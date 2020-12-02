Микитась засвидетельствовал совершение преступления Татаровым и предоставил соответствующие доказательства, - агент НАБУ Шевченко
Процессом "решения" вопроса и предоставлением взятки эксперту Дубоносу руководил нынешний заместитель главы Офиса Президента Украины Олег Татаров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбуке агента НАБУ Евгения Шевченко.
"Сегодня на суде при избрании меры пресечения для эксперта Дубоноса (выдал фиктивную экспертизу по оценке квартир Нацгвардии) было засвидетельствовано, что в качестве взятки он получил паркоместо от Микитася.
Но интересная новость заключается в другом - процессом "решения" вопроса и предоставлением взятки эксперту руководил никто иной, как заместитель главы Офиса Президента Украины Олег Татаров! И один из подозреваемых, а именно Максим Микитась, заключил сделку со следствием, пошел на сотрудничество с детективами НАБУ - засвидетельствовал совершение преступления Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.
Теперь вам, господин Президент Зеленский, нужно как можно быстрее не только избавиться коррупционера под крышей ОП, а и уволить того, кто вам его привел, а это, как известно, господин Ермак. И чем дольше вы будете тянуть с принятием необходимых кадровых решений, тем глубже будете опускаться в глазах украинцев", - заявил Шевченко.
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Я дуже щаслива знати особисто цю людину. Ви теж всі знаєте Олексія. Тому мені буде простіше про це писати. Олексію терміново потрібна операція на хребті. Права рука в буквальному сенсі перестала слухатися. Похід до декілька лікарів приніс одностайний вердикт - операція і все.
Фінансовий бік цієї ситуації дуже засмучує. Більше 100 тис. грн. потрібно на саму операцію, скільки ще буде потрібно на реабілітацію - невідомо. Всі ми, хто поважає Олексія, можемо допомогти йому в цьому питанні. І ми це зробимо!
Якщо у вас є можливість - прошу долучитися до збору коштів для Олексія.
Приватбанк 4731 2191 1412 7818 (Петров Алексей)
Monobank 4441 1144 1024 6845
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Швидко не вийде. На узгодження з "шефом" з ґебні треба час. А за цей час про все забудуть. Хто зараз згадує про зрив операції з захоплення "ваґнерівців"? От ж бо й воно.