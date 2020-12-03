Татаров: Мене ніхто не планував затримувати

Заступник глави ОП Олег Татаров заперечує свою причетність до злочинів і заявляє, що "чутки" про них "поширює оточення глави НАБУ".

Про це йдеться в коментарі Татарова, який виданню LIGA.net надали в Офісі Президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Татаров у коментарі назвав чутками свою причетність до злочинів.

"Він вважає, що їх "поширює оточення глави НАБУ", хоча раніше його ім'я фігурувало в матеріалах суду. Татаров також заявив, що його ніхто не планував затримувати. І пов'язує "чутки" про це зі "своєю публічно озвученою позицією" про НАБУ", - пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП, - Бутусов

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

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Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП.