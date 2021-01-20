Конкурс по избранию руководителя САП стартует 25 января, - Венедиктова

В среду, 20 января, прошло заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Объявление будет опубликовано на сайте Офиса Генпрокурора течение трех ближайших дней вместе с нормативными актами, регулирующими деятельность Комиссии и проведения конкурса", - написала она.

По словам Венедиктовой, уже процесс отбора руководителя начнется с понедельника.

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"Ждем профессиональных, принципиальных и решительных кандидатов, которые готовы в честной борьбе доказать, что достойны возглавлять САП и показать тот результат, которого заждалось общество от антикоррупционных органов", - написала Венедиктова.

Напомним, после увольнения Назара Холодницкого с поста главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры в августе 2020 года и.о. главы САП автоматически назначен его первый заместитель Максим Грищук.

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