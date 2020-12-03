Татаров: Меня никто не планировал задерживать
Замглавы ОП Олег Татаров отрицает свою причастность к преступлениям и заявляет, что "слухи" о них "распространяет окружение главы НАБУ".
Об этом говорится в комментарии Татарова, который изданию LIGA.net предоставили в Офисе Президента, сообщает Цензор.НЕТ.
Татаров в комментарии назвал слухами свою причастность к преступлениям.
"Он считает, что их "распространяет окружение главы НАБУ", хотя ранее его имя фигурировало в материалах суда. Татаров также заявил, что его никто не планировал задерживать. И связывает "слухи" об этом со "своей публично озвученной позицией" о НАБУ", - пишет издание.
Читайте на Цензор.НЕТ: Операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП, - Бутусов
Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.
По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.
Также на Цензор.НЕТ: Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели "Укрбуд"
Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.
Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.
2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://mobile.twitter.com/2tiX9PlOeyywaGA Vasyl Arta /25% https://mobile.twitter.com/2tiX9PlOeyywaGA @2tiX9PlOeyywaGA
Бенядиктова буде до останнього відмазувати Татарова, тому що Микитась пішов на угоду із слідством і здав Татарова.
Якщо його не відмазати, то Татаров здасть Ермака, Ермак здасть Зелю, а після Зелі сядуть всі, в т.ч. і Бенядиктова
НАБУ и САП шокированы данным решением Генпрокурора…
Операция детективов НАБУ по задержанию замглавы ОП Олега Татарова сорвана - Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров САП, которые вели дело Микитася и Татарова, и сделала процессуальным руководителем в деле… саму себя! И задержать Татарова и заключить его под стражу нельзя - потому что все те, кто должен быть принять решение, от дела отстранены, и сейчас новый состав процессуальных руководителей будет изучать дело.(с)
В Офисе президента не скрывают, для чего взяли Татарова: отвечать за правоохранительное направление.
Так прямо на сайте представительства главы государства и написали.
Во времена Януковича было проще - говорили между собой просто "смотрящий".
Теперь все официально…
ПОРТНОВ НЕОДНОКРАТНО НАЗЫВАЛ ТАТАРОВА ЧЛЕНОМ СВОЕЙ КОМАНДЫ
https://prm.ua/ru/ze-smotryashhiy-advokat-portnova-beret-pod-kontrol-vse-pravoohranitelnyie-vedomstva/
А еще у семьи Татаровых - 250 тыс. евро на банковском счете и 400 тыс. долларов наличности.
Во владении Татарова также элитный "Мерседес" GLS-350, 201 года по 980 тыс. гривен.
Незадолго до назначения (и этого нет в декларации) он приобрел такой же «Мерседес», но уже 2020 года выпуска. Такое авто из салона как минимум стоит 140 тыс. долларов, или почти 4 миллиона гривен.
Я не понял - Это он нас удивить или обрадовать хочет ?
2. Кредит МВФ возможен только в случае поддержки НАБУ и САП.
3. Поддерживать НАБУ и САП Зеленский не может, потому, что сядит сам...
как быть идиоту, который еще год назад думал, что быть преЗЕдентом, это круглогодичный туризм за государственный счет, бронированне лимузины и видосики...? Мама Рима, роди его обратно!
https://www.youtube.com/watch?v=DkRoWzc__O0
Просто так совпало.
Ручная прокурорша Венедиктова не дает...Банковая приказала не трогать коррупционера татарова! Хотя его подельники уже с подозрениями. Венедиктовой уже светит статья и Нары.
и это чувство безнаказанности исходит из главного кабинета на Банковой!
БАРЫГИ сейчас у ВЛАСТИ. Зе и Ермак главные паханы и крышевалы КОРРУПЦИИ.
"генпрокурор Ирина Венедиктова в последний момент сорвала задержание замруководителя Офиса президента Олега Татарова, убрав прокуроров, которые вели дело. Но проблема в том, что Венедиктова назначила прокурорами по этому делу себя и и.о главы САП. И здесь кроется ее глубочайшая ошибка. Дело в том, что есть 208 статья УПК, которая позволяет детективам НАБУ задерживать Татарова и без прокурора. И вместо того чтобы указать на это НАБУ, она направила весь удар на себя. В целом главный удар антикоррупционеров направлен именно на президента, а если учесть, что отныне вопрос сдачи/защиты Татарова зависит лично от Венедиктовой, то круг замыкается".
https://www.dsnews.ua/politics/lovushka-dlya-zelenskogo-i-ne-tolko-kogo-sdast-glava-ukrbuda-mikitas-02122020-408107 Ловушка для Зеленского и не только. Кого сдаст глава "Укрбуда" Микитась - Игорь Ивахненко
що їх спонукає до цього?
Можливо те, що Татаров називає чутками - це інформація що вивела на нього, і люди на роботі і мають цю інформацію уважно перевірити
Это просто беспрецедентно!
Сегодня в 10.00 детективы НАБУ должны были задержать заместителя главы ОП Олега Татарова. Однако никаких следственных действий предпринять не смогли - начальник отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Сымкив и три прокурора, которые вели дело застройщика Максима Микитася, обеспечили подписание соглашения со следствием, и приняли решение задержать Татарова без всякого оповещения были отключены от доступа к данному делу в электронном реестре. Эта информация подтверждена источниками Цензор.Нет в НАБУ, САП и ОГПУ.
Как оказалось, вчера ночью генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров. Процессуальным руководителем в деле Венедиктова назначила саму себя, а также и.о. главы САП Максима Грищука, который ранее не занимался данным делом.
Цензор.Нет общался с сотрудниками НАБУ и САП, они шокированы данным решением и не знают подобных прецедентов в своей работе. По сути подозреваемый спасен от задержания и привлечения к ответственности путем отстранения от должности прокуроров по делу!
Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на подозрение НАБУ, отказывается увольнять или хотя бы отстранять от работы заместителя главы своего Офиса, которого он назначил куратором работы правоохранительных органов.
Генеральный прокурор, назначенная президентом, вмешивается в ход расследования уголовного дела против ближайшего сотрудника президента, и блокирует подготовленный арест Татарова.
По данным источников Цензор.Нет, вчера вечером в Офисе президента Зеленский провел совещание пот делу Татарова, и ОП приняла решение его защищать, якобы у НАБУ нет достаточных улик.
Однако сегодня Высший антикоррупционный суд признал обвинения Микитася в адрес Татарова и его сообщника - эксперта МВД Дубоноса достаточными, и вынес решение о содержании Дубоноса под стражей на период следствия, либо в выходе под залог в размере 1 миллиона гривен.
Но задержать Татарова и заключить его под стражу нельзя - потому что все те, кто должен быть принять решение, от дела отстранены, и сейчас новый состав процессуальных руководителей будет изучать дело.
По данным источников Цензор.Нет, на понедельник генпрокурор Венедиктова назначила заслушивание дела Татарова и Микитася в ОГПУ, с участием новых процессуальных руководителей, и с приглашением отстраненных прокуроров САП. До этого момента, очевидно, Татаров будет защищен от ареста НАБУ, и сможет использовать свое служебное положение, для того, чтобы продолжить влиять на ход следствия и чтобы избежать уголовной ответственности.
НАБУ готовит заявление по поводу данной суперскандальной ситуации.
На захист Татарова був дзвінок. І цей дзвінок був не з України.
І цей дзвінок був з закордону. І закордон цей є агресивним до України.
Українська влада знову чутлива до Москви, а в офісі президента працюють ті, за кого активно заступаються з Кремля.
Татаров - людина Януковича і Захарченка. Татаров - людина, яка кошмарить бізнес і від його переслідувань підприємцям навіть доводиться тікати з України.
Один випадок я знаю безпосередньо і, сподіваюсь, про це найближчим часом дізнаюсь не тільки я, а й антикорупційні органи.
Історія, свідком якої ми стали сьогодні, є черговим доказом безпрецедентного покриття «своїх» і Зеленським, і Москвою водночас.
Безпрецедентного для пост-майданної країни.
А хто ще остаточно не зрозумів, повторю: кого рік тому вважали новими обличчями, насправді були старими упирями. Просто упаковку їм зробили привабливішою.
Хто ж цього шниря посміє затримати.
що до його компетенції "буде входити формування державної політики у сфері правоохоронної діяльності,
експертно-аналітичне забезпечення роботи Офісу президента,
забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності,
протидії корупції, захисту прав людини".
ПРО РОЛЬ ОЛЕГА ТАТАРОВА У ПОДІЯХ 2014-ГО ОФІС ПРЕЗИДЕНТА У ПУБЛІКАЦІЇ НЕ ЗГАДУЄ.
Під час найкривавіших днів протестів у лютому 2014 року Татаров https://www.youtube.com/watch?v=ZGAdiD9YDPQ стверджував , що співробітники міліції "не використовують вогнепальну зброю". Також він запевняв, що дехто із загиблих мітингувальників мав поранення в потилицю, що може свідчити про те, що стріляли в них не міліціонери, а "люди, які були поруч".
Олег Татаров також співпрацював як адвокат з колишнім першим заступником Адміністрації експрезидента-втікача Віктора Януковича АНДРІЄМ ПОРТНОВИМ.
Зокрема, його прізвище https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214733943376696&set=a.10201113273268456&type=3 фігурує у скарзі прокурора Олександра Божка, який заявив, що Портнов погрожував йому.
Правильно -
ЗЕЛЕНСКИЙ лично особисто. Это все - одна *******.