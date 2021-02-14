Новые штаммы коронавируса в Украине пока не обнаружены, - ВОЗ
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Глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявляет, что в Украине еще не встречались новые штаммы COVID-19, в ближайшее время будут получены результаты анализа нескольких образцов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.
"В Украине еще не встречались новые мутации. Но пока тут нет возможности делать соответствующие анализы. Недавно несколько образцов из Украины в центр секвенирования, в ближайшее время у нас будет ответ", - отметил Хабихт.
Как сообщалось, 9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новые штаммы коронавируса могут прийти в Украину, но власти готовы им противостоять.
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разделе "Performance Characteristics", "Рабочие характеристики".
Итак, что же CDC нам сообщает?
Цитата: « Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently
available, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested
with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA (N gene;
GenBank accession: MN908947.2) of known titer…..»
«Поскольку количественные изоляты вируса 2019-nCoV в настоящее
время недоступны, анализы, предназначенные для обнаружения РНК
2019-nCoV, были протестированы с использованием охарактеризованных запасов полноразмерной РНК, транскрибированной
in vitro (ген N; доступ в GenBank: MN908947.2) с уже известным титром...»
Что же это все значит? Давайте переведем их шифр на доступный для
населения язык.
Ключевая фраза: «Поскольку в настоящее время нет доступных
количественных изолятов вируса 2019-nCoV…»
Итак, каждый существующий объект можно определить
количественно, то есть измерить.
Использование термина «количественно» в этой фразе означает: У
нас нет измеримого количества вируса, потому что он недоступен.
Другими словами, у нас НЕТ ВИРУСА.
Еще одной подсказкой является использование слова «изоляты».
Это означает, что у нас нет ИЗОЛИРОВАННОГО/ВЫДЕЛЕННОГО
ВИРУСА.
Другими словами:
НИ ОДНОГО РЕАЛЬНОГО ОБРАЗЦА ВИРУСА COVID-19 НЕТ.
ВИРУС COVID-19 НЕ ВЫДЕЛЕН.
ПОЭТОМУ НИКТО НЕ ДОКАЗАЛ, ЧТО ОН СУЩЕСТВУЕТ.
Продолжение фразы: « были протестированы с использованием
охарактеризованных запасов полноразмерной РНК,
транскрибированной in vitro (ген N; доступ в GenBank: MN908947.2) с
уже известным титром...»
означает то, о чем я подробно писала в
своих постах. Так как ни у кого нет реального образца вируса,никто
его никогда не видел и соответственно не изучил, никто не знает
какая нуклеотидная/генетическая последовательность ему
принадлежит. Вы можете узнать это только если вы проведете
настоящую процедуру по выделению вируса, которую никто не
произвел и никогда не произведет, потому что этот вирус не
существует. Поэтому, они создали искусственную нуклеотидную последовательность, в чашке петри, с помощью генетических
последовательностей, взятых из Gen Bank ( банка генов) БЕЗ
УЧАСТИЯ КАКОГО ЛИБО ВИРУСА, потому что он никогда не был
выделен.
Эта нуклеотидная генетическая последовательность, которую они
создали - всего лишь их ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ о том, как ПО ИХ
МНЕНИЮ она должна выглядеть. Это не настоящий вирус. Таким
образом, вирус Сovid-19 существует только в компьютерах этих
лабораторий, а не в реальной жизни. И у каждой лаборатории свой
уникальный вариант того, как по их мнению должна выглядеть
нуклеотидная/ генетическая последовательность вируса Covid-19.
Другими словами,
каждый может создать свой собственный частный так называемый
«вирус» SARS-Cov2, существующий только в компьютере!
Поскольку этот вирус на самом деле никогда не был выделен, и его
попросту нет, НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКОГО ЗОЛОТОГО
СТАНДАРТА для проведения каких либо дальнейших исследований
или тестов, никакого стандарта для их контроля. Любой результат
теста ПЦР и тестов на антитела является ложным, потому что тест
должен базироваться на золом стандарте, то есть на выделенном
вирусе.
(См. Мои статьи о тестах ПЦР)
И так же важно понимать то, что в банке геномов GISAID есть
организация, которая собирает и хранит все геномные
последовательности. Они хранят уже более 100.000
последовательностей генов вируса SARS-Cov2, с каждой из
которых утверждают, что это и есть та самая настоящая, вирусная
генетическая последовательность. Язигами фладєєшь? Дєрзай.
Тут логіка проста -якщо хтось збрехав один раз ,то йому віри вже немає на завжди.
Тому говорити про ще якісь "віруси" можна тільки в контексті гіпотези Л
Хуя пастера, котра була спіонерена ним у Антуана Бешана і використана ротшильдом для організації фарммафії по схемі алопатії -котра замазує симптоми за допомогою ядовитих хімпрепаратів . Замість того щоб виявляти причину захворювань і усувати її.
Теорія "вірусів" дуже зручна з точки зору фарммафії бо дає можливість безкінечно вишукувати безкінечну комбінацію якигось послідовностей (30-40 тисяч геномних пар) щоб "винаходити" все новіші і дорожчі хімпрепарати ніби для лікування.
всё будет по катехизису.
Боятся, что их обложат НДС и заставят платить за отопление.