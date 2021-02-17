Кличко розповів, як виникла ідея створення в Києві меморіалу Голокосту

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив на закритому засіданні з депутатами низки фракцій Київради, як виникла ідея створення в Києві меморіалу Голокосту, і як він шукав гроші у приватних донорів під цю ідею.

Розшифровку розмови Кличка і депутатів наводить "Новинарня".

Переконуючи представників партії "Голос" і ВО "Батьківщина" в необхідності будівництва меморіального комплексу, Кличко розповів, що вперше подумав про реалізацію проєкту в Бабиному Яру після відвідин Львова (де зараз працює музей "Територія терору". - Прим.). Кличко зазначив: у всіх мегаполісах світу, крім української столиці, є свої меморіали, присвячені Голокосту.

"І в Нью-Йорку, і в Тель-Авіві таких масових розстрілів не було – а такі музеї є. Навіть є меморіали й музеї Голокосту в європейських країнах, які напряму не мають стосунку до таких подій. У Бабиному Яру гуляють собаки, жарять шашлики, ніби нічого і не було", - зазначив київський міський голова.

Видання також повідомляє, що, за словами Кличка, реалізація такого проєкту потребувала значних коштів, які місто або навіть держава самостійно не могли виділити. Він також зазначив, що вперше пропозиція про залучення коштів меценатів пролунала від Віктора Пінчука.

"Проговорив це питання з Пінчуком, він погодився. Потім поговорив з деякими ще бізнесменами. А потім Пінчук мені порадив: дивись, є багато людей, які ухвалюють рішення для єврейської громади, які дійсно можуть фінансово допомогти, мають стосунок до єврейської громади, до України", - пояснив депутатам Кличко.

Міський голова зазначив, що після розмови з радянським дисидентом, ізраїльським державним діячем Натаном Щаранським він відвідав Лондон, де провів переговори з бізнесменом Михайлом Фрідманом (президент консорціуму "Альфа-груп", засновник львівського джазового фестивалю "Альфа Джаз Фест". - Прим.). Той, як вказує Кличко, запропонував зробити міжнародний проєкт.

"Фрідман довгий час думав, а потім відповів, що ідея непогана, але треба змінити існуючі плани. Це буде міжнародний проєкт, до якого потрібно залучити всіх представників - Ізраїль, Німеччина, США".

Надалі, як пояснив Кличко, після того, як з'явилися перші гроші меценатів і була зрозуміла суть концепції, до наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" увійшли Натан Щаранський, президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер, екссенатор США від штату Коннектикут Джо Ліберман, колишній глава МЗС і віцеканцлер Німеччини Йошка Фішер та інші відомі люди.

Віталій Кличко також зазначив: "Що стосується концепту - я можу сказати, що цей проєкт має на меті: залучити всіх небайдужих, і в жодному разі не зробити так, щоб Бабин Яр був приватизований завдяки комусь з олігархів - Пінчуку, Фрідману або комусь іншому. Абсолютно відкрито було створено громадську раду, архітектурну раду, наукову раду", - заявив Кличко.

Водночас столичний голова зазначає: комплекс у Бабиному Яру належатиме громаді Києва: "По-перше, цей проєкт не має бути політичним проєктом. По-друге, в жодному разі не має бути якоїсь людини, яка каже: "Це мій проєкт!" Це проєкт громади міста Києва в першу чергу і всіх небайдужих з української та міжнародної спільноти", - стверджує Кличко.

Київський міський голова висловив занепокоєння, що опоненти проєкту навмисне розколюють суспільство і поширюють неправдиві чутки. Зокрема, він вказав на неправдивість звинувачень щодо просування за допомогою проєкту концепції "русского мира".

"З одного боку, є держава, з іншого - приєднується громада, і наукова рада, громадська рада, ті люди, які там перебувають, кожен з них має великий авторитет не тільки в Україні - у світі", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, 27 січня члени постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин підтримали передачу в оренду благодійній організації "Фонд Пам'яті "Бабин Яр" трьох земельних ділянок на території урочища. Остаточне рішення про передачу ділянок в оренду відбудеться на пленарному засіданні Київської міської ради.