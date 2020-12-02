ВАКС не отримував клопотання про арешт Татарова, обвинувачення судді Мойсака у хабарництві безпідставні, - заява

Суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак не отримував хабарів і не блокував вручення підозри і затримання заступника голови Офісу Президента Олега Татарова, про що раніше з посиланням на джерела повідомляв головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Про це йдеться в заяві ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

"Вищий антикорупційний суд офіційно заявляє: до канцелярії суду ніколи не надходило клопотання про надання дозволу на затримання вказаного високопосадовця(Татарова, - ред.); повідомлення про підозру складається прокурором або слідчим за погодженням з прокурором та того ж дня вручається конкретній особі. Слідчий суддя не бере участі в цій процесуальній дії та не може на неї впливати", - йдеться в повідомленні.

У той же час в ВАКС заявили, що зараз перевірка наведених даних неможливі через те, що суд та будь-яка стороння особа не можуть мати доступу до викладених журналістом обставин, адже вони становлять таємницю досудового розслідування.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти заступника голови ОП Олега Татарова.