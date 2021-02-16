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Мінський процес на даний момент швидше живий, ніж мертвий, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Мінський процес на даний момент швидше живий, ніж мертвий, - Кулеба

Мінський процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі ще не вичерпав свій потенціал, тому необхідно отримати від нього максимум можливого для безпеки України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мінський процес на даний момент швидше живий, ніж мертвий, і він ще не вичерпав свій потенціал, тому зараз треба працювати в рамках Мінського процесу і вичавлювати з нього максимум можливого для безпеки України", - сказав Кулеба на пресконференції після переговорів з міністром закордонних та європейських справ Словаччини Іваном Корчоком у Києві.

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Топ коментарі
+3
Якщо давати оцінки подіям та процесам з точки зору світогляду зеленої плісняви, то мінський процес просто обкакалса, но нічєво страшново, помилі і дальше юзать...
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16.02.2021 20:09
+1
Мёртвые не потеют, но двигать их можно...
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16.02.2021 20:08
+1
про те, що пацієнт помер - мусить повідомити дядюшка Джо... А доти - будемо вважати, що пацієнт ще дихає під ШВЛ.
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16.02.2021 20:16
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Він вже не менше 4 років, як труп- не звиздіть разом Порохом.
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16.02.2021 20:06 Відповісти
Мёртвые не потеют, но двигать их можно...
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16.02.2021 20:08 Відповісти
Якщо давати оцінки подіям та процесам з точки зору світогляду зеленої плісняви, то мінський процес просто обкакалса, но нічєво страшново, помилі і дальше юзать...
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16.02.2021 20:09 Відповісти
про те, що пацієнт помер - мусить повідомити дядюшка Джо... А доти - будемо вважати, що пацієнт ще дихає під ШВЛ.
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16.02.2021 20:16 Відповісти
Мінський процес,це патова ситуація !!!)))
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16.02.2021 20:24 Відповісти
толку для Украины с минского покойника ,которого кулебы подключают все времья к реаниматору.??
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16.02.2021 20:46 Відповісти
Минские договоренности - это туалетная бумажка! Россия на ней капитуляцию Украины написала, а Украина может только жопу подтереть ей и кинуть в лицо Путину!
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16.02.2021 21:01 Відповісти
не все так однозначно.
Один (чи може два...) екземпляри знаходяться в архівах, на підставі яких касапам виписуються санкції... Але, звісно, той архів складається не тільки з протоколів Мінська...
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16.02.2021 21:08 Відповісти
"Говорите и Вы.." (с)
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16.02.2021 21:13 Відповісти
отставка... только отставка спасет этого безумного диму... вместе с папой ваней ... иначе будет полный позор...
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16.02.2021 21:48 Відповісти
Живий? Та він з народження вже був мертвий.
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17.02.2021 05:12 Відповісти
 
 