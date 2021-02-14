УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4768 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаСуспільство Коронавірус і карантин
1 206 26
ВООЗ (710) карантин (16095) COVID-19 (18064) Ярно Хабіхт (15) коронавірус (16711)

Нові штами коронавірусу в Україні поки не виявлено, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Нові штами коронавірусу в Україні поки не виявлено, - ВООЗ

Глава представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт заявляє, що в Україні ще не зустрічалися нові штами COVID-19, найближчим часом будуть отримані результати аналізу декількох зразків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV у неділю ввечері.

"В Україні ще не зустрічалися нові мутації. Але поки тут немає можливості робити відповідні аналізи. Нещодавно кілька зразків з України передали в центр секвенування, найближчим часом у нас буде відповідь", - зазначив Хабіхт.

Як повідомлялося, 9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що нові штами коронавірусу можуть прийти в Україну, але влада готова їм протистояти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закриті кордони коронавірус не стримують. Тільки вакцинація може допомогти, - єврокомісар із питань охорони здоров'я Кіріакідес
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+4
Дык никто их и не искал !
показати весь коментар
14.02.2021 20:07
+2
...почему-то вспоминается бородатый анекдот о Неуловимом Джо... Новые штаммы коронавируса в Украине пока не обнаружены, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9023 Новые штаммы коронавируса в Украине пока не обнаружены, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3353
показати весь коментар
14.02.2021 20:14
+2
Кто случайно встретит новый штамм немедленно сообщите в полицию и СБУ!
показати весь коментар
14.02.2021 20:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дык никто их и не искал !
показати весь коментар
14.02.2021 20:07 Відповісти
...почему-то вспоминается бородатый анекдот о Неуловимом Джо... Новые штаммы коронавируса в Украине пока не обнаружены, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9023 Новые штаммы коронавируса в Украине пока не обнаружены, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3353
показати весь коментар
14.02.2021 20:14 Відповісти
бо их особо и не искали
показати весь коментар
14.02.2021 20:25 Відповісти
Так если найдут,то вакцину astrazeneca можно в помойное ведро выкидывать. А мы миллионны доз скупаем у стран которые отказывается от нее
показати весь коментар
14.02.2021 20:27 Відповісти
Это шедевр - "В Украине еще не встречались новые мутации. Но пока тут нет возможности делать соответствующие анализы...", - отметил Хабихт. Источник: https://censor.net/ru/n3247878
показати весь коментар
14.02.2021 20:27 Відповісти
Кто случайно встретит новый штамм немедленно сообщите в полицию и СБУ!
показати весь коментар
14.02.2021 20:30 Відповісти
Нові штами коронавірусу в Україні поки не виявлено, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5007
показати весь коментар
14.02.2021 20:38 Відповісти
"Абнаружєн"- аллллігархи!
))
показати весь коментар
14.02.2021 20:40 Відповісти
Гбр надо отправить на поиски.
показати весь коментар
14.02.2021 20:46 Відповісти
Новые штаммы это лишь политическая воля, не более того. Скажут - будут новые штаммы, судя по всему, кредит не дали, значит не будет новых штаммов.
показати весь коментар
14.02.2021 22:11 Відповісти
"Нові штами коронавірусу в Україні поки не виявлено, - ВООЗ"- забули одне слово , "неіснуючого"! Нові штами коронавірусу в Україні поки не виявлено, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 318
показати весь коментар
14.02.2021 22:21 Відповісти
Існуючого (-их) всю історію людства.
показати весь коментар
14.02.2021 22:47 Відповісти
Эта информация запрятана глубоко в этом документе, на странице 39, в
разделе "Performance Characteristics", "Рабочие характеристики".
Итак, что же CDC нам сообщает?
Цитата: « Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently
available, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested
with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA (N gene;
GenBank accession: MN908947.2) of known titer…..»
«Поскольку количественные изоляты вируса 2019-nCoV в настоящее
время недоступны, анализы, предназначенные для обнаружения РНК
2019-nCoV, были протестированы с использованием охарактеризованных запасов полноразмерной РНК, транскрибированной
in vitro (ген N; доступ в GenBank: MN908947.2) с уже известным титром...»
Что же это все значит? Давайте переведем их шифр на доступный для
населения язык.
Ключевая фраза: «Поскольку в настоящее время нет доступных
количественных изолятов вируса 2019-nCoV…»
Итак, каждый существующий объект можно определить
количественно, то есть измерить.
Использование термина «количественно» в этой фразе означает: У
нас нет измеримого количества вируса, потому что он недоступен.
Другими словами, у нас НЕТ ВИРУСА.
Еще одной подсказкой является использование слова «изоляты».
Это означает, что у нас нет ИЗОЛИРОВАННОГО/ВЫДЕЛЕННОГО
ВИРУСА.
Другими словами:
НИ ОДНОГО РЕАЛЬНОГО ОБРАЗЦА ВИРУСА COVID-19 НЕТ.
ВИРУС COVID-19 НЕ ВЫДЕЛЕН.
ПОЭТОМУ НИКТО НЕ ДОКАЗАЛ, ЧТО ОН СУЩЕСТВУЕТ.
Продолжение фразы: « были протестированы с использованием
охарактеризованных запасов полноразмерной РНК,
транскрибированной in vitro (ген N; доступ в GenBank: MN908947.2) с
уже известным титром...»

означает то, о чем я подробно писала в
своих постах. Так как ни у кого нет реального образца вируса,никто
его никогда не видел и соответственно не изучил, никто не знает
какая нуклеотидная/генетическая последовательность ему
принадлежит. Вы можете узнать это только если вы проведете
настоящую процедуру по выделению вируса, которую никто не
произвел и никогда не произведет, потому что этот вирус не
существует. Поэтому, они создали искусственную нуклеотидную последовательность, в чашке петри, с помощью генетических
последовательностей, взятых из Gen Bank ( банка генов) БЕЗ
УЧАСТИЯ КАКОГО ЛИБО ВИРУСА, потому что он никогда не был
выделен.
Эта нуклеотидная генетическая последовательность, которую они
создали - всего лишь их ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ о том, как ПО ИХ
МНЕНИЮ она должна выглядеть. Это не настоящий вирус. Таким
образом, вирус Сovid-19 существует только в компьютерах этих
лабораторий, а не в реальной жизни. И у каждой лаборатории свой
уникальный вариант того, как по их мнению должна выглядеть
нуклеотидная/ генетическая последовательность вируса Covid-19.
Другими словами,
каждый может создать свой собственный частный так называемый
«вирус» SARS-Cov2, существующий только в компьютере!
Поскольку этот вирус на самом деле никогда не был выделен, и его
попросту нет, НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКОГО ЗОЛОТОГО
СТАНДАРТА для проведения каких либо дальнейших исследований
или тестов, никакого стандарта для их контроля. Любой результат
теста ПЦР и тестов на антитела является ложным, потому что тест
должен базироваться на золом стандарте, то есть на выделенном
вирусе.
(См. Мои статьи о тестах ПЦР)
И так же важно понимать то, что в банке геномов GISAID есть
организация, которая собирает и хранит все геномные
последовательности. Они хранят уже более 100.000
последовательностей генов вируса SARS-Cov2, с каждой из
которых утверждают, что это и есть та самая настоящая, вирусная
генетическая последовательность. Язигами фладєєшь? Дєрзай. Нові штами коронавірусу в Україні поки не виявлено, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2948
показати весь коментар
15.02.2021 09:32 Відповісти
Это я в той или иной степени знаю. Я больше - про ИФА, вешают же антитела, возможно, других корон на этот 19-й. Возможно - на любой другой вирус - хз.
показати весь коментар
15.02.2021 09:51 Відповісти
Якщо невиділено віруса одного фіруса ,то де гарантія що існують решта "корона", "пєдалі" чи "лопата" наприклад "вірусів"?
Тут логіка проста -якщо хтось збрехав один раз ,то йому віри вже немає на завжди.
Тому говорити про ще якісь "віруси" можна тільки в контексті гіпотези ЛХуя пастера, котра була спіонерена ним у Антуана Бешана і використана ротшильдом для організації фарммафії по схемі алопатії -котра замазує симптоми за допомогою ядовитих хімпрепаратів . Замість того щоб виявляти причину захворювань і усувати її.
Теорія "вірусів" дуже зручна з точки зору фарммафії бо дає можливість безкінечно вишукувати безкінечну комбінацію якигось послідовностей (30-40 тисяч геномних пар) щоб "винаходити" все новіші і дорожчі хімпрепарати ніби для лікування.
показати весь коментар
15.02.2021 10:25 Відповісти
Брехня! В Украине есть всё. У нас 2/3 населения уже втихаря переболели ковидом не обращаясь к эскулапам, сужу по своей семье и сотрудникам, и в вакцинации не нуждаются. Какой-то идиот заявил что вакцина дает лучший иммунитет чем сама болезнь! Серьезные люди над этим даже смеяться не будут. Когда переболеют все, будем к этому относиться как к обычному сезонному гриппу.
показати весь коментар
14.02.2021 22:25 Відповісти
Нельзя так, надо продавать вакцины и накручивать истерию, подождите, ковид паспорт, запрет поездок, закручивание гаек по этой теме будет продолжаться, на кону миллиарды и шантаж целых стран, тем более финансово-зависимых не помеха.
показати весь коментар
14.02.2021 22:31 Відповісти
так они и старые не в состоянии определить, а вы им про новые...
показати весь коментар
14.02.2021 23:23 Відповісти
Ну шё ви мелочитесь - старые,новые штаммы, птичий грипп, свинячий, куриный, китайский -
всё будет по катехизису.
показати весь коментар
15.02.2021 03:22 Відповісти
Новые штаммы облетают Украину стороной.
Боятся, что их обложат НДС и заставят платить за отопление.
показати весь коментар
15.02.2021 03:19 Відповісти
Нові штами сидять у засаді.
показати весь коментар
15.02.2021 03:21 Відповісти
На запасных путях.
показати весь коментар
15.02.2021 03:23 Відповісти
 
 