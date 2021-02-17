Комунальники в Києві помилково заварили люк колодязя теплотраси, де ночував безпритульний

Чоловік вирішив переночувати в колодязі теплотраси. Він спав, коли комунальники заварили люк.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Вартових еспресо".

Інцидент стався в Дніпровському районі Києва, повідомлення про неї надійшло в поліцію.

Чоловік вирішив провести холодну ніч в колодязі теплотраси. Поки він спав, комунальники заварили люк.

Крики безпритульного про допомогу почули, і його все ж звільнили. Для цього люк довелося зривати.

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