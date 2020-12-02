Дії команди Зеленського допомогли НАБУ змусити Микитася здати корупціонерів Татарова, Мойсака і Дубоноса, - Бутусов

Забудовник Максим Микитась дав свідчення про те, як заступник голови Офісу Президента Олег Татаров підкупив експерта МВС Костянтина Дубоноса для фальсифікації кримінальної справи.

Про це йдеться в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

"Ця історія вражає! Вперше в історії України злагоджена робота антикорупційних органів змусила одного з великих бізнесменів Максима Микитася, звинуваченого в корупції, йти на угоду зі слідством і здавати всіх, кому він давав хабаря, всіх, хто допомагав йому порушувати закон. Раніше таке ми тільки дивилися в голлівудських фільмах", - зазначив він.

Бутусов нагадав, що в 2018 році журналісти зняли сюжет про те, що командувач Нацгвардії генерал-полковник Юрій Аллеров підписав у 2016-2017 роках договір з компанією "Укрбуд", яка обміняла квартири в елітному будинку на Печерську на квартири на вулиці Бориспільській на околиці Києва. Тоді НАБУ відкрило справу. Розслідування не мало великого резонансу, бо докази проти Аллерова і Микитася були слабкими.

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"Микитась був близький до команди Петра Порошенка, і після зміни влади команда Зеленського цілком логічно вирішила перетворити цю справу на показовий процес над "колишніми". І спочатку здавалося, що так і станеться, чесно, за законом. На пресконференції в жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський сказав так: "Хто такий "колишній" пан Микитась? Ми знаємо, що дуже багато проблем, кримінальних справ пов'язані з цією людиною".

Тодішній глава Офісу Президента Андрій Богдан виявив великий особистий інтерес до справи. І незабаром робота "Укрбуду" була зупинена, активи компанії стали переходити з рук у руки, а адвокатом подільника Микитася - директора компанії Олега Майбороди - став ... Олег Татаров. Особистий адвокат друга і партнера Богдана - Андрія Портнова, колишнього заступника голови адміністрації Януковича", - пише журналіст.

Він зазначає, що таким чином "люди з команди Зеленського на словах боролися з людьми Порошенка", а на ділі - "почали їх захищати, і, зрозуміло, "оквитковувати". Наприклад, спочатку суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак обрав Микитасю запобіжний захід - з правом виходу під заставу за 5,5 млн грн. Це обурило Зеленського, і апеляційна палата ВАКС збільшила заставу до 80 мільйонів. Микитася взяли під варту.

"Тим часом активи "Укрбуду" розібрали на частини, і влада змінила ставлення до справи. І глава ОП Богдан зателефонував у НАБУ і просив прийняти бізнесмена. З Микитасем провели розмову, але оскільки нікого здавати він не збирався, спілкування закінчилося нічим", - повідомляє Бутусов.

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Детективи НАБУ почали дуже жорстко контролювати переміщення Микитася. Виявили, що він порушує умови перебування під заставою. Це дало підстави знову заарештувати забудовника і збільшити заставу до 100 млн грн.

"Цих грошей у Микитася вже не було. Численні "друзі" і адвокати "вичавили" його повністю, він втратив багато активів і "живі" гроші. І в результаті бізнесменові довелося сісти під варту на період слідства.

У серпні 2020-го адвокат у справі "Укрбуду" і адвокат Портнова Олег Татаров був призначений заступником глави Офісу Президента з питань правоохоронних органів. Але оскільки Микитась уже не мав жодних коштів, Татаров не виявляв до долі "укрбудівця" необхідного інтересу.

І щойно фігуранти справи зрозуміли, що всі їхні численні зв'язки не здатні їх захистити від НАБУ, САП і ВАКС, стався перелом.

Максим Микитась, а також його довірені особи, які оформили угоду, - оцінниця Олена Солома й Аліса Гринчук, вперше в історії вирішили піти на повну співпрацю зі слідством у корупційній справі на умовах НАБУ і САП", - повідомив Бутусов.

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За його даними, Микитась погодився здати всіх фігурантів, відшкодувати залишок збитків державі в розмірі 51 мільйона гривень плюс взяти зобов'язання на компенсацію ще 30 мільйонів, а також передати державі активи на 750 мільйонів гривень у порядку спецконфіскації. За це прокурори проситимуть для нього більш м'яке покарання - але термін все одно отримає.

Забудовник і оцінниця дали повні свідчення про всі обставини справи, викривши Аллерова і всіх, хто намагався в його інтересах сфальсифікувати кримінальну справу.

"Микитась назвав велику кількість людей, але найбільш сенсаційним є факт, що забудовник звинуватив у корупції заступника голови Офісу Президента Олега Татарова. Нібито саме Олег Татаров отримав від Микитася велику суму грошей для передачі хабаря ... судді Вищого антикорупційного суду Мойсаку - так, того самого, який висунув таку невелику заставу в жовтні 2019 року. Нібито саме Татаров передав хабар заступнику голови експертного центру МВС Дубоносу за те, щоб експерти визначили розмір збитків державі від обміну квартир у мізерні сім мільйонів гривень. В обмін за рішення Дубонос отримав у власність об'єкт нерухомості. У листуванні, яке потрапило в руки слідства, Татаров квапить експертизу, бо справу зажадало НАБУ. Свої слова Микитась підтвердив листуванням у телефоні, надісланими йому документами", - заявляє журналіст.

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