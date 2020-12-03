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Татаров: Мене ніхто не планував затримувати

Татаров: Мене ніхто не планував затримувати

Заступник глави ОП Олег Татаров заперечує свою причетність до злочинів і заявляє, що "чутки" про них "поширює оточення глави НАБУ".

Про це йдеться в коментарі Татарова, який виданню LIGA.net надали в Офісі Президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Татаров у коментарі назвав чутками свою причетність до злочинів.

"Він вважає, що їх "поширює оточення глави НАБУ", хоча раніше його ім'я фігурувало в матеріалах суду. Татаров також заявив, що його ніхто не планував затримувати. І пов'язує "чутки" про це зі "своєю публічно озвученою позицією" про НАБУ", - пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП, - Бутусов

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС не отримував клопотання про арешт Татарова, обвинувачення судді Мойсака у хабарництві безпідставні, - заява

Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП.

Автор: 

НАБУ (5061) Максим Микитась (290) Офіс Президента (2020) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+40
Нет никакой Венедиктовой, - есть преЗЕдент Зеленски, - с него и спрос за все!
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03.12.2020 00:54
+38
И у Зеленского нет выхода. Если Татаров заговорит - всплывут все схемы отжима "Укрбуда" и личное его участие в этом, вместе с Ермаком ! (с)
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03.12.2020 00:24
+33
Татаров , - мерзотник і ворог Украіни !
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03.12.2020 01:10
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Татаров: лучше выпрыгни в окно... Портнов
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03.12.2020 00:24 Відповісти
татаров-суши сухари или беги,а то поздно будет
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03.12.2020 09:08 Відповісти
https://mobile.twitter.com/2tiX9PlOeyywaGA

https://mobile.twitter.com/2tiX9PlOeyywaGA Vasyl Arta /25% https://mobile.twitter.com/2tiX9PlOeyywaGA @2tiX9PlOeyywaGA

Бенядиктова буде до останнього відмазувати Татарова, тому що Микитась пішов на угоду із слідством і здав Татарова.
Якщо його не відмазати, то Татаров здасть Ермака, Ермак здасть Зелю, а після Зелі сядуть всі, в т.ч. і Бенядиктова
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03.12.2020 10:10 Відповісти
Не сядет никто, там не те деньги за которые сажают.Этими деньгами делятся и спокойно живут, правда, не живут не у нас в стране, возможно даже в раше
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03.12.2020 11:19 Відповісти
И у Зеленского нет выхода. Если Татаров заговорит - всплывут все схемы отжима "Укрбуда" и личное его участие в этом, вместе с Ермаком ! (с)
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03.12.2020 00:24 Відповісти
«Это просто беспрецедентно!» Венедиктова сорвала операцию НАБУ по аресту Татарова .

НАБУ и САП шокированы данным решением Генпрокурора…
Операция детективов НАБУ по задержанию замглавы ОП Олега Татарова сорвана - Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров САП, которые вели дело Микитася и Татарова, и сделала процессуальным руководителем в деле… саму себя! И задержать Татарова и заключить его под стражу нельзя - потому что все те, кто должен быть принять решение, от дела отстранены, и сейчас новый состав процессуальных руководителей будет изучать дело.(с)
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03.12.2020 00:27 Відповісти
Венедиктова решила заработать 😀😀😀 работница , блин
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03.12.2020 00:32 Відповісти
Нет никакой Венедиктовой, - есть преЗЕдент Зеленски, - с него и спрос за все!
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03.12.2020 00:54 Відповісти
Та вообще ! Святой-же человек ! Только метку ставить негде.
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03.12.2020 00:26 Відповісти
Татаров хороший чиловек и ему нет ризона лететь в тартарары
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03.12.2020 00:40 Відповісти
Адвокат Портнова (Татаров) берет под контроль все правоохранительные ведомства
В Офисе президента не скрывают, для чего взяли Татарова: отвечать за правоохранительное направление.
Так прямо на сайте представительства главы государства и написали.
Во времена Януковича было проще - говорили между собой просто "смотрящий".
Теперь все официально…
ПОРТНОВ НЕОДНОКРАТНО НАЗЫВАЛ ТАТАРОВА ЧЛЕНОМ СВОЕЙ КОМАНДЫ
https://prm.ua/ru/ze-smotryashhiy-advokat-portnova-beret-pod-kontrol-vse-pravoohranitelnyie-vedomstva/
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03.12.2020 00:41 Відповісти
За 2019 Олег Татаров задекларировал два земельных участка в пригороде Киева, две квартиры на 175 и на 120 квадратов в элитной многоэтажке в самом центре столицы, четыре недостроенные квартиры, четыре машиноместа и нежилое помещение.
А еще у семьи Татаровых - 250 тыс. евро на банковском счете и 400 тыс. долларов наличности.
Во владении Татарова также элитный "Мерседес" GLS-350, 201 года по 980 тыс. гривен.
Незадолго до назначения (и этого нет в декларации) он приобрел такой же «Мерседес», но уже 2020 года выпуска. Такое авто из салона как минимум стоит 140 тыс. долларов, или почти 4 миллиона гривен.
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03.12.2020 00:41 Відповісти
"Татаров также заявил, что его никто не планировал задерживать" (с)

Я не понял - Это он нас удивить или обрадовать хочет ?
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03.12.2020 00:41 Відповісти
1. Вове чтобы избежать дефолта нужен кредит МВФ.
2. Кредит МВФ возможен только в случае поддержки НАБУ и САП.
3. Поддерживать НАБУ и САП Зеленский не может, потому, что сядит сам...
как быть идиоту, который еще год назад думал, что быть преЗЕдентом, это круглогодичный туризм за государственный счет, бронированне лимузины и видосики...? Мама Рима, роди его обратно!
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03.12.2020 00:58 Відповісти
Ну есть еще возможность получить "кредит" от кацапов (как януковощ) в обмен на особый статус лугандона, и нельзя исключать что пархатого клоуна его явно ватное и прокацапское окружение активно подталкивает в этом направлении.
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03.12.2020 02:24 Відповісти
ну в этом случае, - только Ростов, только хард-кор)
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03.12.2020 12:37 Відповісти
Как бы Микитася не убрали.
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03.12.2020 00:58 Відповісти
и что это им даст?
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03.12.2020 01:49 Відповісти
Не будет обвинителя. А его уже выпустили из СИЗО.
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03.12.2020 02:06 Відповісти
Татаров - людина дуже високого рівня у системі влади Зеленського. Президент показує, що він на його боці.
https://www.youtube.com/watch?v=DkRoWzc__O0
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03.12.2020 01:02 Відповісти
Татаров , - мерзотник і ворог Украіни !
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03.12.2020 01:10 Відповісти
Кто его назначил -зегнида
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03.12.2020 03:35 Відповісти
Серед його призначенців немає патріотів. Риги, колаборанти, корупціонери- звичне для нього середовище.
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03.12.2020 10:08 Відповісти
Так что вы там про Свинарчуков писали, хозяева слуг народа ?
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03.12.2020 01:27 Відповісти
В кожного президента має бути свій свинарчук !
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03.12.2020 09:03 Відповісти
Серйозно? Ну і що там зі свинарчуками Порошенка? Бігус вже вибачився за передвиборчу брехню?
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03.12.2020 10:10 Відповісти
Тада. А всех прокурпров САП по делу Татарова отстранили чисто по приколу.

Просто так совпало.
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03.12.2020 01:33 Відповісти
ъулики, коррупционеры Ермак и Зеленский отмазали своего кореша вора Татарова!
Ручная прокурорша Венедиктова не дает...Банковая приказала не трогать коррупционера татарова! Хотя его подельники уже с подозрениями. Венедиктовой уже светит статья и Нары.
и это чувство безнаказанности исходит из главного кабинета на Банковой!

БАРЫГИ сейчас у ВЛАСТИ. Зе и Ермак главные паханы и крышевалы КОРРУПЦИИ.
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03.12.2020 01:56 Відповісти
Провалила тести на суддю КС та полізла на генеральну прокуроршу і, як кажуть, "влізла миша в дірку"...

"генпрокурор Ирина Венедиктова в последний момент сорвала задержание замруководителя Офиса президента Олега Татарова, убрав прокуроров, которые вели дело. Но проблема в том, что Венедиктова назначила прокурорами по этому делу себя и и.о главы САП. И здесь кроется ее глубочайшая ошибка. Дело в том, что есть 208 статья УПК, которая позволяет детективам НАБУ задерживать Татарова и без прокурора. И вместо того чтобы указать на это НАБУ, она направила весь удар на себя. В целом главный удар антикоррупционеров направлен именно на президента, а если учесть, что отныне вопрос сдачи/защиты Татарова зависит лично от Венедиктовой, то круг замыкается".
https://www.dsnews.ua/politics/lovushka-dlya-zelenskogo-i-ne-tolko-kogo-sdast-glava-ukrbuda-mikitas-02122020-408107 Ловушка для Зеленского и не только. Кого сдаст глава "Укрбуда" Микитась - Игорь Ивахненко
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03.12.2020 02:44 Відповісти
👍👏👏👏
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03.12.2020 03:37 Відповісти
а який сенс оточенню керівництва НАБУ розповсюджувати чутки при причетність Татарова?
що їх спонукає до цього?
Можливо те, що Татаров називає чутками - це інформація що вивела на нього, і люди на роботі і мають цю інформацію уважно перевірити
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03.12.2020 02:51 Відповісти
Микитась сдал быдло...
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03.12.2020 05:11 Відповісти
Татаров: Меня никто не планировал задерживать, - СМИ - Цензор.НЕТ 4068
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03.12.2020 06:14 Відповісти
Оно ещё пасть открывает. Жесть просто.
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03.12.2020 06:17 Відповісти
Боже, який святий, безгрішний чоловік і яке людиноненависне НАБУ! Добре, що Генпрокурор особисто "встановить справедливість" і невинна людина не постраждає. Йому, бідному, і так ще "Майдан навішують".
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03.12.2020 07:26 Відповісти
Андрій йосипович починав зачищати будівельний ринок Києва, ініціативу перехопив Єрмак, татаров переписав бізнес в інтересах Єрмака, Микитася посадили, квартири розікрали, інвестори там де потрібно - с плакатами. Татаров отримав від Єрмака індульгенцію за пророблену роботу - ОПУ - як у пісні нікого не бойся я с тобой. Отжим як у північному рейху. Микитася зробили психічно хворим, який з нього спрос і він відчув себе одним. Скоріш за все там були не тільки гроші укрбуду, того то так спасають татарова від "інвесторів"
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03.12.2020 07:41 Відповісти
Вид такой невинный! Глаза - аки ангел!
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03.12.2020 07:47 Відповісти
Юрий Бутусов:"Операция детективов НАБУ по задержанию замглавы ОП Олега Татарова сорвана - Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров САП, которые вели дело Микитася и Татарова, и сделала процессуальным руководителем в деле... саму себя!

Это просто беспрецедентно!

Сегодня в 10.00 детективы НАБУ должны были задержать заместителя главы ОП Олега Татарова. Однако никаких следственных действий предпринять не смогли - начальник отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Сымкив и три прокурора, которые вели дело застройщика Максима Микитася, обеспечили подписание соглашения со следствием, и приняли решение задержать Татарова без всякого оповещения были отключены от доступа к данному делу в электронном реестре. Эта информация подтверждена источниками Цензор.Нет в НАБУ, САП и ОГПУ.

Как оказалось, вчера ночью генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров. Процессуальным руководителем в деле Венедиктова назначила саму себя, а также и.о. главы САП Максима Грищука, который ранее не занимался данным делом.

Цензор.Нет общался с сотрудниками НАБУ и САП, они шокированы данным решением и не знают подобных прецедентов в своей работе. По сути подозреваемый спасен от задержания и привлечения к ответственности путем отстранения от должности прокуроров по делу!

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на подозрение НАБУ, отказывается увольнять или хотя бы отстранять от работы заместителя главы своего Офиса, которого он назначил куратором работы правоохранительных органов.

Генеральный прокурор, назначенная президентом, вмешивается в ход расследования уголовного дела против ближайшего сотрудника президента, и блокирует подготовленный арест Татарова.

По данным источников Цензор.Нет, вчера вечером в Офисе президента Зеленский провел совещание пот делу Татарова, и ОП приняла решение его защищать, якобы у НАБУ нет достаточных улик.

Однако сегодня Высший антикоррупционный суд признал обвинения Микитася в адрес Татарова и его сообщника - эксперта МВД Дубоноса достаточными, и вынес решение о содержании Дубоноса под стражей на период следствия, либо в выходе под залог в размере 1 миллиона гривен.

Но задержать Татарова и заключить его под стражу нельзя - потому что все те, кто должен быть принять решение, от дела отстранены, и сейчас новый состав процессуальных руководителей будет изучать дело.

По данным источников Цензор.Нет, на понедельник генпрокурор Венедиктова назначила заслушивание дела Татарова и Микитася в ОГПУ, с участием новых процессуальных руководителей, и с приглашением отстраненных прокуроров САП. До этого момента, очевидно, Татаров будет защищен от ареста НАБУ, и сможет использовать свое служебное положение, для того, чтобы продолжить влиять на ход следствия и чтобы избежать уголовной ответственности.

НАБУ готовит заявление по поводу данной суперскандальной ситуации.
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03.12.2020 08:30 Відповісти
Да, уже вторая весна на подходе, а, сажать резко расхотелось. Свои же люди, кто же их посадит!
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03.12.2020 13:03 Відповісти
Байдену расскажешь, ему будет интересно. Тем более, что ему уже рассказали
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03.12.2020 08:59 Відповісти
так хто його посадить - він же памятник. памятник зебілізму
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03.12.2020 09:16 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?__cft__[0]=AZWEet-wH5Z8Goyk9RPFLd2NJQQBQkkrV2XQlU121Nk8vgSs0hsE784pXYV0uiRvYWy9DK0IdpjKwwETwQ1JLToK09NGfvkkQpShtshVs9itfiOQ7_-AUeKEwyJCWWdjsGA&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Ariev


На захист Татарова був дзвінок. І цей дзвінок був не з України.
І цей дзвінок був з закордону. І закордон цей є агресивним до України.
Українська влада знову чутлива до Москви, а в офісі президента працюють ті, за кого активно заступаються з Кремля.

Татаров - людина Януковича і Захарченка. Татаров - людина, яка кошмарить бізнес і від його переслідувань підприємцям навіть доводиться тікати з України.
Один випадок я знаю безпосередньо і, сподіваюсь, про це найближчим часом дізнаюсь не тільки я, а й антикорупційні органи.

Історія, свідком якої ми стали сьогодні, є черговим доказом безпрецедентного покриття «своїх» і Зеленським, і Москвою водночас.
Безпрецедентного для пост-майданної країни.

А хто ще остаточно не зрозумів, повторю: кого рік тому вважали новими обличчями, насправді були старими упирями. Просто упаковку їм зробили привабливішою.
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03.12.2020 09:16 Відповісти
Він же тепер під захистом єрмака.
Хто ж цього шниря посміє затримати.
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03.12.2020 09:24 Відповісти
"Зеленський не збирається його віддавати": Бутусов видав подробиці скандалу з Татаровим https://www.youtube.com/watch?v=DkRoWzc__O0&lc=UgxsokYwqtBF77JySN94AaABAg.9GmGndebIPO9GnHTwBPQSG
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03.12.2020 09:36 Відповісти
как хорошо, что фигурант настолько осведомлен об оперативных мероприятиях
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03.12.2020 10:23 Відповісти
А откуда ему это известно, что с ним хотят сделать следователи ,он что ими руководит ? Эта заява -явка с повинной для зеленого ОП !
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03.12.2020 10:34 Відповісти
што-та слишком много этого мента в информпространстве....
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03.12.2020 10:53 Відповісти
Будут сливать...?
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03.12.2020 11:01 Відповісти
Да ктож его будет из теперешней зеленой камарильи задерживать?) Этож сам товарищ са-ах какой заместитель ярмака
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03.12.2020 10:59 Відповісти
Да этого мусора из компашки беглого любителя страусов задерживать нужно было ещё шесть лет назад. А теперь если почитать как его интенсивно "отмазывают" сайты типа ZiK, 112.ua, и прочее из окружения кума кремлевского упыря, то не сложно догадаться на кого и сейчас этот татаров работает. Одного не пойму - зеленый наш или совсем тупой что окружает себя настолько гнилым и токсичным народишком или им тоже руководят???
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03.12.2020 11:24 Відповісти
Хто визнав, що люстрація є порушенням Конституції?
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03.12.2020 11:50 Відповісти
В указі президента про призначення Татарова вказано,
що до його компетенції "буде входити формування державної політики у сфері правоохоронної діяльності,
експертно-аналітичне забезпечення роботи Офісу президента,
забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності,
протидії корупції, захисту прав людини".
ПРО РОЛЬ ОЛЕГА ТАТАРОВА У ПОДІЯХ 2014-ГО ОФІС ПРЕЗИДЕНТА У ПУБЛІКАЦІЇ НЕ ЗГАДУЄ.
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03.12.2020 11:43 Відповісти
Під час протестів на Майдані Татаров, обіймаючи посаду в МВС, публічно коментував події, зокрема, напади працівників тодішньої міліції на протестувальників. На зустрічах з послами країн Євросоюзу Татаров говорив, що майданівці могли стріляти самі в себе, оскільки міліція зброї не застосовує. Він називав активістів "злочинцями, які трощать все". А побиття автомайданівців у Кріпосному провулку в січні 2014 року бійцями "Беркуту" Татаров https://www.facebook.com/watch/?v=2821409137979213 охарактеризував як напад самих активістів.
Під час найкривавіших днів протестів у лютому 2014 року Татаров https://www.youtube.com/watch?v=ZGAdiD9YDPQ стверджував , що співробітники міліції "не використовують вогнепальну зброю". Також він запевняв, що дехто із загиблих мітингувальників мав поранення в потилицю, що може свідчити про те, що стріляли в них не міліціонери, а "люди, які були поруч".
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03.12.2020 11:44 Відповісти
ЧЄєєєєєєєснийййййй............
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03.12.2020 11:46 Відповісти
Започаткувавши після звільнення з МВС адвокатську практику, Татаров, серед інших, захищав багаторічного соратника Януковича ВАДИМА НОВИНСЬКОГО у справі щодо викрадення Олександра Драбинка, колишнього секретаря покійного нині предстоятеля УПЦ (МП) Володимира Сабодана.
Олег Татаров також співпрацював як адвокат з колишнім першим заступником Адміністрації експрезидента-втікача Віктора Януковича АНДРІЄМ ПОРТНОВИМ.
Зокрема, його прізвище https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214733943376696&set=a.10201113273268456&type=3 фігурує у скарзі прокурора Олександра Божка, який заявив, що Портнов погрожував йому.
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03.12.2020 11:49 Відповісти
НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИКОГДА, ОЛЕЖКА!!!
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03.12.2020 12:07 Відповісти
Какое же мерзкое "новое" хлебало у ПРдуновской зелени!
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03.12.2020 12:40 Відповісти
И что самое поганое - и Венедиктову и Татарова назначал кто?
Правильно -
ЗЕЛЕНСКИЙ лично особисто. Это все - одна *******.
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03.12.2020 13:54 Відповісти
Нужно устроить рейтинговое голосование, так сказать праймериз, кто больший враг Украины - Венедиктова Портнов Мертвечук Зеленский Татаров Аваков Бойко... и т.д. Чтобы в нужный момент патриоты не тратили время и ресурсы, а действовали чётко согласно списка
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03.12.2020 23:41 Відповісти
 
 