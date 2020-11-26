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НАБУ (3427) ВР (11736) законопроєкт (1781) Кабмін (6265)

Кабмін пропонує дозволити Раді звільняти директора НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін пропонує дозволити Раді звільняти директора НАБУ

Кабінет міністрів України запропонував встановити повноваження Верховної Ради приймати рішення про звільнення директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Відповідний проєкт закону було схвалено на позачерговому засіданні уряду в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пропонується встановити повноваження Верховної Ради приймати рішення про звільнення директора Національного бюро за наявності повноважень, чітко прописаних у законі", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, в законопроєкті передбачено, що чинний директор НАБУ продовжує виконання своїх обов'язків до моменту призначення нового керівника.

Читайте також: Зеленський - послам G7: Після 16 грудня Ситник залишиться директором НАБУ
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Топ коментарі
+16
знову ті ж самі граблі Кабмин предлагает разрешить Раде увольнять директора НАБУ - Цензор.НЕТ 5122 може ВР буде ще кредити видавати, замість МВФ?
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26.11.2020 20:03
+13
В Верховній Раді сидить мафія, тому вона ніяк не може впливати на НАБУ та керівництво НАБУ. В жодному разі НАБУ не може бути підконтрольне Верховній Раді, бо саме депутати є головними підозрюваними НАБУ!
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26.11.2020 20:03
+13
Ворюгам, которые сидят в Раде и против которых работает НАБУ разрешить увольнять директора НАБУ. Зашибись плесень зеленая руководит!
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26.11.2020 20:03
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А директора президента Ермака?
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26.11.2020 19:58 Відповісти
В Верховній Раді сидить мафія, тому вона ніяк не може впливати на НАБУ та керівництво НАБУ. В жодному разі НАБУ не може бути підконтрольне Верховній Раді, бо саме депутати є головними підозрюваними НАБУ!
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26.11.2020 20:03 Відповісти
ВАУ! Як тут кажуть . Нова ідея- вже не Вовка підставляє ВР своїм ідіотізмом з законом про КС, а уряд. Тобто уряду сказали - ДАВАЙ, а то виженем.
Які ну просто явно тупорилі !
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26.11.2020 20:16 Відповісти
Все гівно, , що пішло сьогодні в інформновинах від влади, після ворашніх подій у ТСК з КАНСУЛЬТАНТОМ АРІСТОВИЧЕМ говрить про одне - мальчікі не здаються , вони борються але підставляють других й імітують діяльність .
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26.11.2020 20:19 Відповісти
Слуги Каломойши и ахметки 🤢🤡🎪👹👿 борзеют не по-дням , а по-часам
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26.11.2020 21:32 Відповісти
Рада может уволить Зебила?
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26.11.2020 19:59 Відповісти
Читай Конституцию Украины. Там все однозначно сказано
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26.11.2020 20:03 Відповісти
и что же там сказано?
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26.11.2020 20:05 Відповісти
Ну прочитай. Узнаешь.
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26.11.2020 20:12 Відповісти
какую статью? ты же уже читал?)))
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26.11.2020 20:14 Відповісти
А Вы с какой целью интересуетесь? Просто так - побалаболить или действительно так интересно? Думаю что первое. Иначе в инете не забанили. Ибо на сайт цензора с глупыми вопросами Вы же ходите.
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26.11.2020 20:18 Відповісти
Ну к примеру Конституція України - Розділ V Стаття 111.
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26.11.2020 20:19 Відповісти
Вы же сударь отправляете всех почитать конституцию, я спросил что читали ли Вы сами? и понял что нет))))
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26.11.2020 20:20 Відповісти
Чукча не читатель, чукча писатель? Я же написал и раздел и статью.
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26.11.2020 20:27 Відповісти
подозреваю что ты клинический идиот ватный, и наверное от пригожина))) обычно вы свою то не знаете не то что чужую
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27.11.2020 06:47 Відповісти
Ты читать умеешь или только пишешь? Я тебе четко дал указание на раздел и статью конституции. Повторюсь для альтернативно одаренных Розділ V Стаття 111. За тебя прочитать? Так я уже читал. Кабмін пропонує дозволити Раді звільняти директора НАБУ - Цензор.НЕТ 5872
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27.11.2020 12:04 Відповісти
ты уже сученок ватный канадец сегодня?)) ну что читал это меня радует, ну что читать можешь)) а пересказать сможешь, или не понял набор букв?)))
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27.11.2020 19:41 Відповісти
А не пошел бы ты на йух, мил человек. Прежде чем от кого-то что либо требовать начни сам сначала для себя хотя бы что-то делать. Тебе нужно - ты и пересказывай. Бо у тебя как у той блохастой сучки каждые две секунды желания меняются. Кабмін пропонує дозволити Раді звільняти директора НАБУ - Цензор.НЕТ 3930 Я вот все могу и читать и писать. У тебя с этим туго. Так что учись - может человеком когда нить станешь. Хотя... Думаю вряд ли. Тут как говориться клиника. Хромосома видать лишняя. Кабмін пропонує дозволити Раді звільняти директора НАБУ - Цензор.НЕТ 3930
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27.11.2020 20:31 Відповісти
ватная дурилка, у меня уже жизнь сложилась прекрасно, а вот ты так за миску щи и просидишь здесь))))
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28.11.2020 18:13 Відповісти
знову ті ж самі граблі Кабмин предлагает разрешить Раде увольнять директора НАБУ - Цензор.НЕТ 5122 може ВР буде ще кредити видавати, замість МВФ?
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26.11.2020 20:03 Відповісти
Ворюгам, которые сидят в Раде и против которых работает НАБУ разрешить увольнять директора НАБУ. Зашибись плесень зеленая руководит!
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26.11.2020 20:03 Відповісти
Самое интересное то, что НАБУ не входит в состав кабинета министров. Поэтому их ходатайство это намерение воровать и дальше
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26.11.2020 20:08 Відповісти
и набу пляшет под дудку парламента)) а то уволят)))
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26.11.2020 20:04 Відповісти
Какам х-ор Кабинет Министров к НАБУ? Это все равно, что правлению колхоза требовать отставки начальника полиции
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26.11.2020 20:05 Відповісти
ну каб мин имеет право инициировать и подавать законопроекты. ввели бы что могут уволить только конституционным большинством например
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26.11.2020 20:09 Відповісти
Полномочия Верховной рады устанавливает Конституция, а не писулька сочиненная бандой уродов. А изменения в конституцию -
Статья 154. Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть представлен в Верховную Раду Украины Президентом Украины или не менее чем одной третью депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Где здесь хоть слово про кабмин
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26.11.2020 20:18 Відповісти
До чого тут зміни в Конституцію? Хіба НАБУ конституційний орган??
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27.11.2020 01:23 Відповісти
Трудно спорить с бестолковыми. Особенно с бестолковыми зебилами. Считаешь себя умнее Шмыргаля?.
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27.11.2020 05:46 Відповісти
"Трудно спорить с бестолковыми" - це точно, з вами важко сперечатися.
PS. Не голосував за Зе і вважаю його клоуном.
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27.11.2020 13:22 Відповісти
А до чого Кабмин к НАБУ? Ты не просто бестолковый, но еще и ...А то, что ты за Зе не голосовал, может тебе медаль вручить?
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27.11.2020 15:34 Відповісти
Зебил, откуда у тебя труселя? Сто пудов, из исподнего только армейские кальсоны дедушки. И мне твои дешевые понты, что кваканье лягушки в болоте. А теперь, читай внимательно, зелебобик - Кабинет министров Украины предложил установить полномочия Верховной . Полномочия ВР определены Конституцией, а внесение изменений в Конституцию изложены в ст. 154. Обучение закончено. Учить зеленожопых бесполезно - доказано Трускавцом
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27.11.2020 12:19 Відповісти
Ще раз: НАБУ не є конституційним органаном(тобто безпосередньо в Конституції не згадується) на відміну від наприклад, суддів, вичерпний перелік підстав для звільнення яких міститься в статті 126 КУ. Відповідно якщо б захотіли внести зміни у порядок звільнення суддів, то мусили б вносити зміни в КУ.
Діяльність НАБУ ж здійснюється відповідно до закону України "Про Національне антикорупційне бюро України".
КУ Розділ IV ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.
Отже, Кабмін має повне право подавати законопроєкти, що стосуються НАБУ.
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27.11.2020 13:39 Відповісти
Вопрос1-й. А офис президента является конституционным органом?
Вопрос 2-й. А приговор ВКСУ со ссылкой на "запрос общества" является законным?
Вопрос 3-й. Как инициатива им. Шмыргаля. соответствует ст. .4 ЗУ "Про Національне антикорупційне бюро України"?
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27.11.2020 15:30 Відповісти
1) Ніт. Офіс Президента України (далі - Офіс) є постійно діючим допоміжним органом - Указ Президента України № 436/2019. Можеш не дякувати.
2) "приговор ВКСУ" - не знаю, що таке "ВКСУ" тому нічого сказати не можу. Якщо мається на увазі рішення КСУ, то термінологія наочно демонструє рівень "знань".
3) Дочитай ст. .6 ЗУ "Про Національне антикорупційне бюро України" Верховна Рада України за наявності підстав, визначених пунктами 6 -12 частини четвертої цієї статті, за пропозицією не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може прийняти рішення про звільнення Директора Національного бюро з посади.
Вже зараз ВР може звільнити директора НАБУ, при наявності підстав.
"Предлагается установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора Национального бюро при наличии полномочий, четко прописанных в законе" -Источник: https://censor.net/ru/n3233518
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27.11.2020 17:04 Відповісти
Мне тебя благодарить? За что, за то что клоун, виляющий пятой точкой. Что с того, что я до сих пор, в вольном общении, полицаев ментами называю, а ГСЧС МЧСниками. Про суд не ответил. Про офис обгадился. Логическую связь между КМ и ВР по отставке Сытника привести не смог.
Растолкуй мне еще свою позицию про решение Тупицина и Ко о Е-декларациях и поставлю тебе окончательный диагноз
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27.11.2020 17:14 Відповісти
Конституційний Суд України вважає, що органи державної влади, закріплені в Конституції УКраїни, мають особливий статус конституційних органів, тому ліквідація, зміна найменування, а також перегляд їх конституційно визначених функцій і повноважень у спосіб, що істотно (докорінно) змінює їх конституційну природу, можливі лише після внесення змін до Основного Закону України у порядку, передбаченому його розділом XIII "Внесення змін до Конституції України". - пункт 4 Рішення Конституційного Суду за конституційним поданням Верховного Суду
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27.11.2020 17:14 Відповісти
Очередной фуфломицин от зелебобика. Решение КСУ о "законности" разгоне 8-й рады, эито все что нужно знать о шуте и его камарильи .Тема закрыта
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27.11.2020 17:18 Відповісти
какое ты убогое))) школу опять прокурил?
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27.11.2020 19:15 Відповісти
ну раз начал про школу, значит больше отчебучить не в состоянии. У меня последний вопрос. Когда ты в зеленожопых перекрасился?
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27.11.2020 19:27 Відповісти
мне на тебя своего времени жалко)) а с чего ты взял что я в кого то перекрасился? клея нанюхался? ты сам себя сдаешь что ты сопля малолетняя)))
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27.11.2020 19:38 Відповісти
Самый тупой комент за неделю. . А то что ты в зеленую бибизяну превратился, свидетельствует то, что тебе по душе разгон НАБУ по предъявам ворья. Напомню, что точно также разогнали Раду и отменили Е-декларации. И эти эе клоуны преследовали Петю за "контрабанду" картин и возбудили дело о Томасе.
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27.11.2020 19:47 Відповісти
ну попукай, должно легче стать)))
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27.11.2020 19:49 Відповісти
Что и требовалось доказать - -лошара из стада зебилов. Далее толковать не о чем
Кабмін пропонує дозволити Раді звільняти директора НАБУ - Цензор.НЕТ 8976
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27.11.2020 19:54 Відповісти
То, что Шмыгаль вор, это ясно его по рекомендации другого выора поставили КМ командовать, но то интерсно то, что и ворам из ВР интересно свои карманные "антикорупционные органы" иметь.
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26.11.2020 20:54 Відповісти
Вони хочуть кредит МВФ? Ще хочуть? З такими **********?

Не побачать.
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26.11.2020 20:07 Відповісти
Анонимы балаболят (комменты), значит правильное решение Кабмина! На то она и ВР, чтобы хоть в чем-то брать на мебя ответственность! Кабмин предлагает разрешить Раде увольнять директора НАБУ - Цензор.НЕТ 8241
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26.11.2020 20:08 Відповісти
а наступним законопроектом запропонують дозволити НБУ друкувати долари Кабмин предлагает разрешить Раде увольнять директора НАБУ - Цензор.НЕТ 1930
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26.11.2020 20:11 Відповісти
логиека у тебя класс на второй тянет)) а ты не подумал как набу будет садить депутатов, которые могут уволить это набу? это как ты против мамы с папой пойдешь )))
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26.11.2020 20:12 Відповісти
та то кацап...они все сироты Кабмін пропонує дозволити Раді звільняти директора НАБУ - Цензор.НЕТ 3915
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26.11.2020 20:29 Відповісти
на мебя нам не надо, нам надо набу, которое может садить зажравшихся депутатов, а не зависеть от них
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26.11.2020 21:06 Відповісти
Ми всьо разрушім до осованія, а затєм... А затєм передбачається повний звіздець. В принципі, для того 73% ідіотів ту владу і вибрали.
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26.11.2020 20:10 Відповісти
Как исполнительный орган может рекомендовать законодательному в парламентской республике????? Деградация!!!
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26.11.2020 20:13 Відповісти
намек дают
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26.11.2020 20:26 Відповісти
Кабмін має право подавати законопроєкти.
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27.11.2020 01:25 Відповісти
Даже такие глупые? Или если бы они были толковыми, то никто не поверил бы, что их написал Шмыгаль ?
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27.11.2020 09:41 Відповісти
так клоун недавно клялся на Г 7 что Сытника не тронут
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26.11.2020 20:24 Відповісти
Це якийсь піпец. Чуваки півтора роки зайняті розведенням лохів. Ось тільки МВФ, Євросоюз, Америка НЕ лохи.
Не можуть знищити антикорупційні органи, вирішили їх очолити, теж самісіньке, що і з корупцією.
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26.11.2020 20:26 Відповісти
Хороший тамада. И конкурсы интересные.
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26.11.2020 20:29 Відповісти
тока его обязанность не в застольях участовать-а организовать доставку продуктов...и шоб денех хватило
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26.11.2020 20:31 Відповісти
все сталкивались с ситуацией когда продавец не хочет давать сдачи с крупной купюры, так это нарушение ст. 163-15 КУоАП наказывается штрафом от 1700 грн
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26.11.2020 20:32 Відповісти
Я худею
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26.11.2020 20:45 Відповісти
Ну , - Все , НАБУ крышка. Теперь каждый месяц Новый директор НАБУ.НО , не там Раки зимуют, что бы все Так просто.
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26.11.2020 20:43 Відповісти
Как нашим корупционерам интересно упразднить независимость анти-корупционных органов.
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26.11.2020 20:45 Відповісти
Наверное, многих СЫТНИК держит за "орешки", если так неймется лишить его полномочий.
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26.11.2020 20:57 Відповісти
ага, пипец будет независимое набу если директора могуть снять самые главные коррупционеры, которые на 100% партия бубочки...много набу на них накопает под страхом разгона
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26.11.2020 21:02 Відповісти



саша

@uwIsHqK984gp5oT


Это уже вся страна видит ! Керуют ахметка с беней !




Донецкий украинец

@XuYdDN1ieANdshd


В прошлом году нас очередной раз на*бали олигархи. Все осталось на своих местах. Нет никаких сдвигов. Зеленского они используют просто как ширму.
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26.11.2020 21:05 Відповісти
Власть дегенератов.
Все для олигархов, кацапов и себя любимых.
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26.11.2020 21:06 Відповісти
монотурбобольшинство уже позволяет зебикам красть из фонда, хотят ещё чтоб никто не взял их за жабры
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26.11.2020 21:08 Відповісти
ну все, прощай кредит с безвизом. такие замашки незамеченными не проходят, когда доверие к нам и так на ладан дышит
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26.11.2020 21:11 Відповісти
Эта кацапская гнида, хоть в состоянии более-менее правдоподобно соврать о том, зачем вр нужны такие полномочия?
Или бэ-мэ?
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26.11.2020 21:19 Відповісти
а че им мешает Набу-ни одной посадки они делают вид что расследуют прокуратура что эти доказательства не доказательства и фсе
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26.11.2020 21:30 Відповісти
Ворам увольнять следователя. Феерично. Тупость скоморохов. Тупой, еще тупее.
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26.11.2020 21:55 Відповісти
Это гениально!))))
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26.11.2020 21:58 Відповісти
 
 