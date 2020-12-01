НАБУ расследует дело против Татарова, - источник

Национальное антикоррупционное бюро расследует дело против замглавы ОП Олега Татарова, заявившего, что Артем Сытник не имеет право возглавлять НАБУ.

Информацию об этом Цензор.НЕТ подтвердил источник в правоохранительных органах.

Татарова подозревают в фальсификации по делу скандального застройщика, бывшего нардепа Максима Микитася. В НАБУ считают, что он мог договориться с Киевским научным исследовательским экспертно-криминалистическим центром МВД о написании положительной для принадлежащей Микитасю строительной компании "Укрбуд" экспертизы.

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Перед тем, как получить назначение в Офис Президента, Татаров занимался частной адвокатской практикой. Среди его клиентов была компания "Укрбуд" Микитася, которого подозревают в хищении средств на строительстве жилья для Нацгвардии.

По данным источника Цензор.НЕТ, следователи НАБУ прослушивают разговоры Татарова. Когда он узнал об этом, то обратился за помощью к главе ОП Андрею Ермаку. Но, не получив поддержки, выступил с заявлением о том, что глава НАБУ Сытник якобы "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".

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На следующий день Офис Президента заявил, что заявление Татарова не отражает официальной позиции Зеленского.

Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский гарантировал послам G7 сохранение должности директора Национального антикоррупционного бюро за Артемом Сытником.

Кабмин во время заседания 26 ноября одобрил проект "переходного" закона, которым предлагается разрешить Артему Сытнику исполнять обязанности директора НАБУ до назначения нового руководителя.

На следующий день законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" зарегистрирован в Верховной Раде.