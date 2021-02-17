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Новини Київські новини
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Бабин Яр (157) Київ (13836) Кличко (2816) Голокост (135)

Кличко розповів, як виникла ідея створення в Києві меморіалу Голокосту

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Кличко розповів, як виникла ідея створення в Києві меморіалу Голокосту

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив на закритому засіданні з депутатами низки фракцій Київради, як виникла ідея створення в Києві меморіалу Голокосту, і як він шукав гроші у приватних донорів під цю ідею.

Розшифровку розмови Кличка і депутатів наводить "Новинарня".

Переконуючи представників партії "Голос" і ВО "Батьківщина" в необхідності будівництва меморіального комплексу, Кличко розповів, що вперше подумав про реалізацію проєкту в Бабиному Яру після відвідин Львова (де зараз працює музей "Територія терору". - Прим.). Кличко зазначив: у всіх мегаполісах світу, крім української столиці, є свої меморіали, присвячені Голокосту.

"І в Нью-Йорку, і в Тель-Авіві таких масових розстрілів не було – а такі музеї є. Навіть є меморіали й музеї Голокосту в європейських країнах, які напряму не мають стосунку до таких подій. У Бабиному Яру гуляють собаки, жарять шашлики, ніби нічого і не було", - зазначив київський міський голова.

Видання також повідомляє, що, за словами Кличка, реалізація такого проєкту потребувала значних коштів, які місто або навіть держава самостійно не могли виділити. Він також зазначив, що вперше пропозиція про залучення коштів меценатів пролунала від Віктора Пінчука.

"Проговорив це питання з Пінчуком, він погодився. Потім поговорив з деякими ще бізнесменами. А потім Пінчук мені порадив: дивись, є багато людей, які ухвалюють рішення для єврейської громади, які дійсно можуть фінансово допомогти, мають стосунок до єврейської громади, до України", - пояснив депутатам Кличко.

Міський голова зазначив, що після розмови з радянським дисидентом, ізраїльським державним діячем Натаном Щаранським він відвідав Лондон, де провів переговори з бізнесменом Михайлом Фрідманом (президент консорціуму "Альфа-груп", засновник львівського джазового фестивалю "Альфа Джаз Фест". - Прим.). Той, як вказує Кличко, запропонував зробити міжнародний проєкт.

"Фрідман довгий час думав, а потім відповів, що ідея непогана, але треба змінити існуючі плани. Це буде міжнародний проєкт, до якого потрібно залучити всіх представників - Ізраїль, Німеччина, США".

Надалі, як пояснив Кличко, після того, як з'явилися перші гроші меценатів і була зрозуміла суть концепції, до наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" увійшли Натан Щаранський, президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер, екссенатор США від штату Коннектикут Джо Ліберман, колишній глава МЗС і віцеканцлер Німеччини Йошка Фішер та інші відомі люди.

Віталій Кличко також зазначив: "Що стосується концепту - я можу сказати, що цей проєкт має на меті: залучити всіх небайдужих, і в жодному разі не зробити так, щоб Бабин Яр був приватизований завдяки комусь з олігархів - Пінчуку, Фрідману або комусь іншому. Абсолютно відкрито було створено громадську раду, архітектурну раду, наукову раду", - заявив Кличко.

Водночас столичний голова зазначає: комплекс у Бабиному Яру належатиме громаді Києва: "По-перше, цей проєкт не має бути політичним проєктом. По-друге, в жодному разі не має бути якоїсь людини, яка каже: "Це мій проєкт!" Це проєкт громади міста Києва в першу чергу і всіх небайдужих з української та міжнародної спільноти", - стверджує Кличко.

Київський міський голова висловив занепокоєння, що опоненти проєкту навмисне розколюють суспільство і поширюють неправдиві чутки. Зокрема, він вказав на неправдивість звинувачень щодо просування за допомогою проєкту концепції "русского мира".

"З одного боку, є держава, з іншого - приєднується громада, і наукова рада, громадська рада, ті люди, які там перебувають, кожен з них має великий авторитет не тільки в Україні - у світі", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, 27 січня члени постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин підтримали передачу в оренду благодійній організації "Фонд Пам'яті "Бабин Яр" трьох земельних ділянок на території урочища. Остаточне рішення про передачу ділянок в оренду відбудеться на пленарному засіданні Київської міської ради.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
А пам'ятники Голодомору теж є у кожному великому європейському, чи американському місті? Це - перше запитання. І друге - а Педалік знає, що у Бабиному Яру розстрілювали не л ше євреїв, але й членів ОУН, зокрема ії Київської організації? Що там розстріляна тими ж фашистами відома літераторка, членкиня ОУН Олена Теліга? А чого Педалік почав до Пінчука з євреями, а не до Слави Стецько, яка тоді ще була жива і очолювала ******* ОУН?
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17.02.2021 16:10
+9
А разве мемориал Фридмана-Кличко не отменят из-за моратория? Или жадность до российских денег все-таки победила?

Мораторий на проекты за российские деньги в Киеве будет касаться и мемориала "Бабий Яр", - Линчевский

Запрет воплощать проекты за российские деньги в Украине должен касаться всех направлений. В частности, и проекта мемориала Холокоста "Бабий Яр", который финансируют российские олигархи, а воплощает российский режиссер Илья Хржановский.Источник: https://censor.net/ru/n3248079
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17.02.2021 16:17
+7
я как коренной Киевлянин против!
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17.02.2021 16:12
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Может не надо было застраивать парки и все прилегающие к Днепру и Десне берега, Веталек? Чтобы было этим в хлам офигевшим киянам где с собакой погулять и шашлыки пожарить?
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17.02.2021 15:55 Відповісти
а что, Кличко их застраивает? серьезно? то есть до него берега не застраивали - а сейчас ломанулись. Как Ткаченко, например...
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17.02.2021 21:37 Відповісти
Я вижу бот зедебильный тебе уже разорвало.Как отличить зедебила или кацарылого от человека? Если пишет про ж-пы и как она у них болит ,значит 100% они.
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17.02.2021 16:17 Відповісти
А пам'ятники Голодомору теж є у кожному великому європейському, чи американському місті? Це - перше запитання. І друге - а Педалік знає, що у Бабиному Яру розстрілювали не л ше євреїв, але й членів ОУН, зокрема ії Київської організації? Що там розстріляна тими ж фашистами відома літераторка, членкиня ОУН Олена Теліга? А чого Педалік почав до Пінчука з євреями, а не до Слави Стецько, яка тоді ще була жива і очолювала ******* ОУН?
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17.02.2021 16:10 Відповісти
Бо у Віталіка бабушка біла єврейка
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17.02.2021 16:25 Відповісти
Бабусю братів Кличків звали Бетя Юдівна Етінзон. По паспорту, - Тамара Юхимівна.

Кличко розповів, як виникла ідея створення в Києві меморіалу Голокосту - Цензор.НЕТ 1150
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17.02.2021 18:09 Відповісти
і шо. Бути єврєєм грєшно, чи шо?
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17.02.2021 21:46 Відповісти
Рідний брат бабусі братів Кличків загинув у бою з німцями під час 2WW, - неподалік від рідного села у сусідньому районі. Скріншот із сайту, присвяченого євреям - героям війни.

Кличко розповів, як виникла ідея створення в Києві меморіалу Голокосту - Цензор.НЕТ 200
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17.02.2021 18:14 Відповісти
Не бачу нічого страшного в Музеї Холокосту. Але в даному випадку будувати Музей Холокосту коли ще немає Музею Бабьего Яру, де б вшанували пам'ять УСІХ загиблих у Бабиному Яру - це тупо.
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17.02.2021 21:39 Відповісти
От і я про те - Бабин Яр - місце загибелі не одних лише євреїв, тому меморіалів має бути декілька, а краще - один, загальний, без прив'язки до національностей.
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17.02.2021 23:07 Відповісти
если бы это признание Клычка было до выборов в мэры, то

ОН ПОЛУЧИЛ БЫ "0" ГОЛОСОВ !!!!! Кличко розповів, як виникла ідея створення в Києві меморіалу Голокосту - Цензор.НЕТ 3439 Кличко розповів, як виникла ідея створення в Києві меморіалу Голокосту - Цензор.НЕТ 3439 Кличко розповів, як виникла ідея створення в Києві меморіалу Голокосту - Цензор.НЕТ 3439
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17.02.2021 16:11 Відповісти
я как коренной Киевлянин против!
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17.02.2021 16:12 Відповісти
Где мемориал 8 млн. украинцам?
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17.02.2021 16:15 Відповісти
В Тель-Авиве.
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17.02.2021 16:21 Відповісти
А разве мемориал Фридмана-Кличко не отменят из-за моратория? Или жадность до российских денег все-таки победила?

Мораторий на проекты за российские деньги в Киеве будет касаться и мемориала "Бабий Яр", - Линчевский

Запрет воплощать проекты за российские деньги в Украине должен касаться всех направлений. В частности, и проекта мемориала Холокоста "Бабий Яр", который финансируют российские олигархи, а воплощает российский режиссер Илья Хржановский.Источник: https://censor.net/ru/n3248079
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17.02.2021 16:17 Відповісти
+++
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17.02.2021 17:09 Відповісти
Ніяких меморіалів по ідеях і за гроші прибічників АГРЕСОРА. В Україні є євреї ПАТРІОТИ України, треба ПРИСЛУХАТИСЬ до їх думок і ідей. Наприклад Зісельса...
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17.02.2021 16:22 Відповісти
Видно хорошо башляют кому надо Фридманы и Фуксы, в том числе этому контуженному.
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17.02.2021 16:30 Відповісти
Строить мемориал евреям, на христианском кладбище, как же это эпично. По хорошему, на этой территории ничего не надо строить, а поставить памятные знаки и все. Война окончилась в 1945.
По поводу не только евреев там расстреливали, бабушка с семьей жила на Лукьяновке, и рассказывала как они стройными рядами шли туда, причем до территории завода "Артема" они шли совсем без охраны, от "Артема" их уже конвоировали с собаками. На предупреждения "Люди не идите туда, там расстреливают" ответ был один, "Не врите". И кстати саму территорию охраняли румыны.
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17.02.2021 16:30 Відповісти
у них выбора особого не было. Не пошли бы сами - их бы повели потом насильно.
После войны в Киеве остались в живых только те евреи, кого прятали неравнодушные киевляне.
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17.02.2021 21:41 Відповісти
В Украине ТВ каналы принадлежат еврейской общине и московской Орде, потому так всё получается, в сми Украины можно подбрасывать всякую идеологию, после которой украинские не образовавшиеся общины не могут построить государство с единым Украинским народом и сами управлять своим государством
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17.02.2021 16:37 Відповісти
Klichko molodez!
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17.02.2021 16:44 Відповісти
Кличко был бы молодец если бы договорился с мэром Тель-Авива или Иерусалима о взаимном строительстве мемориала жертвам Голодомора в этих городах и признании Израилем Голодомора геноцидом украинского народа, а так он гавноед обычный.
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17.02.2021 18:08 Відповісти
А шо такоє, Віталік ти чиіх будeш, схожe ти виявляється "щигий укгаінєц"？Спалився нарeш і...
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17.02.2021 16:51 Відповісти
POWER 39709ae8 ,Почему вы против ?
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17.02.2021 16:51 Відповісти
разумные люди здесь (не боты) против потому что нет Музея Бабьего Яра, посвященного погибшим ВСЕХ национальностей.
Потому строительство Музея Холокоста, да еще на территории, где похоронены расстрелянные священники - это святотатство. И вызывает исключительно разжигание антисемитизма.
Могилы священников и старые кресты в двух шагах от Меноры - можете посмотреть.
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17.02.2021 21:44 Відповісти
Потому-что в бабьем Яру не только евреи погибли но и например украинские националистов там тоже расстреливали,потому что там уже и давно ЕСТЬ памятник еврейским жертвам,потому-что в Израиле НЕТ памятника Голодомору и Израиль против УПА и Бандеры. Получается Украина должна уважать еврейские жертвы а Израиль не уважает жертвы украинских Патриотов. Вы нас не уважаете-угадайте какое у нас к вам может быть отношение?Ну и в Киеве полно других реальных проблем которые волнуют ЖИВЫХ граждан а мер города при этом тратит свое время и наши деньги на всякую хрень. Если евреи хотят мемориал-пусть они сами об этом хлопочут их еврейская громада собирает деньги и тд-это не дело мера Киева Представьте мер Иерусалима будет тратить свое рабочее время на постройку мемориала УПА или мемориала Голодомора-я думаю Иерусалимцам это не понравится Мер должен решать интересы горожан а не жителей чужой страны
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17.02.2021 23:07 Відповісти
Петро Медзіновський А шо за вопрос , а как вы думаете Евтушенко ,чьих будет ,а ведь он первый поднял эту тему за Бабий Яр 😟
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17.02.2021 16:53 Відповісти
Впечатление такое, что община города Киева из одних евреев состоит. Почему бы музей Холокоста не создать на территотии старого еврейского кадбиша в Берковцах? Так нет же, это не меценатство, это евреи хотят выгодно деньги вложить в еврейский диснейленд.
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17.02.2021 17:03 Відповісти
"Міський голова Києва Віталій Кличко не вважає проблемою присутність у наглядові раді Центру "Бабин Яр" пов'язаних з РФ бізнесменів Павла Фукса, Михайла Фрідмана, Германа Хана і Рональда Лаудера, та не вважає російський паспорт "чорною міткою" для участі в меморіальному проєкті в Бабиному Яру."

Після того, як Кличко постав у трагічної позі поряд з трупом Гепи-Кернеса на похороні у Харкові та став співати йому "діфірамби", він свій авторитет звів до рівня мафіозно-бандитського "гопника". Скажи мені хто твій друг - і я скажу хто ти! Не думаю, що Кличко не знав, що Гепа (кращий друг Фукса) був "сєпаром", українофобом, бандитом, наперсточником, свої багатомільйонні статки він "зробив" на "відкатах" та грабуючи Харків.

Завжди дивуюсь, як неодноразовий чемпіон світу, важковаговик, боксер, зовсім не бідна людина так легко може "запачкати" свою честь та репутацію. Чого Кличку ще не вистачає?
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17.02.2021 17:04 Відповісти
Як можна "запачкать" свій авторитет, якщо він кримінальний? Кличко розповів, як виникла ідея створення в Києві меморіалу Голокосту - Цензор.НЕТ 8690
Кличко розповів, як виникла ідея створення в Києві меморіалу Голокосту - Цензор.НЕТ 9892
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17.02.2021 18:24 Відповісти
Так, цікава фотка.
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17.02.2021 19:21 Відповісти
Клички мріяли про боксерську кар'єру, але на початку 90-х працювали "ракетами" (бугаями-вишибалами) на кримінальника Вітю Рибку. Рибка обіцяв їм допомогти в цьому. В інтернеті є відео і фото Кличків разом з Рибкою, коли той возив братів до Нью-Йорка (1997), щоб домовитися з відомим промоутером Доном Кінгом про їх боксерське майбутнє. Але хитрий лис Кінг забажав здерти дуже велику суму, якої у Рибки на той час не було. Тому довелося пропихати Кличків у світовий бокс через Німеччину. Там були більш демократичні умови.

Кличко розповів, як виникла ідея створення в Києві меморіалу Голокосту - Цензор.НЕТ 7918

https://polygraf.net/101-pravda-o-bratjah-klichko-kotoruju-oni-skryvajut
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17.02.2021 19:46 Відповісти
Цікаві подробиці, але тут можна знайти якесь виправдання - "бандитські 90-і" таке інше... Кожен викручувався як міг... , але зараз у Кличків становище стабільне та забезпечене, то чого їм зараз не вистачає? Чи просто старі "гріхи" та компромат не відпускають? А скоріш за все внутрішня культура та менталітет залишилися старими.
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17.02.2021 20:12 Відповісти
Так Кличко всегда был в бандитском бизнесе-это для вас открытие?
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17.02.2021 23:00 Відповісти
а про провальную уборку снега он не хочет рассказать как ему на 7 году мерства так удалось?
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17.02.2021 17:06 Відповісти
+++
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17.02.2021 17:11 Відповісти
Йоханий встид, де , як і звідки ці дибіли беруться в Україні .
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17.02.2021 17:10 Відповісти
а як виникла та ідея? все просто, підаліку трохи занесли і сказали, що ще й з будівгицтва занесуть.
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17.02.2021 18:13 Відповісти
не маю особисто нічого проти євреїв, люди як люди, проте напене що трохи умніші за інших, та українці чого ж Вам не так? спитайте себе, і самі дайте собі віповідь, чи зміг би українець стати прем'єром Ізраіля, та чи буде там меморіавл Голодомору? скільки українців там у Кнесеті і порівняйте з тим скільки і кого у нас у Раді? І головне, спитайте себе хто тримає у себе всі гроші, а хто має гроші тоді хто буде заказувати музику? вам тільки і залишається що дивитись серіали про жидобородька та скотів.
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17.02.2021 18:28 Відповісти
проте напене що трохи умніші за інших/ Это заблуждение, внушенное самими евреями. Нет примеров мудрости Коломойского, Зеленского, Шефира, Мендель, Кернеса, Добкина, Рабиновича, Дубинского, Бужинского, Куницкого и прочих известных евреев.
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17.02.2021 20:28 Відповісти
не знаю заблуждение это и чье, но за некоторых ...ДАРАСОВ вышеперечисленных голосовали украинцы и что им там евреи напевали не знаю. Но даю 1000 против одного, что если бы балотировался в президенты достойный сын еврейского народа Глузман Семен Фишелевич, ни одна млять из 73-х процентных дебилов за него не проголосовала бы. Он же в кино долбободородькой не снимался.
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18.02.2021 10:43 Відповісти
Сто лет назад к хорошему где то Бланку присосались тысячи плохих троцких и свердловых и УНР исчезла. Глузман будет лучшим президентом Израиля .Президентом Украины пусть будет Иваненко-Петренко-Сидоренко.
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18.02.2021 12:05 Відповісти
иваненки-петренки-сидоренки голосовали за квартальных пиОнистов, за кучем и ********** курасанов, писали когда-то доносы в НКВД, КГБ, а Глузман в свое время отсидел 10 лет в лагерях с Л. Лукьяненко и другими, чтобы не было сЭсЭсЭрЭ, в то время как иваненки-петренки-сидоренки хлопали в ладошки Хрущевым-Брежневым и сЭсЭсЭрУ.
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18.02.2021 15:35 Відповісти
Глузман-герой. Но в Украине есть и тысячи других героев -из Иваненко-Петренко-Сидоренко. Бандера, Шухевич,Федун. Разве Стус-не герой?
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18.02.2021 16:50 Відповісти
Ваня, вопрос то не в Глузмане, а в наших головах. Смотрим в зеркало и видим же не его, а ты пеняешь на Глузмана, Бандеру и так далее. Им уже оценку дала история нашей страны до сегодняшнего дня, а сейчас стоит вопрос о том, будет ли Украина как независимое государство существовать дальше, а у нас тут одни херои Иваненки-Петренки-Сидоренки, которые голосуют за слугоуродовских пиОнистов да медведчуков-рабиновичей.
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18.02.2021 19:07 Відповісти
а ты пеняешь на Глузмана, Бандеру и так далее/ ПЕНЯТЬ -Сетовать, жаловаться на кого-н., выговаривать кому-н., укорять кого-н. Где здесь пенять? : Глузман-герой. Но в Украине есть и тысячи других героев -из Иваненко-Петренко-Сидоренко. Бандера, Шухевич,Федун. Разве Стус-не герой?
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18.02.2021 19:36 Відповісти
А-а-а... Так это педалька лоббирует всю эту никчемную затею... Ну понятно - фамилия Этинзон ко многому обязывает...
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17.02.2021 18:42 Відповісти
клічьку до ветеринара треба давно
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17.02.2021 21:36 Відповісти
В Киеве конечно нет других проблем как только нужно срочно искать деньги на супермонумент Холокосту. Нищие убитые маршрутки вместо современных автобусов, при массовом новом строительстве-метро практически не развивается и не строятся новые линии и станции что уже привело Киев в мировой топ 10 по автомобильным пробкам. Киевские дороги-это часто кривой и дырявый асфальт,исторические дома в центре часто неотреставрированы и не покрашены. Но еврея-Педалика больше всего беспокоит Холокост. Ехал-бы в свой родной Израиль и ставил там мемориалы . В Бабьем Яру уже был памятник Холокосту-зачем еще? Я понимаю что Педалик не живет в доме на окраине где во дворе ходить невозможно-кучугуры снега неубранны,не ездит на работу в метро и маршрутках-его больше еврейская тема интересует. Заберите его пожалуйста домой на родину в Израиль
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17.02.2021 22:56 Відповісти
 
 