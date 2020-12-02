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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Микитась засвидетельствовал совершение преступления Татаровым и предоставил соответствующие доказательства, - агент НАБУ Шевченко

Микитась засвидетельствовал совершение преступления Татаровым и предоставил соответствующие доказательства, - агент НАБУ Шевченко

Процессом "решения" вопроса и предоставлением взятки эксперту Дубоносу руководил нынешний заместитель главы Офиса Президента Украины Олег Татаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбуке агента НАБУ Евгения Шевченко.

"Сегодня на суде при избрании меры пресечения для эксперта Дубоноса (выдал фиктивную экспертизу по оценке квартир Нацгвардии) было засвидетельствовано, что в качестве взятки он получил паркоместо от Микитася.

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Но интересная новость заключается в другом - процессом "решения" вопроса и предоставлением взятки эксперту руководил никто иной, как заместитель главы Офиса Президента Украины Олег Татаров! И один из подозреваемых, а именно Максим Микитась, заключил сделку со следствием, пошел на сотрудничество с детективами НАБУ - засвидетельствовал совершение преступления Татаровым и предоставил соответствующие доказательства. 

Теперь вам, господин Президент Зеленский, нужно как можно быстрее не только избавиться коррупционера под крышей ОП, а и уволить того, кто вам его привел, а это, как известно, господин Ермак. И чем дольше вы будете тянуть с принятием необходимых кадровых решений, тем глубже будете опускаться в глазах украинцев", - заявил Шевченко.

Микитась засвидетельствовал совершение преступления Татаровым и предоставил соответствующие доказательства, - агент НАБУ Шевченко 01
Микитась засвидетельствовал совершение преступления Татаровым и предоставил соответствующие доказательства, - агент НАБУ Шевченко 02

Автор: 

Укрбуд (55) Шевченко Евгений (143) Микитась Максим (153) Татаров Олег (366) Дубонос Константин (4)


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Топ комментарии
+13
Кловану с ермаком просто начхать на это. Дядя Джозеф-займись этими тварями.
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02.12.2020 15:40
+11
Байден прийди - ЗЕ-шоблу разгони!!!!
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02.12.2020 15:43
+8
Для начала нужно захлопнуть крышку пианино
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02.12.2020 15:45
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Кловану с ермаком просто начхать на это. Дядя Джозеф-займись этими тварями.
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02.12.2020 15:40 Ответить
Байден прийди - ЗЕ-шоблу разгони!!!!
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02.12.2020 15:43 Ответить
Один мой друг, в виду его профессиональной деятельности, очень часто пеересекается с людьми, которые часто бывают в Офисе Президента. На мой вопрос, какие настроения в Офисе и около него, прозвучал ответ: "Боже, какой же он тупой"
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02.12.2020 15:45 Ответить
Для начала нужно захлопнуть крышку пианино
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02.12.2020 15:45 Ответить
несколько раз !!!!!
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02.12.2020 15:47 Ответить
Для "пів_на_шосту" це не страшно
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02.12.2020 16:00 Ответить
ВОРЫ и МОШЕНИКИ собрались в ОПе Зеленского
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02.12.2020 15:45 Ответить
Арестович фас!!!!!Микитась засвидетельствовал совершение преступления Татаровым и предоставил соответствующие доказательства, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8983
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02.12.2020 15:46 Ответить
вова низнал, этавсе у ниго заспиной!!! он хароший
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02.12.2020 15:50 Ответить
зеля их прикроет, это зе крыша
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02.12.2020 15:50 Ответить
"Какие отвратительные рожи!" - "Джентльмены удачи".
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02.12.2020 15:51 Ответить
Тебе не нравятся лица "главных борцунов" с коррупцией?...
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02.12.2020 16:15 Ответить
Опущений на скільки нижче може опускатись????
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02.12.2020 16:02 Ответить
ТЕРМІНОВО потрібна допомога ВОЇНУ, ВОЛОНТЕРУ, ПАТРІТУ, ПОЛІТИЧНОМУ БЛОГЕРУ!!!
Микитась засвідчив вчинення злочину Татарова і надав відповідні докази, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4946 Я дуже щаслива знати особисто цю людину. Ви теж всі знаєте Олексія. Тому мені буде простіше про це писати. Олексію терміново потрібна операція на хребті. Права рука в буквальному сенсі перестала слухатися. Похід до декілька лікарів приніс одностайний вердикт - операція і все.

Фінансовий бік цієї ситуації дуже засмучує. Більше 100 тис. грн. потрібно на саму операцію, скільки ще буде потрібно на реабілітацію - невідомо. Всі ми, хто поважає Олексія, можемо допомогти йому в цьому питанні. І ми це зробимо!
Якщо у вас є можливість - прошу долучитися до збору коштів для Олексія.

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02.12.2020 16:03 Ответить
"...потрібно якнайшвидше не тільки позбутися корупціонера під дахом ОП, а і звільнити того, хто вам його привів, а це, як відомо, пан Єрмак..."
===
Швидко не вийде. На узгодження з "шефом" з ґебні треба час. А за цей час про все забудуть. Хто зараз згадує про зрив операції з захоплення "ваґнерівців"? От ж бо й воно.
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02.12.2020 16:03 Ответить
"Во всем виноват Порошенко!" (c) В.Зеленский
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02.12.2020 16:23 Ответить
В очах українців він опущений з 2019
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02.12.2020 17:00 Ответить
 
 