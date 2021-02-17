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"Британський" штам коронавірусу зафіксовано вже в 94 країнах, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Новий штам коронавірусу, вперше виявлений у Великій Британії, зафіксований вже в 94 країнах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

За даними ВООЗ, "британський" штам коронавірусу - різновид коронавірусу VOC-202012/01, лінії B.1.1.7 - минулого тижня виявили ще у восьми країнах.

"Південноафриканський" штам коронавірусу, що отримав маркування 501Y.V2, лінії B.1.351, виявлено ще у двох країнах, а загалом - у 46.

Різновид коронавірусу, виявлений раніше в Бразилії та Японії, з'явився ще в шести країнах, тепер він присутній у 21 державі.

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За підрахунками організації, за тиждень з 8 по 14 лютого у світі зафіксовано 2 726 974 нових випадки захворювання на коронавірус, що на 16% менше, ніж за попередній тижневий період. Кількість смертей за минулий тиждень склала 81 340 осіб (на 10% менше за період тижнем раніше).

Спад захворюваності за 8-14 лютого зареєстровано в Африці (на 20%), Західно-Тихоокеанському регіоні (на 20%), Європі (на 18%), в Північній і Південній Америці (на 16%). У цих регіонах смертність також знизилася — відповідно на 21%, 13%, 19% і 2%.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі станом на ранок 17 лютого зафіксували 110 035 633 випадки зараження коронавірусом, зокрема 2 429 811 летальних, одужали 84 851 754 особи.

Автор: Анастасія Потіха
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"Британский" штамм коронавируса зафиксирован уже в 94 странах, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3523
О, я.я, вирус, даст ишт фармастищ, продолжай.те, ооо, а еще штамм НовоГвинейский введи войска мутацию, о я-я.
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17.02.2021 11:07 Відповісти
Деньги им, а уколы нам??
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17.02.2021 11:09 Відповісти
так у вас вроде бы уже делают, а у нас - Стебанов. лысая макака посадила всех на бутылку. а Зеля даже звонил главарю фирмы и просил шоб дал вакцину, но даже президент Гваделупы так не делал, это уровень министерства, а вот наша Зеля - реально "ледер", правда первая буква не совсем правильная "Британський" штам коронавірусу зафіксовано вже в 94 країнах, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8137
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17.02.2021 11:18 Відповісти
Далой прививки!
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17.02.2021 11:10 Відповісти
До сраки. Вчоні кажуть шо цей штамм знижує ефективність вакцини в 10 разів. Було 90%, а стає 9, і то всього на кілька місяців. Но ви дєржітєсь там.
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17.02.2021 11:27 Відповісти
Учёных в студию!
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17.02.2021 11:36 Відповісти
Про це писав Цензор. Пошукай.
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17.02.2021 11:40 Відповісти
Пошукать ты будешь советовать своим одноклассникам. В приличном обществе аргументировать свои высказывания - обязанность автора.
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17.02.2021 11:52 Відповісти
Хватит врать!
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17.02.2021 13:41 Відповісти
 
 