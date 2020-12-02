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Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели "Укрбуд"

Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели

Нынешний замглавы ОП Олег Татаров занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации "Укрбуда" на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что Микитась сразу лишался контроля над активами Укрбуда под 'гарантии' денег на достройку ЖК 'на потом'.

Об этом заявил экс-президент компании "Укрбуд", бывший депутат Максим Микитась, передает Цензор.НЕТ.

"Локдаун коррупции так локдаун.

О Татарове. Я строил наш Укрбуд и сотни лучших строительных проектов Украины - и на роль фунта перед нашими инвесторами и общественностью не подписывался. Пусть отвечают те кто пустил Укрбуд под откос. Время затронуть и скрытую часть айсберга в истории с рейдерством Укрбуда.

Со вчерашнего дня на мейл [email protected] сыпятся запросы от СМИ. Юристы передали мне ворох распечаток и ответить письменно из камеры отдельно каждому изданию физически нереально. Поэтому, передаю для публикации ответы по ряду повторяющихся вопросов, тем более, что почти все запросы от медиа в последние сутки касались в основном одного - роли в истории с Укрбудом Олега Татарова. Буду краток. Несколько фактов:

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- знакомство состоялось в 2011-2013 годах. Первые контакты его с Укрбудом имели место, когда он занимал должность зама ГСУ МВД Украины. Во время одного из наездов с обыском на "Укрбуд" были 'изъяты' 300 тысяч долларов США. Тогда при решении вопроса об их возврате и состоялось знакомство с Татаровым;

- после бегства Януковича и увольнения Татарова из органов, в Укрбуд обратились с просьбой трудоустроить его. "Сильный юрист для решения особых вопросов";

- в Укрбуде он работал под началом директора Майбороды. Решал вопросы с различными государственными органами. Параллельно подрабатывал оказанием юридических и других услуг экс-окружению Януковича. Помню по нескольким рабочим вопросам и ситуациям. Его курировал в основном Майборода и они были близки;

- год назад в кризис Укрбуда его роль как специалиста 'по схемам' была существенной и очень неоднозначной. Он вместе с Майбородой активно отстаивал вариант захода 'инвестора' именно в лице Федотенкова. Кто там у них был главным идеологом схем я точно не знаю;

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- это он автор схем, составленных им меморандумов, по которым и увели Укрбуд. Это он занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации "Укрбуда" на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что я сразу лишался контроля над активами Укрбуда под 'гарантии' денег на достройку ЖК 'на потом'. Укрбуд девелопмент переоформили на подставных лиц, но денег на достройку 'новые хозяева' так и не завели, а сосредоточились на распродаже активов (тема условий и сумм меморандумов и что ещё важнее выгодополучателей в дальнейших sales актуальна и будет освещена отдельно);

- не удержусь упомянуть, год назад при big распиле Укрбуда они с Майбородой не уставали "пылесосить" с укрбудовского пирога даже крошки... например, с осени'19 и по данный момент у жён Татарова и Майбороды совместный бизнес - обувные магазины. Изначально эта сеть была открыта моей женой и женой Майбороды, но год назад жена Татарова 'зашла' на долю моей жены;

- или, посмотрите, как много квартир в дорогих ЖК Укрбуда оформлено на него и его родственников, близкое окружение. 'Покупка' как вы понимаете происходила не на общих основаниях, а часто с дисконтом до 70 процентов;

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- когда меня арестовали именно Татаров сразу прислал адвоката из своей орбиты и я быстро начал "тонуть" по всем фронтам;

- так недавно мне сообщили, что нашу скандальную встречу по вопросу консолидации ради спасения Укрбуда, стоившую мне свободы и 30 млн гривен, Майборода тайком записал на видео как раз по идее Татарова, который и снабдил его спецтехникой. Чтобы окончательно убрать меня от Укрбуда в СИЗО;

- особая его роль была и в цепочке по дезинформации первых лиц государства по ситуации с Укрбудом. Но это уже другая, более обширная тема не для экспресс ответов.

По моему искреннему убеждению, Татаров причастен к трагедии "Укрбуда" и бедам 13 тысяч семей его инвесторов.

P.S. Верю, что Президент Украины Владимир Зеленский искренне переживает за судьбу Украины и просто не знает о многом, что проворачивают у него за спиной! И узнать это мы все должны ему помочь.

(В первые в жизни прошу репост и помощи в распространении информации. Это и вопрос моей в СИЗО безопасности)", - заявил Микитась.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

25 октября за Микитася внесли залог в сумме 80 млн гривен, и он вышел из СИЗО.

20 января 2020 года Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн, сняли с рейса в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь за границу.

Также читайте: ГБР подозревает "Укрбуд" в выведении 180 млн грн, инвестированных вкладчиками в жилье

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда в феврале продлил срок действия обязанностей Микитасю и 4 подозреваемым, причастным к махинациям с жильем для Нацгвардии. Однако бывший нардеп нарушил запрет на общение с 4 свидетелями и подозреваемыми в своем производстве. Размер залога как альтернативы аресту Микитасю увеличили до 100 млн гривен. В случае еще одного нарушения Микитась должен отправиться под арест.

Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели Укрбуд 01
Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели Укрбуд 02
Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели Укрбуд 03

Автор: 

Укрбуд (55) Микитась Максим (153) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+33
Коварный Татаров сам себя назначил в ОП, и проворачивает грязные делишки, пока святая бубочка вся аж исхудала от тревог за Украину. https://censor.net/ru/n3234515
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02.12.2020 13:48
+28
Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели "Укрбуд" - Цензор.НЕТ 8290
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02.12.2020 13:46
+24
Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели "Укрбуд" - Цензор.НЕТ 831
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02.12.2020 13:49
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Верю, что Президент Украины Владимир Зеленский искренне переживает за судьбу Украины и просто не знает о многом, что проворачивают у него за спиной!

та все "верят"
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02.12.2020 13:46 Ответить
Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели "Укрбуд" - Цензор.НЕТ 9547
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02.12.2020 14:04 Ответить
- Подождите, я ничего не понимаю. Вы за мой счёт жрали-пили… я за каждую бутылку платила по… по… втридорога! Да вы ж меня по миру пустили!! Да что ж ты думаешь, старый ты пердун, что ты думаешь?! Ты мне нужен, да? Да ты нам не нужен, блин!! Нам твой дом нужен!!! (с)
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02.12.2020 14:32 Ответить
Не все верят, верить остались только несколько % из сказочных 73% зЕдротофилов ...
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02.12.2020 15:51 Ответить
Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели "Укрбуд" - Цензор.НЕТ 8290
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02.12.2020 13:46 Ответить
Геній.
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02.12.2020 17:33 Ответить
Коварный Татаров сам себя назначил в ОП, и проворачивает грязные делишки, пока святая бубочка вся аж исхудала от тревог за Украину. https://censor.net/ru/n3234515
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02.12.2020 13:48 Ответить
Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели "Укрбуд" - Цензор.НЕТ 831
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02.12.2020 13:49 Ответить
" Верю, что Президент Украины Владимир Зеленский искренне переживает за судьбу Украины и просто не знает о многом, что проворачивают у него за спиной!"
Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели "Укрбуд" - Цензор.НЕТ 9532
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02.12.2020 13:51 Ответить
Да он сам такой,долларовый миллионер!Дойдут и до него - много напакостил!
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02.12.2020 15:18 Ответить
Миллионер))), сомневаюсь, уже миллиардер , столько сдать за полтора года и рашке и олигархам, как говорится, не смешите мои носки...
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02.12.2020 23:47 Ответить
P.S. Верю, что Президент Украины Владимир Зеленский искренне переживает за судьбу Украины и просто не знает о многом, что проворачивают у него за спиной! И узнать это мы все должны ему помочьИсточник: https://censor.net/ru/n3234515

ще один лохобан
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02.12.2020 13:51 Ответить
Понятное дело. Сепарский бандит.
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02.12.2020 13:51 Ответить
100%
І майже всі в ОП, хто його покриває, теж сепарські бандити. І главзебіл також.
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02.12.2020 13:56 Ответить
Зеленский - иуда и только он отвечает за всех своих назначенцев и тот беспредел, который сейчас свирепствует ! Народ 73%🐑🐏 слабоумный , талдонит , что Зе не понимает , не знает , не видит ! В таком случае ДЕГЕНЕРАТ не на своём месте
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02.12.2020 14:35 Ответить
P.S. Верю, что Президент Украины Владимир Зеленский искренне переживает за судьбу Украины и просто не знает о многом, что проворачивают у него за спиной! Ахааххах)) прям как при товарище сралине, он тоже ничего не знал
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02.12.2020 13:52 Ответить
Ні, він якраз знав Йому докладували 5 різних відомств. Кожен знав за "брехню" - вишка або Сибір.
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02.12.2020 15:21 Ответить
...P.S. Верю, что Президент Украины Владимир Зеленский искренне переживает за судьбу Украины и просто не знает о многом, что проворачивают у него за спиной! И узнать это мы все должны ему помочьИсточник: https://censor.net/ru/n3234515 , боже ж ты мой, еще один свидетель Блаженного Вовы Незнающего..., трындец какой-то, вот же явно прохиндей на 100500%, а верит в сказки....
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02.12.2020 13:56 Ответить
Значит Татаров заплатил секретарю Ермаку за должность , чтобы укрыться от правосудия в Офисе президента
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02.12.2020 13:57 Ответить
Остаётся только догадываться сколько преступников прячется под Ермаком 😀😀😀за гроши
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02.12.2020 13:59 Ответить
скорее всего Татарова уронять с Банковой головой вниз.. потому что если он даст расклады на Ермака, Портнова, на зам Ермака Смирнова, и т.д. на организацию конституционного кризиса в стране, на Венедиктову, на Баканова, а те дадут показания на Зеленского и Каломойского, Кипермана и всю эту блевотно-еврейскую банду, которая выкачивает из страны миллиарды во время пандемии.. это вызовет каскадный эффект..
как вам такой слоган "Миллиарды на пандемии" и это про Зеленского..
это про преступника Зеленского!
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02.12.2020 14:00 Ответить
Микитась: "Це він мені в штани наклав..." Як кажуть, яке їхало, таке й здибало.
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02.12.2020 14:01 Ответить
это точно
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02.12.2020 14:23 Ответить
Да-да, верь, Микитась, это то, чего Зеля хочет от лохов, и единственное, что тебе остается.
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02.12.2020 14:01 Ответить
Ермак грудью встанет на защиту кореша с криками-"этафсенеправда..
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02.12.2020 14:03 Ответить
Ні, ну нормальна така публіка навколо "найвеличнішого лідера" Шмарклі. Шахраї, зрадники, авантюристи, злодюги, державні злочинці, ну і просто виродки всілякі. Зебіли, то це і є всі ваші новіє літца? То це ви їх до влади хотіли? Мдя...
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02.12.2020 14:05 Ответить
Эх, Вова, Вова... Далось тебе это преЗЕденство идиот... Дальше будет только хуже, - аплодисментов точно не будет, - в конце будет холодный тюремный коридор и вонючий матрас.. Это тебе, дураку, надо было?
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02.12.2020 14:05 Ответить
Молодец Максимка! Если "тонешь" - то давай как порядочное гавно топи за собой всех) Єто будет эпичный слив)) итак у нас первый Олег Татаров - рейдер, мошенник, аферист, вор, корупционер, сепаратист, друг твари портнова. И эту мразь торчок Зеленский назначает Зам. Главы Офиса Президента по надзору за всеми правоохранительными органами в стране!
Зашквар? Знатный зашквар)))
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02.12.2020 14:10 Ответить
Ему одному за всех срок тянуть резону нету
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02.12.2020 14:58 Ответить
Помре від серцевої недостатності.
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02.12.2020 14:14 Ответить
Как бы не постигла Микитася судьба Магнитского Сергея. А как же Закон про викривачів корупції?
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02.12.2020 14:17 Ответить
Есть одно но...
Украина не Россия - это понял еще Кучма и таким образом остался екс-президентом...
Был такой умник, который хотел сделать как в России и сначала Ростов, потом подМосковье...
Если Микитася постигнет судьба Магнитского, то очень высокая вероятность, что Зеленского постигнет судьба Людовика XVI... ( голова и тело будут жить отдельно )
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02.12.2020 15:40 Ответить
Надо стать на место шоумена, разумно брать в ОП опытных специалистов, типа татарова, а не каких то сопляков, на которых надо тратить время и дерьги, например на тупого быка ермака, не тот масштаб, татаров уже из высшей лиги преступного мира, и он сразу принес в общак приличный куш, шут обязан не бросать его на произвол, а крышевать любой ценой.
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02.12.2020 14:18 Ответить
ну , ну ...Костя - як Вас тебе реально звуть у реалі ?
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02.12.2020 18:54 Ответить
Чи це був сарказм ?
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02.12.2020 18:56 Ответить
Автора на сцену! Тобто в НАБУ!
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02.12.2020 14:30 Ответить
Хто не зрозумів - регіонали і зекоманда разом захоплюють весь бізнес який можуть, будь яким способом, якщо не виходить захопити в нормальному стані доводять до банкрутства і таки віджимають, реванш відбувся і зараз країна пробила дно і литить далі в прірву.
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02.12.2020 14:32 Ответить
У щорічному звіті про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС наголошується на критичному фінансовому стані Укрзалізниці.Яка команда зараз зайшла «керувати» за минулі 18 місяців. Обличчя нові - смотрящі старі. І посміхаються...
https://www.facebook.com/zelenskiy95?fref=mentions Володимир Зеленський , так скільки вагонів і потягів закуплено Укрзалізницею у 2020?
Ви не знаєте, а Шефір - знає. 20 млрд грн зайвими не бувають, так?! І це лише за рік!!!
20 млрд грн, які мали піти на ремонт колії, вагонів, локомотивів, зарплати співробітникам - розчинилися в повітрі. Вірніше, в кишенях декількох людей! Вантаж, який тікає з залізниці на дороги, вбиваючи 115 млрд, інвестованих у автошляхи у 2016-19 рр., і ще 120 млрд грн лише у 2020.
Пасажирські потяги, які в середині ХХ століття розвивали швидкість у 120 км/год, тепер плетуться 60 км/год. А у той час ЄС переходить на 250-350 км/год, Китай і Японія - 500-600 км/год. Про Гіперлуп 1200 км/год навіть не згадую.
Це все пусте, головне мільярди на трьох чи чотирьох!
В 95 кварталі про таке навіть мріяти не могли.
Коли Ви вже усі нажеретесь?!П.С. До речі, гучно розрекламований турбо-режим парламенту до інфраструктурного блоку так і не дійшов.
З 40 готових законопроектів не проголосований жоден.
Про це теж йдеться у звіті ЄС, бо половина цих законопроектів - євроінтеграційні
https://www.facebook.com/748183438/posts/10158212237623439/
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02.12.2020 15:05 Ответить
Микитась про Татарова: Це він автор схем, за якими і забрали "Укрбуд" - Цензор.НЕТ 4040
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02.12.2020 15:05 Ответить
КРАЗ оголошено банкротом. Вітаємо працівників заводу з кінцем епохи бідності!
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02.12.2020 15:11 Ответить
ЗА ЦЕ треба подякувати ЖЕВАГО, який збанкрутував банк(Фінанси та кредит) і НЕ хоче повертати борги. Чи вся країна має скинутися йому грошима(зато буде виробництво пару вантажівок в рік)??
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02.12.2020 16:37 Ответить
микитась по-ходу лох-устроить мусора,который его опустил на деньги к себе в в юр.руководство своей компании...

вот так смычки бизнеса и мусоров и получаются..
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02.12.2020 15:22 Ответить
Ну шо, ждем "покончил жизнь самоубийством в камере СИЗО" и ... концы в воду.
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02.12.2020 15:33 Ответить
Цікаво, а де Оніщенко?!
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02.12.2020 15:42 Ответить
А, кто раздерибанили?,завладев самыми прибыльными объектами Укрбуда тот и заказчик рейдерства и снятия с такого прибыльного рынка, как столичная недвижимость, где себестоимость 600 $, а пролают по 1500, но без власти такой крупный рейдерский захват осуществит не возможно, и что то инвестиционная "няня" по этому поводу молчит, когда на улицу выкинули 13 тыс.вкладчиков -инвесторов квартир, ну они же неиностранные банки их можно и кинуть.
И самый главный вопрос, где деньги вкладчиков, а это как минимум по 50 тыс. $ на 13 тыс.семей , примерно 650 милл. $, или , как с награбленными богатствами у народа банками и Януковичем ,новая власть себе все забрала, грабь награбленное, а расходы по достройке пойдут за счет фонда короновируса.
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02.12.2020 16:10 Ответить
"Сильный юрист для решения особых вопросов" - видимо именно с такой формулировкой Ахметка и устраивал своего человечка под правую руку Щмаркли.Источник: https://censor.net/ru/n3234515
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02.12.2020 18:18 Ответить
Все конечно интересно, но роль тупого терпилы у Микитася не очень удается.
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02.12.2020 18:20 Ответить
 
 