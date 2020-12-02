ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави, - Бутусов

Вищий антикорупційний суд щойно ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу затриманому детективами НАБУ експерту МВС - спільнику заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"1 мільйон гривень застави або тримання під вартою - запобіжний захід на період слідства для заступника голови Державного експертного центру МВС Костянтина Дубоноса. Таке рішення ухвалив сьогодні Вищий антикорупційний суд.

Дубоноса було затримано 28 листопада на підставі сенсаційних свідчень забудовника Максима Микитася, який перебуває під вартою у справі про обмін квартир Нацгвардії України. Микитась дав свідчення і підтвердив їх листуванням у телефоні, що адвокат компанії "Укрбуд" Олег Татаров дав хабар експерту МВС Дубоносу для фальсифікації результатів експертизи про розмір заподіяної шкоди в результаті угоди з Нацгвардією в 2016-17 роках.

Рішення Вищого антикорупційного суду щодо Дубоноса означає, що точно так само найближчим часом має бути затриманий заступник голови Офісу Президента Олег Татаров. ВАКС визнав звинувачення Микитася підставою для затримання - а значить, НАБУ отримало всі підстави для затримання Татарова. Відповідно до заяв Микитася, саме Татаров домовлявся з Дубоносом. І саме Татаров, за словами Микитася, став вигодонабувачем ліквідації компанії "Укрбуд".

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Справа Татарова стрімко перетворюється на головний корупційний скандал президента Зеленського, який не звільняє свого найближчого співробітника", - розповів Бутусов.