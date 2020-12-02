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ВАКС не отримував клопотання про арешт Татарова, обвинувачення судді Мойсака у хабарництві безпідставні, - заява

ВАКС не отримував клопотання про арешт Татарова, обвинувачення судді Мойсака у хабарництві безпідставні, - заява

Суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак не отримував хабарів і не блокував вручення підозри і затримання заступника голови Офісу Президента Олега Татарова, про що раніше з посиланням на джерела повідомляв головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Про це йдеться в заяві ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

"Вищий антикорупційний суд офіційно заявляє: до канцелярії суду ніколи не надходило клопотання про надання дозволу на затримання вказаного високопосадовця(Татарова, - ред.); повідомлення про підозру складається прокурором або слідчим за погодженням з прокурором та того ж дня вручається конкретній особі. Слідчий суддя не бере участі в цій процесуальній дії та не може на неї впливати", - йдеться в повідомленні.

У той же час в ВАКС заявили, що зараз перевірка наведених даних неможливі через те, що суд та будь-яка стороння особа не можуть мати доступу до викладених журналістом обставин, адже вони становлять таємницю досудового розслідування.

Також читайте: Дії команди Зеленського допомогли НАБУ змусити Микитася здати корупціонерів Татарова, Мойсака і Дубоноса, - Бутусов

Нагадаємо, раніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти заступника голови ОП Олега Татарова.

Автор: 

хабар (4692) Антикорупційний суд ВАКС (1939) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+10
Ой як невдобно получилось...зелені прикривають корупцію ригів.
Татаров же радник нашого віце-президента.
Хто посміє його торкнутись...
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02.12.2020 11:23
+2
Зебобик прикрывает вчерашних рыгов.
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02.12.2020 11:31
+2
Завертелись жуки навозные на сковородке. Не нраицца им как коллегу "обижают".
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02.12.2020 11:33
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Ой як невдобно получилось...зелені прикривають корупцію ригів.
Татаров же радник нашого віце-президента.
Хто посміє його торкнутись...
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02.12.2020 11:23 Відповісти
для зеленых жаб, пардон, зеленых слуг, ситуация с корупцией надуманая.., рыги их лучшие друзья, почти каолиция.., про какое расследование может быть речь? разве что про заявивших про коррупцию... Лерос и ермак тому пример.
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02.12.2020 11:34 Відповісти
Пані Ксеніє, не називайте, будь ласка, завхоза віце-президентом. Такої посади в Україні немає. Надаючи завхозу таку владу, Зеленський порушує Закон. Знову
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02.12.2020 12:22 Відповісти
несчастные случаи на стройке были? нет? будут.
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02.12.2020 11:23 Відповісти
Зебобик прикрывает вчерашних рыгов.
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02.12.2020 11:31 Відповісти
Завертелись жуки навозные на сковородке. Не нраицца им как коллегу "обижают".
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02.12.2020 11:33 Відповісти
Ну тогда этот мойсик точно по уши в дерьме.
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02.12.2020 11:39 Відповісти
Шось я не зрозумів того "заявления", там спочатку про арешт йде мова, а потім чомусь про процедуру підготовки підозри. Хіба арешт та підозра - це те саме? Чи який тут зв'язок?
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02.12.2020 11:45 Відповісти
Белые и Пушистые, а как Же.
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02.12.2020 12:05 Відповісти
Ця зе!лена влада своїми недолугими діями, а десь бездіяльністю перетворює Україну у стояче БОЛОТО , де тільки жаби мають право голосу!
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02.12.2020 12:07 Відповісти
 
 