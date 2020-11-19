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Новини Політика України
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Зеленський - послам G7: Після 16 грудня Ситник залишиться директором НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський - послам G7: Після 16 грудня Ситник залишиться директором НАБУ

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник залишиться на посаді після 16 грудня і рішення Конституційного Суду України (КС) про визнання неконституційними низки положень окремих положень закону про НАБУ поки не створює жодних загроз, які можуть вплинути на легітимність і незалежність як самого Бюро, так і його чинного директора.

Про це Зеленський заявив у четвер під час відеозустрічі з послами країн "Великої сімки" (G7) і Європейського Союзу, акредитованими в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Рішення Конституційного Суду не скасовує факт створення і функціонування НАБУ, не обмежує роботу детективів НАБУ і не ставить під сумнів статус НАБУ як правоохоронного органу. Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ буде залишатися на посаді", - заявив президент.

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Президент наголосив, що категорично не сприймає останнє рішення Конституційного Суду.

"Я категорично не сприйняв нещодавнє рішення Конституційного Суду про скасування частини положень антикорупційного законодавства. Воно фактично "обнулило" всю систему боротьби з корупцією", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Покупка за 32 миллиона гривен интернета в президентский самолёт когда волонтеры собирают деньги на кислородные концентраторы, означает, что для рейтинга президента отключение от интернета опасней, чем отключение избирателей от подачи воздуха. (с) Ю.Бутусов
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19.11.2020 15:44
+8
Зебилы еще нарожают (с) Зеленский - послам G7: После 16 декабря Сытник останется на должности - Цензор.НЕТ 5360
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19.11.2020 15:47
+5
Его вранью уже никто не поверит.
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19.11.2020 15:46
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Покупка за 32 миллиона гривен интернета в президентский самолёт когда волонтеры собирают деньги на кислородные концентраторы, означает, что для рейтинга президента отключение от интернета опасней, чем отключение избирателей от подачи воздуха. (с) Ю.Бутусов
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19.11.2020 15:44 Відповісти
Зебилы еще нарожают (с) Зеленский - послам G7: После 16 декабря Сытник останется на должности - Цензор.НЕТ 5360
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19.11.2020 15:47 Відповісти
- Я пил пять кружек пива и съел пару сосисок с рогаликом. Дайте мне еще рюмочку сливянки. И мне уже пора идти, так как я арестован.
- Не тревожься, - утешал Паливца Швейка. - Я арестован всего только за государственную измену. (с)
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19.11.2020 16:18 Відповісти
Его вранью уже никто не поверит.
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19.11.2020 15:46 Відповісти
Це вже мабуть не НАБУ, а контора по каранню неслух'яних, хто відмовляється відстьюгувати ОПі. А щоб відсьбгувати - треба красти. Це ж корупційний колообіг.То де тут боротьба з корупцією?
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19.11.2020 15:48 Відповісти
та ти що? Це так акметка, а чи коломий сказав?
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19.11.2020 15:59 Відповісти
Наоборот -- верят! ...поэтому и денег не дают...
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19.11.2020 15:48 Відповісти
Когда уже закончится этот плятский ка-вэ-эн?!
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19.11.2020 15:50 Відповісти
Это после 16 декабря. А что будет уже после 17 декабря - никто не уточнял...
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19.11.2020 15:57 Відповісти
А коли цих "конституційних" привезуть в Лукянівку в кайданках?
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19.11.2020 15:57 Відповісти
Зеленський - послам G7: Після 16 грудня Ситник залишиться директором НАБУ - Цензор.НЕТ 6537 Ну це вже повний пистець - коррупционер "в законе" рулит антикорупційним закладом...
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19.11.2020 17:41 Відповісти
 
 