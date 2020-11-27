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Шмыгаль внес в Раду законопроект об изменениях в закон о НАБУ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" зарегистрирован в Верховной Раде в пятницу.
Как сообщается на сайте парламента, инициаторами этого законопроекта (№4437) является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Текст законопроекта на сайте пока отсутствует.
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