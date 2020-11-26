Кабмін пропонує дозволити Раді звільняти директора НАБУ

Кабінет міністрів України запропонував встановити повноваження Верховної Ради приймати рішення про звільнення директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Відповідний проєкт закону було схвалено на позачерговому засіданні уряду в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пропонується встановити повноваження Верховної Ради приймати рішення про звільнення директора Національного бюро за наявності повноважень, чітко прописаних у законі", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, в законопроєкті передбачено, що чинний директор НАБУ продовжує виконання своїх обов'язків до моменту призначення нового керівника.

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