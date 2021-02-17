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"Британский" штамм коронавируса зафиксирован уже в 94 странах, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Новый штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании, зафиксирован уже в 94 странах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, "британский" штамм коронавируса - разновидность коронавируса VOC-202012/01, линии B.1.1.7 - на прошлой неделе обнаружили еще в восьми странах.

"Южноафриканский" штамм коронавируса, получивший маркировку 501Y.V2, линии B.1.351, обнаружен еще в двух странах, а в целом - в 46.

Разновидность коронавируса, обнаруженная ранее в Бразилии и Японии, появилась еще в шести странах, теперь он присутствует в 21 стране.

По подсчетам организации, за неделю с 8 по 14 февраля в мире зафиксировано 2 726 974 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 16% меньше, чем за предыдущий недельный период. Количество летальных случаев за прошедшую неделю составило 81 340 человек (на 10% меньше, чем неделей ранее).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые штаммы коронавируса в Украине пока не обнаружены, - ВОЗ

Спад заболеваемости за 8-14 февраля зарегистрирован в Африке (на 20%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 20%), Европе (на 18%), в Северной и Южной Америке (на 16%). В этих регионах смертность также снизилась - соответственно на 21%, 13%, 19% и 2%.

Как сообщалось, по данным Worldometer в мире по состоянию на утро 17 февраля зафиксировали 110 035 633 случая заражения коронавирусом, в частности 2 429 811 летальных, выздоровели 84 851 754 человека.
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"Британский" штамм коронавируса зафиксирован уже в 94 странах, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3523
О, я.я, вирус, даст ишт фармастищ, продолжай.те, ооо, а еще штамм НовоГвинейский введи войска мутацию, о я-я.
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17.02.2021 11:07 Ответить
Деньги им, а уколы нам??
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17.02.2021 11:09 Ответить
так у вас вроде бы уже делают, а у нас - Стебанов. лысая макака посадила всех на бутылку. а Зеля даже звонил главарю фирмы и просил шоб дал вакцину, но даже президент Гваделупы так не делал, это уровень министерства, а вот наша Зеля - реально "ледер", правда первая буква не совсем правильная "Британський" штам коронавірусу зафіксовано вже в 94 країнах, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8137
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17.02.2021 11:18 Ответить
Далой прививки!
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17.02.2021 11:10 Ответить
До сраки. Вчоні кажуть шо цей штамм знижує ефективність вакцини в 10 разів. Було 90%, а стає 9, і то всього на кілька місяців. Но ви дєржітєсь там.
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17.02.2021 11:27 Ответить
Учёных в студию!
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17.02.2021 11:36 Ответить
Про це писав Цензор. Пошукай.
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17.02.2021 11:40 Ответить
Пошукать ты будешь советовать своим одноклассникам. В приличном обществе аргументировать свои высказывания - обязанность автора.
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17.02.2021 11:52 Ответить
Хватит врать!
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17.02.2021 13:41 Ответить
 
 