ВАКС не отримував клопотання про арешт Татарова, обвинувачення судді Мойсака у хабарництві безпідставні, - заява
Суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак не отримував хабарів і не блокував вручення підозри і затримання заступника голови Офісу Президента Олега Татарова, про що раніше з посиланням на джерела повідомляв головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Про це йдеться в заяві ВАКС, передає Цензор.НЕТ.
"Вищий антикорупційний суд офіційно заявляє: до канцелярії суду ніколи не надходило клопотання про надання дозволу на затримання вказаного високопосадовця(Татарова, - ред.); повідомлення про підозру складається прокурором або слідчим за погодженням з прокурором та того ж дня вручається конкретній особі. Слідчий суддя не бере участі в цій процесуальній дії та не може на неї впливати", - йдеться в повідомленні.
У той же час в ВАКС заявили, що зараз перевірка наведених даних неможливі через те, що суд та будь-яка стороння особа не можуть мати доступу до викладених журналістом обставин, адже вони становлять таємницю досудового розслідування.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти заступника голови ОП Олега Татарова.
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