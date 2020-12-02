Операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП, - Бутусов

Сьогодні о 10.00 детективи НАБУ повинні були затримати заступника голови ОП Олега Татарова. Однак жодних слідчих дій зробити не змогли.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Операцію детективів НАБУ із затримання заступника голови ОП Олега Татарова зірвано - Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів САП, які вели справу Микитася і Татарова, і зробила процесуальним керівником у справі ... саму себе!

Це просто безпрецедентно!

Сьогодні о 10.00 детективи НАБУ повинні були затримати заступника голови ОП Олега Татарова. Однак жодних слідчих дій зробити не змогли - начальник відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків і три прокурори, які вели справу забудовника Максима Микитася, забезпечили підписання угоди зі слідством і прийняли рішення затримати Татарова, без всякого оповіщення були відключені від доступу до даної справи в електронному реєстрі. Ця інформація підтверджена джерелами Цензор.НЕТ в НАБУ, САП і ОГПУ.

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Як виявилося, вчора вночі Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів. Процесуальним керівником у справі Венедіктова призначила саму себе, а також в.о. глави САП Максима Грищука, який раніше не займався цією справою.

Цензор.НЕТ спілкувався зі співробітниками НАБУ і САП, вони шоковані цим рішенням і не знають подібних прецедентів у своїй роботі. По суті підозрюваного врятовано від затримання та притягнення до відповідальності шляхом відсторонення від посади прокурорів у справі!

Президент України Володимир Зеленський, попри підозру НАБУ, відмовляється звільняти або хоча б усувати від роботи заступника глави свого Офісу, якого він призначив куратором роботи правоохоронних органів.

Генеральний прокурор, призначена президентом, втручається в хід розслідування кримінальної справи проти найближчого співробітника президента, і блокує підготовлений арешт Татарова.

За даними джерел Цензор.НЕТ, вчора увечері в Офісі президента Зеленський провів нараду у справі Татарова, і ОП вирішив його захищати, нібито у НАБУ немає достатніх доказів.

Однак сьогодні Вищий антикорупційний суд визнав звинувачення Микитася на адресу Татарова і його спільника - експерта МВС Дубоноса достатніми, і виніс рішення про утримання Дубоноса під вартою на період слідства, або вихід під заставу в розмірі 1 мільйона гривень.

Але затримати Татарова і взяти його під варту не можна - тому що всі ті, хто мав прийняти рішення, від справи відсторонені, і зараз новий склад процесуальних керівників вивчатиме справу.

За даними джерел Цензор.НЕТ, на понеділок генпрокурор Ірина Венедіктова призначила заслуховування справи Татарова і Микитася в ОГПУ, за участю нових процесуальних керівників, і з запрошенням відсторонених прокурорів САП. До цього моменту, очевидно, Татаров буде захищений від арешту НАБУ, і зможе використовувати своє службове становище для того, щоб продовжити впливати на хід слідства й уникнути кримінальної відповідальності.

НАБУ готує заяву з приводу даної суперскандальної ситуації", - розповів Бутусов.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

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Водночас з тим, Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.