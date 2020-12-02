Операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП, - Бутусов
Сьогодні о 10.00 детективи НАБУ повинні були затримати заступника голови ОП Олега Татарова. Однак жодних слідчих дій зробити не змогли.
Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Операцію детективів НАБУ із затримання заступника голови ОП Олега Татарова зірвано - Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів САП, які вели справу Микитася і Татарова, і зробила процесуальним керівником у справі ... саму себе!
Це просто безпрецедентно!
Сьогодні о 10.00 детективи НАБУ повинні були затримати заступника голови ОП Олега Татарова. Однак жодних слідчих дій зробити не змогли - начальник відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків і три прокурори, які вели справу забудовника Максима Микитася, забезпечили підписання угоди зі слідством і прийняли рішення затримати Татарова, без всякого оповіщення були відключені від доступу до даної справи в електронному реєстрі. Ця інформація підтверджена джерелами Цензор.НЕТ в НАБУ, САП і ОГПУ.
Як виявилося, вчора вночі Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів. Процесуальним керівником у справі Венедіктова призначила саму себе, а також в.о. глави САП Максима Грищука, який раніше не займався цією справою.
Цензор.НЕТ спілкувався зі співробітниками НАБУ і САП, вони шоковані цим рішенням і не знають подібних прецедентів у своїй роботі. По суті підозрюваного врятовано від затримання та притягнення до відповідальності шляхом відсторонення від посади прокурорів у справі!
Президент України Володимир Зеленський, попри підозру НАБУ, відмовляється звільняти або хоча б усувати від роботи заступника глави свого Офісу, якого він призначив куратором роботи правоохоронних органів.
Генеральний прокурор, призначена президентом, втручається в хід розслідування кримінальної справи проти найближчого співробітника президента, і блокує підготовлений арешт Татарова.
За даними джерел Цензор.НЕТ, вчора увечері в Офісі президента Зеленський провів нараду у справі Татарова, і ОП вирішив його захищати, нібито у НАБУ немає достатніх доказів.
Однак сьогодні Вищий антикорупційний суд визнав звинувачення Микитася на адресу Татарова і його спільника - експерта МВС Дубоноса достатніми, і виніс рішення про утримання Дубоноса під вартою на період слідства, або вихід під заставу в розмірі 1 мільйона гривень.
Але затримати Татарова і взяти його під варту не можна - тому що всі ті, хто мав прийняти рішення, від справи відсторонені, і зараз новий склад процесуальних керівників вивчатиме справу.
За даними джерел Цензор.НЕТ, на понеділок генпрокурор Ірина Венедіктова призначила заслуховування справи Татарова і Микитася в ОГПУ, за участю нових процесуальних керівників, і з запрошенням відсторонених прокурорів САП. До цього моменту, очевидно, Татаров буде захищений від арешту НАБУ, і зможе використовувати своє службове становище для того, щоб продовжити впливати на хід слідства й уникнути кримінальної відповідальності.
НАБУ готує заяву з приводу даної суперскандальної ситуації", - розповів Бутусов.
Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.
За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.
Водночас з тим, Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.
Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.
2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.
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про такий дибілізм у який втягує країну кловун зеленський навіть уві сні годі сподіватись побачити нам з цим іти у наступний календарно-ковідний рік......... .
"спасибо" вам, 73%ные дебилы-экспериментаторы.. вы там ещё смеётесь, жлобы-приколисты?
****, ну у вас і хуцпА.
Так само я не голосував за Януковича ані в 2004, ані в 2010му, але це аж ніяк мені не завадило виходити на Майдан.
Бо ти або живеш в Україні і тоді це все тебе стосується, або ти живеш лише у Порошенії і тоді все, що не Порошенія - не твоє діло. Відмазки у тебе гнилі, якщо чесно.
Чувак, я голосував за Україну. Армію. Мову. Віру.
А ти, по ФАКТУ, проголосував за Зеленського.
За жрать, срать, ржать.
...то Порошенку, который соратник Яныка.
".Их выбор,их заботы."
А ты тут больше жить не собираешься тоже, как я понял?
Хххххххххххххххххх
Ета ***** не должна успеть сбежать из страньі
А Бутусов все еще ожидает от ЗЕлени каких-то конструктивных действий?
Эта ситуация значительно хуже, чем поддержка Порошенкой подонка Семочко в 2018м, ибо тут не журналистское расследование, а реальное уголовное дело.
Потроха посадить - зеле плюс 50% текущего рейтинга. И бабла от коломойского. Но зеля сосет.
Но не дать возможности размножаться и почковаться. Или повесить на одной бельевой верёвке.
Яснее выражался.
Татаров - людина Януковича і Захарченка. Татаров - людина, яка кошмарить бізнес і від його переслідувань підприємцям навіть доводиться тікати з України. Один випадок я знаю безпосередньо і, сподіваюсь, про це найближчим часом дізнаюсь не тільки я, а й антикорупційні органи.
Історія, свідком якої ми стали сьогодні, є черговим доказом безпрецедентного покриття «своїх» і Зеленським, і Москвою водночас. Безпрецедентного для пост-майданної країни.
А хто ще остаточно не зрозумів, повторю: кого рік тому вважали новими обличчями, насправді були старими упирями. Просто упаковку їм зробили привабливішою.https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?hc_ref=*******************************************************************&fref=nf Volodymyr Ariev
https://www.facebook.com/100001585953356/posts/3889189027810591/
Ручной, зависимый, игрушечный Генпрокурор представляет угрозу нацбезопасности и независимости государства.