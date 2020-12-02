Микитась засвидетельствовал совершение преступления Татаровым и предоставил соответствующие доказательства, - агент НАБУ Шевченко

Процессом "решения" вопроса и предоставлением взятки эксперту Дубоносу руководил нынешний заместитель главы Офиса Президента Украины Олег Татаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбуке агента НАБУ Евгения Шевченко.

"Сегодня на суде при избрании меры пресечения для эксперта Дубоноса (выдал фиктивную экспертизу по оценке квартир Нацгвардии) было засвидетельствовано, что в качестве взятки он получил паркоместо от Микитася.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога, - Бутусов

Но интересная новость заключается в другом - процессом "решения" вопроса и предоставлением взятки эксперту руководил никто иной, как заместитель главы Офиса Президента Украины Олег Татаров! И один из подозреваемых, а именно Максим Микитась, заключил сделку со следствием, пошел на сотрудничество с детективами НАБУ - засвидетельствовал совершение преступления Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Теперь вам, господин Президент Зеленский, нужно как можно быстрее не только избавиться коррупционера под крышей ОП, а и уволить того, кто вам его привел, а это, как известно, господин Ермак. И чем дольше вы будете тянуть с принятием необходимых кадровых решений, тем глубже будете опускаться в глазах украинцев", - заявил Шевченко.



