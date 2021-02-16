Кравчук пообщался с террористом Пушилиным в эфире российских пропагандистов. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук пообщался в эфире российского телевидения с главарем террористов т. наз. "ДНР" Денисом Пушилиным. "ЕС" обвинила его в подыгрывании агрессору, Арестович и Кулеба - встали на защиту.
Диалог с Пушилиным Кравчук вел днем 15 февраля в эфире ток-шоу "Время покажет" на российском "Первом канале", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".
Сначала по видеосвязи в студию включился Кравчук, а после небольшой дискуссии ведущий сообщил, что на связи также есть Пушилин и предложил главе украинской делегации в ТКГ задать ему вопросы.
Сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко в эфире "Свободы слова" на ICTV заявила, что участием в этом эфире Кравчук "подыгрывал Кремлю", информирует "Прямой".
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"В то время, как президент Зеленский и СНБО закрывает российские телепомойки в Украине, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Кравчук включается сегодня на канал Россия на ОРТ, и в прямом эфире дискутирует там с Пушилиним, боевиком, подыгрывая Кремлю", - сказала она.
В защиту Кравчука высказался советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
"Виноват ли он в том, что одновременно с ним включают какого-то Пушилина? Его же не предупреждают об этом. <...> То, что они подключают Пушилина — человека, который для нас и самого Леонида Кравчука выглядит как террорист и квалифицируется нами как террорист или почти как террорист, потому что существуют определенные юридические нюансы — это же не его вина [Кравчука]", - сказал Арестович в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
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На уточняющий вопрос ведущего, мог ли Кравчук отказаться от разговора с Пушилиным, Арестович ответил: "Мог отказаться. А мог использовать [эфир], чтобы доказать его неправоту".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопросов к принципиальности и патриотичности позиции Кравчука быть не может.
"Но сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем любому должностному лицу, в том числе во время разных телеэфиров", - сказал Кулеба на пресс-конференции, сообщает "Интерфакс-Украина".
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Сам Кравчук прокомментировал эфир с Пушилиным во время выступления на форуме "Украина 30". Слова главаря террористов организации "ДНР" он расценил как намерение интегрировать оккупированные территории в Россию. "Таким образом, официально на российском телеканале в Москве главарь заявил о реальных целях", — подчеркнул Кравчук и добавил, что договориться с РФ об урегулировании конфликта на Донбассе "практически невозможно".
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Хто із ким чудово почувається - це фантазії, навіяні олігархічним зомбоящиком справжнім своїм сектантам. Фантазії нічого не вартують проти факту реальної втрати прихватизованих мільярдів доларів переліченими особами. Такого мафія не пробачає, чим маркує своїх ворогів. І в нас немає інших прикладів подібних наїздів провідних політиків на панівну систему, бо усі вони є не державними діячами, а пристосуванцями, що ту систему обслуговують.
Олигарх имеет свою фракцию и свои СМИ. А Таруты этого нет, он миллиардер, но не олигарх.
Коломойский обещал покинуть Украину, если Тимошенко станет Президентом в 2010-м году - вот это дружба
Якого числа лютого 14 року відбулося те засідання РНБО?
Але цілком можливо зробити це шляхом розвитку економики! Путін создавав Енергетичну Сверх державу. Це означає, що головний фронт не на фронті (при всій моєї повазі до тіх, хто на фронті нас бороніт), головний фронт, це незалежна енергетика, а енергозбереження її вістря.
Рівнем життя треба перемогати!
А тут мы напрямую против Кремля и при договорняках Фрау и части стран ЕС с Кремлём, без военного вмешательства США - Обама таки действительно был ЧМО, тут кацапы правы.
Ну не сможем мы их сегодня разбить наступлением. Только ребят положим и минимум Левобережной Украины и Причерноморья лишимся. Сейчас лучше сложившийся статус кво. С экономики надо начинать. С увеличения добычи собственного газа и угля, с переводом части ТЭС на мазут, который хранить безопаснее и удобнее, с создания производства своих собственных топливных сборок для блоков АЭС, из обогащенного Вестенхауз урана (взамен продавать им добытую урановую руду, на что в США согласны), с модернизации предприятий...
Але головне дійсно - знищення олігархічної системи придушення України.
В городах должно быть разумное соотношение котельных в микрорайонах, где короткие магистрали теплотрасс и не надо постоянно разрывать дороги. Там, где плечо доставки уже значительно и большая потеря тепла, такие дома надо отрезать от котельных микрорайона, но за счет державы ставить на них "крышные котельные", которые уже лет 20 производят в Украине (там, где кровля может не выдержать или она стропильная, там надо ставить компактную, автономную котельную возле дома, она размером примерно с морской контейнер).
Частный сектор делить на обогрев электрокотлами (АЭС дают вполне адекватную цену), газовыми котлами (вот тут нагибать потребителя ступеньчатой ценой - больше потребления, значит больше стоимость, пусть утепляет свой дом) и на пеллетах (их можно делать из древесины, соломы, кукурузы, отходов подсолнечника, а у нас только сена на 2 млн тонн в год на полях сгнивает, да мы их еще и на экспорт гнать можем).
В сельской местности, на школы и т.п. ставить котельные (там, где это оправдано) на тюках соломы, которые в котел грузит погрузчик. Такие котлы производят в Одесской области. Всех расходов - не персонал, электроэнергию (в том числе зарядка автопогрузчика или диз топливо), да доставка соломы с поля к объекту.
Но и это не все. Мой знакомый начальник водоконала рассказывал, что при Януковиче им заменили три насоса (на итальянские). Мало того, что года три вообще не ломались, так еще за первый же год сэкономили электроэнергии на покупку четвертого насоса. Это пример того, как мы можем начать экономить. По оценкам экспертов, Украина может сократить расходы энергии примерно в шесть раз и тогда да, тогда мы не импортеры, а экспортеры или более конкурентны на мировых рынках, как производители всего и вся.
От себя лично - надеюсь СБУ примут и отработают всех пушилиных и прочих террористов!
ТЕРРОРИСТ !
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Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
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. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
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https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be
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..ВАРВАРЫ - - - -
https://www.youtube.com/watch?v=fbIe8QC5unY ..
ВОРЫ - ВАРВАРЫ .
идиоты-варвары.
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УРОДЫ-УБИЙЦЫ - воры - варвары.
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..ю.....
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А от коли б у Другій Світовій радянський високопосадовець вів би перемовини з нацистами, то що з ним було б...
Не кажу вже про те що різні кравчуки розброїли Україну від ядерної зброї, навіть шахти пусті пускові взривали за обіцянки і трохи кредитів з гуманітарною допомогою. Ми вам курячі окорочки, а ви нам ядерні ракети і знищите всі пускові шахти. Це все одно що жертва перед насильником сама добровольно роздягається, кравчук аморальний тип, глибоко аморальний.
у церкві"© (Г.Москаль)
Хорошо бы, Вседержитель явился бы к Архистратигу Михаилу и дал бы прочухана за бардак в его канцелярии. Соответственно, вышеупомянутый Архангел в своём ведомстве навёл бы порядок в документообороте, отыскал бы давно затерявшийся призывной лист на христопродавца Кравчука и дал бы ему ход на исполнение.
А то оно как-то не по-христиански получается - вечная память уже сотворена ("Кравчучка"), а объект сотворённой вечной памяти до сих пор пердит на белом свете.
Спілкується з терористами = легітимізує їх як "сторону конфлікту" = посібник терористів = терорист.
- ленид, а что там с золотом партии? без тебя порешали?