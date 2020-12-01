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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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НАБУ расследует дело против Татарова, - источник

НАБУ расследует дело против Татарова, - источник

Национальное антикоррупционное бюро расследует дело против замглавы ОП Олега Татарова, заявившего, что Артем Сытник не имеет право возглавлять НАБУ.

Информацию об этом Цензор.НЕТ подтвердил источник в правоохранительных органах.

Татарова подозревают в фальсификации по делу скандального застройщика, бывшего нардепа Максима Микитася. В НАБУ считают, что он мог договориться с Киевским научным исследовательским экспертно-криминалистическим центром МВД о написании положительной для принадлежащей Микитасю строительной компании "Укрбуд" экспертизы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Заявление Татарова против НАБУ - это удар на упреждение со стороны Офиса Президента, - Бутусов

Перед тем, как получить назначение в Офис Президента, Татаров занимался частной адвокатской практикой. Среди его клиентов была компания "Укрбуд" Микитася, которого подозревают в хищении средств на строительстве жилья для Нацгвардии.

По данным источника Цензор.НЕТ, следователи НАБУ прослушивают разговоры Татарова. Когда он узнал об этом, то обратился за помощью к главе ОП Андрею Ермаку. Но, не получив поддержки, выступил с заявлением о том, что глава НАБУ Сытник якобы "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".

Также на Цензор.НЕТ: НАБУ сообщило о новом подозрении экс-нардепу Микитасю в деле о завладении квартирами Нацгвардии

На следующий день Офис Президента заявил, что заявление Татарова не отражает официальной позиции Зеленского.

Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский гарантировал послам G7 сохранение должности директора Национального антикоррупционного бюро за Артемом Сытником.

Кабмин во время заседания 26 ноября одобрил проект "переходного" закона, которым предлагается разрешить Артему Сытнику исполнять обязанности директора НАБУ до назначения нового руководителя.

На следующий день законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" зарегистрирован в Верховной Раде.

Автор: 

НАБУ (4218) расследование (3037) экспертиза (300) Микитась (153) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+19
Каждому антимайдановцу по смереке.
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01.12.2020 17:25
+18
Татарову вже давно місце на нарах,по сукупності на довічне потягне !!))
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01.12.2020 17:29
+12
в ДЕНЬ ЛОБЗАНИЯ НЕлоха с личными прокурорами в их праздник ...
ЕС напомнил Украине, что до сих пор не возбуждено дело о мошенничестве в ПриватБанке почти на 5 миллиардов евро
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01.12.2020 17:25
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Каждому антимайдановцу по смереке.
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01.12.2020 17:25 Ответить
Від Зєлєнского? 🤔 Ви - казкар ще той!
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01.12.2020 17:52 Ответить
в ДЕНЬ ЛОБЗАНИЯ НЕлоха с личными прокурорами в их праздник ...
ЕС напомнил Украине, что до сих пор не возбуждено дело о мошенничестве в ПриватБанке почти на 5 миллиардов евро
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01.12.2020 17:25 Ответить
Татарову вже давно місце на нарах,по сукупності на довічне потягне !!))
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01.12.2020 17:29 Ответить
І не мрійте, якщо в людини в україні є гроші і зв'язки то їй можна робити що завгодно, свої своїх завжди відмажуть.
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01.12.2020 17:32 Ответить
то є кривобока українська народна мудрість, скоріше банальна народна тупість і змінити це пробували українці лише раз за останні 30 років і то невдало.
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01.12.2020 18:52 Ответить
Кто заварил кашу на уровне шторма с КС- вовка! и притом радовался в тряпочку, что его 5 млн незадекларировнных будут забыты.
Кто наехал на НАБУ -Татаров, на которого накатывается там по нему дело.
ЭТИ лохдауны сами себя метят со своими страхами ...
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01.12.2020 17:32 Ответить
Чеснейший человек да и ещё адвокат
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01.12.2020 17:34 Ответить
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01.12.2020 17:49 Ответить
у суді лісі вовк здохне якщо набу посадить хоч одного топ-крадія)
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01.12.2020 17:55 Ответить
Ну що ж, позиція Татарова офіційну позицію Зєлєнского не відображає. Бо був би міжнародний такий неслабий скандал з важкими наслідками. Зате відображає неофіційну позицію. Бо якби було не так, то Татаров вже не був би заступником керівника Офісу Зєлєнского!!!
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01.12.2020 17:56 Ответить
теперь ясно - чего эта мразь про набу завоняла!
этот татаров давно в тюряге должен сидеть!вместе с портновым!
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01.12.2020 18:14 Ответить
Да на эту гниду кацапскую покапать, в гавне утонешь. Вот он и воет и ноет. Хвост прижали.
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01.12.2020 18:38 Ответить
Каков поп , таков приход ! А конкретно зеленский взял его под своё покровительство ,якобы работу!!!
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01.12.2020 18:45 Ответить
Набу патриоти, на нари сепара!
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01.12.2020 20:02 Ответить
Януковичская гнида пытается выполнить заказ портнова по дескридитации и снятию с должности Ситника. Отчётливо чувствуется паника у кремлёвских упырей и их агентов в Украине после прихода а власти Байдена.
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01.12.2020 20:25 Ответить
Надо бы ещё и у...Ка в СиЗо с полгода подержать.
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01.12.2020 21:39 Ответить
 
 