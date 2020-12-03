Микитась вышел из СИЗО

Подозреваемый в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутат Максим Микитась после соглашения на сотрудничество с детективами НАБУ вышел из СИЗО.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Информацию об освобождении из СИЗО Цензор.НЕТ подтвердил сам Микитась. В настоящий момент он находится у себя дома. Однако он не освобожден от уголовной ответственности по данному делу, изменены только условия содержания на период следствия.

До 24 декабря Микитась должен был находиться под арестом в СИЗО, однако он и его сотрудники пошли на сотрудничество с детективами НАБУ и прокурорами САП.

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Напомним, Микитась и две его сотрудницы дали свидетельства, которые изобличают в коррупции бывшее командование Нацгвардии, заместителя главы Офиса президента Олега Татарова и ряд других известных людей. В подтверждение своих слов Микитась предоставил также записи своего телефона, документы.

2 декабря НАБУ заявило о компенсации Микитасем части нанесенного ущерба государству - он заплатил 50 миллионов гривен, плюс 30 миллионов гривен заплатил ранее при нарушении условий пребывания под залогом.

Общая сумма ущерба государству, установленная следствием - 81 миллион гривен.

По данным Цензор.НЕТ, в соглашение со следствием также входит обязательство компенсировать оставшиеся 30 миллионов гривен ущерба, а также передать в управление государству активов на 750 миллионов гривен. Это не избавит Микитася от наказания, однако прокуроры будут просить наиболее мягкий приговор.