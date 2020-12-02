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Микитась про Татарова: Це він автор схем, за якими і забрали "Укрбуд"

Микитась про Татарова: Це він автор схем, за якими і забрали

Нинішній заступник голови ОП Олег Татаров займався юридичним оформленням документів щодо перереєстрації "Укрбуду" на підконтрольних Майбороді та Федотенкову підставних осіб. Татаров юридично так склав документи, що Микитась відразу позбавлявся контролю над активами "Укрбуду" під "гарантії" грошей на добудову ЖК "на потім".

Про це заявив експрезидент компанії "Укрбуд", колишній депутат Максим Микитась, передає Цензор.НЕТ.

"Локдаун корупції так локдаун.

Про Татарова. Я будував наш Укрбуд і сотні найкращих будівельних проєктів України - і на роль фунта перед нашими інвесторами і громадськістю не підписувався. Нехай відповідають ті, хто пустив Укрбуд під укіс. Час торкнутися і прихованої частини айсберга в історії з рейдерством Укрбуду.

З учорашнього дня на мейл [email protected] сипляться запити від ЗМІ. Юристи передали мені купу роздруківок і відповісти письмово з камери окремо кожному виданню фізично нереально. Тому передаю для публікації відповіді щодо низки повторюваних питань, тим більше, що майже всі запити від медіа в останню добу стосувалися переважно одного - ролі в історії з Укрбуд Олега Татарова. Скажу коротко. Кілька фактів:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дії команди Зеленського допомогли НАБУ змусити Микитася здати корупціонерів Татарова, Мойсака і Дубоноса, - Бутусов

- знайомство відбулося в 2011-2013 роках. Перші контакти його з Укрбуд мали місце, коли він обіймав посаду заступника ГСУ МВС України. Під час одного з наїздів з обшуком на "Укрбуд" були "вилучені" 300 тисяч доларів США. Тоді під час вирішення питання про їхнє повернення і відбулося знайомство з Татаровим;

- після втечі Януковича і звільнення Татарова з органів, в Укрбуд звернулися з проханням працевлаштувати його. "Сильний юрист для вирішення особливих питань";

- в Укрбуд він працював під керівництвом директора Майбороди. Вирішував питання з різними державними органами. Паралельно підробляв наданням юридичних та інших послуг ексоточенню Януковича. Пам'ятаю за кількома робочими питаннями і ситуаціями. Його курирував переважно Майборода і вони були близькі;

- рік тому під час кризи Укрбуду його роль як фахівця "щодо схемам" була суттєвою і дуже неоднозначною. Він разом з Майбородою активно відстоював варіант заходу "інвестора" саме в особі Федотенкова. Хто там у них був головним ідеологом схем я точно не знаю;

Також читайте: НАБУ розслідує справу проти Татарова, - джерело

- це він автор схем, складених ним меморандумів, за якими і забрали Укрбуд. Це він займався юридичним оформленням документів щодо перереєстрації "Укрбуду" на підконтрольних Майбороді та Федотенкову підставних осіб. Татаров юридично так склав документи, що я відразу позбавлявся контролю над активами Укрбуду під "гарантії" грошей на добудову ЖК "на потім". Укрбуд девелопмент переоформили на підставних осіб, але грошей на добудову "нові господарі" так і не завели, а зосередилися на розпродажі активів (тема умов і сум меморандумів і що ще важливіше - вигодонабувачів у подальших sales актуальна і буде висвітлена окремо);

- не втримаюся згадати, рік тому під час big розпилу Укрбуду вони з Майбородою не втомлювалися "пилососити" з укрбудівського пирога навіть крихти ... Наприклад, з осені'19 і по цей момент у дружин Татарова і Майбороди спільний бізнес - взуттєві магазини. Спочатку ця мережа була відкрита моєю дружиною і дружиною Майбороди, але рік тому дружина Татарова "зайшла" на частку моєї дружини;

- або, подивіться, як багато квартир у дорогих ЖК Укрбуду оформлено на нього і його родичів, близьке оточення. "Купівля", як ви розумієте, відбувалася не на загальних підставах, а часто з дисконтом до 70 відсотків;

Читайте: Офіс президента із Зеленським на чолі захищає Татарова від відповідальності, - Бутусов

- коли мене заарештували, саме Татаров відразу надіслав адвоката зі своєї орбіти і я швидко почав "тонути" за всіма фронтами;

- так, нещодавно мені повідомили, що нашу скандальну зустріч з питання консолідації заради порятунку Укрбуду, що коштувала мені свободи і 30 млн гривень, Майборода потайки записав на відео саме за ідеєю Татарова, який і забезпечив його спецтехнікою. Щоб остаточно прибрати мене від Укрбуду в СІЗО;

- особлива його роль була і в ланцюжку щодо дезінформації перших осіб держави стосовно ситуації з Укрбуд. Але це вже інша, більш велика тема не для експрес-відповідей.

На моє щире переконання, Татаров причетний до трагедії "Укрбуду" і бід 13 тисяч сімей його інвесторів.

P.S. Вірю, що Президент України Володимир Зеленський щиро переживає за долю України і просто не знає про те, що провертають у нього за спиною! І дізнатися про це ми всі маємо йому допомогти.

(Вперше в житті прошу репост і допомоги в поширенні інформації. Це і питання моєї в СІЗО безпеки)", - заявив Микитась.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.

20 січня колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн, зняли з рейсу в аеропорту "Бориспіль"під час спроби вилетіти за кордон.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання і продовжив термін дії зобов'язань Микитасю і 4 підозрюваним, причетним до махінацій із житлом для Нацгвардії. Однак колишній нардеп порушив заборону на спілкування з 4 свідками і підозрюваними у своєму провадженні. Розмір застави як альтернативи арешту Микитасю збільшили до 100 млн гривень. У разі ще одного порушення він мав відправитися під арешт.

Микитась про Татарова: Це він автор схем, за якими і забрали Укрбуд 01
Микитась про Татарова: Це він автор схем, за якими і забрали Укрбуд 02
Микитась про Татарова: Це він автор схем, за якими і забрали Укрбуд 03

Автор: 

Укрбуд (136) Максим Микитась (290) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+33
Коварный Татаров сам себя назначил в ОП, и проворачивает грязные делишки, пока святая бубочка вся аж исхудала от тревог за Украину. https://censor.net/ru/n3234515
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02.12.2020 13:48
+28
Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели "Укрбуд" - Цензор.НЕТ 8290
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02.12.2020 13:46
+24
Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели "Укрбуд" - Цензор.НЕТ 831
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02.12.2020 13:49
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Верю, что Президент Украины Владимир Зеленский искренне переживает за судьбу Украины и просто не знает о многом, что проворачивают у него за спиной!

та все "верят"
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02.12.2020 13:46 Відповісти
Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели "Укрбуд" - Цензор.НЕТ 9547
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02.12.2020 14:04 Відповісти
- Подождите, я ничего не понимаю. Вы за мой счёт жрали-пили… я за каждую бутылку платила по… по… втридорога! Да вы ж меня по миру пустили!! Да что ж ты думаешь, старый ты пердун, что ты думаешь?! Ты мне нужен, да? Да ты нам не нужен, блин!! Нам твой дом нужен!!! (с)
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02.12.2020 14:32 Відповісти
Не все верят, верить остались только несколько % из сказочных 73% зЕдротофилов ...
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02.12.2020 15:51 Відповісти
Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели "Укрбуд" - Цензор.НЕТ 8290
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02.12.2020 13:46 Відповісти
Геній.
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02.12.2020 17:33 Відповісти
Коварный Татаров сам себя назначил в ОП, и проворачивает грязные делишки, пока святая бубочка вся аж исхудала от тревог за Украину. https://censor.net/ru/n3234515
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02.12.2020 13:48 Відповісти
Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели "Укрбуд" - Цензор.НЕТ 831
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02.12.2020 13:49 Відповісти
" Верю, что Президент Украины Владимир Зеленский искренне переживает за судьбу Украины и просто не знает о многом, что проворачивают у него за спиной!"
Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели "Укрбуд" - Цензор.НЕТ 9532
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02.12.2020 13:51 Відповісти
Да он сам такой,долларовый миллионер!Дойдут и до него - много напакостил!
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02.12.2020 15:18 Відповісти
Миллионер))), сомневаюсь, уже миллиардер , столько сдать за полтора года и рашке и олигархам, как говорится, не смешите мои носки...
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02.12.2020 23:47 Відповісти
P.S. Верю, что Президент Украины Владимир Зеленский искренне переживает за судьбу Украины и просто не знает о многом, что проворачивают у него за спиной! И узнать это мы все должны ему помочьИсточник: https://censor.net/ru/n3234515

ще один лохобан
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02.12.2020 13:51 Відповісти
Понятное дело. Сепарский бандит.
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02.12.2020 13:51 Відповісти
100%
І майже всі в ОП, хто його покриває, теж сепарські бандити. І главзебіл також.
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02.12.2020 13:56 Відповісти
Зеленский - иуда и только он отвечает за всех своих назначенцев и тот беспредел, который сейчас свирепствует ! Народ 73%🐑🐏 слабоумный , талдонит , что Зе не понимает , не знает , не видит ! В таком случае ДЕГЕНЕРАТ не на своём месте
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02.12.2020 14:35 Відповісти
P.S. Верю, что Президент Украины Владимир Зеленский искренне переживает за судьбу Украины и просто не знает о многом, что проворачивают у него за спиной! Ахааххах)) прям как при товарище сралине, он тоже ничего не знал
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02.12.2020 13:52 Відповісти
Ні, він якраз знав Йому докладували 5 різних відомств. Кожен знав за "брехню" - вишка або Сибір.
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02.12.2020 15:21 Відповісти
...P.S. Верю, что Президент Украины Владимир Зеленский искренне переживает за судьбу Украины и просто не знает о многом, что проворачивают у него за спиной! И узнать это мы все должны ему помочьИсточник: https://censor.net/ru/n3234515 , боже ж ты мой, еще один свидетель Блаженного Вовы Незнающего..., трындец какой-то, вот же явно прохиндей на 100500%, а верит в сказки....
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02.12.2020 13:56 Відповісти
Значит Татаров заплатил секретарю Ермаку за должность , чтобы укрыться от правосудия в Офисе президента
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02.12.2020 13:57 Відповісти
Остаётся только догадываться сколько преступников прячется под Ермаком 😀😀😀за гроши
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02.12.2020 13:59 Відповісти
скорее всего Татарова уронять с Банковой головой вниз.. потому что если он даст расклады на Ермака, Портнова, на зам Ермака Смирнова, и т.д. на организацию конституционного кризиса в стране, на Венедиктову, на Баканова, а те дадут показания на Зеленского и Каломойского, Кипермана и всю эту блевотно-еврейскую банду, которая выкачивает из страны миллиарды во время пандемии.. это вызовет каскадный эффект..
как вам такой слоган "Миллиарды на пандемии" и это про Зеленского..
это про преступника Зеленского!
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02.12.2020 14:00 Відповісти
Микитась: "Це він мені в штани наклав..." Як кажуть, яке їхало, таке й здибало.
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02.12.2020 14:01 Відповісти
это точно
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02.12.2020 14:23 Відповісти
Да-да, верь, Микитась, это то, чего Зеля хочет от лохов, и единственное, что тебе остается.
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02.12.2020 14:01 Відповісти
Ермак грудью встанет на защиту кореша с криками-"этафсенеправда..
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02.12.2020 14:03 Відповісти
Ні, ну нормальна така публіка навколо "найвеличнішого лідера" Шмарклі. Шахраї, зрадники, авантюристи, злодюги, державні злочинці, ну і просто виродки всілякі. Зебіли, то це і є всі ваші новіє літца? То це ви їх до влади хотіли? Мдя...
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02.12.2020 14:05 Відповісти
Эх, Вова, Вова... Далось тебе это преЗЕденство идиот... Дальше будет только хуже, - аплодисментов точно не будет, - в конце будет холодный тюремный коридор и вонючий матрас.. Это тебе, дураку, надо было?
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02.12.2020 14:05 Відповісти
Молодец Максимка! Если "тонешь" - то давай как порядочное гавно топи за собой всех) Єто будет эпичный слив)) итак у нас первый Олег Татаров - рейдер, мошенник, аферист, вор, корупционер, сепаратист, друг твари портнова. И эту мразь торчок Зеленский назначает Зам. Главы Офиса Президента по надзору за всеми правоохранительными органами в стране!
Зашквар? Знатный зашквар)))
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02.12.2020 14:10 Відповісти
Ему одному за всех срок тянуть резону нету
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02.12.2020 14:58 Відповісти
Помре від серцевої недостатності.
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02.12.2020 14:14 Відповісти
Как бы не постигла Микитася судьба Магнитского Сергея. А как же Закон про викривачів корупції?
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02.12.2020 14:17 Відповісти
Есть одно но...
Украина не Россия - это понял еще Кучма и таким образом остался екс-президентом...
Был такой умник, который хотел сделать как в России и сначала Ростов, потом подМосковье...
Если Микитася постигнет судьба Магнитского, то очень высокая вероятность, что Зеленского постигнет судьба Людовика XVI... ( голова и тело будут жить отдельно )
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02.12.2020 15:40 Відповісти
Надо стать на место шоумена, разумно брать в ОП опытных специалистов, типа татарова, а не каких то сопляков, на которых надо тратить время и дерьги, например на тупого быка ермака, не тот масштаб, татаров уже из высшей лиги преступного мира, и он сразу принес в общак приличный куш, шут обязан не бросать его на произвол, а крышевать любой ценой.
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02.12.2020 14:18 Відповісти
ну , ну ...Костя - як Вас тебе реально звуть у реалі ?
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02.12.2020 18:54 Відповісти
Чи це був сарказм ?
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02.12.2020 18:56 Відповісти
Автора на сцену! Тобто в НАБУ!
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02.12.2020 14:30 Відповісти
Хто не зрозумів - регіонали і зекоманда разом захоплюють весь бізнес який можуть, будь яким способом, якщо не виходить захопити в нормальному стані доводять до банкрутства і таки віджимають, реванш відбувся і зараз країна пробила дно і литить далі в прірву.
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02.12.2020 14:32 Відповісти
У щорічному звіті про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС наголошується на критичному фінансовому стані Укрзалізниці.Яка команда зараз зайшла «керувати» за минулі 18 місяців. Обличчя нові - смотрящі старі. І посміхаються...
https://www.facebook.com/zelenskiy95?fref=mentions Володимир Зеленський , так скільки вагонів і потягів закуплено Укрзалізницею у 2020?
Ви не знаєте, а Шефір - знає. 20 млрд грн зайвими не бувають, так?! І це лише за рік!!!
20 млрд грн, які мали піти на ремонт колії, вагонів, локомотивів, зарплати співробітникам - розчинилися в повітрі. Вірніше, в кишенях декількох людей! Вантаж, який тікає з залізниці на дороги, вбиваючи 115 млрд, інвестованих у автошляхи у 2016-19 рр., і ще 120 млрд грн лише у 2020.
Пасажирські потяги, які в середині ХХ століття розвивали швидкість у 120 км/год, тепер плетуться 60 км/год. А у той час ЄС переходить на 250-350 км/год, Китай і Японія - 500-600 км/год. Про Гіперлуп 1200 км/год навіть не згадую.
Це все пусте, головне мільярди на трьох чи чотирьох!
В 95 кварталі про таке навіть мріяти не могли.
Коли Ви вже усі нажеретесь?!П.С. До речі, гучно розрекламований турбо-режим парламенту до інфраструктурного блоку так і не дійшов.
З 40 готових законопроектів не проголосований жоден.
Про це теж йдеться у звіті ЄС, бо половина цих законопроектів - євроінтеграційні
https://www.facebook.com/748183438/posts/10158212237623439/
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02.12.2020 15:05 Відповісти
Микитась про Татарова: Це він автор схем, за якими і забрали "Укрбуд" - Цензор.НЕТ 4040
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02.12.2020 15:05 Відповісти
КРАЗ оголошено банкротом. Вітаємо працівників заводу з кінцем епохи бідності!
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02.12.2020 15:11 Відповісти
ЗА ЦЕ треба подякувати ЖЕВАГО, який збанкрутував банк(Фінанси та кредит) і НЕ хоче повертати борги. Чи вся країна має скинутися йому грошима(зато буде виробництво пару вантажівок в рік)??
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02.12.2020 16:37 Відповісти
микитась по-ходу лох-устроить мусора,который его опустил на деньги к себе в в юр.руководство своей компании...

вот так смычки бизнеса и мусоров и получаются..
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02.12.2020 15:22 Відповісти
Ну шо, ждем "покончил жизнь самоубийством в камере СИЗО" и ... концы в воду.
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02.12.2020 15:33 Відповісти
Цікаво, а де Оніщенко?!
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02.12.2020 15:42 Відповісти
А, кто раздерибанили?,завладев самыми прибыльными объектами Укрбуда тот и заказчик рейдерства и снятия с такого прибыльного рынка, как столичная недвижимость, где себестоимость 600 $, а пролают по 1500, но без власти такой крупный рейдерский захват осуществит не возможно, и что то инвестиционная "няня" по этому поводу молчит, когда на улицу выкинули 13 тыс.вкладчиков -инвесторов квартир, ну они же неиностранные банки их можно и кинуть.
И самый главный вопрос, где деньги вкладчиков, а это как минимум по 50 тыс. $ на 13 тыс.семей , примерно 650 милл. $, или , как с награбленными богатствами у народа банками и Януковичем ,новая власть себе все забрала, грабь награбленное, а расходы по достройке пойдут за счет фонда короновируса.
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02.12.2020 16:10 Відповісти
"Сильный юрист для решения особых вопросов" - видимо именно с такой формулировкой Ахметка и устраивал своего человечка под правую руку Щмаркли.Источник: https://censor.net/ru/n3234515
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02.12.2020 18:18 Відповісти
Все конечно интересно, но роль тупого терпилы у Микитася не очень удается.
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02.12.2020 18:20 Відповісти
 
 