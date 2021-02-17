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конкурс (1128) правоохранительные органы (2944) САП (1948) Венедиктова (727) Офис Генпрокурора (2044)

На конкурс на должность руководителя САП подали документы 127 претендентов, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На конкурс на должность руководителя САП подали документы 127 претендентов, - Венедиктова

На должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры претендуют 127 кандидатов.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ключевым для государства, конечно, сегодня, является конкурс на руководителя САП. ... на эту должность направили свои документы 127 человек", - сказала Венедиктова в среду на заседании комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности.

В целом, по ее словам, на три админдолжности в САП более 150 соискателей, документы еще продолжают поступать по почте, несмотря на то, что срок подачи заявок завершён.

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Автор: Володимир Янченко
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а бенедіктова обере зебабіка...
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17.02.2021 17:43 Ответить
Им нужен 200% пропортновский Венедиктова воровка и кацапская прокладка
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17.02.2021 17:47 Ответить
127 малувато буде, 127 к і точно будуть обрані, ті хто потрібний владі!
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18.02.2021 01:19 Ответить
ну и фото...без очков показалось что сидит с собачкой (йоркширским терьером))))
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17.02.2021 17:43 Ответить
Та,что сама экзамен провалила теперь корчит из себя арбитра. Ну что за трэш,блеать.
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17.02.2021 17:44 Ответить
а вот на должность пресс-секретаря президента было подано около 4 тысяч заявок,

но победила всё-таки подруга первого зама администрации президента Юленька Мендель
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17.02.2021 19:14 Ответить
Буде як і з вибором президента. З 39 кандидатів обрали саме лайно. Ахх какова чувака на лісапеті.
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17.02.2021 17:49 Ответить
А на вакантную должность сварщика на завод с испытательным сроком и зарплатой 6000гр.(при условии что 3 месяца испытательного срока отработаешь бесплатно) не было подано ни одной заявки.Странно!
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17.02.2021 18:30 Ответить
Запишіть один із обов'язкових пунктів - служба 1 рік на передовій після відбору і список зменшиться на 90%.
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18.02.2021 08:23 Ответить
 
 