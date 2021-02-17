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Новости Киевские новости
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Бабий Яр (185) Киев (24538) Кличко (4515) Холокост (183)

Кличко рассказал, как возникла идея создания в Киеве мемориала Холокоста

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Кличко рассказал, как возникла идея создания в Киеве мемориала Холокоста

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил на закрытом заседании с депутатами ряда фракций Киевсовета как возникла идея создания в Киеве мемориала Холокоста, и как он искал деньги у частных доноров под эту идею.

Расшифровку беседы Кличко и депутатов приводит "Новинарня".

Убеждая представителей партии "Голос" и ВО "Батькивщина" в необходимости строительства мемориального комплекса, Кличко рассказал, что впервые подумал о реализации проекта в Бабьем Яре после посещения Львова (где сейчас работает музей "Территория террора", - прим.). Кличко отметил: во всех мегаполисах мира, кроме украинской столицы, есть свои мемориалы, посвященные Холокосту.

"И в Нью-Йорке, и в Тель-Авиве таких массовых расстрелов не было – а подобные музеи есть. Даже есть мемориалы и музеи Холокоста в европейских государствах, которые напрямую не имеют отношения к таким событиям. А в Бабьем Яре гуляют собаки, жарят шашлыки, будто ничего не было", - отметил киевский городской голова.

Издание также сообщает, что по словам Кличко, реализация такого проекта требовала значительных средств, которые город или даже государство самостоятельно не могли выделить. Он также отметил, что впервые предложение о привлечении средств меценатов прозвучала от Виктора Пинчука.

"Проговорил этот вопрос с Пинчуком, он согласился. Затем поговорил с еще некоторыми большими бизнесменами. А потом Пинчук мне посоветовал: смотри, есть много людей, которые принимают решения для еврейской общины, которые действительно могут финансово помочь, имеющие отношение к еврейской общине, к Украине", - пояснил депутатам Кличко.

Городской голова отметил, что после разговора с советским диссидентом, израильским государственным деятелем Натаном Щаранским он посетил Лондон, где провел переговоры с бизнесменом Михаилом Фридманом (президент консорциума "Альфа-групп", учредитель львовского джазового фестиваля "Альфа Джаз Фест", - прим.). Тот, как указывает Кличко, предложил сделать международный проект.

"Фридман долгое время думал, а потом ответил, что идея неплохая, но нужно изменить существующие планы. Это будет международный проект, к которому нужно привлечь всех представителей - Израиль, Германия, США".

В дальнейшем, как пояснил Кличко, после того, как появились первые деньги меценатов и была понятна суть концепции, в наблюдательный совет Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" вошли Натан Щаранский, президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, экс-сенатор США от штата Коннектикут Джо Либерман, бывший глава МИД и вице-канцлер Германии Йошка Фишер и другие известные люди.

Виталий Кличко также отметил: "Что касается концепта - я могу сказать, что этот проект имеет цель: привлечь всех неравнодушных, и ни в коем случае не сделать так, чтобы Бабий Яр был приватизирован благодаря кому-то из олигархов - Пинчуку, Фридману или кому-то другому. Совершенно открыто был создан общественный совет, архитектурный совет, научный совет", - заявил Кличко.

В то же время столичный голова отмечает: комплекс в Бабьем Яре будет принадлежать общине Киева: "Во-первых, этот проект не должен быть политическим проектом. Во-вторых, ни в коем случае не должно быть какого-то человека, который говорит: "Это мой проект!" Это проект общины города Киева в первую очередь и всех неравнодушных из украинского и международного сообщества", - утверждает Кличко.

Киевский городской голова выразил беспокойство, что оппоненты проекта умышленно раскалывают общество и распространяют ложные слухи. В частности, он указал на неправдивость обвинений относительно продвижения с помощью проекта концепции "русского мира".

"С одной стороны, есть государство, с другой - присоединяется община, и научный совет, общественный совет, те люди, которые там находятся, каждый из них имеет большой авторитет не только в Украине - в мире", - сообщил Кличко.

Напомним, 27 января члены постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений поддержали передачу в аренду благотворительной организации "Фонд Памяти "Бабий Яр" трех земельных участков на территории урочища. Окончательное решение о передаче участков в аренду состоится на пленарном заседании Киевского городского совета.
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Топ комментарии
+15
А пам'ятники Голодомору теж є у кожному великому європейському, чи американському місті? Це - перше запитання. І друге - а Педалік знає, що у Бабиному Яру розстрілювали не л ше євреїв, але й членів ОУН, зокрема ії Київської організації? Що там розстріляна тими ж фашистами відома літераторка, членкиня ОУН Олена Теліга? А чого Педалік почав до Пінчука з євреями, а не до Слави Стецько, яка тоді ще була жива і очолювала ******* ОУН?
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17.02.2021 16:10
+9
А разве мемориал Фридмана-Кличко не отменят из-за моратория? Или жадность до российских денег все-таки победила?

Мораторий на проекты за российские деньги в Киеве будет касаться и мемориала "Бабий Яр", - Линчевский

Запрет воплощать проекты за российские деньги в Украине должен касаться всех направлений. В частности, и проекта мемориала Холокоста "Бабий Яр", который финансируют российские олигархи, а воплощает российский режиссер Илья Хржановский.Источник: https://censor.net/ru/n3248079
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17.02.2021 16:17
+7
я как коренной Киевлянин против!
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17.02.2021 16:12
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Может не надо было застраивать парки и все прилегающие к Днепру и Десне берега, Веталек? Чтобы было этим в хлам офигевшим киянам где с собакой погулять и шашлыки пожарить?
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17.02.2021 15:55 Ответить
а что, Кличко их застраивает? серьезно? то есть до него берега не застраивали - а сейчас ломанулись. Как Ткаченко, например...
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17.02.2021 21:37 Ответить
Я вижу бот зедебильный тебе уже разорвало.Как отличить зедебила или кацарылого от человека? Если пишет про ж-пы и как она у них болит ,значит 100% они.
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17.02.2021 16:17 Ответить
А пам'ятники Голодомору теж є у кожному великому європейському, чи американському місті? Це - перше запитання. І друге - а Педалік знає, що у Бабиному Яру розстрілювали не л ше євреїв, але й членів ОУН, зокрема ії Київської організації? Що там розстріляна тими ж фашистами відома літераторка, членкиня ОУН Олена Теліга? А чого Педалік почав до Пінчука з євреями, а не до Слави Стецько, яка тоді ще була жива і очолювала ******* ОУН?
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17.02.2021 16:10 Ответить
Бо у Віталіка бабушка біла єврейка
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17.02.2021 16:25 Ответить
Бабусю братів Кличків звали Бетя Юдівна Етінзон. По паспорту, - Тамара Юхимівна.

Кличко розповів, як виникла ідея створення в Києві меморіалу Голокосту - Цензор.НЕТ 1150
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17.02.2021 18:09 Ответить
і шо. Бути єврєєм грєшно, чи шо?
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17.02.2021 21:46 Ответить
Рідний брат бабусі братів Кличків загинув у бою з німцями під час 2WW, - неподалік від рідного села у сусідньому районі. Скріншот із сайту, присвяченого євреям - героям війни.

Кличко розповів, як виникла ідея створення в Києві меморіалу Голокосту - Цензор.НЕТ 200
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17.02.2021 18:14 Ответить
Не бачу нічого страшного в Музеї Холокосту. Але в даному випадку будувати Музей Холокосту коли ще немає Музею Бабьего Яру, де б вшанували пам'ять УСІХ загиблих у Бабиному Яру - це тупо.
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17.02.2021 21:39 Ответить
От і я про те - Бабин Яр - місце загибелі не одних лише євреїв, тому меморіалів має бути декілька, а краще - один, загальний, без прив'язки до національностей.
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17.02.2021 23:07 Ответить
если бы это признание Клычка было до выборов в мэры, то

ОН ПОЛУЧИЛ БЫ "0" ГОЛОСОВ !!!!! Кличко розповів, як виникла ідея створення в Києві меморіалу Голокосту - Цензор.НЕТ 3439 Кличко розповів, як виникла ідея створення в Києві меморіалу Голокосту - Цензор.НЕТ 3439 Кличко розповів, як виникла ідея створення в Києві меморіалу Голокосту - Цензор.НЕТ 3439
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17.02.2021 16:11 Ответить
я как коренной Киевлянин против!
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17.02.2021 16:12 Ответить
Где мемориал 8 млн. украинцам?
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17.02.2021 16:15 Ответить
В Тель-Авиве.
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17.02.2021 16:21 Ответить
А разве мемориал Фридмана-Кличко не отменят из-за моратория? Или жадность до российских денег все-таки победила?

Мораторий на проекты за российские деньги в Киеве будет касаться и мемориала "Бабий Яр", - Линчевский

Запрет воплощать проекты за российские деньги в Украине должен касаться всех направлений. В частности, и проекта мемориала Холокоста "Бабий Яр", который финансируют российские олигархи, а воплощает российский режиссер Илья Хржановский.Источник: https://censor.net/ru/n3248079
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17.02.2021 16:17 Ответить
+++
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17.02.2021 17:09 Ответить
Ніяких меморіалів по ідеях і за гроші прибічників АГРЕСОРА. В Україні є євреї ПАТРІОТИ України, треба ПРИСЛУХАТИСЬ до їх думок і ідей. Наприклад Зісельса...
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17.02.2021 16:22 Ответить
Видно хорошо башляют кому надо Фридманы и Фуксы, в том числе этому контуженному.
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17.02.2021 16:30 Ответить
Строить мемориал евреям, на христианском кладбище, как же это эпично. По хорошему, на этой территории ничего не надо строить, а поставить памятные знаки и все. Война окончилась в 1945.
По поводу не только евреев там расстреливали, бабушка с семьей жила на Лукьяновке, и рассказывала как они стройными рядами шли туда, причем до территории завода "Артема" они шли совсем без охраны, от "Артема" их уже конвоировали с собаками. На предупреждения "Люди не идите туда, там расстреливают" ответ был один, "Не врите". И кстати саму территорию охраняли румыны.
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17.02.2021 16:30 Ответить
у них выбора особого не было. Не пошли бы сами - их бы повели потом насильно.
После войны в Киеве остались в живых только те евреи, кого прятали неравнодушные киевляне.
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17.02.2021 21:41 Ответить
В Украине ТВ каналы принадлежат еврейской общине и московской Орде, потому так всё получается, в сми Украины можно подбрасывать всякую идеологию, после которой украинские не образовавшиеся общины не могут построить государство с единым Украинским народом и сами управлять своим государством
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17.02.2021 16:37 Ответить
Klichko molodez!
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17.02.2021 16:44 Ответить
Кличко был бы молодец если бы договорился с мэром Тель-Авива или Иерусалима о взаимном строительстве мемориала жертвам Голодомора в этих городах и признании Израилем Голодомора геноцидом украинского народа, а так он гавноед обычный.
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17.02.2021 18:08 Ответить
А шо такоє, Віталік ти чиіх будeш, схожe ти виявляється "щигий укгаінєц"？Спалився нарeш і...
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17.02.2021 16:51 Ответить
POWER 39709ae8 ,Почему вы против ?
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17.02.2021 16:51 Ответить
разумные люди здесь (не боты) против потому что нет Музея Бабьего Яра, посвященного погибшим ВСЕХ национальностей.
Потому строительство Музея Холокоста, да еще на территории, где похоронены расстрелянные священники - это святотатство. И вызывает исключительно разжигание антисемитизма.
Могилы священников и старые кресты в двух шагах от Меноры - можете посмотреть.
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17.02.2021 21:44 Ответить
Потому-что в бабьем Яру не только евреи погибли но и например украинские националистов там тоже расстреливали,потому что там уже и давно ЕСТЬ памятник еврейским жертвам,потому-что в Израиле НЕТ памятника Голодомору и Израиль против УПА и Бандеры. Получается Украина должна уважать еврейские жертвы а Израиль не уважает жертвы украинских Патриотов. Вы нас не уважаете-угадайте какое у нас к вам может быть отношение?Ну и в Киеве полно других реальных проблем которые волнуют ЖИВЫХ граждан а мер города при этом тратит свое время и наши деньги на всякую хрень. Если евреи хотят мемориал-пусть они сами об этом хлопочут их еврейская громада собирает деньги и тд-это не дело мера Киева Представьте мер Иерусалима будет тратить свое рабочее время на постройку мемориала УПА или мемориала Голодомора-я думаю Иерусалимцам это не понравится Мер должен решать интересы горожан а не жителей чужой страны
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17.02.2021 23:07 Ответить
Петро Медзіновський А шо за вопрос , а как вы думаете Евтушенко ,чьих будет ,а ведь он первый поднял эту тему за Бабий Яр 😟
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17.02.2021 16:53 Ответить
Впечатление такое, что община города Киева из одних евреев состоит. Почему бы музей Холокоста не создать на территотии старого еврейского кадбиша в Берковцах? Так нет же, это не меценатство, это евреи хотят выгодно деньги вложить в еврейский диснейленд.
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17.02.2021 17:03 Ответить
"Міський голова Києва Віталій Кличко не вважає проблемою присутність у наглядові раді Центру "Бабин Яр" пов'язаних з РФ бізнесменів Павла Фукса, Михайла Фрідмана, Германа Хана і Рональда Лаудера, та не вважає російський паспорт "чорною міткою" для участі в меморіальному проєкті в Бабиному Яру."

Після того, як Кличко постав у трагічної позі поряд з трупом Гепи-Кернеса на похороні у Харкові та став співати йому "діфірамби", він свій авторитет звів до рівня мафіозно-бандитського "гопника". Скажи мені хто твій друг - і я скажу хто ти! Не думаю, що Кличко не знав, що Гепа (кращий друг Фукса) був "сєпаром", українофобом, бандитом, наперсточником, свої багатомільйонні статки він "зробив" на "відкатах" та грабуючи Харків.

Завжди дивуюсь, як неодноразовий чемпіон світу, важковаговик, боксер, зовсім не бідна людина так легко може "запачкати" свою честь та репутацію. Чого Кличку ще не вистачає?
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17.02.2021 17:04 Ответить
Як можна "запачкать" свій авторитет, якщо він кримінальний? Кличко розповів, як виникла ідея створення в Києві меморіалу Голокосту - Цензор.НЕТ 8690
Кличко розповів, як виникла ідея створення в Києві меморіалу Голокосту - Цензор.НЕТ 9892
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17.02.2021 18:24 Ответить
Так, цікава фотка.
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17.02.2021 19:21 Ответить
Клички мріяли про боксерську кар'єру, але на початку 90-х працювали "ракетами" (бугаями-вишибалами) на кримінальника Вітю Рибку. Рибка обіцяв їм допомогти в цьому. В інтернеті є відео і фото Кличків разом з Рибкою, коли той возив братів до Нью-Йорка (1997), щоб домовитися з відомим промоутером Доном Кінгом про їх боксерське майбутнє. Але хитрий лис Кінг забажав здерти дуже велику суму, якої у Рибки на той час не було. Тому довелося пропихати Кличків у світовий бокс через Німеччину. Там були більш демократичні умови.

Кличко розповів, як виникла ідея створення в Києві меморіалу Голокосту - Цензор.НЕТ 7918

https://polygraf.net/101-pravda-o-bratjah-klichko-kotoruju-oni-skryvajut
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17.02.2021 19:46 Ответить
Цікаві подробиці, але тут можна знайти якесь виправдання - "бандитські 90-і" таке інше... Кожен викручувався як міг... , але зараз у Кличків становище стабільне та забезпечене, то чого їм зараз не вистачає? Чи просто старі "гріхи" та компромат не відпускають? А скоріш за все внутрішня культура та менталітет залишилися старими.
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17.02.2021 20:12 Ответить
Так Кличко всегда был в бандитском бизнесе-это для вас открытие?
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17.02.2021 23:00 Ответить
а про провальную уборку снега он не хочет рассказать как ему на 7 году мерства так удалось?
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17.02.2021 17:06 Ответить
+++
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17.02.2021 17:11 Ответить
Йоханий встид, де , як і звідки ці дибіли беруться в Україні .
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17.02.2021 17:10 Ответить
а як виникла та ідея? все просто, підаліку трохи занесли і сказали, що ще й з будівгицтва занесуть.
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17.02.2021 18:13 Ответить
не маю особисто нічого проти євреїв, люди як люди, проте напене що трохи умніші за інших, та українці чого ж Вам не так? спитайте себе, і самі дайте собі віповідь, чи зміг би українець стати прем'єром Ізраіля, та чи буде там меморіавл Голодомору? скільки українців там у Кнесеті і порівняйте з тим скільки і кого у нас у Раді? І головне, спитайте себе хто тримає у себе всі гроші, а хто має гроші тоді хто буде заказувати музику? вам тільки і залишається що дивитись серіали про жидобородька та скотів.
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17.02.2021 18:28 Ответить
проте напене що трохи умніші за інших/ Это заблуждение, внушенное самими евреями. Нет примеров мудрости Коломойского, Зеленского, Шефира, Мендель, Кернеса, Добкина, Рабиновича, Дубинского, Бужинского, Куницкого и прочих известных евреев.
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17.02.2021 20:28 Ответить
не знаю заблуждение это и чье, но за некоторых ...ДАРАСОВ вышеперечисленных голосовали украинцы и что им там евреи напевали не знаю. Но даю 1000 против одного, что если бы балотировался в президенты достойный сын еврейского народа Глузман Семен Фишелевич, ни одна млять из 73-х процентных дебилов за него не проголосовала бы. Он же в кино долбободородькой не снимался.
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18.02.2021 10:43 Ответить
Сто лет назад к хорошему где то Бланку присосались тысячи плохих троцких и свердловых и УНР исчезла. Глузман будет лучшим президентом Израиля .Президентом Украины пусть будет Иваненко-Петренко-Сидоренко.
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18.02.2021 12:05 Ответить
иваненки-петренки-сидоренки голосовали за квартальных пиОнистов, за кучем и ********** курасанов, писали когда-то доносы в НКВД, КГБ, а Глузман в свое время отсидел 10 лет в лагерях с Л. Лукьяненко и другими, чтобы не было сЭсЭсЭрЭ, в то время как иваненки-петренки-сидоренки хлопали в ладошки Хрущевым-Брежневым и сЭсЭсЭрУ.
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18.02.2021 15:35 Ответить
Глузман-герой. Но в Украине есть и тысячи других героев -из Иваненко-Петренко-Сидоренко. Бандера, Шухевич,Федун. Разве Стус-не герой?
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18.02.2021 16:50 Ответить
Ваня, вопрос то не в Глузмане, а в наших головах. Смотрим в зеркало и видим же не его, а ты пеняешь на Глузмана, Бандеру и так далее. Им уже оценку дала история нашей страны до сегодняшнего дня, а сейчас стоит вопрос о том, будет ли Украина как независимое государство существовать дальше, а у нас тут одни херои Иваненки-Петренки-Сидоренки, которые голосуют за слугоуродовских пиОнистов да медведчуков-рабиновичей.
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18.02.2021 19:07 Ответить
а ты пеняешь на Глузмана, Бандеру и так далее/ ПЕНЯТЬ -Сетовать, жаловаться на кого-н., выговаривать кому-н., укорять кого-н. Где здесь пенять? : Глузман-герой. Но в Украине есть и тысячи других героев -из Иваненко-Петренко-Сидоренко. Бандера, Шухевич,Федун. Разве Стус-не герой?
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18.02.2021 19:36 Ответить
А-а-а... Так это педалька лоббирует всю эту никчемную затею... Ну понятно - фамилия Этинзон ко многому обязывает...
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17.02.2021 18:42 Ответить
клічьку до ветеринара треба давно
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17.02.2021 21:36 Ответить
В Киеве конечно нет других проблем как только нужно срочно искать деньги на супермонумент Холокосту. Нищие убитые маршрутки вместо современных автобусов, при массовом новом строительстве-метро практически не развивается и не строятся новые линии и станции что уже привело Киев в мировой топ 10 по автомобильным пробкам. Киевские дороги-это часто кривой и дырявый асфальт,исторические дома в центре часто неотреставрированы и не покрашены. Но еврея-Педалика больше всего беспокоит Холокост. Ехал-бы в свой родной Израиль и ставил там мемориалы . В Бабьем Яру уже был памятник Холокосту-зачем еще? Я понимаю что Педалик не живет в доме на окраине где во дворе ходить невозможно-кучугуры снега неубранны,не ездит на работу в метро и маршрутках-его больше еврейская тема интересует. Заберите его пожалуйста домой на родину в Израиль
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17.02.2021 22:56 Ответить
 
 