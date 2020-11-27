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Шмигаль вніс у Раду законопроєкт про зміни до закону про НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль вніс у Раду законопроєкт про зміни до закону про НАБУ

Законопроєкт про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" зареєстровано у Верховній Раді в п'ятницю.

Як повідомляється на сайтІ парламенту, ініціатором цього законопроєкту (№4437) є прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Текст законопроєкту на сайті поки відсутній.

Також читайте: Завтра в Раді відбудеться нарада голів фракцій за участю Шмигаля та Єрмака: обговорять Держбюджет-2021, закони щодо КС і призначення директора НАБУ

Автор: Наталя Джума
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27.11.2020 16:23 Відповісти
Шмыгаль внес .- Это выдающееся для кодлана Коломойского достижение. После кукареканья Шмыгаль: будут изготовлены . / есть возможность говорить, - Шмыгаль/ перезапустит украинскую промышленность, - Шмыгаль/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет / реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.
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27.11.2020 16:27 Відповісти
Нечасто увидишь в большой политике, чтобы должник и банкрот буквально ссал единственному кредитору в глаза. Такие хамские выходки обычно плохо заканчиваются для наглецов.
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27.11.2020 16:30 Відповісти
Воры во главе со Шмыгалем решили окончательным ударом избавится от всех анти-корупционных органов страны. Вся надежда, что воры из ВР дружно поддержаржат их.
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27.11.2020 17:05 Відповісти
от же ж погань. поспішає курва...
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27.11.2020 17:57 Відповісти
 
 