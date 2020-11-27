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Шмыгаль внес в Раду законопроект об изменениях в закон о НАБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль внес в Раду законопроект об изменениях в закон о НАБУ

Законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" зарегистрирован в Верховной Раде в пятницу.

Как сообщается на сайте парламента, инициаторами этого законопроекта (№4437) является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Текст законопроекта на сайте пока отсутствует.

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27.11.2020 16:23 Ответить
Шмыгаль внес .- Это выдающееся для кодлана Коломойского достижение. После кукареканья Шмыгаль: будут изготовлены . / есть возможность говорить, - Шмыгаль/ перезапустит украинскую промышленность, - Шмыгаль/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет / реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.
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27.11.2020 16:27 Ответить
Нечасто увидишь в большой политике, чтобы должник и банкрот буквально ссал единственному кредитору в глаза. Такие хамские выходки обычно плохо заканчиваются для наглецов.
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27.11.2020 16:30 Ответить
Воры во главе со Шмыгалем решили окончательным ударом избавится от всех анти-корупционных органов страны. Вся надежда, что воры из ВР дружно поддержаржат их.
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27.11.2020 17:05 Ответить
от же ж погань. поспішає курва...
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27.11.2020 17:57 Ответить
 
 