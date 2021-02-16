Мінський процес на даний момент швидше живий, ніж мертвий, - Кулеба
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Мінський процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі ще не вичерпав свій потенціал, тому необхідно отримати від нього максимум можливого для безпеки України.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Мінський процес на даний момент швидше живий, ніж мертвий, і він ще не вичерпав свій потенціал, тому зараз треба працювати в рамках Мінського процесу і вичавлювати з нього максимум можливого для безпеки України", - сказав Кулеба на пресконференції після переговорів з міністром закордонних та європейських справ Словаччини Іваном Корчоком у Києві.
Топ коментарі
+3 Николай Николаевич b96f438b
показати весь коментар16.02.2021 20:09
+1 Bandera Rosa
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+1 Ан Мур
показати весь коментар16.02.2021 20:16
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Будь ласка, зачекайте...
Один (чи може два...) екземпляри знаходяться в архівах, на підставі яких касапам виписуються санкції... Але, звісно, той архів складається не тільки з протоколів Мінська...