ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави, - Бутусов
Вищий антикорупційний суд щойно ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу затриманому детективами НАБУ експерту МВС - спільнику заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"1 мільйон гривень застави або тримання під вартою - запобіжний захід на період слідства для заступника голови Державного експертного центру МВС Костянтина Дубоноса. Таке рішення ухвалив сьогодні Вищий антикорупційний суд.
Дубоноса було затримано 28 листопада на підставі сенсаційних свідчень забудовника Максима Микитася, який перебуває під вартою у справі про обмін квартир Нацгвардії України. Микитась дав свідчення і підтвердив їх листуванням у телефоні, що адвокат компанії "Укрбуд" Олег Татаров дав хабар експерту МВС Дубоносу для фальсифікації результатів експертизи про розмір заподіяної шкоди в результаті угоди з Нацгвардією в 2016-17 роках.
Рішення Вищого антикорупційного суду щодо Дубоноса означає, що точно так само найближчим часом має бути затриманий заступник голови Офісу Президента Олег Татаров. ВАКС визнав звинувачення Микитася підставою для затримання - а значить, НАБУ отримало всі підстави для затримання Татарова. Відповідно до заяв Микитася, саме Татаров домовлявся з Дубоносом. І саме Татаров, за словами Микитася, став вигодонабувачем ліквідації компанії "Укрбуд".
Справа Татарова стрімко перетворюється на головний корупційний скандал президента Зеленського, який не звільняє свого найближчого співробітника", - розповів Бутусов.
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Чистий прибуток:
2014:+75 млн.
2015:+21.8 млн.
2016:+386 млн.
2017:+1 млрд. 891 млн.
2018: +499 млн.
2019: мінус 1 млрд. 979 млн. 2020: мінус 163 млн.
Ну круто.
просто книги Джорджа Оруэлла в реалии
то что он выпрыгнет, я не сомневаюсь..
и верным признаком, что ситуация начала меняться, это будет попытка Портнова "собачийРот" Андрея, резко эмигрировать за границу..
у ЗЕльоних хіба є розум ?
02.12.2020 г.
Накануне планируемого на 20 декабря 2020 г. заседания Еврокомиссии по вопросам безвиза и предупреждениях о необходимости восстановления действия антикоррупционного законодательства в полном объеме Еврокомиссия выпустила отчет* о состоянии имплементации договора об Ассоциации между Украиной и ЕС. Претензии те же -недостаточная борьба с коррупцией, возврат денег "Приватбанка", коррупционное влияние на власть олигархических структур.
Схватка между Зеленским, который защищает коррупционера Татарова и НАБУ, которое пытается его привлечь к уголовной ответственности, может ОЧЕНЬ негативно отразится за судьбе самого Зеленского.
Ви не знаєте, а Шефір - знає. 20 млрд грн зайвими не бувають, так?! І це лише за рік!!!
20 млрд грн, які мали піти на ремонт колії, вагонів, локомотивів, зарплати співробітникам - розчинилися в повітрі. Вірніше, в кишенях декількох людей! Вантаж, який тікає з залізниці на дороги, вбиваючи 115 млрд, інвестованих у автошляхи у 2016-19 рр., і ще 120 млрд грн лише у 2020.
Пасажирські потяги, які в середині ХХ століття розвивали швидкість у 120 км/год, тепер плетуться 60 км/год. А у той час ЄС переходить на 250-350 км/год, Китай і Японія - 500-600 км/год. Про Гіперлуп 1200 км/год навіть не згадую.
Це все пусте, головне мільярди на трьох чи чотирьох!
В 95 кварталі про таке навіть мріяти не могли.
Коли Ви вже усі нажеретесь?! П.С. До речі, гучно розрекламований турбо-режим парламенту до інфраструктурного блоку так і не дійшов.
З 40 готових законопроектів не проголосований жоден.
Про це теж йдеться у звіті ЄС, бо половина цих законопроектів - євроінтеграційні
https://www.facebook.com/748183438/posts/10158212237623439/
и залог 1 млн гривен? серьезно?