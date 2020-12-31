РУС
Микитась об аресте: Такого еще суд не видел. Это выгодно тем, кто стоит рядом с Татаровым и защищает его. ВИДЕО

Бывший народый депутат и экс-президент компании "Укрбуд" Максим Микитась будет обжаловать меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога до 27 февраля 2021 года, которую ему сегодня, 31 декабря, избрал Шевченковский районный суд Киева.

Об этом он заявил после заседания суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.ua.

"Такого ще суд не бачив" — ексдепутата Максима Микитася взяли під варту без права на заставу за підозрою у причетності до викрадення людини й вимаганні. Сам він провину заперечує pic.twitter.com/lweE8MkFyt

— hromadske (@HromadskeUA) December 31, 2020

Микитась заявил, что не согласен с избранной ему мерой пресечения, а само дело считает сфальсифицированным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал Микитася до 27 февраля без определения размера залога

"Суд без исследования доказательств, без исследования материалов, с многочисленными нарушениями вынес решение. Такого еще суд не видел. Это выгодно тем людям, которые разграбили "Укрбуд", это выгодно тем, кто стоит рядом с Татаровым и защищает Татарова", - сказал Микитась.

Позже адвокат Артур Габриелян написал в Facebook Микитася по его просьбе:"Подло и цинично, беспрецедентно, под 'ёлочку', на заказ высокопоставленным подлецам было принято это решение... в 'деле' которого нет. Я какой угодно, но этого не делал! Это 'дело' точно не обо мне. Я должен сейчас быть со своими дочками, а не в автозаке... Я хотел рассказать что случилось с Укрбудом, я поверил, но у нас это..." - его увели и он не успел договорить".

От себя адвокат добавил, что "нарушения беспрецедентны".

Микитась об аресте: Такого еще суд не видел. Это выгодно тем, кто стоит рядом с Татаровым и защищает его 01

Ранее суд арестовал Микитася до 27 февраля без определения размера залога.

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

Напомним, защита Микитася считает, что переписка, которая есть в материалах уголовного дела, могла быть сфальсифицирована другим подозреваемым Черновым.

+11
Мля, Мыкытась, что же ты делаешь? Вроде прожженный бизнесмен, а так попасть в лапы ГУЛАГа. Да в наших нквд-ных застенках тебе сделают прикре самогубство как два пальца об асфальт. По твоим показанием можно половину Верховной Рады пересажать, ты ж носитель информации-бомбы.

Надо было сразу бежать в ФБР и сливать ВСЕХ в обмен на гарантии безопасности.
31.12.2020 23:29 Ответить
31.12.2020 23:33 Ответить
+11
Микитася внаглую закрыли , чтобы не говорил слишком много !
Это , действительно, пипец>
31.12.2020 23:53 Ответить
31.12.2020 23:53 Ответить
+8
а при таких, что убьют бедолагу в СИЗО и концы в воду.
31.12.2020 23:30 Ответить
31.12.2020 23:30 Ответить
А Татаров там при каких делах?
31.12.2020 23:28 Ответить
31.12.2020 23:28 Ответить
а при таких, что убьют бедолагу в СИЗО и концы в воду.
31.12.2020 23:30 Ответить
31.12.2020 23:30 Ответить
Та може і ковід напасти, поки країна бухає.
01.01.2021 00:57 Ответить
01.01.2021 00:57 Ответить
Подельник. Но русские своих не выдают.
31.12.2020 23:30 Ответить
31.12.2020 23:30 Ответить
Когда вот это министр юстиции, свидетель зеленых скелетов долго не проживет.

Микитась об аресте: Такого еще суд не видел. Это выгодно тем, кто стоит рядом с Татаровым и защищает его - Цензор.НЕТ 5465
31.12.2020 23:46 Ответить
31.12.2020 23:46 Ответить
Показательная реализация заказа- вечер 31 декабря- решение. Шоб не было повадно.
31.12.2020 23:30 Ответить
31.12.2020 23:30 Ответить
Так будет с каждым, кто посмеет препятствовать портново-татаровскому лобби!
31.12.2020 23:32 Ответить
31.12.2020 23:32 Ответить
....время летит быстро )))
01.01.2021 00:45 Ответить
01.01.2021 00:45 Ответить
представляю ЧТО будет с портновым татаровым и всей этой шелупонью поверьте я видел многих и всяких В ГРОБАХ и это еще хорошо а то и вовсе в бочках с кислотой или вместо свай в 16 метров идут в землю что никто не поймет живы или мертв а тело то где7??? на любом кладбище погосте таких крутых валом целые мега участки а сколько в сотни тысячи раз просто не довезли до могилок ибо нема кого в смысле тела хотя все понимают что давно на ЭТОМ свете такого лица нема... поражает оперативность..и да чем то смахивает схожестью с обвинениями и посадкми в деле Звиробий и Шеремета... и Назаренко и Порошенко... мстительность причем все делается уродливо и главное что все свои злодеяния преступные приказы и исполнения онных они же палачи и фиксируют..бюрократия ля ля...
01.01.2021 00:48 Ответить
01.01.2021 00:48 Ответить
Мля, Мыкытась, что же ты делаешь? Вроде прожженный бизнесмен, а так попасть в лапы ГУЛАГа. Да в наших нквд-ных застенках тебе сделают прикре самогубство как два пальца об асфальт. По твоим показанием можно половину Верховной Рады пересажать, ты ж носитель информации-бомбы.

Надо было сразу бежать в ФБР и сливать ВСЕХ в обмен на гарантии безопасности.
31.12.2020 23:33 Ответить
31.12.2020 23:33 Ответить
Єнто палітіческоє прєслєдрванійо!!
31.12.2020 23:38 Ответить
31.12.2020 23:38 Ответить
Микитась об аресте: Такого еще суд не видел. Это выгодно тем, кто стоит рядом с Татаровым и защищает его - Цензор.НЕТ 5344
31.12.2020 23:43 Ответить
31.12.2020 23:43 Ответить
Насірова під ковдрою клітчасою вже бачили??!
І що?!
31.12.2020 23:44 Ответить
31.12.2020 23:44 Ответить
И Микитась урод, и Татаров уродище, - просто второй на данный момент при властях.
31.12.2020 23:46 Ответить
31.12.2020 23:46 Ответить
Микитась, может и урод, но это не повод разводить ментовско-судейский беспредел!
01.01.2021 00:43 Ответить
01.01.2021 00:43 Ответить
а по-другому , в том террариуме и быть не может - просто не может...
01.01.2021 00:46 Ответить
01.01.2021 00:46 Ответить
От і до вас так буде.
01.01.2021 12:37 Ответить
01.01.2021 12:37 Ответить
Почему именно Мыкытась урод?
01.01.2021 01:09 Ответить
01.01.2021 01:09 Ответить
Как говорил мой шеф ( ныне покойный ) - Я слишком много знал 😏
показать весь комментарий
31.12.2020 23:46 Ответить
Микитася внаглую закрыли , чтобы не говорил слишком много !
Это , действительно, пипец>
31.12.2020 23:53 Ответить
31.12.2020 23:53 Ответить
"Спасти рядового татарова" продолжается.
А зеленое чмо отвалило на отдых---заказало себе приготовить охоту на кабана.
Очень долго осел оманский развлекал , спустив штаны, нашу "элитку", теперь и сам живет, во всем их копируя))) Комплексы...
01.01.2021 00:42 Ответить
01.01.2021 00:42 Ответить
Вдача інколи обертається задом. Хоча для пересічного українця побачити її обличчя рідкість.
01.01.2021 00:52 Ответить
01.01.2021 00:52 Ответить
Бог шельму таврує,та за всіма шельмами навіть бог не справляється.
01.01.2021 00:53 Ответить
01.01.2021 00:53 Ответить
Такого беспредела, похоже, у нас еще не было.
01.01.2021 01:25 Ответить
01.01.2021 01:25 Ответить
Микитась об аресте: Такого еще суд не видел. Это выгодно тем, кто стоит рядом с Татаровым и защищает его - Цензор.НЕТ 5221
01.01.2021 01:35 Ответить
01.01.2021 01:35 Ответить
Не посадять. Але це не точно.
01.01.2021 12:39 Ответить
01.01.2021 12:39 Ответить
Бедный Йорик.
01.01.2021 03:49 Ответить
01.01.2021 03:49 Ответить
Видно Микитась добряче розворушив ту "засохшу купу", якщо вже так показово чмирять. Недарма Лерос "притих".
01.01.2021 06:45 Ответить
01.01.2021 06:45 Ответить
Микитась а что конкретно сделал ты чтобы суд был не такой? Носил всем кто при карыте бабло? А тут, видите ли, корыто прохудело, а микитась без крыши ☝😮
01.01.2021 11:35 Ответить
01.01.2021 11:35 Ответить
Криша в нього, наразі, це НАБУ.
Які не можуть дозволити собі діяти як ці бандити, які ще й менти водночас.
01.01.2021 12:41 Ответить
01.01.2021 12:41 Ответить
Микитась же под охраной спецназа НАБУ? Как они дали его закрыть?
01.01.2021 16:35 Ответить
01.01.2021 16:35 Ответить
ЗДОХНИ ГНИДА !!!
01.01.2021 21:44 Ответить
01.01.2021 21:44 Ответить
 
 