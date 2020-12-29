НАБУ: Подозрение полиции обличителю Микитасю может блокировать расследования бюро и использоваться для давления

Национальное антикоррупционное бюро считает, что врученное Нацполицией подозрение экс-нардепу Максиму Микитасю, который является обличителем НАБУ, может использоваться как инструмент давления на него.

Об этом говорится в заявлении НАБУ в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Национальное бюро не владеет информацией о доказательной базе, на основании которой следователи Национальной полиции сообщили о подозрении бывшему народному депутату, экс-бенефициарному владельцу компании "Укрбуд". Видеоматериалы, изложенные в публичном доступе, не содержат достаточных сведений для соответствующих выводов", - говорится в сообщении.

При этом, в бюро напомнили, что упомянутый экс-нардеп является обличителем, который предоставил детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти, в частности, в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова. В бюро также добавили, что с тех пор НАБУ сталкивается с беспрецедентным вмешательством в свою деятельность с помощью незаконных решений: скрытной необоснованной смены прокуроров в производстве, решений судей с нарушением подсудности, изменения подследственности в деле.

"Эти события вызывают беспокойство относительно возможности использования мер уголовного правового характера для блокировки расследований НАБУ и незаконного давления на обличителя с целью содействия уличенным ним лицам в уклонении от предусмотренной законом ответственности", - подытожили в пресс-службе.

9 декабря 2020 года стало известно, что юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря 2020 года ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога.

3 декабря Микитась вышел из СИЗО.

Позже журналист Сидоренко заявил, что Гройсман получал 75 млн грн взятки от Микитася.