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Минский процесс на данный момент скорее жив, чем мертв, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Минский процесс на данный момент скорее жив, чем мертв, - Кулеба

Минский процесс по урегулированию ситуации на Донбассе еще не исчерпал свой потенциал, потому необходимо получить от него максимум возможного для безопасности Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Минский процесс на данный момент скорее жив, чем мертв, и он еще не исчерпал свой потенциал, потому сейчас надо работать в рамках Минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины", - сказал Кулеба на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчоком в Киеве.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
Якщо давати оцінки подіям та процесам з точки зору світогляду зеленої плісняви, то мінський процес просто обкакалса, но нічєво страшново, помилі і дальше юзать...
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16.02.2021 20:09
+1
Мёртвые не потеют, но двигать их можно...
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16.02.2021 20:08
+1
про те, що пацієнт помер - мусить повідомити дядюшка Джо... А доти - будемо вважати, що пацієнт ще дихає під ШВЛ.
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16.02.2021 20:16
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Він вже не менше 4 років, як труп- не звиздіть разом Порохом.
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16.02.2021 20:06 Ответить
Мёртвые не потеют, но двигать их можно...
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16.02.2021 20:08 Ответить
Якщо давати оцінки подіям та процесам з точки зору світогляду зеленої плісняви, то мінський процес просто обкакалса, но нічєво страшново, помилі і дальше юзать...
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16.02.2021 20:09 Ответить
про те, що пацієнт помер - мусить повідомити дядюшка Джо... А доти - будемо вважати, що пацієнт ще дихає під ШВЛ.
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16.02.2021 20:16 Ответить
Мінський процес,це патова ситуація !!!)))
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16.02.2021 20:24 Ответить
толку для Украины с минского покойника ,которого кулебы подключают все времья к реаниматору.??
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16.02.2021 20:46 Ответить
Минские договоренности - это туалетная бумажка! Россия на ней капитуляцию Украины написала, а Украина может только жопу подтереть ей и кинуть в лицо Путину!
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16.02.2021 21:01 Ответить
не все так однозначно.
Один (чи може два...) екземпляри знаходяться в архівах, на підставі яких касапам виписуються санкції... Але, звісно, той архів складається не тільки з протоколів Мінська...
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16.02.2021 21:08 Ответить
"Говорите и Вы.." (с)
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16.02.2021 21:13 Ответить
отставка... только отставка спасет этого безумного диму... вместе с папой ваней ... иначе будет полный позор...
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16.02.2021 21:48 Ответить
Живий? Та він з народження вже був мертвий.
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17.02.2021 05:12 Ответить
 
 