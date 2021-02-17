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безхатько (21) Київ (13835) безхатченки (22)

Комунальники в Києві помилково заварили люк колодязя теплотраси, де ночував безпритульний

Новини Цензор.НЕТ Події

Комунальники в Києві помилково заварили люк колодязя теплотраси, де ночував безпритульний

Чоловік вирішив переночувати в колодязі теплотраси. Він спав, коли комунальники заварили люк.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Вартових еспресо".

Інцидент стався в Дніпровському районі Києва, повідомлення про неї надійшло в поліцію.

Чоловік вирішив провести холодну ніч в колодязі теплотраси. Поки він спав, комунальники заварили люк.

Крики безпритульного про допомогу почули, і його все ж звільнили. Для цього люк довелося зривати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Безхатько зайняв квартиру в Дніпрі, продав фортепіано, а з плити зробив камін. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
"Мужчина решил переночевать в колодце теплотрассы.Он спал, когда коммунальщики заварили люк." - Цензор .. Коммунальщики в Киеве по ошибке заварили люк, в котором ночевал бездомный - Цензор.НЕТ 2466 ... Живем *** в такое время - что новость от анекдота порой не отличить.
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17.02.2021 00:25
+15
Сейчас мужику выставят счет за отопление...грелся..плати..😃
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17.02.2021 00:30
+13
Вариться. Потрібні електроди по чавуну.
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17.02.2021 00:27
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"Мужчина решил переночевать в колодце теплотрассы.Он спал, когда коммунальщики заварили люк." - Цензор .. Коммунальщики в Киеве по ошибке заварили люк, в котором ночевал бездомный - Цензор.НЕТ 2466 ... Живем *** в такое время - что новость от анекдота порой не отличить.
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17.02.2021 00:25 Відповісти
Тут ничего смешного нету.
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17.02.2021 00:32 Відповісти
В чем именно нет смешного!? В том что заваривают люки чтоб не спистили, или в том что чуваку спать негде !? Коммунальщики в Киеве по ошибке заварили люк, в котором ночевал бездомный - Цензор.НЕТ 5896 .. но сама новость немного с иронией и сарказмом подана увы не мной !!!
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17.02.2021 00:39 Відповісти
это сюжет из триллера
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17.02.2021 01:32 Відповісти
Кришка з чавунію, а він не вариться. Коммунальщики в Киеве по ошибке заварили люк, в котором ночевал бездомный - Цензор.НЕТ 5070
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17.02.2021 00:25 Відповісти
Так варят по бокам пару пластин до обода, чтобы он не снимался.
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17.02.2021 00:27 Відповісти
Там теж чавуній.
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17.02.2021 00:41 Відповісти
Вариться. Потрібні електроди по чавуну.
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17.02.2021 00:27 Відповісти
В жекі електроди по чавунію? Бу-га-га.Коммунальщики в Киеве по ошибке заварили люк, в котором ночевал бездомный - Цензор.НЕТ 8549
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17.02.2021 00:40 Відповісти
Зеленые, нержавейка) Варит чугун нечего делать)))
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17.02.2021 01:48 Відповісти
У нас на работе спец заваривал редуктора обычным электродом с использованием медной проволоки.
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17.02.2021 03:19 Відповісти
Я по своей работе в с/х видел разных специалистов) Причем очень часто у дипломированных лопалось понад швом, а самоучки это же самое переваривали так, что после обработки и шва не было видно))) Раньше у нас возле сварки лежали горы специальных электродов) Они такие зернистые, на мелкие кусочки разбиваются)) Я пацаном с них с рогатки стрелял)) Зато потом, в 90-е и начале 2000-х пришлось с дома на работу тягать электроды по нержавейке))) И сейчас еще есть))) Все с Курской атомной))) Дядька там работал)) Где то еще лежат змеевики(на самогон) полностью из нержавейки, тоже там сделанные))) Так до сих пор не разу в работе не были))
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17.02.2021 04:18 Відповісти
а нержавейку варят чугунными электродами
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17.02.2021 12:23 Відповісти
Там не тот чавун. он варится,
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17.02.2021 08:06 Відповісти
Ви не знаєте киян, вони спроможні собі в мери навіть тіло з космосу двічі обрати, а тут якийсь чавуній. Коммунальщики в Киеве по ошибке заварили люк, в котором ночевал бездомный - Цензор.НЕТ 2050
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17.02.2021 00:29 Відповісти
Вишикував своє військо Василій Іванович і каже: на станцію прибув ешелон ліміні. Тут Петька каже не лімінь, а алюміній. Чапаєв відповідає, а шібко грамотні підуть на розвантаження чавунію.
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17.02.2021 00:38 Відповісти
чувак, так что - эту тварь нужно было в мэры?
Комунальники в Києві помилково заварили люк колодязя теплотраси, де ночував безпритульний - Цензор.НЕТ 1122
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17.02.2021 08:29 Відповісти
ну "выбора" там было поболе кроме этой "пани", но киевляне больше всего любят педалика
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17.02.2021 10:20 Відповісти
ну так он реально лучший среди той срани... не без того что возможно там были и нормальные люди...
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17.02.2021 10:54 Відповісти
Мери Жоппинс...
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17.02.2021 10:28 Відповісти
Помиляєшься,все вариться ,булоб бажання !!!)))
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17.02.2021 00:29 Відповісти
Не думаю шо у комунальщиків є такі специ.
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17.02.2021 00:31 Відповісти
Ти поганої думки про наших аматорів!!! Зліплят будь що з будь чого !!!)))
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17.02.2021 00:32 Відповісти
Варится . Только потом , при остывании , трескается . Угробляют коммунальное имущество .
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17.02.2021 00:38 Відповісти
Так зварка тримається "на соплях".
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17.02.2021 00:47 Відповісти
Не надо пестеть. Такой сваркой варятся даже крышки цилиндров двигателей.Чугуниевые.Более того, есть еще и по люминию электроды.
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17.02.2021 00:52 Відповісти
Причем варится не только "родными" электродами)))
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17.02.2021 01:54 Відповісти
Только с предварительным прогревом.
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17.02.2021 03:09 Відповісти
Патамушта вони не піддаються механічному навантаженню.
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17.02.2021 09:24 Відповісти
Варится, я в стране советов знал одного парня, Тарас с Николаева, так он варил батареи чугунные и они работали дальше.
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17.02.2021 06:00 Відповісти
Такий шов крихкий і не витримає механічного навантаження. Хрусь і всьо. Є такий вид термообробки як відпалювання(отжіг парускі), коли зварена деталь нагрівається в пічі до певної температури і охолоджується разом з піччю, щоб не виникало напружень в металі. Тоді мона її використовувати де нема механічних навантажень.
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17.02.2021 09:17 Відповісти
"Кришка з чавунію"- перепрошую ,а "чавуній" це хімічний елемент чи сплав неземних технологій? Комунальники в Києві помилково заварили люк у колодязі теплотраси, де ночував безпритульний - Цензор.НЕТ 4949
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17.02.2021 08:24 Відповісти
Почтай вище мій пост і зрозумієш звідки цей хімічний елементій. Комунальники в Києві помилково заварили люк колодязя теплотраси, де ночував безпритульний - Цензор.НЕТ 1448
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17.02.2021 09:20 Відповісти
Комунальники в Києві помилково заварили люк колодязя теплотраси, де ночував безпритульний - Цензор.НЕТ 7310Я думав вже якась трансмутація!
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17.02.2021 19:27 Відповісти
Базарят два бомжары:
-Как новый год встретил?
-Обалденно! В подвенадцатого на помоечку сгогнял - все нашел! И колбаски и сырка и даже полфлакона Шипра! А ты?
-Та какой то козел машину хреново поставил, так я все выходные дома просидел
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17.02.2021 00:29 Відповісти
Сейчас мужику выставят счет за отопление...грелся..плати..😃
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17.02.2021 00:30 Відповісти
І транспортування газа !!!))))
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17.02.2021 00:33 Відповісти
В люке невозможно ночевать-это фактически просто крышка.
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17.02.2021 00:31 Відповісти
Люк,це отвіру якесь приміщення ,а кришка люка,це лише кришка!!!)))
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17.02.2021 00:38 Відповісти
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17.02.2021 03:12 Відповісти
кацапо дебил!)))
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17.02.2021 03:19 Відповісти
Ви явно хворі.
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17.02.2021 06:26 Відповісти
"В люке невозможно ночевать-это фактически просто крышка."- а це вже серйозний "висновок" -я бсказав їхспєрдний ,навіть! Комунальники в Києві помилково заварили люк колодязя теплотраси, де ночував безпритульний - Цензор.НЕТ 2721
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17.02.2021 08:27 Відповісти
Как в анекдоте бл**** Коммунальщики в Киеве по ошибке заварили люк, в котором ночевал бездомный - Цензор.НЕТ 794 Хорошо хоть сверху снегом и льдом не замело и машину никто не припарковал. Ато бы весной нашли бедолагу
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17.02.2021 00:40 Відповісти
Ну после того как оказалось что Бойко не имеет отношения к вышкам Бойка а Шарий не имеет никакого отношения к партии Шария то скоро и в колобка поверишь
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17.02.2021 00:46 Відповісти
Может, так власти уменьшают численность бомжей? Люков-то много.
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17.02.2021 02:51 Відповісти
Подивіться,що в Німеччині придумали для безхатьків:

https://breaking.znaj.ua/362111-bezhatkiv-poselili-v-spalni-kapsuli-viglyadaye-zatishnoКоммунальщики в Киеве по ошибке заварили люк, в котором ночевал бездомный - Цензор.НЕТ 4542
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17.02.2021 00:50 Відповісти
Вопрос: В чем "ошибка" коммунальщиков?

П.С. С каждым днем на Цензоре названия статей все чудесатее и чудесатее.
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17.02.2021 04:54 Відповісти
В тому що не розбудили чувака! На цій планеті життя існує у різних формах і різних щілинах. В комунальники беруть напевно колишніх боксерів ,таких як пєдалік. Комунальники в Києві помилково заварили люк колодязя теплотраси, де ночував безпритульний - Цензор.НЕТ 9807
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17.02.2021 08:30 Відповісти
Нет повести смешнее на всем свете
Чем как о русском, утонувшем в туалете.
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17.02.2021 06:57 Відповісти
Эти уроды могли специально это сделать - из серии "хоть поржем"...
Вы думаете они не проверяют колодцы?
Проверяют и замуровывают животных бывает..... Бывают уроды, бывают люди, так было всегда.
Правда настают времена, когда уроды перестают бояться и перестают стесняться - ПОЭТОМУ ПЕРИОДИЧЕСКИ ИХ НАДО УЧИТЬ..... Коммунальщики в Киеве по ошибке заварили люк, в котором ночевал бездомный - Цензор.НЕТ 6765
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17.02.2021 07:02 Відповісти
Бідолашний ! Стільки страждань в житті ще й замуровали живцем.
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17.02.2021 07:10 Відповісти
А нафіга його заварювати? Бубочка буде їхати?
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17.02.2021 07:24 Відповісти
Нє євойна мамачька с папачькой! Комунальники в Києві помилково заварили люк колодязя теплотраси, де ночував безпритульний - Цензор.НЕТ 8412
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17.02.2021 08:31 Відповісти
бомж в ЕСПЧ должен обратится за незаконное лишение свободы ..5000 евро надо бомду отсуживать я б не молчал
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17.02.2021 07:48 Відповісти
У меня знакомые наблюдал эту картину. Всё нормально. Люк только немного помяли
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17.02.2021 10:31 Відповісти
В Киеве мер придумал новое развлечение для киян "посиди под люком ****". Первый клиент остался доволен как слон. Записаться на атракцион можно на сайте мерии или при личной встрече с мером. И совсем за небольшие деньги вы получите массу незабываемых эмоций. Айда мер айда с.с.
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17.02.2021 10:35 Відповісти
 
 