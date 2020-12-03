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Микитась вийшов із СІЗО

Микитась вийшов із СІЗО

Підозрюваний у заволодінні майном Нацгвардії ексдепутат Максим Микитась після угоди на співпрацю з детективами НАБУ вийшов із СІЗО.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Інформацію про звільнення із СІЗО Цензор.НЕТ підтвердив сам Микитась. На цей момент він перебуває у себе вдома. Однак він не звільнений від кримінальної відповідальності у цій справі, змінені тільки умови утримання на період слідства.

До 24 грудня Микитась мав бути під арештом в СІЗО, однак він і його співробітники пішли на співпрацю з детективами НАБУ і прокурорами САП.

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Нагадаємо, Микитась та дві його співробітниці дали свідчення, які викривають в корупції колишнє командування Нацгвардії, заступника голови Офісу президента Олега Татарова і кількох інших відомих людей. На підтвердження своїх слів Микитась надав також записи свого телефону, документи.

2 грудня НАБУ заявило про компенсацію Микитасем частини завданих збитків державі - він заплатив 50 мільйонів гривень, плюс 30 мільйонів гривень заплатив раніше при порушенні умов перебування під заставою.

Загальна сума збитків державі, встановлена ​​слідством - 81 мільйон гривень.

За даними Цензор.НЕТ, до угоди зі слідством також входить зобов'язання компенсувати решту 30 мільйонів гривень збитків, а також передати в управління державі активів на 750 мільйонів гривень. Це не позбавить Микитася покарання, однак прокурори проситимуть найбільш м'який вирок.

Автор: 

СІЗО (723) Бутусов Юрій (3579) Максим Микитась (290)


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Топ коментарі
+19
https://mobile.twitter.com/2tiX9PlOeyywaGA Vasyl Arta /25% https://mobile.twitter.com/2tiX9PlOeyywaGA @2tiX9PlOeyywaGA

Бенядиктова буде до останнього відмазувати Татарова, тому що Микитась пішов на угоду із слідством і здав Татарова.
Якщо його не відмазати, то Татаров здасть Ермака, Ермак здасть Зелю, а після Зелі сядуть всі, в т.ч. і Бенядиктова
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03.12.2020 11:05
+13
И ни слова об Авакове!
А, ведь, Аллерова назначили по его представлению.
Рафик не уинават вапше?
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03.12.2020 11:03
+11
Я понимаю, что Байдену не до этого сейчас, но НАБУ - это его проект, и должен прозвучать чёткий звонок, чтобы никакая зараза не ставила палки в колёса.
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03.12.2020 10:58
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Микитась вышел из СИЗО - Цензор.НЕТ 5527
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03.12.2020 10:58 Відповісти
- И правильно. С деньгами нужно расставаться легко, без стонов. ©
Он вышел из тюрьмы через пять месяцев. От мысли своей сделаться богачом он не отказался, но понял, что дело это требует скрытности, темноты и постепенности.
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03.12.2020 11:27 Відповісти
Я понимаю, что Байдену не до этого сейчас, но НАБУ - это его проект, и должен прозвучать чёткий звонок, чтобы никакая зараза не ставила палки в колёса.
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03.12.2020 10:58 Відповісти
Російські вуха зараз стирчать і у нас, і в сша, на жаль їм зараз не до нас.
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03.12.2020 14:20 Відповісти
При чем тут Байден? https://nabu.gov.ua/istoriya-stanovlennya НАБУ создал Порошенко !
Створення та запуск Національного антикорупційного бюро України було однією з вимог Міжнародного валютного фонду та Європейської комісії для лібералізації візового режиму України з Європейським Союзом.
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03.12.2020 16:41 Відповісти
Знов нема винних,і микитась вийшов і татарова не посадили.
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03.12.2020 10:59 Відповісти
Он даже в ростов не дёрнет, потому что знает, что отделается легко.
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03.12.2020 10:59 Відповісти
Какой НЕГОДЯЙ ,он оттуда должен был выйти вперёд ногами ...
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03.12.2020 11:00 Відповісти
це погіршило б показники по сізо....
але після всього йому варто стерегтись, насамперед від ковіду19, аби потім не виносили ногами вперед - у татарова важелі і прикриття президента, як бачимо
і його двом підлеглим варто стерегтись...хоча про їх смерть від ковіду окремо і не повідомлять, вони будуть серед "та інші"
цей ковід так допомагає разруліть всі ситуації...смерті батьків родини порошенків, як приклад.. таке виб,є з сідла нараз
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03.12.2020 15:05 Відповісти
И ни слова об Авакове!
А, ведь, Аллерова назначили по его представлению.
Рафик не уинават вапше?
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03.12.2020 11:03 Відповісти
В данном случае у Рюкзакова ответственность лишь политическая. Но... о tempora, o mores! Негодяи и подлецы сейчас в чести.
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03.12.2020 11:18 Відповісти
Негодяи , подлецы и воры всегда были в чести у руководства нашей страны. Где вы видели мера,главу области,директра ,чтоб были порядочными ,честными и принципиальными ?
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03.12.2020 11:44 Відповісти
таки да, политическая, зато деньги, что ему капнули, самые, что ни на есть, настоящие.
А они таки капнули, ведь, молчит Аваков, как рыба об лед...
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03.12.2020 13:18 Відповісти
https://photo.unian.net/photo/753734-yuriy-allerov-arsen-avakov
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03.12.2020 11:19 Відповісти
https://mobile.twitter.com/2tiX9PlOeyywaGA Vasyl Arta /25% https://mobile.twitter.com/2tiX9PlOeyywaGA @2tiX9PlOeyywaGA

Бенядиктова буде до останнього відмазувати Татарова, тому що Микитась пішов на угоду із слідством і здав Татарова.
Якщо його не відмазати, то Татаров здасть Ермака, Ермак здасть Зелю, а після Зелі сядуть всі, в т.ч. і Бенядиктова
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03.12.2020 11:05 Відповісти
Если чуйка меня не подводит, то Кличко он сдал тоже
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03.12.2020 13:27 Відповісти
Спортивна риболовля на каналі Україна, щодня з 8.00 до 17,00 Не пропускайне нові серії.
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03.12.2020 11:06 Відповісти
Сделка со следствием - интересная тема. Применяют в США.
Несколько таких сделок могут уничтожить олигархат в Украине 😀😀😀
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03.12.2020 11:07 Відповісти
Після угоди хтось мав би сісти, але по Татарову глухо. Прикольна штука - тебе тягають, а ти такий домовляєшся з ким треба, "здаєш" велику шишку, яку ніхто чіпати не буде, і все - ти на волі, шишка на волі, разом ділите грошики.
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03.12.2020 12:03 Відповісти
Ещё не вечер . Запасаемся поп- корном
Думаю, что Татаров заплатил Ермаку за должность , чтобы прикрыться. Иначе никто бы его не прикрывал - такие правила игры 😀😀😀
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03.12.2020 12:07 Відповісти
у нас цей поп-корн з 1 січня 1992 року тягнеться... Схоже, що швидше ми протягнемо ноги ніж в цій країні будуть зміни....
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03.12.2020 20:41 Відповісти
так и не понял - это хорошо или плохо?
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03.12.2020 11:13 Відповісти
Цілком може статись "нещасний випадок"... або "бізнесові розбірки "...
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03.12.2020 11:20 Відповісти
я подумал про ковид
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04.12.2020 00:34 Відповісти
Ему бы в самый раз сделать заявление "Не собираюсь кончать жизнь самоубийством".
А то не ровен час найдут в тремя пулями в голове после "самоубийства"....
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03.12.2020 11:21 Відповісти
А можливо це все для прикриття? Татарова ніхто не чіпає, бо ніззя, а Микитась - на свободу с чістой совєстью.
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03.12.2020 12:04 Відповісти
покойник? или пропавший без вести?
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03.12.2020 11:49 Відповісти
Смажет и побежит ....
Микитась вийшов із СІЗО - Цензор.НЕТ 8884
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03.12.2020 12:26 Відповісти
Мазь за 50 млн.
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03.12.2020 13:10 Відповісти
Рад, что Микитась вышел. Укрбуд у него была очень хорошая строительная организация. Воровал, конечно, но при этом и дома строил все-таки
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03.12.2020 12:27 Відповісти
Ну и дурак. В СИЗО сейчас было бы безопаснее. Микитась слил Татарова, а зщначит косвенно Ермака и Зеленского которые лично охраняют Татарова ( через своего судью и прокуроршу от ареста. Они позволят Микитасю быть? - Ждите инфаркта.
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03.12.2020 12:45 Відповісти
Усього за 5 місяців СІЗО Микитася і 50 млн. грн. НАБУ повернуло державі ... і іще "зобов'язання компенсувати решту 30 мільйонів гривень збитків, а також передати в управління державі активів на 750 мільйонів гривень"
Класна установа НАБУ. Беню з Боголюбовим б хоча б на пару місяців посадили у те "чарівне" СІЗО НАБУ ... і гроші б на боротьбу з коронавірусом з дорогами та ін. б знайшлися б
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03.12.2020 13:00 Відповісти
этот вышел, зеленым (друьям) нихрена не будет. чере тгод вообще все забудеться. красота. главное, рвение к законности а результат................. ...уйня.
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03.12.2020 14:44 Відповісти
мужик вийшов на город а під копицею сіна хтось його жінку, раком........

маріе, тебе ....бут!!!!!!
де? і махаючи дупою каже, киш киш киш
от так реагує зелень на все що їм кажть
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03.12.2020 14:50 Відповісти
один мільйон таки прикарманив, чи більше? напевне не все порахувалии і залишили собі на відкати!
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03.12.2020 15:34 Відповісти
3 млн. $ -легко так , за преступление против гос-ва и подрыв обороноспособности.(?!)
Страна,где поселение скулит шомало платят и много забирают.
Чи то хитрожописть такая,чи **.н.тисть..................
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03.12.2020 20:32 Відповісти
О Татарове: ===Дело является юридически слабым, примитивным и строится на доносе взятого НАБУ в заложники и находящегося в СИЗО одиозного вора из Блока Петра Порошенко Микитася, которому НАБУ, несмотря на десятки фактов хищений, за этот донос пообещало свободу.==="Очевидно, что его притянули за уши с целью политических разборок. Доказательная база пустая. Поэтому генпрокурор и поменяла процессуальных руководителей, чтобы обеспечить объективный, а не политически мотивированный ход расследования. И НАБУ, конечно, это не понравилось", - говорит источник в ОП===
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03.12.2020 20:48 Відповісти
чист1с1нока правда!
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04.12.2020 00:36 Відповісти
 
 