Микитась вийшов із СІЗО

Підозрюваний у заволодінні майном Нацгвардії ексдепутат Максим Микитась після угоди на співпрацю з детективами НАБУ вийшов із СІЗО.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Інформацію про звільнення із СІЗО Цензор.НЕТ підтвердив сам Микитась. На цей момент він перебуває у себе вдома. Однак він не звільнений від кримінальної відповідальності у цій справі, змінені тільки умови утримання на період слідства.

До 24 грудня Микитась мав бути під арештом в СІЗО, однак він і його співробітники пішли на співпрацю з детективами НАБУ і прокурорами САП.

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Нагадаємо, Микитась та дві його співробітниці дали свідчення, які викривають в корупції колишнє командування Нацгвардії, заступника голови Офісу президента Олега Татарова і кількох інших відомих людей. На підтвердження своїх слів Микитась надав також записи свого телефону, документи.

2 грудня НАБУ заявило про компенсацію Микитасем частини завданих збитків державі - він заплатив 50 мільйонів гривень, плюс 30 мільйонів гривень заплатив раніше при порушенні умов перебування під заставою.

Загальна сума збитків державі, встановлена ​​слідством - 81 мільйон гривень.

За даними Цензор.НЕТ, до угоди зі слідством також входить зобов'язання компенсувати решту 30 мільйонів гривень збитків, а також передати в управління державі активів на 750 мільйонів гривень. Це не позбавить Микитася покарання, однак прокурори проситимуть найбільш м'який вирок.