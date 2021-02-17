"Британский" штамм коронавируса зафиксирован уже в 94 странах, - ВОЗ

Новый штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании, зафиксирован уже в 94 странах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, "британский" штамм коронавируса - разновидность коронавируса VOC-202012/01, линии B.1.1.7 - на прошлой неделе обнаружили еще в восьми странах.

"Южноафриканский" штамм коронавируса, получивший маркировку 501Y.V2, линии B.1.351, обнаружен еще в двух странах, а в целом - в 46.

Разновидность коронавируса, обнаруженная ранее в Бразилии и Японии, появилась еще в шести странах, теперь он присутствует в 21 стране.

По подсчетам организации, за неделю с 8 по 14 февраля в мире зафиксировано 2 726 974 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 16% меньше, чем за предыдущий недельный период. Количество летальных случаев за прошедшую неделю составило 81 340 человек (на 10% меньше, чем неделей ранее).

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Спад заболеваемости за 8-14 февраля зарегистрирован в Африке (на 20%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 20%), Европе (на 18%), в Северной и Южной Америке (на 16%). В этих регионах смертность также снизилась - соответственно на 21%, 13%, 19% и 2%.

Как сообщалось, по данным Worldometer в мире по состоянию на утро 17 февраля зафиксировали 110 035 633 случая заражения коронавирусом, в частности 2 429 811 летальных, выздоровели 84 851 754 человека.