для всех кто защищает и защищал Родину от рашагрессии !
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17.02.2021 13:02 Ответить
Добро не вышло . Срач и позор на весь мир .
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17.02.2021 13:31 Ответить
Кравчук в маразмі. Викликайте санітарів і негайно ізолюйте цього старенького. Йому потрібен спокій, теплий чай, мяка ковдра і ніякого телевізора! Кравчук поспілкувався з терористом Пушиліним в ефірі російських пропагандистів - Цензор.НЕТ 2413
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17.02.2021 13:38 Ответить
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Хорошо бы, Вседержитель явился бы к Архистратигу Михаилу и дал бы прочухана за бардак в его канцелярии. Соответственно, вышеупомянутый Архангел в своём ведомстве навёл бы порядок в документообороте, отыскал бы давно затерявшийся призывной лист на христопродавца Кравчука и дал бы ему ход на исполнение.
А то оно как-то не по-христиански получается - вечная память уже сотворена ("Кравчучка"), а объект сотворённой вечной памяти до сих пор пердит на белом свете.
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17.02.2021 13:39 Ответить
Дедушка -2 после Машиного деда протянул дольше, но маразм и разрыв , вечный разрыв мозга в пропплаченных услужениях идеям противоположной направленности, дал о себе знать. АМИНЬ! Арестович его защищал, он убеждал в его патриотичности, на самом деле он даже завидовал Кравчуку, что сам Люся протянул в иммидже защитника Украины гораздо меньше...
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17.02.2021 13:57 Ответить
Да посадите уже это старого выжившего из ума украинского Чаушеску. Он пережил коммунистическую оккупацию, тюрьма для него курорт.
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17.02.2021 16:29 Ответить
когда свирепствовало на каазлабаде ГКЧП он молчал шо рыба об лед, так не распоясывался... А кста , кто-нить интересовался его "непосильно" нажитой (на скромную зарплатку) хатинкою в Альпах?
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17.02.2021 18:46 Ответить
ой буде скоро Божий суд... людского он не боится
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17.02.2021 23:06 Ответить
за рюзьге мир! за паБеду!



Кравчук поспілкувався з терористом Пушиліним в ефірі російських пропагандистів - Цензор.НЕТ 1450
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17.02.2021 18:12 Ответить
Просте рівняння:
Спілкується з терористами = легітимізує їх як "сторону конфлікту" = посібник терористів = терорист.
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17.02.2021 18:48 Ответить
Представник держави Україна, на зомбіпомийці країни агресора. питає в ватажка бандитів што мнє дєлать..Накуй іди, якщо в тебе такі запитання.
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17.02.2021 20:19 Ответить
Вообще то Кравчук, как участник Минских постоянно с кем то из террористов общается. Это его работа, если кто не понял. И падать в обморок от того, что он поговорил с Пушилиным, я не вижу смысла, тем более, что не он организовал этот диалог. Украина должна была слиться из за какого то марионетки Уйла? Нет конечно. А вот к каналу Первому есть вопросы про его связи с террористами.
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17.02.2021 22:15 Ответить
кадр из номенклатуры цк кпу...
- ленид, а что там с золотом партии? без тебя порешали?
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17.02.2021 23:04 Ответить
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