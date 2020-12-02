Директор "Укрбуду" Майборода: байки про те, що Микитась - жертва пронозливого менеджменту - повна маячня
Гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода прокоментував нинішню заяву свого колишнього соратника Максима Микитася, який звинуватив його і заступника голови ОП Татарова в рейдерстві компанії.
Свою позицію Майборода озвучив у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він стверджує, що Микитась психічно хворий і страждає від алкоголізму, і через це нібито від компанії відвернулися інвестори.
"Тому після повернення з Лондона його вмовили закодуватися, оскільки лікування хвороби можливе тільки за відсутності в організмі алкоголю, і вже на тверезу Микитась прийняв кризовий план, підписав інвестиційний Меморандум і відійшов від управління", - повідомив Майборода.
Він стверджує, що Микитась давав хабарі НАБУ і ДБР, щоб проти нього закрили справу.
"Навіть уже при пред'явлених підозрах мені і йому, він був упевнений, що вирішить - 400 тисяч доларів направив комусь на вирішення питання з НАБУ, 170 тисяч - на ДБР. Всім потрібні гроші, і новій владі теж - це його слова", - пише Майборода.
"Микитась - кінцевий бенефіціар усіх активів під ім'ям Укрбуд. Рішення приймав завжди тільки він, решта - виконували. Гроші розподілялися тільки за його вказівками, і частина з них - через людей, яких ніхто не знає. У схеми він нікого не посвячував. Вирішував питання з чиновниками і всілякими структурами тільки він. Тому всі байки про те, що він став жертвою пронозливого менеджменту - це повна маячня! Вся відповідальність за крах компанії, 13 тисяч людей, які чекають квартири і зниклі гроші - на ньому", - підсумував Майборода.
У коментарях Микитась стверджує, що Майборода опублікував цей пост "за дзвінком від Татарова" (заступник голови ОП Олег Татаров. - Ред.). Майборода відповів на це, що дивно, коли Микитась говорить про сором.
Агент НАБУ Євген Шевченко зазначив у коментарі, що справа має чудові перспективи в суді, і тому вже троє підозрюваних визнали провину і пішли на угоду зі слідством.
Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.
За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.
Водночас, Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.
Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.
2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.
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а главпрокуроша отстранила прокуроров по делу татарова и сама впряглась в дело.шоб чего лишнего ,видимо,не накопали.
законы дарвина опа с ермаком не отменила-а значит продолжится межвидовая борьба
чи хтось гадає, що скандал забудеться?
я не ідеаліст і не мрійник, але є свідком подібних процесів у минулому
но нічєво нікаму нє скажеш, да?
Був шанс - Вячеслав Чорновіл- але недосуспільство було та е неготове...- і того побоялись..., знищили... Так що все це казки - про майбутні зміни...- суттеві...
повір, навіть якби Чорновола обрали президентом, його хутко б жерла совкова і постсовкова шобла, а нарід проклинав би останніми словами...
навіть 10 років тому переважна більшість суспільства була б як мінімум не прости повернутися в сесесер... в той же час армія чиновників і бюрократів прагнула заморозки, прагнула жити по своїм правилам, по своїм "понятіям"...
сталася одна, друга, третя революції, але ту мерзотну потвору у вигляді так званої "иліти" так і не вдалося звалити... однак похитнули добряче, та так, що недовго лишилося їм... а все тому, що люди (мільйони людей) зрозуміли, що жити вільними краще навіть у розумінні достатку, аніж покладатися на міфічного рятівника... свою долю потрібно вирішувати самостійно і одностайно попри певні розбіжності (не стосується геополітики і ватоголових прокацапників)!
одного не можу зрозуміти, навіщо ти поширюєш свій песимізм... х*во все? ну ок, а навіщо про це писати? який в тому сенс?
Я не сліпий- я бачу , що ідуть зміни - навіть незначне еволюціювання ...- але настільки слимако- темпами, та всім іншим.....- а тому свідомий, що для ще багатьох поколінь тут "Норвегії" не буде- і не тільки в матеріальному...
з яскравих прикладів леніна/гітлера бачимо - вони не були лідерами суспільної думки від початку, а лише скористалися в певний момент глибоким невдоволенням мас існуючим становищем... "роль лічнасті в історії". (с)
те саме можна сказати й про рузвельтів з черчілями: економічна криза, депресія, а тут тобі велика війна й роль рятівника сама падає до рук...
понад те, ще років 50 тому цілком реально було створити образ лідера/вождя, користуючись лише інтрументами пропаганди... і то лише у цивілізаційно відсталих суспільствах й за жорсткого контролю інфопростору... нині (у нас же нині епоха розвинутих інформаційних технологій, чи не так?) будь яку ідею, будь яке прагнення можна легко дискредитувати просто застосувавши брудні політичні технології (так званий чорний піар) проти вузького кола її носіїв...
а тут ще й нейромережі на підході - цікаві (якщо не сказати - жахливі) часи нас чекають...
тому лідерськкі політичні проекти, через власну, вразливість не мають перспектив у ******** реаліях... навіть "командні" принципи не допоможуть, якщо та чи інша політична організація не здатна гнучко, адекватно й швидко віповідати на найгостріші виклики...
часи лідерів в минулому, настав час всеосяжних командних проектів "глибокої ротації"!
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Особенно про чей-то алкоголизм понравилось
А вот агент "Шевченко" молодец! Жгёть напалмом
И нифига им не будет!
02.12.2020 г.
И у Зеленского нет выхода. Если Татаров заговорит - всплывут все схемы отжима "Укрбуда" и личное его участие в этом, вместе с Ермаком
Венедиктова (и Аваков) прекрасно понимают, что действия против НАБУ носят все признаки сознательного препятствия осуществлению антикоррупционных мероприятий. Это так будет воспринято на Западе. Но выхода у них нет. Зеленский пригрозил обоим увольнением.