Микитась вышел из СИЗО
Подозреваемый в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутат Максим Микитась после соглашения на сотрудничество с детективами НАБУ вышел из СИЗО.
Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Информацию об освобождении из СИЗО Цензор.НЕТ подтвердил сам Микитась. В настоящий момент он находится у себя дома. Однако он не освобожден от уголовной ответственности по данному делу, изменены только условия содержания на период следствия.
До 24 декабря Микитась должен был находиться под арестом в СИЗО, однако он и его сотрудники пошли на сотрудничество с детективами НАБУ и прокурорами САП.
Напомним, Микитась и две его сотрудницы дали свидетельства, которые изобличают в коррупции бывшее командование Нацгвардии, заместителя главы Офиса президента Олега Татарова и ряд других известных людей. В подтверждение своих слов Микитась предоставил также записи своего телефона, документы.
2 декабря НАБУ заявило о компенсации Микитасем части нанесенного ущерба государству - он заплатил 50 миллионов гривен, плюс 30 миллионов гривен заплатил ранее при нарушении условий пребывания под залогом.
Общая сумма ущерба государству, установленная следствием - 81 миллион гривен.
По данным Цензор.НЕТ, в соглашение со следствием также входит обязательство компенсировать оставшиеся 30 миллионов гривен ущерба, а также передать в управление государству активов на 750 миллионов гривен. Это не избавит Микитася от наказания, однако прокуроры будут просить наиболее мягкий приговор.
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Он вышел из тюрьмы через пять месяцев. От мысли своей сделаться богачом он не отказался, но понял, что дело это требует скрытности, темноты и постепенности.
Створення та запуск Національного антикорупційного бюро України було однією з вимог Міжнародного валютного фонду та Європейської комісії для лібералізації візового режиму України з Європейським Союзом.
але після всього йому варто стерегтись, насамперед від ковіду19, аби потім не виносили ногами вперед - у татарова важелі і прикриття президента, як бачимо
і його двом підлеглим варто стерегтись...хоча про їх смерть від ковіду окремо і не повідомлять, вони будуть серед "та інші"
цей ковід так допомагає разруліть всі ситуації...смерті батьків родини порошенків, як приклад.. таке виб,є з сідла нараз
А, ведь, Аллерова назначили по его представлению.
Рафик не уинават вапше?
А они таки капнули, ведь, молчит Аваков, как рыба об лед...
Бенядиктова буде до останнього відмазувати Татарова, тому що Микитась пішов на угоду із слідством і здав Татарова.
Якщо його не відмазати, то Татаров здасть Ермака, Ермак здасть Зелю, а після Зелі сядуть всі, в т.ч. і Бенядиктова
Несколько таких сделок могут уничтожить олигархат в Украине 😀😀😀
Думаю, что Татаров заплатил Ермаку за должность , чтобы прикрыться. Иначе никто бы его не прикрывал - такие правила игры 😀😀😀
А то не ровен час найдут в тремя пулями в голове после "самоубийства"....
Класна установа НАБУ. Беню з Боголюбовим б хоча б на пару місяців посадили у те "чарівне" СІЗО НАБУ ... і гроші б на боротьбу з коронавірусом з дорогами та ін. б знайшлися б
маріе, тебе ....бут!!!!!!
де? і махаючи дупою каже, киш киш киш
от так реагує зелень на все що їм кажть
Страна,где поселение скулит шомало платят и много забирают.
Чи то хитрожописть такая,чи **.н.тисть..................