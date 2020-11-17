Справа про квартири для Нацгвардії: Микитась співпрацює зі слідством і дружить зі "слугами народу", щоб пом'якшити свій вирок, - Бутусов

Оцінщицям нерухомості Олені Соломі й Алісі Гринчук пом'якшили вироки у справі про привласнення майна Національної гвардії, оскільки вони пішли на угоду зі слідством, і вироки закріпили звинувачення проти основного фігуранта - генерала Юрія Аллерова.

Про це в Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Вчора відбулася знакова подія у справі екскомандувача Національної гвардії, генерал-лейтенанта Юрія Аллерова, звинуваченого НАБУ і САП в укладенні невигідної державі угоди і нанесенні збитку на суму 81 мільйон гривень. Вищий антикорупційний суд засудив двох фігуранток справи - оцінниць Олену Солому і Алісу Гринчук. Їх звинувачували в оформленні фальшивих документів щодо оцінки квартир, що належать Нацгвардії в будинку в центрі Києва, що було підставою для Аллерова прийняти рішення про обмін цих квартир на житлоплощу на околиці. За це, за даними детективів, Аллеров отримав від забудовника 125 тисяч доларів готівкою і квартиру для своєї дочки за спеціальною ціною. Загалом, вчора Гринчук отримала 4 роки позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки, а Солома - 3 роки позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік - вироки вкрай м'які, і це погоджено зі слідством. Обвинувачені пішли на угоду зі слідством, і вироки закріпили звинувачення проти основного фігуранта - генерала Аллерова", - зазначив журналіст.

За його словами, "доленосний доказ" для Аллерова - свідчення його "подільника", власника компанії "Укрбуд" Максима Микитася.

"Микитась також домовився зі слідством, щоб пом'якшити свій вирок. Таким чином, антикорупційні органи підбираються до своєї головної мети - генерала. І, мабуть, після вироку оцінницям, можна впевнено сказати, що в найближчій перспективі ВАКС винесе рішення стосовно самого Аллерова. Справа буде знаковою - НАБУ відкрило її після журналістського розслідування, обвинувачений - один із вищих воєначальників, командувач Нацгвардії, глава одного з найбільших силових структур у системі МВС. Довести обвинувачення непросто - адже прямого розкрадання немає, квартири обміняли, але умови обміну невигідні, і це підтверджують вироки і свідчення оцінниць. Загалом, це прецедент, величезний прецедент для нашої держави, будемо уважно стежити за результатами справи й інформуватимемо", - підкреслив Бутусов.

Він повідомив, що "очікує вироку і Микитась, який твердо має намір відбитися від усіх обвинувачень і отримати максимально м'який вирок". Журналіст нагадує, що компанія "Укрбуд" "сумно відома зупинкою всіх своїх будівництв і банкрутством, наслідки якого розсьорбує Київ". Рік тому в інтернеті з'явився запис, як Микитась розповідає про те, що його підтримують найвпливовіші люди в оточенні президента Зеленського - Андрій Богдан і Андрій Єрмак.

"За даними депутата Антона Полякова, Микитась близько пов'язаний з мером Чернігова Владиславом Атрошенком. Атрошенко провів зараз до Чернігівської облради свою партію "Рідний дім", і "Слуги народу", загалом, ніякої конкуренції йому не склали. Оскільки куратором "Слуг народу" на Чернігівщині є народний депутат Павло Халімон, який давно знайшов з Атрошенком спільну мову, і зараз створює разом із ним коаліцію в облраді. Цей союз може зробити Микитася взагалі невразливим і незамінним для влади. За іронією долі, Халімон також був фігурантом розслідування НАБУ! Программа "Схеми" нещодавно розповіла, що стосовно Халімона детективи вели розслідування і намагалися задокументувати вимагання хабаря, проте операція зірвалася внаслідок витоку інформації. Так що подивимося, який вирок отримає Микитась, який був вельми впливовий і "вирішував питання" за минулої влади, і також успішно відновлює вплив при "слугах". У Аллерова таких опцій не буде. Будемо й далі стежити за цим найрезонанснішим процесом", - заявляє Бутусов.

Нагадаємо, співробітники НАБУ затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.

Як наголошується в документі, підписаному детективом НАБУ і узгодженому прокурором САП, Аллеров "обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєного в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою".

Слідство встановило, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс з вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія повинна була отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.

Однак згодом, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

Вартість цих квартир, як потім встановила проведена в межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири, які повинна була отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

Також у справі були затримані гендиректор "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода та оцінювач майна Аліса Гринчук.

17 травня 2019 року суд заарештував Аллерова на 60 діб з можливістю застави 4,8 млн грн. Ексглаву Нацгвардії заарештували в залі суду. 21 травня Аллеров вийшов із СІЗО.

22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань. 25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.

20 січня колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн, зняли з рейсу в аеропорту "Бориспіль" під час спроби вилетіти за кордон.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання і продовжив термін дії зобов'язань Микитасю і 4 підозрюваним, причетним до махінацій із житлом для Нацгвардії. Однак колишній нардеп порушив заборону на спілкування з 4 свідками і підозрюваними у своєму провадженні. Розмір застави як альтернативи арешту Микитасю збільшили до 100 млн гривень. У разі ще одного порушення він мав відправитися під арешт.

14 травня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту фігуранту справи про заволодіння квартирами Наццгвардії колишньому народному депутату Максиму Микитасю.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 28 травня задовольнила апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та змінила запобіжний захід Микитасю на утримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн грн застави.

11 листопада у справі про привласнення майна Національної гвардії умовні терміни отримали дві оцінниці нерухомості - Олена Солома і Аліса Гринчук.