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Операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП, - Бутусов

Операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП, - Бутусов

Сьогодні о 10.00 детективи НАБУ повинні були затримати заступника голови ОП Олега Татарова. Однак жодних слідчих дій зробити не змогли.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Операцію детективів НАБУ із затримання заступника голови ОП Олега Татарова зірвано - Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів САП, які вели справу Микитася і Татарова, і зробила процесуальним керівником у справі ... саму себе!

Це просто безпрецедентно!

Сьогодні о 10.00 детективи НАБУ повинні були затримати заступника голови ОП Олега Татарова. Однак жодних слідчих дій зробити не змогли - начальник відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків і три прокурори, які вели справу забудовника Максима Микитася, забезпечили підписання угоди зі слідством і прийняли рішення затримати Татарова, без всякого оповіщення були відключені від доступу до даної справи в електронному реєстрі. Ця інформація підтверджена джерелами Цензор.НЕТ в НАБУ, САП і ОГПУ.

Читайте також: Микитась про Татарова: Це він автор схем, за якими і забрали "Укрбуд"

Як виявилося, вчора вночі Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів. Процесуальним керівником у справі Венедіктова призначила саму себе, а також в.о. глави САП Максима Грищука, який раніше не займався цією справою.

Цензор.НЕТ спілкувався зі співробітниками НАБУ і САП, вони шоковані цим рішенням і не знають подібних прецедентів у своїй роботі. По суті підозрюваного врятовано від затримання та притягнення до відповідальності шляхом відсторонення від посади прокурорів у справі!

Президент України Володимир Зеленський, попри підозру НАБУ, відмовляється звільняти або хоча б усувати від роботи заступника глави свого Офісу, якого він призначив куратором роботи правоохоронних органів.

Генеральний прокурор, призначена президентом, втручається в хід розслідування кримінальної справи проти найближчого співробітника президента, і блокує підготовлений арешт Татарова.

За даними джерел Цензор.НЕТ, вчора увечері в Офісі президента Зеленський провів нараду у справі Татарова, і ОП вирішив його захищати, нібито у НАБУ немає достатніх доказів.

Однак сьогодні Вищий антикорупційний суд визнав звинувачення Микитася на адресу Татарова і його спільника - експерта МВС Дубоноса достатніми, і виніс рішення про утримання Дубоноса під вартою на період слідства, або вихід під заставу в розмірі 1 мільйона гривень.

Але затримати Татарова і взяти його під варту не можна - тому що всі ті, хто мав прийняти рішення, від справи відсторонені, і зараз новий склад процесуальних керівників вивчатиме справу.

За даними джерел Цензор.НЕТ, на понеділок генпрокурор Ірина Венедіктова призначила заслуховування справи Татарова і Микитася в ОГПУ, за участю нових процесуальних керівників, і з запрошенням відсторонених прокурорів САП. До цього моменту, очевидно, Татаров буде захищений від арешту НАБУ, і зможе використовувати своє службове становище для того, щоб продовжити впливати на хід слідства й уникнути кримінальної відповідальності.

НАБУ готує заяву з приводу даної суперскандальної ситуації", - розповів Бутусов.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС не отримував клопотання про арешт Татарова, обвинувачення судді Мойсака у хабарництві безпідставні, - заява

Водночас з тим, Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.

Автор: 

НАБУ (5061) Зеленський Володимир (23689) Бутусов Юрій (3578) Максим Микитась (290) Венедіктова Ірина (829) Офіс Президента (2020) Татаров Олег (425) Дубонос Костянтин (4)


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Топ коментарі
+66
100% свой прокурор...
так всё стремительно развивается после вьіборов байдена
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02.12.2020 16:09
+58
слуги урода. зеленый барыга ну шо порохоненавистники? житы по новому?
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02.12.2020 16:12
+48
Хавайте тупые зебилые...хавайте скоты...
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02.12.2020 16:13
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Як же ще повинна поступити Генпрокурор, над якою нависла загроза звільнення. Шансу не буде поновитися на посаді як у її чоловіка.
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02.12.2020 16:56 Відповісти
Это же надо, такое откровенное животное работает генеральным прокурором.
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02.12.2020 16:59 Відповісти
Гниды зеЛеные!
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02.12.2020 17:00 Відповісти
Операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4932
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02.12.2020 17:02 Відповісти
Операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3743
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02.12.2020 17:04 Відповісти
і чому це я не здивований, скажу навіть більше, те що зробила бабагівнопрокурорша саме собою напросилось і було навіть десь прогнозованим. а що їй залишалось? посада сподобалась і крісло якраз під сраку хто від такого відмовиться а зелепук янелоховий довіряє виключно одному Єрмилі і тим кому довіряє Єрмило а татарін саме з тих вилупків то ж ніхто його не здасть, скоріше навпаки зараз почнеться охота на тих хто охотився за самим татаріном. а для Єрмили зробити чергову гидотну і абсурдну заяву про порядність "потрібного" виродка що придурку з горба скотитися і до понеділка він таку заяву має зробити, щоб у понеділок бенедіктовна зробила свою заяву про "ретельне і неупереджене розслідування" новим складом "оброблено-підготовлених" прокурорів.
про такий дибілізм у який втягує країну кловун зеленський навіть уві сні годі сподіватись побачити нам з цим іти у наступний календарно-ковідний рік......... .
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02.12.2020 17:09 Відповісти
зеля кривороженая - пустое место в офисе Альфонса д"Ермака.. в лучшем (для неё, зелёной) случае - затычка очка видеокамеры..
"спасибо" вам, 73%ные дебилы-экспериментаторы.. вы там ещё смеётесь, жлобы-приколисты?
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02.12.2020 17:19 Відповісти
Самое смешное начнётся после Нового Года. , когда по новому законодательству должников за коммуналку начнут вышвыривать из жилья, чтобы не жрали в три горла куриные скелеты и перловую кашу, а честно платили все свои деньги Ахметову, Каломойскому, Фирташу....А те. кто заплатят всё по счетам. те сдохнут от голодного истощения, и освободят жильё....Тарифами никто активно не возмущается, значит всех всё устраивает....
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03.12.2020 12:17 Відповісти
Теперь уже нет сомнений, татаров делал бабло для вовчика, ну хорошо, 73% быдла, а где остальные, значит они тоже быдло, раз некому выносить легкого афериста вовчика?
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02.12.2020 17:22 Відповісти
Те кто выбрал,те пусть и выносят,они же орали,что хуже не будет.Пусть теперь жрут лайно руками.
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02.12.2020 18:24 Відповісти
А вы в другой стране живете? Вас это не касается? Вам на вашу судьбу и судьбу страны пофиг?
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02.12.2020 20:46 Відповісти
Чувак, такі як ти насрали 21.04.2019, а прибирати за собою насрате, вимагаєте інших?
****, ну у вас і хуцпА.
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02.12.2020 20:52 Відповісти
Чувак, такі як я ніде не насрали. Я так само не голосував за Зелю, як і ти і тобі це відомо.
Так само я не голосував за Януковича ані в 2004, ані в 2010му, але це аж ніяк мені не завадило виходити на Майдан.

Бо ти або живеш в Україні і тоді це все тебе стосується, або ти живеш лише у Порошенії і тоді все, що не Порошенія - не твоє діло. Відмазки у тебе гнилі, якщо чесно.
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02.12.2020 21:00 Відповісти
Чувак, я живу в Україні.
Чувак, я голосував за Україну. Армію. Мову. Віру.
А ти, по ФАКТУ, проголосував за Зеленського.
За жрать, срать, ржать.
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02.12.2020 21:25 Відповісти
До того ж - ти все одно виказуєш те, що раз ти голосував за Порошенію - то до України тепер тобі діла немає - нехай Україною займаються ті, хто не підтримав Порошенію, так?
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02.12.2020 22:49 Відповісти
От цьому типу Порошенко жити не дає. Та ти його нігтя не вартуєш, зелена шістка.
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03.12.2020 03:58 Відповісти
а в 2010м ты голосовал за юлю и думаешь это был лучший выбор?)))) она бы не свалила как овощ а отстреливалась до последнего патрона, и была бы у нас не небесная сотня а небесный миллион
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03.12.2020 11:15 Відповісти
Два раза принимал участие ,был на Майдане,но эти дебилы,в т.ч. и ФОПы выбирали то Янека,то СоплюТретий раз выносить дерьмо после их выбора не имею уже желания.Их выбор,их заботы.Чем больше их будут обувать,тем больше они будут восхищаться *крепкой рукой*.
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02.12.2020 22:47 Відповісти
"эти дебилы,в т.ч. и ФОПы выбирали то Янека,то Соплю"

...то Порошенку, который соратник Яныка.

".Их выбор,их заботы."
А ты тут больше жить не собираешься тоже, как я понял?
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02.12.2020 22:51 Відповісти
73%бидло насрало, а хтось має після нього прибирати?
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02.12.2020 23:23 Відповісти
Пратизаны! АУ! Пора.
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02.12.2020 17:45 Відповісти
Ирина Венедиктова отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров САП, которые вели дело Микитася и Татарова, и сделала процессуальным руководителем в деле... саму себя!Источник: https://censor.net/ru/n3234568
Хххххххххххххххххх
Ета ***** не должна успеть сбежать из страньі
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02.12.2020 18:28 Відповісти
Операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2209
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02.12.2020 20:44 Відповісти
Тепер ясно, чого вона переїхала в Конче-Заспу на урядову дачу. Підготувалась **** заздалегідь.
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02.12.2020 23:19 Відповісти
Как в налоговую идти на работу кандидатов заставляют презирвативы воровать. Попался- конкурс не прошел.Но ген.прокурорша явно на своей должности не крышевать бандюков обязана.Муж на работе промутил бабки и ему с рук сошло ,да ей пофиг .Но в данной ситуации если ей опять пофиг ,то явно человеку какую то роль в телесериале пообещали.
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02.12.2020 18:41 Відповісти
Венедиктова уже купила недвижимость в Ростове
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02.12.2020 18:51 Відповісти
Да успокойтесь вы, сверху не поступили, пока, указания. 2 месяца безвластья, пусть покуражутся.
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02.12.2020 18:54 Відповісти
Молодчина преЗЭдент, банда своих не здает!!!
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02.12.2020 19:12 Відповісти
Вот это неожиданность...

А Бутусов все еще ожидает от ЗЕлени каких-то конструктивных действий?
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02.12.2020 19:25 Відповісти
через это решение генпрокурорши "зе" слуги дают понять и ЕС И США - "мы идем обратно к рашистам " забирайте безвиз, финансовую помощь ,и т,д,все "
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02.12.2020 19:28 Відповісти
От вони і підуть, генпрокурорша, клоун і слуги в Ростов.
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02.12.2020 23:16 Відповісти
Зелю либо за яйца держат с Татаровым, либо он полностью ипанулся.
Эта ситуация значительно хуже, чем поддержка Порошенкой подонка Семочко в 2018м, ибо тут не журналистское расследование, а реальное уголовное дело.
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02.12.2020 19:33 Відповісти
может с Х#йлом договоренности какие? или тех или других.
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02.12.2020 20:32 Відповісти
Для х#йла личность какого-то Татарова мелковата.
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02.12.2020 20:48 Відповісти
Все, кто тут клянет Зе (кстати правильно делает) и плачет за порохом, объясните, почему татарова, да собственно никого из команды овоща не посадили при порохе и его верном санчо - луценко? Что изменилось для вас?
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02.12.2020 19:34 Відповісти
Кто? Кто посадить должен был? Судья вовк? Или второй судья вовк? Или судья КС тупицин? Это отдельная ветвь власти, очень очень конституционально независимая и не приступная! Начали бы их по делам задерживать или валить - кацапские подпевалы в Европе хай бы подняли - "аааа, диктатура! хунта! узурпация власти! и тд... " Судебная власть не была отреформирована вообще! Только только нашли какие то варианты начать гиблое это дело! А без реформы - никто бы татарова не посадил, и он бы вышел оправданный, и по этому преступлению ВТОРОЙ РАЗ НЕВОЗМОЖНО было бы его опять привлечь!!! Все жутко сложно... Но , появился намек на шансы в будущем подобратся к таким. 21.04.19 - эта надежда, как и многое другое - умерла...
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02.12.2020 21:03 Відповісти
Хто хатит пасадить вавку пичерскую, са мной.
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02.12.2020 21:19 Відповісти
Не надо рассказывать сказки! Надоел Михо и быстро нашли способ как это сделать... на овощей у пороха не хватило политической воли, а скорее банальный договорняк с откатами... почему гепа обивал пороги АП и остался на воле вместе с допой и ахметкой?
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04.12.2020 20:02 Відповісти
Димуся, почему зеля не посадил пороха и луцика?!
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02.12.2020 22:01 Відповісти
Степашка, не задавай глупых вопросов... Оказывается не только порох способен на договорняки...
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04.12.2020 20:05 Відповісти
Не будь идиотом)))
Потроха посадить - зеле плюс 50% текущего рейтинга. И бабла от коломойского. Но зеля сосет.
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06.12.2020 19:12 Відповісти
Клоун казав : "Весна прийде, саджати будемо". Ти голосував, то з нього і питай.
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02.12.2020 23:14 Відповісти
Мрази вообще совесть потеряли!
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02.12.2020 19:46 Відповісти
Дан приказ портянки и точка.
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02.12.2020 19:51 Відповісти
Арестовать уродов и поместить в одну камеру.
Но не дать возможности размножаться и почковаться. Или повесить на одной бельевой верёвке.
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02.12.2020 19:58 Відповісти
Арестуйте. Они не для того лохов в товарных количествах разводили, что бы их арестовывали.
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03.12.2020 13:00 Відповісти
Шина лечит
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02.12.2020 20:02 Відповісти
У тебе щось з дикцією.
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02.12.2020 20:58 Відповісти
Ты про свинарчуков или байдена?
Яснее выражался.
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02.12.2020 22:00 Відповісти
Не ну как с этим потом можно жить, когда ты понял что ты в неё хотя бы однажды шо то всунул... хуже наверно только знакомым Симоньян , Захаровой и мендель...
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02.12.2020 20:30 Відповісти
ДЕЛО ПАХНЕТ ВТОРЫМ МАЙДАНОМ
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02.12.2020 20:40 Відповісти
Все более ощущается запах горелой резины....В лучшем случае внеочередные парламентские и президентские выборы, в худшем-Майдан.
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02.12.2020 21:23 Відповісти
Зеленський зовсім не лох, на відміну від народу України.
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02.12.2020 22:19 Відповісти
Єрмак похирив справу вагнерівців, а ця ... справу Татарова... НЕ ЗАБАГАТО ЗЕКОМАНДА НА СЕБЕ БЕРЕТЕ???!!!
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02.12.2020 22:20 Відповісти
Тут вже справді пахне новим Майданом, а ще касові апарати для малого бізнесу підлили масла в вогонь!...
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02.12.2020 22:22 Відповісти
На захист Татарова був дзвінок. І цей дзвінок був не з України. І цей дзвінок був з закордону. І закордон цей є агресивним до України. Українська влада знову чутлива до Москви, а в офісі президента працюють ті, за кого активно заступаються з Кремля.
Татаров - людина Януковича і Захарченка. Татаров - людина, яка кошмарить бізнес і від його переслідувань підприємцям навіть доводиться тікати з України. Один випадок я знаю безпосередньо і, сподіваюсь, про це найближчим часом дізнаюсь не тільки я, а й антикорупційні органи.
Історія, свідком якої ми стали сьогодні, є черговим доказом безпрецедентного покриття «своїх» і Зеленським, і Москвою водночас. Безпрецедентного для пост-майданної країни.
А хто ще остаточно не зрозумів, повторю: кого рік тому вважали новими обличчями, насправді були старими упирями. Просто упаковку їм зробили привабливішою.https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?hc_ref=*******************************************************************&fref=nf Volodymyr Ariev
https://www.facebook.com/100001585953356/posts/3889189027810591/
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02.12.2020 23:11 Відповісти
Кожного дня ЗЕвлада поглиблює яму в якій її поховають.
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03.12.2020 00:42 Відповісти
байден начнет чистку украины основательно.никто не спрячется даже веникдиктова
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03.12.2020 12:13 Відповісти
Милота. Как они делают зелебобиков вместе. Любо-дорого смотреть. И это прошло только полтора года. Что будет на пятом, если зеленый пацак дотянет, можно только представить.
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03.12.2020 12:58 Відповісти
Генеральный прокурор - ручная петрушка, говорящая голова, полностью зависима от Офиса Президента. Приняв неадекватное, незаконное решение отстранить всех прокуроров САП по делу Татарова за несколько часов до его задержания, сорвав операцию НАБУ - это начало конца Ирина Венедиктовна)).
Ручной, зависимый, игрушечный Генпрокурор представляет угрозу нацбезопасности и независимости государства.
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03.12.2020 14:32 Відповісти
У них "своих" не сдают.
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03.12.2020 15:10 Відповісти
У них "своих" не сдают.
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03.12.2020 15:11 Відповісти
яке йшло, таке й найшло..
Операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7420
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03.12.2020 15:12 Відповісти
У них "своих" не сдают.
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03.12.2020 15:12 Відповісти
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