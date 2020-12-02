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Новини
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Дії команди Зеленського допомогли НАБУ змусити Микитася здати корупціонерів Татарова, Мойсака і Дубоноса, - Бутусов

Дії команди Зеленського допомогли НАБУ змусити Микитася здати корупціонерів Татарова, Мойсака і Дубоноса, - Бутусов

Забудовник Максим Микитась дав свідчення про те, як заступник голови Офісу Президента Олег Татаров підкупив експерта МВС Костянтина Дубоноса для фальсифікації кримінальної справи.

Про це йдеться в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

"Ця історія вражає! Вперше в історії України злагоджена робота антикорупційних органів змусила одного з великих бізнесменів Максима Микитася, звинуваченого в корупції, йти на угоду зі слідством і здавати всіх, кому він давав хабаря, всіх, хто допомагав йому порушувати закон. Раніше таке ми тільки дивилися в голлівудських фільмах", - зазначив він.

Бутусов нагадав, що в 2018 році журналісти зняли сюжет про те, що командувач Нацгвардії генерал-полковник Юрій Аллеров підписав у 2016-2017 роках договір з компанією "Укрбуд", яка обміняла квартири в елітному будинку на Печерську на квартири на вулиці Бориспільській на околиці Києва. Тоді НАБУ відкрило справу. Розслідування не мало великого резонансу, бо докази проти Аллерова і Микитася були слабкими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ повідомило про нову підозру екснардепу Микитасю в справі про заволодіння квартирами Нацгвардії

"Микитась був близький до команди Петра Порошенка, і після зміни влади команда Зеленського цілком логічно вирішила перетворити цю справу на показовий процес над "колишніми". І спочатку здавалося, що так і станеться, чесно, за законом. На пресконференції в жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський сказав так: "Хто такий "колишній" пан Микитась? Ми знаємо, що дуже багато проблем, кримінальних справ пов'язані з цією людиною".

Тодішній глава Офісу Президента Андрій Богдан виявив великий особистий інтерес до справи. І незабаром робота "Укрбуду" була зупинена, активи компанії стали переходити з рук у руки, а адвокатом подільника Микитася - директора компанії Олега Майбороди - став ... Олег Татаров. Особистий адвокат друга і партнера Богдана - Андрія Портнова, колишнього заступника голови адміністрації Януковича", - пише журналіст.

Він зазначає, що таким чином "люди з команди Зеленського на словах боролися з людьми Порошенка", а на ділі - "почали їх захищати, і, зрозуміло, "оквитковувати". Наприклад, спочатку суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак обрав Микитасю запобіжний захід - з правом виходу під заставу за 5,5 млн грн. Це обурило Зеленського, і апеляційна палата ВАКС збільшила заставу до 80 мільйонів. Микитася взяли під варту.

"Тим часом активи "Укрбуду" розібрали на частини, і влада змінила ставлення до справи. І глава ОП Богдан зателефонував у НАБУ і просив прийняти бізнесмена. З Микитасем провели розмову, але оскільки нікого здавати він не збирався, спілкування закінчилося нічим", - повідомляє Бутусов.

Читайте: Справа про квартири для Нацгвардії: Микитась співпрацює зі слідством і дружить зі "слугами народу", щоб пом'якшити свій вирок, - Бутусов

Детективи НАБУ почали дуже жорстко контролювати переміщення Микитася. Виявили, що він порушує умови перебування під заставою. Це дало підстави знову заарештувати забудовника і збільшити заставу до 100 млн грн.

"Цих грошей у Микитася вже не було. Численні "друзі" і адвокати "вичавили" його повністю, він втратив багато активів і "живі" гроші. І в результаті бізнесменові довелося сісти під варту на період слідства.

У серпні 2020-го адвокат у справі "Укрбуду" і адвокат Портнова Олег Татаров був призначений заступником глави Офісу Президента з питань правоохоронних органів. Але оскільки Микитась уже не мав жодних коштів, Татаров не виявляв до долі "укрбудівця" необхідного інтересу.

І щойно фігуранти справи зрозуміли, що всі їхні численні зв'язки не здатні їх захистити від НАБУ, САП і ВАКС, стався перелом.

Максим Микитась, а також його довірені особи, які оформили угоду, - оцінниця Олена Солома й Аліса Гринчук, вперше в історії вирішили піти на повну співпрацю зі слідством у корупційній справі на умовах НАБУ і САП", - повідомив Бутусов.

Також читайте: Офіс президента із Зеленським на чолі захищає Татарова від відповідальності, - Бутусов

За його даними, Микитась погодився здати всіх фігурантів, відшкодувати залишок збитків державі в розмірі 51 мільйона гривень плюс взяти зобов'язання на компенсацію ще 30 мільйонів, а також передати державі активи на 750 мільйонів гривень у порядку спецконфіскації. За це прокурори проситимуть для нього більш м'яке покарання - але термін все одно отримає.

Забудовник і оцінниця дали повні свідчення про всі обставини справи, викривши Аллерова і всіх, хто намагався в його інтересах сфальсифікувати кримінальну справу.

"Микитась назвав велику кількість людей, але найбільш сенсаційним є факт, що забудовник звинуватив у корупції заступника голови Офісу Президента Олега Татарова. Нібито саме Олег Татаров отримав від Микитася велику суму грошей для передачі хабаря ... судді Вищого антикорупційного суду Мойсаку - так, того самого, який висунув таку невелику заставу в жовтні 2019 року. Нібито саме Татаров передав хабар заступнику голови експертного центру МВС Дубоносу за те, щоб експерти визначили розмір збитків державі від обміну квартир у мізерні сім мільйонів гривень. В обмін за рішення Дубонос отримав у власність об'єкт нерухомості. У листуванні, яке потрапило в руки слідства, Татаров квапить експертизу, бо справу зажадало НАБУ. Свої слова Микитась підтвердив листуванням у телефоні, надісланими йому документами", - заявляє журналіст.

Також читайте: Заява Татарова проти НАБУ - це удар на випередження з боку Офісу Президента, - Бутусов

Автор: 

НАБУ (5061) Бутусов Юрій (3578) Аллеров Юрій (85) Максим Микитась (290) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+40
Нормально так роют под Порошенко............................ и неожиданно выходят на себя. Вернее Сытник вышел, теперь понятно почему его травить начали. Успехов тебе, Сытник. Очень хочется надеяться, что ты поумнел.
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02.12.2020 00:26
+20
Она там будет вне зависимости от дела Татарова.
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02.12.2020 00:30
+18
И дальше что? Снова занесут кому нужно и никто не сядет. В Украине такие не сидят.
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02.12.2020 00:17
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И дальше что? Снова занесут кому нужно и никто не сядет. В Украине такие не сидят.
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02.12.2020 00:17 Відповісти
А то , что пусть ЗЕбуины видят , что они , лохи и их имеют вдоль и поперёк
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02.12.2020 00:39 Відповісти
Вiка! Мабуть Ви експерт по "хто кого имеет".? Цей пост не дуже лiчить дамi.
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02.12.2020 13:17 Відповісти
А далі скажуть, що найбільший корупціонерів у цій країні - Порошенко. А ґЬубочька - чесний і принциповий. І Тартаров, коли стикнувся з Бубачька, перестав бути корупціонером і теж став одразу чесним і принциповим. Одним словом, кожен, в тму числі і деякі шановні журналісти, шукають виправдання, чому підтримали Зєлєнского.
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02.12.2020 07:55 Відповісти
В альтернативной зелёной реальности Татаров - честный коррупционер-профессионал...
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02.12.2020 00:20 Відповісти
Перед послами G7 не стыдно?
Или Венедиктова выпишет ордер на Татарова, или Байден её выкинет, как когда-то Шокина на свалку.
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02.12.2020 00:20 Відповісти
Она там будет вне зависимости от дела Татарова.
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02.12.2020 00:30 Відповісти
А на счёт стыда просто 😹😂
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02.12.2020 00:41 Відповісти
Нормально так роют под Порошенко............................ и неожиданно выходят на себя. Вернее Сытник вышел, теперь понятно почему его травить начали. Успехов тебе, Сытник. Очень хочется надеяться, что ты поумнел.
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02.12.2020 00:26 Відповісти
Хорошо подмечено!
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02.12.2020 00:32 Відповісти
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02.12.2020 00:40 Відповісти
В стране одичалых папуасов это трудно быть нормальным.
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02.12.2020 05:16 Відповісти
Долго смеялсо
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02.12.2020 00:27 Відповісти
Теперь у Арестовича новая задача - развенчать этот "миф" ? Ото попал к аферистам консультантом - или який йшов таких й надибав ?
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02.12.2020 02:51 Відповісти
Что бы спасти украинцев , над Украиной надо американцам или европейцам взять внешние укрепление .
По другому коррупцию и бардак в Украине не победить
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02.12.2020 00:37 Відповісти
Що, другий сезон трагікомедії "Одіяло в клітинку або 2 вкрадених лярда" вийшов?
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02.12.2020 00:38 Відповісти
А в чому близкість Микитася до команди Порошенка, пане Бутусов?
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02.12.2020 00:41 Відповісти
Видимо оба братьев убивали ))))
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02.12.2020 00:58 Відповісти
Микитась с Кличко в тёрках,а Кличко с Порошенко. В принципе по подобной цепочке все с Петей "повязаны")
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02.12.2020 01:01 Відповісти
ШтТА!?
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02.12.2020 01:04 Відповісти
ЧчеЁ?!
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02.12.2020 01:14 Відповісти
Nothing. Which Gary Grant are you?
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02.12.2020 01:29 Відповісти
Тебе заняться нечем?
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02.12.2020 03:17 Відповісти
F off
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02.12.2020 03:37 Відповісти
Только мне это свинарчук-гейтс напоминает?)))
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02.12.2020 00:59 Відповісти
Навіть близько нічого подібного немає!
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02.12.2020 01:06 Відповісти
Больше хайпа!))
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02.12.2020 12:05 Відповісти
.. что посоветуете доктор - совсем не вижу без очков,

в очках наоборот все вижу - но не могу потом заснуть..
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02.12.2020 01:08 Відповісти
Так все компании так делают
Более дешевые квартиры меняют для выполнения своих ИНВЕСТИЦИОННЫХ забовязань перед коммуной города. А более дорогие просто продают .
Уточню - строит компания дом в престижном месте. По договору она должна городу 5-10 % жилья ( как договорятсься) с этой площадки за землю . Компания берет дешевые квартиры на окраинах для городской очереди. А квартиры в престижном доме продаёт .
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02.12.2020 01:41 Відповісти
Не, там изначально был договор на конкретный дом на Печерске. Это они потом подтасовали.
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02.12.2020 06:09 Відповісти
А кто-то ещё и зарабатывает
«Этих денег у Микитася уже не было. Многочисленные "друзья" и адвокаты "выжали" его полностью, он потерял многие активы и "живые" деньги. И в результате бизнесмену пришлось сесть под стражу на период следствия.Источник: https://censor.net/ru/n3234421»
То есть такие процессы в интересах группы людей ради зароботка
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02.12.2020 01:45 Відповісти
Олег Татаров был назначен заместителем главы Офиса Президента по вопросам правоохранительных орган .
братом Ермака ?
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02.12.2020 01:47 Відповісти
Будете поставлена задача Арестовичу, сделать с коррупционера и взяточника Татарова -,патриота Украины. Главное видосик выпустить как Татаров работал под прикрытием и брал взятки для разоблачение взяточничества и Зедебильное население схавает
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02.12.2020 05:36 Відповісти
Все набагато простіше, раптом виявиться що вони разом в той самий час на бойові виходи ходили під Іловайськом.
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02.12.2020 08:38 Відповісти
Цензор, исправьте текст: "Это дало основания снова арестовать застройщика и увеличить залог до 100 тыс. грн. Этих денег у Микитася уже не было."

Может, все-таки 100 млн Микитась не наскреб, а не 100 тыс?
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02.12.2020 06:08 Відповісти
а какая разница,- пусть теперь кричат, что и этот фейк Бутусов у россиянских прологандистов слямзил, пусть Леша это развенчает , как и операцию с вагнеровцами,,,
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02.12.2020 06:22 Відповісти
А это уже интересно!
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02.12.2020 06:21 Відповісти
Какой текст, какие слова!
Это лохи должны проверить, что все виновные наказаны и безобразия в системе МВД творились без ведома авакова и его правой руки чеботаря?
Лохи, вас опять имеют!
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02.12.2020 06:23 Відповісти
Вполне вероятно что те руки и правые и левые и аваковские и его помощников еще лохматее и страшнее, в своих делах крутятся, но это не значит, что не надо с кого-то начинать. А звездой сияет сейчас именно Ермак со своими замами, помами, эксперДами и прочими братанами...
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02.12.2020 06:32 Відповісти
С точностью наоборот.
Главных коррупционеров опять отмазали и всю вину возложили на шестерок.
А этих шестерок у авакова - воз и маленькая тележка.
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02.12.2020 06:54 Відповісти
Может опять какой-то "дядя" поможет? - Америка смертную казнь применяет!!!
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02.12.2020 08:10 Відповісти
Меня хвалили великое множество раз, и я всегда смущался; я каждый раз чувствовал, что можно было сказать больше. Марк Твен
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02.12.2020 08:11 Відповісти
Зелені альфонси лише відібрали нажите корупційним способом.
А для держави знову нічого.
Отакі борці з корупцією. Вирішили її очолити.
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02.12.2020 08:15 Відповісти
Як і Порошенко свого часу. Корупційна олігархічна система, проти якої народ виходив на Майдани, нікуди не поділась.
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02.12.2020 09:28 Відповісти
При Порошенку не трапилось такого занепаду.
До того ж, всі експерти зазначали що олігархів усунули від влади.
Зараз вони повернулись.
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02.12.2020 09:33 Відповісти
Ксеню, знову Ви на вахтi ! Та всi думки за альфонсiв. Не треба переносити статевi проблеми до полiтики.
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02.12.2020 13:23 Відповісти
а як назвати особин чоловічої статі, які грабують державу ?
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02.12.2020 13:26 Відповісти
Может опять какой-то "дядя" поможет? - Америка смертную казнь применяет!!!
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02.12.2020 08:15 Відповісти
Бред ШО он там "сдал" ?
1. Пустой ТРЕП, ни чем не подтвержденный.
2. Переписка в "тилифоне".
Любой адвокат "на расслабоне" развалит эти "дАкАзы"

А вот за "мутки" этого "пЫрсонажа" должны посадить, надолго. попривыкали красть так, словно не рот, а пасть бегемота.
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02.12.2020 08:53 Відповісти
Далекий ты валянок от уголовной юриспруденции
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02.12.2020 09:26 Відповісти
А це вже текст вироку суду, який вступив в законну силу? Ні, це черговий злив матеріалів кримінального провадження під виглядом сенсаційного інсайду (посилання в статті на джерела відсутні). Це буде використано захистом для уникнення від відповідальності. Поки в Україні таємниця слідства не стане таємницею, а журналісти не перестануть піаритись на недоведених до кінця справах, вироків корупціонерам не буде.
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02.12.2020 08:59 Відповісти
всі таємниці слідства нам не розкрили.
будьте спокійні.
та і справа не в сенсаційних репортажах, а в корумпованих суддях.
якщо злочин є - немає жодних обставин , окрім суддів, які б дозволили запобігти покаранню.
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02.12.2020 09:11 Відповісти
1. "всі таємниці слідства нам не розкрили" - достатньо одноразового розголошення таємниці слідства, щоб повністю дискредитувати розслідування.
2. "немає жодних обставин, окрім суддів, які б дозволили запобігти покаранню" - є безліч обставин в правових розвинутих державах. Наприклад, грубі порушення під час досудового розслідування, що призводять до визнання доказів недопустимими або порушення права на захист.
І наостанок, "невдобно получилось", коли сайт розміщує статтю автора, у якій є ознаки недостовірної інформації, при цьому не може написати, що "редакція може не розділяти думку автора", бо автор - головний редактор.
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02.12.2020 12:24 Відповісти
при коррумпированных судах мы будем узнавать постфактум о всех коррупционерах, которых отловили, доказали их вину, но суд их отпустил, и как при этом обществу поможет ваша тайна следствия?, журналисты это - четвертая власть в стране, где 3 предыдущие прогнили и не выполняют свои функции....
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02.12.2020 09:12 Відповісти
Команда пришла с конкретными задачами разграбления страны. И это не только бюджет через "велике крадівництво", таможню, ковидный фонд ... Это ещё и отъем бизнеса, грабить награбленное. И кто же как не "азаровский антикоррупционер" Богдан лучше всех подготовился к этой миссии: базы данных, имена, явки. Вот и начали доить сначала тех, кто каким-то боком имел отношение к Пороху. Но отсидеться в сторонке не удастся никому и пересічному украинцу тоже
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02.12.2020 09:41 Відповісти
Зеленський окружив себе шоблом корупціонерів!!!Тому їм і Ситник стоїть як кістка в горлі!. Коломойша і Ахмет не дурно затиснули в тіски яйця чи то жолуді Зеленського Безхребетного!
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02.12.2020 11:59 Відповісти
Пане, Орест! Де Ви корупцiю побачили, безхребетний лобуряка! До Зеленського багато питань, але не з цього ряду.Закiнчуйте побрехеньки!
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02.12.2020 13:29 Відповісти
То чий той Микитась тепер? Мабуть Зеленського.
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02.12.2020 12:53 Відповісти
 
 