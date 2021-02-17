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На конкурс на посаду керівника САП подали документи 127 претендентів, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На конкурс на посаду керівника САП подали документи 127 претендентів, - Венедіктова

На посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури претендують 127 кандидатів.

Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ключовим для держави, звичайно, сьогодні, є конкурс на керівника САП. ... на цю посаду направили свої документи 127 осіб", - сказала Венедіктова в середу на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Загалом, за її словами, на три адмінпосади в САП понад 150 претендентів, документи ще продовжують надходити поштою, незважаючи на те, що термін подачі заявок завершений.

Також читайте: Я братиму участь у конкурсі на керівника САП, - прокурор Божко, якому погрожують з номера Портнова

Автор: Анастасія Потіха
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а бенедіктова обере зебабіка...
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17.02.2021 17:43 Відповісти
Им нужен 200% пропортновский Венедиктова воровка и кацапская прокладка
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17.02.2021 17:47 Відповісти
127 малувато буде, 127 к і точно будуть обрані, ті хто потрібний владі!
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18.02.2021 01:19 Відповісти
ну и фото...без очков показалось что сидит с собачкой (йоркширским терьером))))
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17.02.2021 17:43 Відповісти
Та,что сама экзамен провалила теперь корчит из себя арбитра. Ну что за трэш,блеать.
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17.02.2021 17:44 Відповісти
а вот на должность пресс-секретаря президента было подано около 4 тысяч заявок,

но победила всё-таки подруга первого зама администрации президента Юленька Мендель
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17.02.2021 19:14 Відповісти
Буде як і з вибором президента. З 39 кандидатів обрали саме лайно. Ахх какова чувака на лісапеті.
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17.02.2021 17:49 Відповісти
А на вакантную должность сварщика на завод с испытательным сроком и зарплатой 6000гр.(при условии что 3 месяца испытательного срока отработаешь бесплатно) не было подано ни одной заявки.Странно!
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17.02.2021 18:30 Відповісти
Запишіть один із обов'язкових пунктів - служба 1 рік на передовій після відбору і список зменшиться на 90%.
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18.02.2021 08:23 Відповісти
 
 