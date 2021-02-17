На конкурс на должность руководителя САП подали документы 127 претендентов, - Венедиктова

На должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры претендуют 127 кандидатов.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ключевым для государства, конечно, сегодня, является конкурс на руководителя САП. ... на эту должность направили свои документы 127 человек", - сказала Венедиктова в среду на заседании комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности.

В целом, по ее словам, на три админдолжности в САП более 150 соискателей, документы еще продолжают поступать по почте, несмотря на то, что срок подачи заявок завершён.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конкурс по избранию руководителя САП стартует 25 января, - Венедиктова