Дело о квартирах для Нацгвардии: Микитась сотрудничает со следствием и дружит со "слугами народа", чтобы смягчить свой приговор, - Бутусов

Оценщицам недвижимости Елене Соломе и Алисе Гринчук смягчили приговоры по делу о присвоении имущества Национальной гвардии, так как они пошли на сделку со следствием, и приговоры закрепили обвинение против основного фигуранта - генерала Юрия Аллерова.

Об этом в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Вчера состоялось знаковое событие в деле экс-командующего Национальной гвардией, генерал-лейтенанта Юрия Аллерова, обвиненного НАБУ и САП в заключении невыгодной государству сделки и нанесении ущерба на сумму 81 миллион гривен. Высший антикоррупционный суд осудил двух фигурантов дела - оценщиц Елену Солому и Алису Гринчук. Их обвиняли в оформлении фальшивых документов по оценке квартир, принадлежащих Нацгвардии в доме в центре Киева, что было основанием для Аллерова принять решение об обмене этих квартир на жилплощадь на окраине. За это, по данным детективов, Аллеров получил от застройщика 125 тысяч долларов наличными и квартиру для своей дочери по специальной цене. В общем, вчера Гринчук получила 4 года лишения свободы с испытательным сроком в 2 года, а Солома - 3 года лишения свободы с испытательным сроком в 1 год - приговоры крайне мягкие, и это согласовано со следствием. Обвиняемые пошли на сделку со следствием, и приговоры закрепили обвинение против основного фигуранта - генерала Аллерова", - отметил журналист.

По его словам, "роковая улика" для Аллерова - показания его "подельника", владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася.

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"Микитась также пошел навстречу следствию, чтобы смягчить свой приговор. Таким образом, антикоррупционные органы подбираются к своей главной цели - генералу. И, пожалуй, после приговора по оценщицам, можно уверенно сказать, что в близкой перспективе ВАКС вынесет решение по самому Аллерову. Дело будет знаковым - НАБУ открыло его после журналистского расследования, обвиняемый - один из высших военачальников, командующий Нацгвардией, глава одного из крупнейших силовых структур в системе МВД. Доказать обвинение непросто - ведь прямого хищения нет, квартиры обменяли, но условия обмена невыгодные, и это подтверждают приговоры и показания оценщиц. В общем, это прецедент, огромный прецедент для нашего государства, будем внимательно следить за результатами дела и информировать", - подчеркнул Бутусов.

Он сообщил, что "ожидает приговора и Микитась, который твердо намерен отбиться от всех обвинений и получить максимально мягкий приговор". Журналист напоминает, что компания "Укрбуд" "печально известна остановкой всех своих строек и банкротством, последствия которого расхлебывает Киев". Год назад в интернете появилась запись, как Микитась рассказывает о том, что его поддерживают самые влиятельные люди в окружении президента Зеленского - Андрей Богдан и Андрей Ермак.

"По данным депутата Антона Полякова, Микитась близко связан с мэром Чернигова Владиславом Атрошенко. Атрошенко провел сейчас в Черниговский облсовет свою партию "Рідний дім", и "Слуги народа", в общем, никакой конкуренции ему не составили. Поскольку куратором "Слуг народа" на Черниговщине является народный депутат Павел Халимон, который давно нашел с Атрошенко общий язык, и сейчас создает вместе с ним коалицию в облсовете. Этот союз может сделать Микитася вообще неуязвимым и незаменимым для власти. По иронии судьбы, Халимон также был фигурантом расследования НАБУ! Программа "Схемы" недавно рассказала, что по Халимону детективы вели расследование и пытались задокументировать вымогательство взятки, однако операция сорвалась в результате утечки информации. Так что посмотрим, какой приговор получит Микитась, который был весьма влиятелен и "решал вопросы" при прошлой власти, и также успешно восстанавливает влияние при "слугах". У Аллерова таких опций не будет. Будем продолжать следить за этим резонанснейшим процессом", - заявляет Бутусов.

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Напомним, сотрудники НАБУ задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

Как отмечается в документе, подписанном детектиивом НАБУ, который согласован прокурором САП, Аллеров "обосновано подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору".

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, которые та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор ").

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Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше оценки квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Также по делу были задержаны гендиректор "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода и оценщик имущества Алиса Гринчук. Позже

17 мая 2019 года суд арестовал Аллерова на 60 суток с возможностью залога 4,8 млн грн. Экс-главу Нацгвардии арестовали в зале суда. 21 мая Аллеров вышел из СИЗО.

22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний. 25 октября за Микитася внесли залог в сумме 80 млн гривен, и он вышел из СИЗО.

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20 января 2020 года Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн, сняли с рейса в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь за границу.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда в феврале продлил срок действия обязанностей Микитасю и 4 подозреваемым, причастным к махинациям с жильем для Нацгвардии. Однако бывший нардеп нарушил запрет на общение с 4 свидетелями и подозреваемыми в своем производстве. Размер залога как альтернативы аресту Микитасю увеличили до 100 млн гривен. В случае еще одного нарушения Микитась должен отправиться под арест.

14 мая следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пересечения в виде круглосуточного домашнего ареста фигуранту дела о завладении квартирами Наццгвардии бывшему народному депутату Максиму Микитасю.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 28 мая удовлетворила апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и изменила меру пресечения Микитасю на содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн залога.

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11 ноября в деле о присвоении имущества Национальной гвардии условные сроки получили две оценщицы недвижимости - Елена Солома и Алиса Гринчук.