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Новини
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Микитась засвідчив вчинення злочину Татаровим і надав відповідні докази, - агент НАБУ Шевченко

Микитась засвідчив вчинення злочину Татаровим і надав відповідні докази, - агент НАБУ Шевченко

Процесом "вирішення" питання і давання хабаря експерту Дубоносу керував нинішній заступник глави Офісу Президента України Олег Татаров.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці агента НАБУ Євгенія Шевченка.

"Сьогодні на суді під час обрання запобіжного заходу для експерта Дубоноса (видав фіктивну експертизу щодо оцінки квартир Нацгвардії) було засвідчено, що в якості хабара він отримав паркомісце від Микитася.

Але цікава новина полягає в іншому - процесом "вирішення" питання і наданням хабаря експерту керував ніхто інший, як заступник голови Офісу Президента України Олег Татаров! І один з підозрюваних, а саме Максим Микитась, уклав угоду зі слідством, пішов на співпрацю з детективами НАБУ- засвідчив скоєння злочину Татаровим і надав відповідні докази.

Тепер вам, пане Президенте Зеленський, потрібно якнайшвидше не тільки позбутися корупціонера під дахом ОП, а і звільнити того, хто вам його привів, а це, як відомо, пан Єрмак. І чим довше ви будете зволікати із прийняттям необхідних кадрових рішень, тим глибше будете опускатися в очах українців", - заявив Шевченко.

Також читайте: ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави, - Бутусов

Микитась засвідчив вчинення злочину Татаровим і надав відповідні докази, - агент НАБУ Шевченко 01
Микитась засвідчив вчинення злочину Татаровим і надав відповідні докази, - агент НАБУ Шевченко 02

Автор: 

Укрбуд (136) Шевченко Євген (139) Максим Микитась (290) Татаров Олег (425) Дубонос Костянтин (4)


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Топ коментарі
+13
Кловану с ермаком просто начхать на это. Дядя Джозеф-займись этими тварями.
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02.12.2020 15:40
+11
Байден прийди - ЗЕ-шоблу разгони!!!!
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02.12.2020 15:43
+8
Для начала нужно захлопнуть крышку пианино
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02.12.2020 15:45
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Кловану с ермаком просто начхать на это. Дядя Джозеф-займись этими тварями.
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02.12.2020 15:40 Відповісти
Байден прийди - ЗЕ-шоблу разгони!!!!
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02.12.2020 15:43 Відповісти
Один мой друг, в виду его профессиональной деятельности, очень часто пеересекается с людьми, которые часто бывают в Офисе Президента. На мой вопрос, какие настроения в Офисе и около него, прозвучал ответ: "Боже, какой же он тупой"
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02.12.2020 15:45 Відповісти
Для начала нужно захлопнуть крышку пианино
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02.12.2020 15:45 Відповісти
несколько раз !!!!!
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02.12.2020 15:47 Відповісти
Для "пів_на_шосту" це не страшно
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02.12.2020 16:00 Відповісти
ВОРЫ и МОШЕНИКИ собрались в ОПе Зеленского
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02.12.2020 15:45 Відповісти
Арестович фас!!!!!Микитась засвидетельствовал совершение преступления Татаровым и предоставил соответствующие доказательства, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8983
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02.12.2020 15:46 Відповісти
вова низнал, этавсе у ниго заспиной!!! он хароший
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02.12.2020 15:50 Відповісти
зеля их прикроет, это зе крыша
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02.12.2020 15:50 Відповісти
"Какие отвратительные рожи!" - "Джентльмены удачи".
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02.12.2020 15:51 Відповісти
Тебе не нравятся лица "главных борцунов" с коррупцией?...
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02.12.2020 16:15 Відповісти
Опущений на скільки нижче може опускатись????
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02.12.2020 16:02 Відповісти
ТЕРМІНОВО потрібна допомога ВОЇНУ, ВОЛОНТЕРУ, ПАТРІТУ, ПОЛІТИЧНОМУ БЛОГЕРУ!!!
Микитась засвідчив вчинення злочину Татарова і надав відповідні докази, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4946 Я дуже щаслива знати особисто цю людину. Ви теж всі знаєте Олексія. Тому мені буде простіше про це писати. Олексію терміново потрібна операція на хребті. Права рука в буквальному сенсі перестала слухатися. Похід до декілька лікарів приніс одностайний вердикт - операція і все.

Фінансовий бік цієї ситуації дуже засмучує. Більше 100 тис. грн. потрібно на саму операцію, скільки ще буде потрібно на реабілітацію - невідомо. Всі ми, хто поважає Олексія, можемо допомогти йому в цьому питанні. І ми це зробимо!
Якщо у вас є можливість - прошу долучитися до збору коштів для Олексія.

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02.12.2020 16:03 Відповісти
"...потрібно якнайшвидше не тільки позбутися корупціонера під дахом ОП, а і звільнити того, хто вам його привів, а це, як відомо, пан Єрмак..."
===
Швидко не вийде. На узгодження з "шефом" з ґебні треба час. А за цей час про все забудуть. Хто зараз згадує про зрив операції з захоплення "ваґнерівців"? От ж бо й воно.
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02.12.2020 16:03 Відповісти
"Во всем виноват Порошенко!" (c) В.Зеленский
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02.12.2020 16:23 Відповісти
В очах українців він опущений з 2019
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02.12.2020 17:00 Відповісти
 
 