Кабмин предлагает разрешить Раде увольнять директора НАБУ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет министров Украины предложил установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Соответствующий проект закона был одобрен на внеочередном заседании правительства в четверг, сообщает Цензор.НЕТ.
"Предлагается установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора Национального бюро при наличии полномочий, четко прописанных в законе", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По словам главы правительства, в законопроекте предусмотрено, что действующий директор НАБУ продолжает выполнение своих обязанностей до момента назначения нового руководителя.
Также на Цензор.НЕТ: "После 16 декабря ничего не случится, НАБУ будет работать в штатном режиме", - Сытник
Пожалуйста, подождите...
Які ну просто явно тупорилі !
Статья 154. Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть представлен в Верховную Раду Украины Президентом Украины или не менее чем одной третью депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины.
Где здесь хоть слово про кабмин
PS. Не голосував за Зе і вважаю його клоуном.
Діяльність НАБУ ж здійснюється відповідно до закону України "Про Національне антикорупційне бюро України".
КУ Розділ IV ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.
Отже, Кабмін має повне право подавати законопроєкти, що стосуються НАБУ.
Вопрос 2-й. А приговор ВКСУ со ссылкой на "запрос общества" является законным?
Вопрос 3-й. Как инициатива им. Шмыргаля. соответствует ст. .4 ЗУ "Про Національне антикорупційне бюро України"?
2) "приговор ВКСУ" - не знаю, що таке "ВКСУ" тому нічого сказати не можу. Якщо мається на увазі рішення КСУ, то термінологія наочно демонструє рівень "знань".
3) Дочитай ст. .6 ЗУ "Про Національне антикорупційне бюро України" Верховна Рада України за наявності підстав, визначених пунктами 6 -12 частини четвертої цієї статті, за пропозицією не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може прийняти рішення про звільнення Директора Національного бюро з посади.
Вже зараз ВР може звільнити директора НАБУ, при наявності підстав.
"Предлагается установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора Национального бюро при наличии полномочий, четко прописанных в законе" -Источник: https://censor.net/ru/n3233518
Растолкуй мне еще свою позицию про решение Тупицина и Ко о Е-декларациях и поставлю тебе окончательный диагноз
Не побачать.
Не можуть знищити антикорупційні органи, вирішили їх очолити, теж самісіньке, що і з корупцією.
саша
@uwIsHqK984gp5oT
Это уже вся страна видит ! Керуют ахметка с беней !
Донецкий украинец
@XuYdDN1ieANdshd
В прошлом году нас очередной раз на*бали олигархи. Все осталось на своих местах. Нет никаких сдвигов. Зеленского они используют просто как ширму.
Все для олигархов, кацапов и себя любимых.
Или бэ-мэ?