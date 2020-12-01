Офіс президента із Зеленським на чолі захищає Татарова від відповідальності, - Бутусов

27 листопада детективи НАБУ і прокурори САП звернулися до Вищого антикорупційного суду за санкцією на затримання Олега Татарова.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своїй статті.

Справа потрапила на розгляд до судді Сергія Мойсака, який, за даними журналіста, через Татарова отримував хабар від глави "Укрбуду" Максима Микитася у справі про квартири для Нацгвардії.

"Мойсак у підозрі Татарову відмовив, стався витік інформації в Офіс президента. 28 листопада в ОП пройшло засідання Антикорупційної ради. Після засідання президент Володимир Зеленський висловив незадоволення відкриттям НАБУ справи проти Татарова. Як повідомляють наші джерела, Зеленський заявив, що справа ..."порожня"! Хоча ще зовсім нещодавно сам Зеленський вимагав у НАБУ встановити, чому таку мізерну заставу внесли за Микитася? І НАБУ знайшло відповідь на це запитання президента. Здавалося б, Зеленський повинен подякувати за роботу, засудити корупціонера, якому він передав контроль за правоохоронною системою, зокрема - за НАБУ, і підтримати детективів", - зазначає Бутусов.

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Він дивується, що замість негайного звільнення Зеленський фактично підтримав Татарова і той пішов у наступ - заявив, що НАБУ - не українська історія, а Артем Ситник має залишити посаду.

"Так, заява Татарова і потім дурне спростування його "особистої думки" - це все не випадково, це спроба відмазати Татарова від НАБУ, - впевнений Бутусов. - Тобто підозрюваний корупціонер перейшов в атаку на тих, хто його викрив. Президент Зеленський не залишив НАБУ можливості висунути підозру звільненому працівникові ОП - НАБУ доведеться пред'являти підозру корупціонеру, якого підтримує вся президентська вертикаль влади".

За даними журналіста, зараз ведеться дискусія, чи можна висувати підозру Татарову, якщо він як адвокат має статус спецсуб'єктів. "Я думаю, що насправді на час роботи на держслужбі Татаров адвокатом не є і на нього права адвоката поширюватися не можуть. Але щоб не було жодних питань, НАБУ цілком може звернутися до генерального прокурора Ірини Венедіктової, щоб спочатку підозру Татарову підписала вона", - підкреслив Бутусов.

"Ця безпрецедентна справа, яка розкрила корупцію в найближчому оточенні Зеленського, має отримати найширший резонанс, і хочу подивитися на того, хто, як Мойсак, відмовиться виконати законні вимоги детективів. Цей системний успіх антикорупційної системи НАБУ, САП, ВАКС є одним із знакових досягнень у ці пам'ятні дні Революції.

Вважаю, що громадянське суспільство зобов'язане чинити максимальний тиск і провести мітинги протесту проти аморального і цинічного захисту президентом Зеленським та його Офісом підозрюваного в корупції Олега Татарова. Сподіваюся, що підозру буде вручено якнайближчим часом. Справа Микитася - це зміїний клубок, який держава повинна розкрутити до кінця, і той, хто посміє захищати корупціонерів, має бути зметений в одну купу сміття", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, 19 листопада президент Володимир Зеленський гарантував послам G7 збереження посади директора Національного антикорупційного бюро за Артемом Ситником.

Кабмін під час засідання 26 листопада схвалив проєкт "перехідного" закону, яким пропонується дозволити Артему Ситнику виконувати обов'язки директора НАБУ до призначення нового керівника.

Наступного дня законопроєкт про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" було зареєстровано у Верховній Раді.

Коментуючи цей документ, заступник керівника Офісу Президента України Олег Татаров заявив, що Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і мусить піти".

У відповідь в Офісі президента заявили, що заява Татарова не відображає офіційної позиції президента Зеленського.