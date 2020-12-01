Офис Президента с Зеленским во главе защищают Татарова от ответственности, - Бутусов

27 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП обратились в Высший антикоррупционный суд за санкцией на задержание Олега Татарова.

Об этом сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье.

Дело попало на рассмотрение к судье Сергею Мойсаку, который, по данным журналиста, через Татарова получал взятку от главы "Укрбуда" Максима Микитася по делу о квартирах для Нацгвардии.

"Мойсак в подозрении Татарову отказал, произошла утечка информации в Офис Президента. 28 ноября в ОП прошло заседание Антикоррупционного совета. После заседания президент Владимир Зеленский высказал неудовольствие открытием НАБУ дела против Татарова. Как сообщают наши источники, Зеленский заявил, что дело… "пустое"! Хотя еще совсем недавно сам Зеленский требовал у НАБУ установить, почему такой мизерный залог внесли за Микитася? И НАБУ нашло ответ на этот вопрос президента. Казалось бы, Зеленский должен поблагодарить за работу, осудить коррупционера, которому он передал контроль за правоохранительной системой, в том числе - за НАБУ, и поддержать детективов", - отмечает Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ расследует дело против Татарова, - источник

Он удивляется, что вместо немедленного увольнения Зеленский фактически поддержал Татарова и тот пошел в наступление - заявил, что НАБУ - не украинская история, а Артем Сытник должен покинуть должность.

"Да, заявление Татарова и потом глупое опровержение его "личного мнения" - это все неслучайно, это попытка отмазать Татарова от НАБУ, - уверен Бутусов. - То есть подозреваемый коррупционер перешел в атаку на тех, кто его разоблачил. Президент Зеленский не оставил НАБУ возможности выдвинуть подозрение уволенному сотруднику ОП - НАБУ придется предъявлять подозрение коррупционеру, которого поддерживает вся президентская вертикаль власти".

По данным журналиста, сейчас ведется дискуссия, можно ли выдвигать подозрение Татарову, если он как адвокат имеет статус спецсубъекта. "Я думаю, что на самом деле на время работы на госслужбе Татаров адвокатом не является и на него права адвоката распространяться не могут. Но чтобы не было ни малейших вопросов, НАБУ вполне может обратиться к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, чтобы вначале подозрение Татарову подписала она", - подчеркнул Бутусов.

"Это беспрецедентное дело, которое вскрыло коррупцию в ближайшем окружении Зеленского, должно получить самый широкий резонанс, и хочу посмотреть на того, кто, как Мойсак, откажется выполнить законные требования детективов. Этот системный успех антикоррупционной системы НАБУ, САП, ВАКС является одним из знаковых достижений в эти памятные дни Революции.

Также читайте: Заявление Татарова против НАБУ - это удар на упреждение со стороны Офиса Президента, - Бутусов

Считаю, что гражданское общество обязано оказать максимальное давление и провести митинги протеста против аморальной и циничной защиты президентом Зеленским и его Офисом подозреваемого в коррупции Олега Татарова. Надеюсь, что подозрение будет вручено в самое ближайшее время. Дело Микитася - это змеиный клубок, который государство должно раскрутить до конца, и тот, кто посмеет защищать коррупционеров должен, быть сметен в одну мусорную кучу", - отметил журналист.

Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский гарантировал послам G7 сохранение должности директора Национального антикоррупционного бюро за Артемом Сытником.

Кабмин во время заседания 26 ноября одобрил проект "переходного" закона, которым предлагается разрешить Артему Сытнику исполнять обязанности директора НАБУ до назначения нового руководителя.

На следующий день законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" зарегистрирован в Верховной Раде.

Комментируя этот документ, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров заявил, что Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".

Читайте также: Подоляк о заме главы ОП Татарове, который покрывал насилие милиции на Майдане: Он был просто "клерком" и "озвучивал" позицию МВД

В ответ в Офисе Президента заявили, что заявление Татарова о НАБУ не отражает официальной позиции президента Украины Зеленского.