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Новости Политика Украины
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Зеленский - послам G7: После 16 декабря Сытник останется директором НАБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский - послам G7: После 16 декабря Сытник останется директором НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник останется в должности после 16 декабря и решение Конституционного суда Украины (КС) о признании неконституционными ряда положений отдельных положений закона о НАБУ пока не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость как самого Бюро, так и его действующего директора.

Об этом Зеленский заявил в четверг в ходе видеовстречи с послами стран "Большой семерки" (G7) и Европейского союза, аккредитованными в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Решение Конституционного суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ будет оставаться на должности", - заявил президент.

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Президент подчеркнул, что категорически не воспринимает последнее решение Конституционного Суда.

"Я категорически не воспринял недавнее решение Конституционного Суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства. Оно фактически "обнулило" всю систему борьбы с коррупцией ", - заявил Зеленский.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.
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Топ комментарии
+14
Покупка за 32 миллиона гривен интернета в президентский самолёт когда волонтеры собирают деньги на кислородные концентраторы, означает, что для рейтинга президента отключение от интернета опасней, чем отключение избирателей от подачи воздуха. (с) Ю.Бутусов
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19.11.2020 15:44
+8
Зебилы еще нарожают (с) Зеленский - послам G7: После 16 декабря Сытник останется на должности - Цензор.НЕТ 5360
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19.11.2020 15:47
+5
Его вранью уже никто не поверит.
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19.11.2020 15:46
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Покупка за 32 миллиона гривен интернета в президентский самолёт когда волонтеры собирают деньги на кислородные концентраторы, означает, что для рейтинга президента отключение от интернета опасней, чем отключение избирателей от подачи воздуха. (с) Ю.Бутусов
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19.11.2020 15:44 Ответить
Зебилы еще нарожают (с) Зеленский - послам G7: После 16 декабря Сытник останется на должности - Цензор.НЕТ 5360
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19.11.2020 15:47 Ответить
- Я пил пять кружек пива и съел пару сосисок с рогаликом. Дайте мне еще рюмочку сливянки. И мне уже пора идти, так как я арестован.
- Не тревожься, - утешал Паливца Швейка. - Я арестован всего только за государственную измену. (с)
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19.11.2020 16:18 Ответить
Его вранью уже никто не поверит.
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19.11.2020 15:46 Ответить
Це вже мабуть не НАБУ, а контора по каранню неслух'яних, хто відмовляється відстьюгувати ОПі. А щоб відсьбгувати - треба красти. Це ж корупційний колообіг.То де тут боротьба з корупцією?
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19.11.2020 15:48 Ответить
та ти що? Це так акметка, а чи коломий сказав?
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19.11.2020 15:59 Ответить
Наоборот -- верят! ...поэтому и денег не дают...
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19.11.2020 15:48 Ответить
Когда уже закончится этот плятский ка-вэ-эн?!
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19.11.2020 15:50 Ответить
Это после 16 декабря. А что будет уже после 17 декабря - никто не уточнял...
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19.11.2020 15:57 Ответить
А коли цих "конституційних" привезуть в Лукянівку в кайданках?
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19.11.2020 15:57 Ответить
Зеленський - послам G7: Після 16 грудня Ситник залишиться директором НАБУ - Цензор.НЕТ 6537 Ну це вже повний пистець - коррупционер "в законе" рулит антикорупційним закладом...
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19.11.2020 17:41 Ответить
 
 