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Директор "Укрбуду" Майборода: байки про те, що Микитась - жертва пронозливого менеджменту - повна маячня

Директор

Гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода прокоментував нинішню заяву свого колишнього соратника Максима Микитася, який звинуватив його і заступника голови ОП Татарова в рейдерстві компанії.

Свою позицію Майборода озвучив у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він стверджує, що Микитась психічно хворий і страждає від алкоголізму, і через це нібито від компанії відвернулися інвестори.

"Тому після повернення з Лондона його вмовили закодуватися, оскільки лікування хвороби можливе тільки за відсутності в організмі алкоголю, і вже на тверезу Микитась прийняв кризовий план, підписав інвестиційний Меморандум і відійшов від управління", - повідомив Майборода.

Він стверджує, що Микитась давав хабарі НАБУ і ДБР, щоб проти нього закрили справу.

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"Навіть уже при пред'явлених підозрах мені і йому, він був упевнений, що вирішить - 400 тисяч доларів направив комусь на вирішення питання з НАБУ, 170 тисяч - на ДБР. Всім потрібні гроші, і новій владі теж - це його слова", - пише Майборода.

"Микитась - кінцевий бенефіціар усіх активів під ім'ям Укрбуд. Рішення приймав завжди тільки він, решта - виконували. Гроші розподілялися тільки за його вказівками, і частина з них - через людей, яких ніхто не знає. У схеми він нікого не посвячував. Вирішував питання з чиновниками і всілякими структурами тільки він. Тому всі байки про те, що він став жертвою пронозливого менеджменту - це повна маячня! Вся відповідальність за крах компанії, 13 тисяч людей, які чекають квартири і зниклі гроші - на ньому", - підсумував Майборода.

У коментарях Микитась стверджує, що Майборода опублікував цей пост "за дзвінком від Татарова" (заступник голови ОП Олег Татаров. - Ред.). Майборода відповів на це, що дивно, коли Микитась говорить про сором.

Агент НАБУ Євген Шевченко зазначив у коментарі, що справа має чудові перспективи в суді, і тому вже троє підозрюваних визнали провину і пішли на угоду зі слідством.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС не отримував клопотання про арешт Татарова, обвинувачення судді Мойсака у хабарництві безпідставні, - заява

Водночас, Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.

Директор Укрбуду Майборода: байки про те, що Микитась - жертва пронозливого менеджменту - повна маячня 01
Директор Укрбуду Майборода: байки про те, що Микитась - жертва пронозливого менеджменту - повна маячня 02
Директор Укрбуду Майборода: байки про те, що Микитась - жертва пронозливого менеджменту - повна маячня 03
Директор Укрбуду Майборода: байки про те, що Микитась - жертва пронозливого менеджменту - повна маячня 04
Директор Укрбуду Майборода: байки про те, що Микитась - жертва пронозливого менеджменту - повна маячня 05Директор Укрбуду Майборода: байки про те, що Микитась - жертва пронозливого менеджменту - повна маячня 06

Автор: 

Укрбуд (136) Максим Микитась (290) Майборода Олег (10)


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Топ коментарі
+15
Директор "Укрбуда" Майборода: басни о том, что Микитась - жертва ушлого менеджмента - полный бред - Цензор.НЕТ 4404
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02.12.2020 20:28
+13
шевелятся черви...один в тюрьме шевелится,но ему скучно одному паровозик тянуть .приглашает подключиться майбороду и татарова.
а главпрокуроша отстранила прокуроров по делу татарова и сама впряглась в дело.шоб чего лишнего ,видимо,не накопали.
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02.12.2020 20:27
+4
Микитась слабое звено в этой орг, остальные имеют связи в госструктурах, потому решили его кинуть и бабло присвоить.
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02.12.2020 20:38
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Товарищ, пройдите, и отдел весь свой зах.вати.те
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02.12.2020 20:25 Відповісти
шевелятся черви...один в тюрьме шевелится,но ему скучно одному паровозик тянуть .приглашает подключиться майбороду и татарова.
а главпрокуроша отстранила прокуроров по делу татарова и сама впряглась в дело.шоб чего лишнего ,видимо,не накопали.
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02.12.2020 20:27 Відповісти
а фуй то будет - продоят их..., и отмажуться- все как всегда...
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02.12.2020 21:09 Відповісти
ну это и есть перераспределение богатства
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02.12.2020 21:12 Відповісти
дело ведь не в этих трех...следы то ведут в опу .и компромата достаточно...сейчас определяют,кому в случае чего удобнее начинать петь.
законы дарвина опа с ермаком не отменила-а значит продолжится межвидовая борьба
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02.12.2020 21:19 Відповісти
межвидовая- клановая - да (да и пУтлер суетится..) - но не более...
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03.12.2020 22:13 Відповісти
наслідки вже є? принаймні політичні... для опи...
чи хтось гадає, що скандал забудеться?
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02.12.2020 21:54 Відповісти
як і всі інші...
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03.12.2020 22:10 Відповісти
і цей, і всі інші, накопичуючись і нагромаджуючись, рано чи пізно придушать всіх покидьків... розумні люди зроблять певні висновки, недалекі прислухаються... крім того історія набирає нових обертів...
я не ідеаліст і не мрійник, але є свідком подібних процесів у минулому
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03.12.2020 22:31 Відповісти
дай Бог- алилуя...- но я не вірю...- і теж знаю чому...
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03.12.2020 22:39 Відповісти
"і теж знаю чому..." (с)
но нічєво нікаму нє скажеш, да?
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03.12.2020 22:44 Відповісти
та про це всі знають, та розуміють..... - та і кого воно цікавить...
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04.12.2020 15:10 Відповісти
я не знаю про що ТИ говориш... але знаю, що зечара януковощ, так як ти собі думав - тікав зі своїми клименками, захаровими аж п'яти горіли... пам'ятаю як социки з морозом продавалася, і вже на наступні вибори навіть прохідних відсотків не набрали... пам'ятаю бабу йулу - в неї ще все попереду, а мо й позаду, якщо говорити про її політичні амбіції
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04.12.2020 16:30 Відповісти
І що після всього того - що..., вони - фінансові мішки в черговий раз впурили ідіотам те що їм потрібно - 20204- або знову зЄ-ля, так як на горизонті нікого - ну максимум Віталлька Боксер..., Разумков...- що це знову дасть Україні- аж нічого...Там де на кону мільярди зЄлені в коруговороті - та можливість жирувати ...- нічто нічого не попустить..- запамятай це...
Був шанс - Вячеслав Чорновіл- але недосуспільство було та е неготове...- і того побоялись..., знищили... Так що все це казки - про майбутні зміни...- суттеві...
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05.12.2020 19:00 Відповісти
друже, а ти, я так розумію, на месію чекаєш? от би сталося так, а не так як сталося...
повір, навіть якби Чорновола обрали президентом, його хутко б жерла совкова і постсовкова шобла, а нарід проклинав би останніми словами...
навіть 10 років тому переважна більшість суспільства була б як мінімум не прости повернутися в сесесер... в той же час армія чиновників і бюрократів прагнула заморозки, прагнула жити по своїм правилам, по своїм "понятіям"...
сталася одна, друга, третя революції, але ту мерзотну потвору у вигляді так званої "иліти" так і не вдалося звалити... однак похитнули добряче, та так, що недовго лишилося їм... а все тому, що люди (мільйони людей) зрозуміли, що жити вільними краще навіть у розумінні достатку, аніж покладатися на міфічного рятівника... свою долю потрібно вирішувати самостійно і одностайно попри певні розбіжності (не стосується геополітики і ватоголових прокацапників)!
одного не можу зрозуміти, навіщо ти поширюєш свій песимізм... х*во все? ну ок, а навіщо про це писати? який в тому сенс?
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05.12.2020 19:53 Відповісти
Ти не повіриш - Історію творять Лідери і його Команди....- " свою долю потрібно вирішувати самостійно і одностайно попри певні розбіжності " - із цим погоджуюсь, так як я уже на багато чого не очікую - як і не очікував, як і від Держави , так і від "недосуспільства..." - не для себе особисто...
Я не сліпий- я бачу , що ідуть зміни - навіть незначне еволюціювання ...- але настільки слимако- темпами, та всім іншим.....- а тому свідомий, що для ще багатьох поколінь тут "Норвегії" не буде- і не тільки в матеріальному...
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06.12.2020 21:09 Відповісти
у мене з цього приводу інша думка: сама історія (історичні процеси) й конкретні обставини виводять в лідери почасти випадкових людей, що пропагують доволі неоднозначні ідеї...
з яскравих прикладів леніна/гітлера бачимо - вони не були лідерами суспільної думки від початку, а лише скористалися в певний момент глибоким невдоволенням мас існуючим становищем... "роль лічнасті в історії". (с)
те саме можна сказати й про рузвельтів з черчілями: економічна криза, депресія, а тут тобі велика війна й роль рятівника сама падає до рук...
понад те, ще років 50 тому цілком реально було створити образ лідера/вождя, користуючись лише інтрументами пропаганди... і то лише у цивілізаційно відсталих суспільствах й за жорсткого контролю інфопростору... нині (у нас же нині епоха розвинутих інформаційних технологій, чи не так?) будь яку ідею, будь яке прагнення можна легко дискредитувати просто застосувавши брудні політичні технології (так званий чорний піар) проти вузького кола її носіїв...
а тут ще й нейромережі на підході - цікаві (якщо не сказати - жахливі) часи нас чекають...
тому лідерськкі політичні проекти, через власну, вразливість не мають перспектив у ******** реаліях... навіть "командні" принципи не допоможуть, якщо та чи інша політична організація не здатна гнучко, адекватно й швидко віповідати на найгостріші виклики...
часи лідерів в минулому, настав час всеосяжних командних проектів "глибокої ротації"!
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06.12.2020 22:27 Відповісти
а главпрокуроша отстранила прокуроров по делу татарова и сама впряглась в дело.шоб чего лишнего ,видимо,не накопали.
++++++++++Директор "Укрбуду" Майборода: байки про те, що Микитась - жертва ушлого менеджменту - повна маячня - Цензор.НЕТ 2944
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02.12.2020 21:15 Відповісти
Директор "Укрбуда" Майборода: басни о том, что Микитась - жертва ушлого менеджмента - полный бред - Цензор.НЕТ 4404
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02.12.2020 20:28 Відповісти
реально - жесть...- они без тормозов...
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03.12.2020 22:15 Відповісти
зекретин, своими действиями полного кретина,прям засовывает сам себя в дупу)))
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02.12.2020 20:29 Відповісти
Глядя на это криминальное хлебало - веришь каждому его слову!
Особенно про чей-то алкоголизм понравилось
А вот агент "Шевченко" молодец! Жгёть напалмом
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02.12.2020 20:29 Відповісти
Конечно болен... причем безнадежно !!!!
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02.12.2020 20:32 Відповісти
Микитась слабое звено в этой орг, остальные имеют связи в госструктурах, потому решили его кинуть и бабло присвоить.
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02.12.2020 20:38 Відповісти
эзоп. "микитась і ушлий менеджмент". басня. читает майборода )
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02.12.2020 20:39 Відповісти
Крыси топят друг друга..
И нифига им не будет!
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02.12.2020 20:43 Відповісти
на фото лицо "невинного" воришки
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02.12.2020 20:47 Відповісти
Садите через одного - не ошибетесь, просто, кому то повезет.
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02.12.2020 20:47 Відповісти
микитась поддельник прошлой свынячьей власти, пришли другие
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02.12.2020 20:50 Відповісти
Ну да, они спрашивают: где деньги инвесторов? Сволочи!
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02.12.2020 20:54 Відповісти
Татаров еще при овоще для него бизнес трусил. Так что свое зеленое дерьмо оставьте при себе.
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02.12.2020 22:01 Відповісти
о! еще один алкоголик
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02.12.2020 20:56 Відповісти
"... Интересный вы человек! (олег майборода). Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем - и на свободе!..."
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02.12.2020 22:07 Відповісти
Хроника одного президента
02.12.2020 г.
И у Зеленского нет выхода. Если Татаров заговорит - всплывут все схемы отжима "Укрбуда" и личное его участие в этом, вместе с Ермаком
Венедиктова (и Аваков) прекрасно понимают, что действия против НАБУ носят все признаки сознательного препятствия осуществлению антикоррупционных мероприятий. Это так будет воспринято на Западе. Но выхода у них нет. Зеленский пригрозил обоим увольнением.
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03.12.2020 00:53 Відповісти
 
 