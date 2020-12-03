Татаров: Меня никто не планировал задерживать

Замглавы ОП Олег Татаров отрицает свою причастность к преступлениям и заявляет, что "слухи" о них "распространяет окружение главы НАБУ".

Об этом говорится в комментарии Татарова, который изданию LIGA.net предоставили в Офисе Президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Татаров в комментарии назвал слухами свою причастность к преступлениям.

"Он считает, что их "распространяет окружение главы НАБУ", хотя ранее его имя фигурировало в материалах суда. Татаров также заявил, что его никто не планировал задерживать. И связывает "слухи" об этом со "своей публично озвученной позицией" о НАБУ", - пишет издание.

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Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

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Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП.