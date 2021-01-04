ГБР открыло уголовное производство в отношении и.о. главы САП Грищука после того, как тот подписал подозрение Татарову, - СМИ
Исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук назвал попыткой давления возбуждение против него уголовного производства.
Об этом он рассказал в интервью "Бабелю", передает Цензор.НЕТ.
"Я воспринимаю это как своеобразную попытку давления. Там нет "невиновного лица" (дело против Грищука открыто по подозрению в попытке привлечь к ответственности невиновное лицо. - Ред.), все решения обоснованы", - заявил Грищук.
Он добавил, что о самом факте возбуждения уголовного производства следователями Государственного бюро расследований он узнал из СМИ. "Потом мне подтвердили, что такое производство действительно существует", - добавил Грищук.
Информацию об уголовном производстве в отношении Грищука подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" источник, знакомый с ситуацией.
По его данным, начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.
Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Максим Грищук подписал подозрение замглавы ОП Олегу Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось.
30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.
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27 листопада 2015 набрав 9 голосів членів конкурсної комісії з обрання антикорупційного прокурора (керівника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 САП ). Його кандидатура, нарівні з кандидатурою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Назара Холодницького , подана Генеральному прокурору України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктору Шокіну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 ] ."
Набу має реальну можливість продемонструвати, що корупція і влада в Україні синоніми.
При порошенку набу просили не робити цього, "не хитати човна", бо йшла війна, у самого набу не було то сап, то вакс, то досвіду і можливостей.
Зараз все є і все сходиться. Є реальний і поки живий свідок, який може говорити не про одну владу і не про один хабар. Є запит суспільства. Є міжнародна підтримка і навіть можливо тиск результату виборів в США. Ну, звичайно, є тупість і понтовитість нинішньої влади, яка намагається "порєшать", як " рєшали" інші влади.
Нема такої гарячої фази війни, нема майданної підтримки, яку мала але втратила минула влада, нема поваги до цієї влади ні в країні, ні за її межами.
До бою НАБУ.
Балаган в Украине будет до выноса тройки - ЗЕВ
Балаган в Украине будет до выноса тройки - ЗЕВ.
Починав рядовим з посади стрільця - номера обслуги АГС. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) Демобілізований у вересні 2015 року з посади командира кулеметного відділення 2-ї роти 122-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї ОАЕМБР.
Нагороджений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB орденом «За мужність» III ступеня «за високий рівень професіоналізму, хоробрість, самовідданість і мужність» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB орденом Народний Герой України .
В армії отримав псевдо «Прокурор», а після повернення - «Прокурор-кіборг».
27 листопада 2015 набрав 9 голосів членів конкурсної комісії з обрання антикорупційного прокурора (керівника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 САП ).
4 грудня 2015 з подання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 свого недавнього конкурента призначений на посаду першого заступника керівника САПhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [