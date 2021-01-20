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Конкурс по избранию руководителя САП стартует 25 января, - Венедиктова

Конкурс по избранию руководителя САП стартует 25 января, - Венедиктова

В среду, 20 января, прошло заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Объявление будет опубликовано на сайте Офиса Генпрокурора течение трех ближайших дней вместе с нормативными актами, регулирующими деятельность Комиссии и проведения конкурса", - написала она.

По словам Венедиктовой, уже процесс отбора руководителя начнется с понедельника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР открыло уголовное производство в отношении и.о. главы САП Грищука после того, как тот подписал подозрение Татарову, - СМИ

"Ждем профессиональных, принципиальных и решительных кандидатов, которые готовы в честной борьбе доказать, что достойны возглавлять САП и показать тот результат, которого заждалось общество от антикоррупционных органов", - написала Венедиктова.

Конкурс по избранию руководителя САП стартует 25 января, - Венедиктова 01

Напомним, после увольнения Назара Холодницкого с поста главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры в августе 2020 года и.о. главы САП автоматически назначен его первый заместитель Максим Грищук.

Также читайте: И.о главы САП вместо Холодницкого будет назначен Грищук

Автор: 

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В ньому знову ну чисто випадково переможе ще один шнирь Венедиктової-портнова з Харкова?
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20.01.2021 20:05 Ответить
Ой, хоч би не говорили, що то за конкурс буде...
Байден знає за такі "конкурси"...
Еє, Байден сам втручатися не буде. Але Блінкен буде гарчати. І, чим скоріше Волкер приїде - тим скоріше "вашингтонський обком" запрацює.
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20.01.2021 20:32 Ответить
Пусть конкурс в САП проводит США или Литва. У нас шмаркля назначит такого корупционера, на котором пробы негде будет ставить.
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20.01.2021 20:38 Ответить
і назначать, не сумнівайся
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20.01.2021 20:40 Ответить
 
 