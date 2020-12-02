Директор "Укрбуду" Майборода: байки про те, що Микитась - жертва пронозливого менеджменту - повна маячня

Гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода прокоментував нинішню заяву свого колишнього соратника Максима Микитася, який звинуватив його і заступника голови ОП Татарова в рейдерстві компанії.

Свою позицію Майборода озвучив у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він стверджує, що Микитась психічно хворий і страждає від алкоголізму, і через це нібито від компанії відвернулися інвестори.

"Тому після повернення з Лондона його вмовили закодуватися, оскільки лікування хвороби можливе тільки за відсутності в організмі алкоголю, і вже на тверезу Микитась прийняв кризовий план, підписав інвестиційний Меморандум і відійшов від управління", - повідомив Майборода.

Він стверджує, що Микитась давав хабарі НАБУ і ДБР, щоб проти нього закрили справу.

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"Навіть уже при пред'явлених підозрах мені і йому, він був упевнений, що вирішить - 400 тисяч доларів направив комусь на вирішення питання з НАБУ, 170 тисяч - на ДБР. Всім потрібні гроші, і новій владі теж - це його слова", - пише Майборода.

"Микитась - кінцевий бенефіціар усіх активів під ім'ям Укрбуд. Рішення приймав завжди тільки він, решта - виконували. Гроші розподілялися тільки за його вказівками, і частина з них - через людей, яких ніхто не знає. У схеми він нікого не посвячував. Вирішував питання з чиновниками і всілякими структурами тільки він. Тому всі байки про те, що він став жертвою пронозливого менеджменту - це повна маячня! Вся відповідальність за крах компанії, 13 тисяч людей, які чекають квартири і зниклі гроші - на ньому", - підсумував Майборода.

У коментарях Микитась стверджує, що Майборода опублікував цей пост "за дзвінком від Татарова" (заступник голови ОП Олег Татаров. - Ред.). Майборода відповів на це, що дивно, коли Микитась говорить про сором.

Агент НАБУ Євген Шевченко зазначив у коментарі, що справа має чудові перспективи в суді, і тому вже троє підозрюваних визнали провину і пішли на угоду зі слідством.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

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Водночас, Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.









