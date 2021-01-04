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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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ГБР открыло уголовное производство в отношении и.о. главы САП Грищука после того, как тот подписал подозрение Татарову, - СМИ

ГБР открыло уголовное производство в отношении и.о. главы САП Грищука после того, как тот подписал подозрение Татарову, - СМИ
Фото: Юлия Вебер / «Бабель»

Исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук назвал попыткой давления возбуждение против него уголовного производства.

Об этом он рассказал в интервью "Бабелю", передает Цензор.НЕТ.

"Я воспринимаю это как своеобразную попытку давления. Там нет "невиновного лица" (дело против Грищука открыто по подозрению в попытке привлечь к ответственности невиновное лицо. - Ред.), все решения обоснованы", - заявил Грищук.

Он добавил, что о самом факте возбуждения уголовного производства следователями Государственного бюро расследований он узнал из СМИ. "Потом мне подтвердили, что такое производство действительно существует", - добавил Грищук.

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Информацию об уголовном производстве в отношении Грищука подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Максим Грищук подписал подозрение замглавы ОП Олегу Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

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21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось

Также читайте: Грищук о деле Татарова: Группа прокуроров была полностью изменена, подозрение обосновано

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

Автор: 

Грищук Максим (54) САП (2077) ГБР (3036) Татаров Олег (369)


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Топ комментарии
+72
ГБР открыло уголовное производство в отношении и.о. главы САП Грищука после того, как тот подписал подозрение Татарову, - СМИ - Цензор.НЕТ 1481
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04.01.2021 18:06
+61
На фото 1 подозреваемая в причастности к подрыву автомобиля с Шереметом. На фото два Юлия Просолова. Они взорвала автомобиль с украинским контр.разведчиком. Была осуждена судом и выдана Зеленским по обмену.ГБР открыло уголовное производство в отношении и.о. главы САП Грищука после того, как тот подписал подозрение Татарову, - СМИ - Цензор.НЕТ 5659
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04.01.2021 18:11
+47
Ни разу не воруют. Настоящие барыги, а не придуманные зомбоящиком.
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04.01.2021 18:12
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дбр кацапская помойка..после гонения зелИ в тюрягу - в дбр нужна полная зачитска!
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04.01.2021 19:54 Ответить
Гребаний стид. Зачем єто прокацапское гбр надо за наши деньги?!
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04.01.2021 19:58 Ответить
Грищук раніше працював прокурором у Львові, рік воював у зоні АТО і кілька місяців захищав донецький аеропорт. Маю надію, що десь через рік Грищук буде на посаді головного прокурора.
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04.01.2021 20:09 Ответить
Мрійник. Зе не піде, його можно тільки винести з офісу Єрмака, але ж Ермак з Портновим лишаться, Може зних почати?
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04.01.2021 22:56 Ответить
так уже было когда Россия завоевала УНР 1918-1933.
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04.01.2021 20:33 Ответить
"В армії отримав псевдо «Прокурор», а після повернення - «Прокурор-кіборг»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B2%D0%B71-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] .
27 листопада 2015 набрав 9 голосів членів конкурсної комісії з обрання антикорупційного прокурора (керівника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 САП ). Його кандидатура, нарівні з кандидатурою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Назара Холодницького , подана Генеральному прокурору України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктору Шокіну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 ] ."
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04.01.2021 21:14 Ответить
Ребята какое будівництво? Речь о том что они спасёт предателя ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ а как все здорово начиналось «слуга народу» и т.д.
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04.01.2021 21:56 Ответить
Цікава ситуація. Татаров реально може потопити зеленського, його офіс, прокуратуру, суди, дбр, словом, всіх, хто за нього "підписалися". Ставки в цій грі підвищуються.
Набу має реальну можливість продемонструвати, що корупція і влада в Україні синоніми.
При порошенку набу просили не робити цього, "не хитати човна", бо йшла війна, у самого набу не було то сап, то вакс, то досвіду і можливостей.
Зараз все є і все сходиться. Є реальний і поки живий свідок, який може говорити не про одну владу і не про один хабар. Є запит суспільства. Є міжнародна підтримка і навіть можливо тиск результату виборів в США. Ну, звичайно, є тупість і понтовитість нинішньої влади, яка намагається "порєшать", як " рєшали" інші влади.
Нема такої гарячої фази війни, нема майданної підтримки, яку мала але втратила минула влада, нема поваги до цієї влади ні в країні, ні за її межами.
До бою НАБУ.
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04.01.2021 21:58 Ответить
Цензурних слів немає. Взагалі.
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04.01.2021 22:18 Ответить
САП( или какой-то районнній суд) должен немедленно возбудить уголовное дело против прокурора ГБР,которsй открыл дело против Грищука по той же статье-"по подозрению в попытке привлечь к ответственности невиновное лицо".
Балаган в Украине будет до выноса тройки - ЗЕВ
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04.01.2021 22:40 Ответить
САП( или какой-то районнній суд) должен немедленно возбудить уголовное дело против прокурора ГБР,который открыл дело против прокурора САП Грищука по той же статье-"по подозрению в попытке привлечь к ответственности невиновное лицо".
Балаган в Украине будет до выноса тройки - ЗЕВ.
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04.01.2021 23:22 Ответить
ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно в.о. глави САП Грищука після того, як той підписав підозру Татарову, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 678
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04.01.2021 23:39 Ответить
Якого рядового Татарова? Він в армії не служив і війського звання не має. Як правило проффесора в армію не йдуть, вони служать там, де можна урвати грошенят. А що в армії? А в армії можна отримати язву кишечника і кулю.
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05.01.2021 09:54 Ответить
І про Єрмака нічого не відшукав про армію. Був "рядовим" бригади регіонала Єльбруса Тедеєва. Такі в армії не служать. Такі служать за великі гроші і не Батьківщині.
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05.01.2021 09:58 Ответить
Звичайно gavnokomandyvah також не зміг послужити, воєнком не направив йому ні одної повістки, а він бідний чекав-чекав, та і пішов служити "рядовим" у військо Юзіка. Прокураторша також не знає військових звань, зате знає як їх садити. Отакі специ керують армією і країною під час війни.
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05.01.2021 10:02 Ответить
Грищука це майбутній реальний керівник САП, який .... посадить Венедіктову таКо
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05.01.2021 01:16 Ответить
ФСБешники з офісу ОП,недоторкані !Вони ж під прикриттям !!! Хто ж їх посадить??? А татаров начальник венедіктової , інкогніто!😆
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05.01.2021 05:17 Ответить
АхххххххххххххххххххххххЕРЕТЬ и не встать!
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05.01.2021 07:18 Ответить
Таких три-два-растов даже при Индюковиче не было. Криворагулина от кокса совсем берега попутала
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05.01.2021 08:29 Ответить
Зелені впевнено йдуть до свого краху. Ось тільки буде він не таким,я вони уявляють. Скоріше за усе, ні буде ні підозр, ні суду...
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05.01.2021 10:44 Ответить
А що, відносно Татарова вже є виправдальний вирок, що кримінальне провадження проти САП та Грищука відкрили?? Про Конституційну шоблу та Вовків забули, чи умисно увагу відволікають? Вже Америка проти Коломойського та Дубілета обвинувачення висувають, а Президент їм енергію та квоти дарує....Куди заведе цей шоумен з своїми друзяками Україну??
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05.01.2021 10:44 Ответить
зелень беснуеться. они думают что попав в ОП поймали удачу за яйца. нет, ОП это всего лиш доступ до корыта
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05.01.2021 11:55 Ответить
Порушення провадження проти в.о. керівника САП Максима Грищука- це остання спроба зеленої команди приховати злочини свого поплічника Татарова руками офісу генпрокурорки. Ті "проффессори" президентської раті або взагалі з глузду з"їхали або тями не мають хто такий прокурор-кіборг і чим це для них може закінчитись. Навіть до ворожки не ходи щоб зрозуміти - спеціаліст від юриспруденції Портнов разом із Татаровим та Ко так і заклали в КПК норми, згідно яких без будь-яких обгрунтованих підстав відносно людини можна відкривати кримінальні провадження, тиснути, шантажувати, вимагати відступити від принципів, закону, а зверху клоуни хіба не розуміють що це шлях у нікуди, це повна профанація юриспруденції і основ законодавства. Тупість кількох теоретиків завела країну в глухий тупик. НАБУ відкриває провадження проти корупціонера, висуває підозру НАБУ спільно із САП. 100 % Генпрокуроркиня справу забирає у НАБУ і передає у відання молодшого лейтенанта Івана Баканова, зміню групу наглядових прокурорів. За це ДБР відкриває провадження проти в.о. прокурора САП, за погодженням з Генпрокуроркою (бо процесуальний нагляд за ДБР здійснюють прокурори уже не САП, а офісу Генпрокурорки). Вони вже все вирішили без судового розгляду, без аналізу доказів. Такий безлад і анархія тому, що над усім цим зверху бовдур, який тішиться з того, а ще насправді думає, що має у державі всю повноту влади (отримавши офіційні повноваження від олігархів), але не від українського народу. Але всьому з часом приходить кінець, але який буде в Україні, аж страшно від можливих варіантів передбачень . Але Грищуку респект, не побоявся беніної шобли, ще б 10-ток таких прокурорів і Україна, можливо, помалу рухалась би до правової держави. А прокурор-кіборг це насправді майбутній Генеральний прокурор України, шкода що не в даний час. Та гопота олігархічна значно би присіла і вгамувала свої злодійські апетити, може б і народ віддушину отримав.
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05.01.2021 12:40 Ответить
зелэни мрази зовсим сказылыся
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05.01.2021 12:55 Ответить
Видимо созрела вальпургиева ночь против коррупционеров во власти. Одним махом запаковать продажных коррупционеров из прокуратуры, саму Венедиктову, ее замов, дбр в полном составе, на них креста негде класть. Что-то типа такого как устроил Порох с налоговиками Януковича.
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05.01.2021 13:28 Ответить
"подозрение в попытке привлечь к ответственности невиновное лицо" - за законом будь-яка особа вважається невинною, поки інше не буде доведено в суді. Виходить, що до відповідальності не можна взагалі нікого притягати, бо винним може визнати тільки суд, а для того, щоб судити, треба цій особі вручити підозру, а підозру вручити не можна, бо особа до рішення суду не винна. Шах і мат, нелохи!
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05.01.2021 14:52 Ответить
ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно в.о. глави САП Грищука після того, як той підписав підозру Татарову, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7107 У серпні 2014 року призваний на службу до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВДВ ЗСУ під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 мобілізації . Воював у зоні проведення АТО в лавах 80-ї та https://uk.wikipedia.org/wiki/81-%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 81-ї бригади , зокрема в грудні 2014 - січні 2015 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 захищав Донецький аеропорт .
Починав рядовим з посади стрільця - номера обслуги АГС. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) Демобілізований у вересні 2015 року з посади командира кулеметного відділення 2-ї роти 122-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї ОАЕМБР.
Нагороджений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB орденом «За мужність» III ступеня «за високий рівень професіоналізму, хоробрість, самовідданість і мужність» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB орденом Народний Герой України .

В армії отримав псевдо «Прокурор», а після повернення - «Прокурор-кіборг».
27 листопада 2015 набрав 9 голосів членів конкурсної комісії з обрання антикорупційного прокурора (керівника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 САП ).
4 грудня 2015 з подання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 свого недавнього конкурента призначений на посаду першого заступника керівника САПhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [
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05.01.2021 16:03 Ответить
Портновські щури ДБР переслідують воїна
ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно в.о. глави САП Грищука після того, як той підписав підозру Татарову, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1625
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05.01.2021 16:49 Ответить
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