Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели "Укрбуд"

Нынешний замглавы ОП Олег Татаров занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации "Укрбуда" на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что Микитась сразу лишался контроля над активами Укрбуда под 'гарантии' денег на достройку ЖК 'на потом'.

Об этом заявил экс-президент компании "Укрбуд", бывший депутат Максим Микитась, передает Цензор.НЕТ.

"Локдаун коррупции так локдаун.

О Татарове. Я строил наш Укрбуд и сотни лучших строительных проектов Украины - и на роль фунта перед нашими инвесторами и общественностью не подписывался. Пусть отвечают те кто пустил Укрбуд под откос. Время затронуть и скрытую часть айсберга в истории с рейдерством Укрбуда.

Со вчерашнего дня на мейл [email protected] сыпятся запросы от СМИ. Юристы передали мне ворох распечаток и ответить письменно из камеры отдельно каждому изданию физически нереально. Поэтому, передаю для публикации ответы по ряду повторяющихся вопросов, тем более, что почти все запросы от медиа в последние сутки касались в основном одного - роли в истории с Укрбудом Олега Татарова. Буду краток. Несколько фактов:

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- знакомство состоялось в 2011-2013 годах. Первые контакты его с Укрбудом имели место, когда он занимал должность зама ГСУ МВД Украины. Во время одного из наездов с обыском на "Укрбуд" были 'изъяты' 300 тысяч долларов США. Тогда при решении вопроса об их возврате и состоялось знакомство с Татаровым;

- после бегства Януковича и увольнения Татарова из органов, в Укрбуд обратились с просьбой трудоустроить его. "Сильный юрист для решения особых вопросов";

- в Укрбуде он работал под началом директора Майбороды. Решал вопросы с различными государственными органами. Параллельно подрабатывал оказанием юридических и других услуг экс-окружению Януковича. Помню по нескольким рабочим вопросам и ситуациям. Его курировал в основном Майборода и они были близки;

- год назад в кризис Укрбуда его роль как специалиста 'по схемам' была существенной и очень неоднозначной. Он вместе с Майбородой активно отстаивал вариант захода 'инвестора' именно в лице Федотенкова. Кто там у них был главным идеологом схем я точно не знаю;

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- это он автор схем, составленных им меморандумов, по которым и увели Укрбуд. Это он занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации "Укрбуда" на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что я сразу лишался контроля над активами Укрбуда под 'гарантии' денег на достройку ЖК 'на потом'. Укрбуд девелопмент переоформили на подставных лиц, но денег на достройку 'новые хозяева' так и не завели, а сосредоточились на распродаже активов (тема условий и сумм меморандумов и что ещё важнее выгодополучателей в дальнейших sales актуальна и будет освещена отдельно);

- не удержусь упомянуть, год назад при big распиле Укрбуда они с Майбородой не уставали "пылесосить" с укрбудовского пирога даже крошки... например, с осени'19 и по данный момент у жён Татарова и Майбороды совместный бизнес - обувные магазины. Изначально эта сеть была открыта моей женой и женой Майбороды, но год назад жена Татарова 'зашла' на долю моей жены;

- или, посмотрите, как много квартир в дорогих ЖК Укрбуда оформлено на него и его родственников, близкое окружение. 'Покупка' как вы понимаете происходила не на общих основаниях, а часто с дисконтом до 70 процентов;

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- когда меня арестовали именно Татаров сразу прислал адвоката из своей орбиты и я быстро начал "тонуть" по всем фронтам;

- так недавно мне сообщили, что нашу скандальную встречу по вопросу консолидации ради спасения Укрбуда, стоившую мне свободы и 30 млн гривен, Майборода тайком записал на видео как раз по идее Татарова, который и снабдил его спецтехникой. Чтобы окончательно убрать меня от Укрбуда в СИЗО;

- особая его роль была и в цепочке по дезинформации первых лиц государства по ситуации с Укрбудом. Но это уже другая, более обширная тема не для экспресс ответов.

По моему искреннему убеждению, Татаров причастен к трагедии "Укрбуда" и бедам 13 тысяч семей его инвесторов.

P.S. Верю, что Президент Украины Владимир Зеленский искренне переживает за судьбу Украины и просто не знает о многом, что проворачивают у него за спиной! И узнать это мы все должны ему помочь.

(В первые в жизни прошу репост и помощи в распространении информации. Это и вопрос моей в СИЗО безопасности)", - заявил Микитась.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

25 октября за Микитася внесли залог в сумме 80 млн гривен, и он вышел из СИЗО.

20 января 2020 года Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн, сняли с рейса в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь за границу.

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Следственный судья Высшего антикоррупционного суда в феврале продлил срок действия обязанностей Микитасю и 4 подозреваемым, причастным к махинациям с жильем для Нацгвардии. Однако бывший нардеп нарушил запрет на общение с 4 свидетелями и подозреваемыми в своем производстве. Размер залога как альтернативы аресту Микитасю увеличили до 100 млн гривен. В случае еще одного нарушения Микитась должен отправиться под арест.





