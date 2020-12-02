Микитась засвідчив вчинення злочину Татаровим і надав відповідні докази, - агент НАБУ Шевченко

Процесом "вирішення" питання і давання хабаря експерту Дубоносу керував нинішній заступник глави Офісу Президента України Олег Татаров.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці агента НАБУ Євгенія Шевченка.

"Сьогодні на суді під час обрання запобіжного заходу для експерта Дубоноса (видав фіктивну експертизу щодо оцінки квартир Нацгвардії) було засвідчено, що в якості хабара він отримав паркомісце від Микитася.

Але цікава новина полягає в іншому - процесом "вирішення" питання і наданням хабаря експерту керував ніхто інший, як заступник голови Офісу Президента України Олег Татаров! І один з підозрюваних, а саме Максим Микитась, уклав угоду зі слідством, пішов на співпрацю з детективами НАБУ- засвідчив скоєння злочину Татаровим і надав відповідні докази.

Тепер вам, пане Президенте Зеленський, потрібно якнайшвидше не тільки позбутися корупціонера під дахом ОП, а і звільнити того, хто вам його привів, а це, як відомо, пан Єрмак. І чим довше ви будете зволікати із прийняттям необхідних кадрових рішень, тим глибше будете опускатися в очах українців", - заявив Шевченко.

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