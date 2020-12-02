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Новости
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ВАКС не получал ходатайство об аресте Татарова, обвинения судьи Мойсака во взяточничестве безосновательны, - заявление

ВАКС не получал ходатайство об аресте Татарова, обвинения судьи Мойсака во взяточничестве безосновательны, - заявление

Судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак не получал взяток и не блокировал вручение подозрения и задержание замглавы Офиса Президента Олега Татарова, о чем ранее со ссылкой на источники сообщал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Об этом говорится в заявлении ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

"Высший антикоррупционный суд официально заявляет: в ВАКС никогда не поступало ходатайство о предоставлении разрешения на задержание указанного чиновника (Татарова. - Ред.); сообщение о подозрении готовится прокурором или следователем по согласованию с прокурором и в тот же день вручается конкретному лицу. Следственный судья не участвует в этом процессуальном действии и не может на него влиять", - говорится в сообщении.

В то же время в ВАКС заявили, что сейчас проверка приведенных журналистом данных невозможна из-за того, что суд и любое постороннее лицо не могут иметь доступ к изложенным в публикации обстоятельств, поскольку они составляют тайну досудебного расследования.

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Напомним, ранее стало известно, что НАБУ расследует дело против замглавы ОП Олега Татарова.

взятка (6151) Антикоррупционный суд (1202) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+10
Ой як невдобно получилось...зелені прикривають корупцію ригів.
Татаров же радник нашого віце-президента.
Хто посміє його торкнутись...
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02.12.2020 11:23
+2
Зебобик прикрывает вчерашних рыгов.
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02.12.2020 11:31
+2
Завертелись жуки навозные на сковородке. Не нраицца им как коллегу "обижают".
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02.12.2020 11:33
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Ой як невдобно получилось...зелені прикривають корупцію ригів.
Татаров же радник нашого віце-президента.
Хто посміє його торкнутись...
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02.12.2020 11:23 Ответить
для зеленых жаб, пардон, зеленых слуг, ситуация с корупцией надуманая.., рыги их лучшие друзья, почти каолиция.., про какое расследование может быть речь? разве что про заявивших про коррупцию... Лерос и ермак тому пример.
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02.12.2020 11:34 Ответить
Пані Ксеніє, не називайте, будь ласка, завхоза віце-президентом. Такої посади в Україні немає. Надаючи завхозу таку владу, Зеленський порушує Закон. Знову
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02.12.2020 12:22 Ответить
несчастные случаи на стройке были? нет? будут.
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02.12.2020 11:23 Ответить
Зебобик прикрывает вчерашних рыгов.
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02.12.2020 11:31 Ответить
Завертелись жуки навозные на сковородке. Не нраицца им как коллегу "обижают".
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02.12.2020 11:33 Ответить
Ну тогда этот мойсик точно по уши в дерьме.
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02.12.2020 11:39 Ответить
Шось я не зрозумів того "заявления", там спочатку про арешт йде мова, а потім чомусь про процедуру підготовки підозри. Хіба арешт та підозра - це те саме? Чи який тут зв'язок?
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02.12.2020 11:45 Ответить
Белые и Пушистые, а как Же.
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02.12.2020 12:05 Ответить
Ця зе!лена влада своїми недолугими діями, а десь бездіяльністю перетворює Україну у стояче БОЛОТО , де тільки жаби мають право голосу!
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02.12.2020 12:07 Ответить
 
 