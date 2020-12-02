ВАКС не получал ходатайство об аресте Татарова, обвинения судьи Мойсака во взяточничестве безосновательны, - заявление
Судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак не получал взяток и не блокировал вручение подозрения и задержание замглавы Офиса Президента Олега Татарова, о чем ранее со ссылкой на источники сообщал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Об этом говорится в заявлении ВАКС, передает Цензор.НЕТ.
"Высший антикоррупционный суд официально заявляет: в ВАКС никогда не поступало ходатайство о предоставлении разрешения на задержание указанного чиновника (Татарова. - Ред.); сообщение о подозрении готовится прокурором или следователем по согласованию с прокурором и в тот же день вручается конкретному лицу. Следственный судья не участвует в этом процессуальном действии и не может на него влиять", - говорится в сообщении.
В то же время в ВАКС заявили, что сейчас проверка приведенных журналистом данных невозможна из-за того, что суд и любое постороннее лицо не могут иметь доступ к изложенным в публикации обстоятельств, поскольку они составляют тайну досудебного расследования.
Напомним, ранее стало известно, что НАБУ расследует дело против замглавы ОП Олега Татарова.
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