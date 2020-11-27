Шмигаль вніс у Раду законопроєкт про зміни до закону про НАБУ

Законопроєкт про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" зареєстровано у Верховній Раді в п'ятницю.

Як повідомляється на сайтІ парламенту, ініціатором цього законопроєкту (№4437) є прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Текст законопроєкту на сайті поки відсутній.

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