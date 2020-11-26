Кабмин предлагает разрешить Раде увольнять директора НАБУ

Кабинет министров Украины предложил установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Соответствующий проект закона был одобрен на внеочередном заседании правительства в четверг, сообщает Цензор.НЕТ.

"Предлагается установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора Национального бюро при наличии полномочий, четко прописанных в законе", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, в законопроекте предусмотрено, что действующий директор НАБУ продолжает выполнение своих обязанностей до момента назначения нового руководителя.

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