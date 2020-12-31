Микитась об аресте: Такого еще суд не видел. Это выгодно тем, кто стоит рядом с Татаровым и защищает его. ВИДЕО

Бывший народый депутат и экс-президент компании "Укрбуд" Максим Микитась будет обжаловать меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога до 27 февраля 2021 года, которую ему сегодня, 31 декабря, избрал Шевченковский районный суд Киева.

Об этом он заявил после заседания суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.ua.

"Такого ще суд не бачив" — ексдепутата Максима Микитася взяли під варту без права на заставу за підозрою у причетності до викрадення людини й вимаганні. Сам він провину заперечує pic.twitter.com/lweE8MkFyt — hromadske (@HromadskeUA) December 31, 2020

Микитась заявил, что не согласен с избранной ему мерой пресечения, а само дело считает сфальсифицированным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал Микитася до 27 февраля без определения размера залога

"Суд без исследования доказательств, без исследования материалов, с многочисленными нарушениями вынес решение. Такого еще суд не видел. Это выгодно тем людям, которые разграбили "Укрбуд", это выгодно тем, кто стоит рядом с Татаровым и защищает Татарова", - сказал Микитась.

Позже адвокат Артур Габриелян написал в Facebook Микитася по его просьбе:"Подло и цинично, беспрецедентно, под 'ёлочку', на заказ высокопоставленным подлецам было принято это решение... в 'деле' которого нет. Я какой угодно, но этого не делал! Это 'дело' точно не обо мне. Я должен сейчас быть со своими дочками, а не в автозаке... Я хотел рассказать что случилось с Укрбудом, я поверил, но у нас это..." - его увели и он не успел договорить".

От себя адвокат добавил, что "нарушения беспрецедентны".

Ранее суд арестовал Микитася до 27 февраля без определения размера залога.

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

Напомним, защита Микитася считает, что переписка, которая есть в материалах уголовного дела, могла быть сфальсифицирована другим подозреваемым Черновым.