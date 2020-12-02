Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели "Укрбуд"
Нынешний замглавы ОП Олег Татаров занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации "Укрбуда" на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что Микитась сразу лишался контроля над активами Укрбуда под 'гарантии' денег на достройку ЖК 'на потом'.
Об этом заявил экс-президент компании "Укрбуд", бывший депутат Максим Микитась, передает Цензор.НЕТ.
"Локдаун коррупции так локдаун.
О Татарове. Я строил наш Укрбуд и сотни лучших строительных проектов Украины - и на роль фунта перед нашими инвесторами и общественностью не подписывался. Пусть отвечают те кто пустил Укрбуд под откос. Время затронуть и скрытую часть айсберга в истории с рейдерством Укрбуда.
Со вчерашнего дня на мейл [email protected] сыпятся запросы от СМИ. Юристы передали мне ворох распечаток и ответить письменно из камеры отдельно каждому изданию физически нереально. Поэтому, передаю для публикации ответы по ряду повторяющихся вопросов, тем более, что почти все запросы от медиа в последние сутки касались в основном одного - роли в истории с Укрбудом Олега Татарова. Буду краток. Несколько фактов:
- знакомство состоялось в 2011-2013 годах. Первые контакты его с Укрбудом имели место, когда он занимал должность зама ГСУ МВД Украины. Во время одного из наездов с обыском на "Укрбуд" были 'изъяты' 300 тысяч долларов США. Тогда при решении вопроса об их возврате и состоялось знакомство с Татаровым;
- после бегства Януковича и увольнения Татарова из органов, в Укрбуд обратились с просьбой трудоустроить его. "Сильный юрист для решения особых вопросов";
- в Укрбуде он работал под началом директора Майбороды. Решал вопросы с различными государственными органами. Параллельно подрабатывал оказанием юридических и других услуг экс-окружению Януковича. Помню по нескольким рабочим вопросам и ситуациям. Его курировал в основном Майборода и они были близки;
- год назад в кризис Укрбуда его роль как специалиста 'по схемам' была существенной и очень неоднозначной. Он вместе с Майбородой активно отстаивал вариант захода 'инвестора' именно в лице Федотенкова. Кто там у них был главным идеологом схем я точно не знаю;
- это он автор схем, составленных им меморандумов, по которым и увели Укрбуд. Это он занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации "Укрбуда" на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что я сразу лишался контроля над активами Укрбуда под 'гарантии' денег на достройку ЖК 'на потом'. Укрбуд девелопмент переоформили на подставных лиц, но денег на достройку 'новые хозяева' так и не завели, а сосредоточились на распродаже активов (тема условий и сумм меморандумов и что ещё важнее выгодополучателей в дальнейших sales актуальна и будет освещена отдельно);
- не удержусь упомянуть, год назад при big распиле Укрбуда они с Майбородой не уставали "пылесосить" с укрбудовского пирога даже крошки... например, с осени'19 и по данный момент у жён Татарова и Майбороды совместный бизнес - обувные магазины. Изначально эта сеть была открыта моей женой и женой Майбороды, но год назад жена Татарова 'зашла' на долю моей жены;
- или, посмотрите, как много квартир в дорогих ЖК Укрбуда оформлено на него и его родственников, близкое окружение. 'Покупка' как вы понимаете происходила не на общих основаниях, а часто с дисконтом до 70 процентов;
- когда меня арестовали именно Татаров сразу прислал адвоката из своей орбиты и я быстро начал "тонуть" по всем фронтам;
- так недавно мне сообщили, что нашу скандальную встречу по вопросу консолидации ради спасения Укрбуда, стоившую мне свободы и 30 млн гривен, Майборода тайком записал на видео как раз по идее Татарова, который и снабдил его спецтехникой. Чтобы окончательно убрать меня от Укрбуда в СИЗО;
- особая его роль была и в цепочке по дезинформации первых лиц государства по ситуации с Укрбудом. Но это уже другая, более обширная тема не для экспресс ответов.
По моему искреннему убеждению, Татаров причастен к трагедии "Укрбуда" и бедам 13 тысяч семей его инвесторов.
P.S. Верю, что Президент Украины Владимир Зеленский искренне переживает за судьбу Украины и просто не знает о многом, что проворачивают у него за спиной! И узнать это мы все должны ему помочь.
(В первые в жизни прошу репост и помощи в распространении информации. Это и вопрос моей в СИЗО безопасности)", - заявил Микитась.
Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.
По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.
25 октября за Микитася внесли залог в сумме 80 млн гривен, и он вышел из СИЗО.
20 января 2020 года Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн, сняли с рейса в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь за границу.
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда в феврале продлил срок действия обязанностей Микитасю и 4 подозреваемым, причастным к махинациям с жильем для Нацгвардии. Однако бывший нардеп нарушил запрет на общение с 4 свидетелями и подозреваемыми в своем производстве. Размер залога как альтернативы аресту Микитасю увеличили до 100 млн гривен. В случае еще одного нарушения Микитась должен отправиться под арест.
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та все "верят"
ще один лохобан
І майже всі в ОП, хто його покриває, теж сепарські бандити. І главзебіл також.
как вам такой слоган "Миллиарды на пандемии" и это про Зеленского..
это про преступника Зеленского!
Зашквар? Знатный зашквар)))
Украина не Россия - это понял еще Кучма и таким образом остался екс-президентом...
Был такой умник, который хотел сделать как в России и сначала Ростов, потом подМосковье...
Если Микитася постигнет судьба Магнитского, то очень высокая вероятность, что Зеленского постигнет судьба Людовика XVI... ( голова и тело будут жить отдельно )
Вастебе реально звуть у реалі ?
https://www.facebook.com/zelenskiy95?fref=mentions Володимир Зеленський , так скільки вагонів і потягів закуплено Укрзалізницею у 2020?
Ви не знаєте, а Шефір - знає. 20 млрд грн зайвими не бувають, так?! І це лише за рік!!!
20 млрд грн, які мали піти на ремонт колії, вагонів, локомотивів, зарплати співробітникам - розчинилися в повітрі. Вірніше, в кишенях декількох людей! Вантаж, який тікає з залізниці на дороги, вбиваючи 115 млрд, інвестованих у автошляхи у 2016-19 рр., і ще 120 млрд грн лише у 2020.
Пасажирські потяги, які в середині ХХ століття розвивали швидкість у 120 км/год, тепер плетуться 60 км/год. А у той час ЄС переходить на 250-350 км/год, Китай і Японія - 500-600 км/год. Про Гіперлуп 1200 км/год навіть не згадую.
Це все пусте, головне мільярди на трьох чи чотирьох!
В 95 кварталі про таке навіть мріяти не могли.
Коли Ви вже усі нажеретесь?!П.С. До речі, гучно розрекламований турбо-режим парламенту до інфраструктурного блоку так і не дійшов.
З 40 готових законопроектів не проголосований жоден.
Про це теж йдеться у звіті ЄС, бо половина цих законопроектів - євроінтеграційні
https://www.facebook.com/748183438/posts/10158212237623439/
вот так смычки бизнеса и мусоров и получаются..
И самый главный вопрос, где деньги вкладчиков, а это как минимум по 50 тыс. $ на 13 тыс.семей , примерно 650 милл. $, или , как с награбленными богатствами у народа банками и Януковичем ,новая власть себе все забрала, грабь награбленное, а расходы по достройке пойдут за счет фонда короновируса.