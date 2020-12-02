Микитась засвідчив вчинення злочину Татаровим і надав відповідні докази, - агент НАБУ Шевченко
Процесом "вирішення" питання і давання хабаря експерту Дубоносу керував нинішній заступник глави Офісу Президента України Олег Татаров.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці агента НАБУ Євгенія Шевченка.
"Сьогодні на суді під час обрання запобіжного заходу для експерта Дубоноса (видав фіктивну експертизу щодо оцінки квартир Нацгвардії) було засвідчено, що в якості хабара він отримав паркомісце від Микитася.
Але цікава новина полягає в іншому - процесом "вирішення" питання і наданням хабаря експерту керував ніхто інший, як заступник голови Офісу Президента України Олег Татаров! І один з підозрюваних, а саме Максим Микитась, уклав угоду зі слідством, пішов на співпрацю з детективами НАБУ- засвідчив скоєння злочину Татаровим і надав відповідні докази.
Тепер вам, пане Президенте Зеленський, потрібно якнайшвидше не тільки позбутися корупціонера під дахом ОП, а і звільнити того, хто вам його привів, а це, як відомо, пан Єрмак. І чим довше ви будете зволікати із прийняттям необхідних кадрових рішень, тим глибше будете опускатися в очах українців", - заявив Шевченко.
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Я дуже щаслива знати особисто цю людину. Ви теж всі знаєте Олексія. Тому мені буде простіше про це писати. Олексію терміново потрібна операція на хребті. Права рука в буквальному сенсі перестала слухатися. Похід до декілька лікарів приніс одностайний вердикт - операція і все.
Фінансовий бік цієї ситуації дуже засмучує. Більше 100 тис. грн. потрібно на саму операцію, скільки ще буде потрібно на реабілітацію - невідомо. Всі ми, хто поважає Олексія, можемо допомогти йому в цьому питанні. І ми це зробимо!
Якщо у вас є можливість - прошу долучитися до збору коштів для Олексія.
Приватбанк 4731 2191 1412 7818 (Петров Алексей)
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Швидко не вийде. На узгодження з "шефом" з ґебні треба час. А за цей час про все забудуть. Хто зараз згадує про зрив операції з захоплення "ваґнерівців"? От ж бо й воно.