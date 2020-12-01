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НАБУ розслідує справу проти Татарова, - джерело

НАБУ розслідує справу проти Татарова, - джерело

Національне антикорупційне бюро розслідує справу проти заступника голови ОП Олега Татарова, який заявив, що Артем Ситник не має права очолювати НАБУ.

Інформацію про це Цензор.НЕТ підтвердило джерело в правоохоронних органах.

Татарова підозрюють у фальсифікації у справі скандального забудовника, колишнього нардепа Максима Микитася. У НАБУ вважають, що він міг домовитися з Київським науковим дослідним експертно-криміналістичним центром МВС про написання позитивної експертизи для будівельної компанії "Укрбуд", яка належить Микитасю.

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Перед тим, як отримати призначення в Офіс президента, Татаров займався приватною адвокатською практикою. Серед його клієнтів була компанія "Укрбуд" Микитася, якого підозрюють у розкраданні коштів на будівництві житла для Нацгвардії.

За даними джерела Цензор.НЕТ, слідчі НАБУ прослуховують розмови Татарова. Коли він дізнався про це, то звернувся по допомогу до глави ОП Андрія Єрмака. Але, не отримавши підтримки, виступив із заявою про те, що глава НАБУ Ситник нібито "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і мусить піти".

Наступного дня Офіс президента заявив, що заява Татарова не відображає офіційної позиції Зеленського.

Нагадаємо, 19 листопада президент Володимир Зеленський гарантував послам G7 збереження посади директора Національного антикорупційного бюро за Артемом Ситником.

Кабмін під час засідання 26 листопада схвалив проєкт "перехідного" закону, яким пропонується дозволити Артему Ситнику виконувати обов'язки директора НАБУ до призначення нового керівника.

Наступного дня законопроєкт про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" було зареєстровано у Верховній Раді.

Автор: 

НАБУ (5060) розслідування (2266) експертиза (217) Максим Микитась (290) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+19
Каждому антимайдановцу по смереке.
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01.12.2020 17:25
+18
Татарову вже давно місце на нарах,по сукупності на довічне потягне !!))
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01.12.2020 17:29
+12
в ДЕНЬ ЛОБЗАНИЯ НЕлоха с личными прокурорами в их праздник ...
ЕС напомнил Украине, что до сих пор не возбуждено дело о мошенничестве в ПриватБанке почти на 5 миллиардов евро
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01.12.2020 17:25
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Каждому антимайдановцу по смереке.
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01.12.2020 17:25 Відповісти
Від Зєлєнского? 🤔 Ви - казкар ще той!
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01.12.2020 17:52 Відповісти
в ДЕНЬ ЛОБЗАНИЯ НЕлоха с личными прокурорами в их праздник ...
ЕС напомнил Украине, что до сих пор не возбуждено дело о мошенничестве в ПриватБанке почти на 5 миллиардов евро
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01.12.2020 17:25 Відповісти
Татарову вже давно місце на нарах,по сукупності на довічне потягне !!))
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01.12.2020 17:29 Відповісти
І не мрійте, якщо в людини в україні є гроші і зв'язки то їй можна робити що завгодно, свої своїх завжди відмажуть.
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01.12.2020 17:32 Відповісти
то є кривобока українська народна мудрість, скоріше банальна народна тупість і змінити це пробували українці лише раз за останні 30 років і то невдало.
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01.12.2020 18:52 Відповісти
Кто заварил кашу на уровне шторма с КС- вовка! и притом радовался в тряпочку, что его 5 млн незадекларировнных будут забыты.
Кто наехал на НАБУ -Татаров, на которого накатывается там по нему дело.
ЭТИ лохдауны сами себя метят со своими страхами ...
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01.12.2020 17:32 Відповісти
Чеснейший человек да и ещё адвокат
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01.12.2020 17:34 Відповісти
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01.12.2020 17:49 Відповісти
у суді лісі вовк здохне якщо набу посадить хоч одного топ-крадія)
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01.12.2020 17:55 Відповісти
Ну що ж, позиція Татарова офіційну позицію Зєлєнского не відображає. Бо був би міжнародний такий неслабий скандал з важкими наслідками. Зате відображає неофіційну позицію. Бо якби було не так, то Татаров вже не був би заступником керівника Офісу Зєлєнского!!!
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01.12.2020 17:56 Відповісти
теперь ясно - чего эта мразь про набу завоняла!
этот татаров давно в тюряге должен сидеть!вместе с портновым!
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01.12.2020 18:14 Відповісти
Да на эту гниду кацапскую покапать, в гавне утонешь. Вот он и воет и ноет. Хвост прижали.
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01.12.2020 18:38 Відповісти
Каков поп , таков приход ! А конкретно зеленский взял его под своё покровительство ,якобы работу!!!
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01.12.2020 18:45 Відповісти
Набу патриоти, на нари сепара!
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01.12.2020 20:02 Відповісти
Януковичская гнида пытается выполнить заказ портнова по дескридитации и снятию с должности Ситника. Отчётливо чувствуется паника у кремлёвских упырей и их агентов в Украине после прихода а власти Байдена.
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01.12.2020 20:25 Відповісти
Надо бы ещё и у...Ка в СиЗо с полгода подержать.
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01.12.2020 21:39 Відповісти
 
 