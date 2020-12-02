Микитась відшкодував 50 млн грн з 81,6 млн у справі про заволодіння майном Нацгвардії
Підозрюваний у причетності до заволодіння майном Нацгвардії ексдепутат добровільно відшкодував до держбюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України, інформує Цензор.НЕТ.
При цьому в повідомленні не вказується ім'я та прізвище підозрюваного, проте згадується, що він також є бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Укрбуд Девелопмент", що вказує на Максима Микитася, народного депутата Верховної Ради VIII скликання.
Йому, а також ще сімом особам, інкримінується участь у корупційній схемі. У цьому ж провадженні накладено арешт на майно підозрюваних вартістю понад 300 млн і в дохід держави стягнуто заставу 30 млн за порушення покладених на підозрюваного обов'язків.
"За даними слідства, у 2000-х роках ГУ внутрішніх військ МВС України (з березня 2014 року — ГУ Нацгвардії України) та ТОВ-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць. Проте у 2016-2017 рр. сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Вартість цих квартир виявилася на майже 81,64 млн грн меншою за вартість квартир, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленосте", - сказано в повіджоиленні.
Починаючи з травня 2020 року підозрювані у кримінальному провадженні ознайомлюються з матеріалами слідства перед скеруванням обвинувального акта до суду.
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ААА, розумію, то процент за "чесність" )))
Взяв у держави 100, повернув 70 і залишаєшся на свободі чесною людиною?
Можна, якщо взяв більше 100к, а краще 100 мільйонів!
Тоді все можна)
Вішати на ліхтарях треба 99.999 влади. Помика не важлива! Боженька простить таку помилку.
-Сьогодні продав за 3$.
-На ці 2 проценти і живу(
шоп я так жи* то)
Я тоже. Правда меня бомбила беганина с попами и каким-то истком с иероглифами, так как я не верю шо Вселеной 6700 лет... да в это и сами веруны Яхвопитеки не верят то
Дуже міцна голова(
Хотя в целом дело шито белыми нитками, поскольку фигурирует разница в оценочной стоимости квартир в 80 млн грн, а не реально украденных деньгах