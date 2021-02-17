Комунальники в Києві помилково заварили люк колодязя теплотраси, де ночував безпритульний
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Чоловік вирішив переночувати в колодязі теплотраси. Він спав, коли комунальники заварили люк.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Вартових еспресо".
Інцидент стався в Дніпровському районі Києва, повідомлення про неї надійшло в поліцію.
Чоловік вирішив провести холодну ніч в колодязі теплотраси. Поки він спав, комунальники заварили люк.
Крики безпритульного про допомогу почули, і його все ж звільнили. Для цього люк довелося зривати.
Топ коментарі
+15 Игорь Монахов
показати весь коментар17.02.2021 00:25
+15 Привет
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+13 Михаил Дужик
показати весь коментар17.02.2021 00:27
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П.С. С каждым днем на Цензоре названия статей все чудесатее и чудесатее.
Чем как о русском, утонувшем в туалете.
Вы думаете они не проверяют колодцы?
Проверяют и замуровывают животных бывает..... Бывают уроды, бывают люди, так было всегда.
Правда настают времена, когда уроды перестают бояться и перестают стесняться - ПОЭТОМУ ПЕРИОДИЧЕСКИ ИХ НАДО УЧИТЬ.....