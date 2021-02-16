Минский процесс на данный момент скорее жив, чем мертв, - Кулеба
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Минский процесс по урегулированию ситуации на Донбассе еще не исчерпал свой потенциал, потому необходимо получить от него максимум возможного для безопасности Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Минский процесс на данный момент скорее жив, чем мертв, и он еще не исчерпал свой потенциал, потому сейчас надо работать в рамках Минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины", - сказал Кулеба на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчоком в Киеве.
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+3 Николай Николаевич b96f438b
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+1 Bandera Rosa
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Один (чи може два...) екземпляри знаходяться в архівах, на підставі яких касапам виписуються санкції... Але, звісно, той архів складається не тільки з протоколів Мінська...