Микитась вийшов із СІЗО
Підозрюваний у заволодінні майном Нацгвардії ексдепутат Максим Микитась після угоди на співпрацю з детективами НАБУ вийшов із СІЗО.
Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Інформацію про звільнення із СІЗО Цензор.НЕТ підтвердив сам Микитась. На цей момент він перебуває у себе вдома. Однак він не звільнений від кримінальної відповідальності у цій справі, змінені тільки умови утримання на період слідства.
До 24 грудня Микитась мав бути під арештом в СІЗО, однак він і його співробітники пішли на співпрацю з детективами НАБУ і прокурорами САП.
Нагадаємо, Микитась та дві його співробітниці дали свідчення, які викривають в корупції колишнє командування Нацгвардії, заступника голови Офісу президента Олега Татарова і кількох інших відомих людей. На підтвердження своїх слів Микитась надав також записи свого телефону, документи.
2 грудня НАБУ заявило про компенсацію Микитасем частини завданих збитків державі - він заплатив 50 мільйонів гривень, плюс 30 мільйонів гривень заплатив раніше при порушенні умов перебування під заставою.
Загальна сума збитків державі, встановлена слідством - 81 мільйон гривень.
За даними Цензор.НЕТ, до угоди зі слідством також входить зобов'язання компенсувати решту 30 мільйонів гривень збитків, а також передати в управління державі активів на 750 мільйонів гривень. Це не позбавить Микитася покарання, однак прокурори проситимуть найбільш м'який вирок.
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Он вышел из тюрьмы через пять месяцев. От мысли своей сделаться богачом он не отказался, но понял, что дело это требует скрытности, темноты и постепенности.
Створення та запуск Національного антикорупційного бюро України було однією з вимог Міжнародного валютного фонду та Європейської комісії для лібералізації візового режиму України з Європейським Союзом.
але після всього йому варто стерегтись, насамперед від ковіду19, аби потім не виносили ногами вперед - у татарова важелі і прикриття президента, як бачимо
і його двом підлеглим варто стерегтись...хоча про їх смерть від ковіду окремо і не повідомлять, вони будуть серед "та інші"
цей ковід так допомагає разруліть всі ситуації...смерті батьків родини порошенків, як приклад.. таке виб,є з сідла нараз
А, ведь, Аллерова назначили по его представлению.
Рафик не уинават вапше?
А они таки капнули, ведь, молчит Аваков, как рыба об лед...
Бенядиктова буде до останнього відмазувати Татарова, тому що Микитась пішов на угоду із слідством і здав Татарова.
Якщо його не відмазати, то Татаров здасть Ермака, Ермак здасть Зелю, а після Зелі сядуть всі, в т.ч. і Бенядиктова
Несколько таких сделок могут уничтожить олигархат в Украине 😀😀😀
Думаю, что Татаров заплатил Ермаку за должность , чтобы прикрыться. Иначе никто бы его не прикрывал - такие правила игры 😀😀😀
А то не ровен час найдут в тремя пулями в голове после "самоубийства"....
Класна установа НАБУ. Беню з Боголюбовим б хоча б на пару місяців посадили у те "чарівне" СІЗО НАБУ ... і гроші б на боротьбу з коронавірусом з дорогами та ін. б знайшлися б
маріе, тебе ....бут!!!!!!
де? і махаючи дупою каже, киш киш киш
от так реагує зелень на все що їм кажть
Страна,где поселение скулит шомало платят и много забирают.
Чи то хитрожописть такая,чи **.н.тисть..................