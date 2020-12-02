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Новини Правосуддя
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ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави, - Бутусов

ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави, - Бутусов

Вищий антикорупційний суд щойно ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу затриманому детективами НАБУ експерту МВС - спільнику заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"1 мільйон гривень застави або тримання під вартою - запобіжний захід на період слідства для заступника голови Державного експертного центру МВС Костянтина Дубоноса. Таке рішення ухвалив сьогодні Вищий антикорупційний суд.

Дубоноса було затримано 28 листопада на підставі сенсаційних свідчень забудовника Максима Микитася, який перебуває під вартою у справі про обмін квартир Нацгвардії України. Микитась дав свідчення і підтвердив їх листуванням у телефоні, що адвокат компанії "Укрбуд" Олег Татаров дав хабар експерту МВС Дубоносу для фальсифікації результатів експертизи про розмір заподіяної шкоди в результаті угоди з Нацгвардією в 2016-17 роках.

Рішення Вищого антикорупційного суду щодо Дубоноса означає, що точно так само найближчим часом має бути затриманий заступник голови Офісу Президента Олег Татаров. ВАКС визнав звинувачення Микитася підставою для затримання - а значить, НАБУ отримало всі підстави для затримання Татарова. Відповідно до заяв Микитася, саме Татаров домовлявся з Дубоносом. І саме Татаров, за словами Микитася, став вигодонабувачем ліквідації компанії "Укрбуд".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дії команди Зеленського допомогли НАБУ змусити Микитася здати корупціонерів Татарова, Мойсака і Дубоноса, - Бутусов

Справа Татарова стрімко перетворюється на головний корупційний скандал президента Зеленського, який не звільняє свого найближчого співробітника", - розповів Бутусов.

Автор: 

арешт (2520) юстиція (732) Укрбуд (136) Антикорупційний суд ВАКС (1939) Максим Микитась (290) Татаров Олег (425) Дубонос Костянтин (4)


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Топ коментарі
+18
вопрос в том, когда Татаров выпрыгнет из окна Банковой..
то что он выпрыгнет, я не сомневаюсь..
и верным признаком, что ситуация начала меняться, это будет попытка Портнова "собачийРот" Андрея, резко эмигрировать за границу..
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02.12.2020 14:57
+17
Подивився показники ПАТ "Центренерго",улюблена компанія Коломойського.
Чистий прибуток:
2014:+75 млн.
2015:+21.8 млн.
2016:+386 млн.
2017:+1 млрд. 891 млн.
2018: +499 млн.
2019: мінус 1 млрд. 979 млн. 2020: мінус 163 млн.
Ну круто.

ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9761
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02.12.2020 14:53
+16
смешная залоговая сумма они ее из борсетки достанут и отдадут полный правовой нигилизм

просто книги Джорджа Оруэлла в реалии
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02.12.2020 14:54
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Питання зє експєрдам, хто запровадив ВАКС?
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02.12.2020 14:51 Відповісти
От попкорна уже тошнит.
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02.12.2020 14:52 Відповісти
...лузайте соняшникове насіння. Обсмажте перед тим. Бо це надовго
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02.12.2020 14:59 Відповісти
Дякую за пораду.Буду мабуть мішати з гарбузовим.
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02.12.2020 15:02 Відповісти
Подивився показники ПАТ "Центренерго",улюблена компанія Коломойського.
Чистий прибуток:
2014:+75 млн.
2015:+21.8 млн.
2016:+386 млн.
2017:+1 млрд. 891 млн.
2018: +499 млн.
2019: мінус 1 млрд. 979 млн. 2020: мінус 163 млн.
Ну круто.

ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9761
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02.12.2020 14:53 Відповісти
смешная залоговая сумма они ее из борсетки достанут и отдадут полный правовой нигилизм

просто книги Джорджа Оруэлла в реалии
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02.12.2020 14:54 Відповісти
Сцикло сам особисто за нього поручиться, і його відпустять.
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02.12.2020 14:57 Відповісти
вопрос в том, когда Татаров выпрыгнет из окна Банковой..
то что он выпрыгнет, я не сомневаюсь..
и верным признаком, что ситуация начала меняться, это будет попытка Портнова "собачийРот" Андрея, резко эмигрировать за границу..
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02.12.2020 14:57 Відповісти
Есть надежда,что он учтет ошибки Чечетова,и перед выходом в окно все таки успеет снять тапочки и одеть туфли.
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02.12.2020 15:08 Відповісти
Как у Ермака хватило ума взять в ОП Татарова,сейчас надо будет Шмаркле рассказывать,что они всё врут, у Татарова чистые помыслы.
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02.12.2020 14:58 Відповісти
у Ермака хватило ума .....

у ЗЕльоних хіба є розум ?
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02.12.2020 15:23 Відповісти
Че вы пристали к Зе? Может быть он любит Татарова...
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02.12.2020 14:59 Відповісти
Або Татаров його,за обопільною згодою !!)))
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02.12.2020 15:03 Відповісти
Хроника одного президента

02.12.2020 г.

Накануне планируемого на 20 декабря 2020 г. заседания Еврокомиссии по вопросам безвиза и предупреждениях о необходимости восстановления действия антикоррупционного законодательства в полном объеме Еврокомиссия выпустила отчет* о состоянии имплементации договора об Ассоциации между Украиной и ЕС. Претензии те же -недостаточная борьба с коррупцией, возврат денег "Приватбанка", коррупционное влияние на власть олигархических структур.
Схватка между Зеленским, который защищает коррупционера Татарова и НАБУ, которое пытается его привлечь к уголовной ответственности, может ОЧЕНЬ негативно отразится за судьбе самого Зеленского.
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02.12.2020 15:02 Відповісти
Мразь на побегушках при овоще татаров сейчас чуть ли не злой гений. Зелереальность.
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02.12.2020 15:05 Відповісти
https://www.facebook.com/zelenskiy95?fref=mentions Володимир Зеленський , так скільки вагонів і потягів закуплено Укрзалізницею у 2020?
Ви не знаєте, а Шефір - знає. 20 млрд грн зайвими не бувають, так?! І це лише за рік!!!
20 млрд грн, які мали піти на ремонт колії, вагонів, локомотивів, зарплати співробітникам - розчинилися в повітрі. Вірніше, в кишенях декількох людей! Вантаж, який тікає з залізниці на дороги, вбиваючи 115 млрд, інвестованих у автошляхи у 2016-19 рр., і ще 120 млрд грн лише у 2020.
Пасажирські потяги, які в середині ХХ століття розвивали швидкість у 120 км/год, тепер плетуться 60 км/год. А у той час ЄС переходить на 250-350 км/год, Китай і Японія - 500-600 км/год. Про Гіперлуп 1200 км/год навіть не згадую.
Це все пусте, головне мільярди на трьох чи чотирьох!
В 95 кварталі про таке навіть мріяти не могли.
Коли Ви вже усі нажеретесь?! П.С. До речі, гучно розрекламований турбо-режим парламенту до інфраструктурного блоку так і не дійшов.
З 40 готових законопроектів не проголосований жоден.
Про це теж йдеться у звіті ЄС, бо половина цих законопроектів - євроінтеграційні
https://www.facebook.com/748183438/posts/10158212237623439/
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02.12.2020 15:14 Відповісти
А караван іде(((
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02.12.2020 15:17 Відповісти
.... і несе Україну до прірви
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02.12.2020 15:24 Відповісти
Пусть сидит под стражей - так ему надежней будет 😀😀😀
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02.12.2020 15:32 Відповісти
Итак, милицейские эксперты. Именно от них идут наркотики (кокс, экстези, лсд, ганджубас), которыми развлекаются на день рождения начальника райотдела или генерала, автотехники - ребята благодаря которым все опера ездят на украденных в Европе машинах, оценщики-товароведы тоже жуки еще те, у оружейников в зависимости от суммы взятки огнестрел превращается в неогнестрел, и наоборот.
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02.12.2020 15:37 Відповісти
да, бридкого гною на банковій вже стільки зібралось, що скоро має прорвати. а далі вже як піде, або, або. у любому випадку з такими "кадрами" сподіватись на щось хороше не приходиться.
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02.12.2020 15:44 Відповісти
ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1678
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02.12.2020 16:07 Відповісти
Наше веселе сцикло скаже, що по Татарову нічого немає, якісь недолугі видумки НАБУ. Так було по дЄрмакам і свідченнях ГеоЛероса.
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02.12.2020 16:11 Відповісти
"Он честный человек, это все Порошенко подстроил, это он виноват" (c) Владимир Зеленский
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02.12.2020 16:22 Відповісти
никто уже не верит, даже такие упыри, как Микитась, что российские шестёрки типа Портнова Ермака Медведчука Татарова смогут что-то решать в Украине. единственное, придётся дотерпеть эти последние 7 мес. президентского срока Шмаркли.
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02.12.2020 17:52 Відповісти
Надо ли терпеть?, вот в чем вопрос. Поражает наглость этих татаровых-портновых-ермаков-козырей.
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03.12.2020 03:41 Відповісти
Неужели посадят этого ментовского *******? Не поверю пока не увижу за решеткой.
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02.12.2020 18:06 Відповісти
Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

и залог 1 млн гривен? серьезно?
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02.12.2020 18:14 Відповісти
Не устаю восхищаться! Хе-хе 2016-2017 год война, руководство Нацгвардии назначенное Пепой, тырит бабло вместе с нардепом "Человеком года - 2014" Мыкытасём который до сего был депутатом Киевсовета от .... "Удар-Солидарность". Прихродит к власти сопля и продолжает начатое пепой - тырит стыренное))) Ну каково??? Эта ситуация - яркий пример того что происходит в стране. Крысы сменили крыс.
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02.12.2020 18:39 Відповісти
А шо било патом? І мені, як українцю, смердючі ЖИДІВСЬКІ пацюки, геть чисто, не подобаються, навіть, якщо ти їх "крісамі" назовеш.
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02.12.2020 22:29 Відповісти
Респект Микитась! Горит сарай, гори и хата.
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02.12.2020 20:08 Відповісти
"Дело Татарова стремительно превращается в главный коррупционный скандал президента Зеленского, который не увольняет своего ближайшего сотрудника", - рассказал Бутусов." - серьезно, там убитый в АТО брат дерьмака продавал должности в министерствах и обладминистрациях, и ни ему лично, ни дерьмаку за это вообще ничего не было, так же как и после скандала со сливом операции по вагнеровцам, а вы до сих пор надеетесь, что клоун и его банда мародеров-предателей как-то отреагируют на очередной зашквар. Они просто публично проигнорируют это дело, а потом руками венедиктовой и ручных судеек их сольют, так же как и все предыдущие дела, при этом тупое зебильное стадо даже и не узнает, что такое дело было и в чем его суть.
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02.12.2020 20:38 Відповісти
Почему эти мерзоты, татаров и его кореш портнов до сих пор на свободе?
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03.12.2020 03:38 Відповісти
 
 