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Микитась відшкодував 50 млн грн з 81,6 млн у справі про заволодіння майном Нацгвардії

Микитась відшкодував 50 млн грн з 81,6 млн у справі про заволодіння майном Нацгвардії

Підозрюваний у причетності до заволодіння майном Нацгвардії ексдепутат добровільно відшкодував до держбюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому в повідомленні не вказується ім'я та прізвище підозрюваного, проте згадується, що він також є бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Укрбуд Девелопмент", що вказує на Максима Микитася, народного депутата Верховної Ради VIII скликання.

Йому, а також ще сімом особам, інкримінується участь у корупційній схемі. У цьому ж провадженні накладено арешт на майно підозрюваних вартістю понад 300 млн і в дохід держави стягнуто заставу 30 млн за порушення покладених на підозрюваного обов'язків.

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"За даними слідства, у 2000-х роках ГУ внутрішніх військ МВС України (з березня 2014 року — ГУ Нацгвардії України) та ТОВ-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць. Проте у 2016-2017 рр. сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Вартість цих квартир виявилася на майже 81,64 млн грн меншою за вартість квартир, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленосте", - сказано в повіджоиленні.

Починаючи з травня 2020 року підозрювані у кримінальному провадженні ознайомлюються з матеріалами слідства перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Автор: 

НАБУ (5061) збитки (1422) збиток (95) Максим Микитась (290)


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Топ коментарі
+3
Если на то пошло, то хотя бы в трое возместил от всей суммы, а так х........ , украл на 100 возместил на 50, на те и живу, анекдот.
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02.12.2020 19:30
+3
Так с т а т т я ж з КЕОНФІСКАЦІЄЮ! Коли буржуїв - ворів обнулять? Ворон-ворону......
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02.12.2020 19:34
+3
Это слезы, вот если бы мойшу за яйца взять, про МВФ забыли бы.
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02.12.2020 19:38
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А ще 30?

ААА, розумію, то процент за "чесність" )))
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02.12.2020 19:27 Відповісти
А можна і мені так?
Взяв у держави 100, повернув 70 і залишаєшся на свободі чесною людиною?

Можна, якщо взяв більше 100к, а краще 100 мільйонів!
Тоді все можна)
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02.12.2020 19:30 Відповісти
Так с т а т т я ж з КЕОНФІСКАЦІЄЮ! Коли буржуїв - ворів обнулять? Ворон-ворону......
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02.12.2020 19:34 Відповісти
Ви багато чули про конфіскацію?
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02.12.2020 19:36 Відповісти
А еще 30 надо искать в ОП. Неужели думаете, что он только в свой карман положил всю сумму?
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02.12.2020 19:56 Відповісти
А це має різницю, де він подів залишки?
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02.12.2020 22:18 Відповісти
Конечно имеет. Не зря же Генпрокурорша отколола вчера трюк с отстранением процессуальных прокуроров по этому делу и фактически вытащила из-под ареста зам.главу ОП.
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02.12.2020 22:31 Відповісти
Це теж не має різниці! Влада просякнута корупцією.

Вішати на ліхтарях треба 99.999 влади. Помика не важлива! Боженька простить таку помилку.
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02.12.2020 22:39 Відповісти
Если на то пошло, то хотя бы в трое возместил от всей суммы, а так х........ , украл на 100 возместил на 50, на те и живу, анекдот.
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02.12.2020 19:30 Відповісти
-Вчора купив за 1$.
-Сьогодні продав за 3$.
-На ці 2 проценти і живу(
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02.12.2020 19:34 Відповісти
нуПутина у вас арифметика
шоп я так жи* то)
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02.12.2020 19:36 Відповісти
Ну, там хоть купил, а тут ВКРАВ, в наглую и на проценты живет.
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02.12.2020 19:38 Відповісти
А йому "какая разница"?
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02.12.2020 19:41 Відповісти
Микитась возместил 50 млн грн из 81,6 млн по делу о завладении имуществом Нацгвардии - Цензор.НЕТ 9626
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02.12.2020 19:33 Відповісти
Цитата Вольнова - При "Порохе" я не переживал - "сдаст ли".

Я тоже. Правда меня бомбила беганина с попами и каким-то истком с иероглифами, так как я не верю шо Вселеной 6700 лет... да в это и сами веруны Яхвопитеки не верят то
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02.12.2020 19:39 Відповісти
Возместил половину и невиновен? Дела и срока не будет? Ну может он хоть самоизолируется?
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02.12.2020 19:35 Відповісти
Это слезы, вот если бы мойшу за яйца взять, про МВФ забыли бы.
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02.12.2020 19:38 Відповісти
50 в бюджет, 10 прокурору, 10 судье, 10 мыкытасю, все поровну, ленин завещал делится!
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02.12.2020 19:39 Відповісти
А ведь Ленин был крепок, у мну дед, после ссылки вна Сибирь, о Ленине отзывался не иначе как - Великий чоловік - это я х.з. как надо было делать шоб дед, атеист, настолько ..... не знаю, боялся что ли, лысого ублюдка сифилисного то
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02.12.2020 19:42 Відповісти
30 мильенов?...это за нервы..тяжелая была работа..здоровье подлечить надобно.
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02.12.2020 19:40 Відповісти
Смотрю, Микитась здесь в почете. А как насчет инвесторов "Укрбуда"? Сами виноваты?
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02.12.2020 19:42 Відповісти
Микитась не може бути НЕ В ПОШАНІ. Навіть пробиття битою по голові не приведе до летального наслідку!
Дуже міцна голова(
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02.12.2020 19:51 Відповісти
Интересно, сколько квартир пообещал застройщик и сколько по факту передаст после сдачи объекта в эксплуатацию, в свечке свечку на территории воинской части возле метро Берестейская.
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02.12.2020 20:17 Відповісти
Стаття 1 Закону Про Нацгвардію - «Нацгвардія України входить до системи МВС України». Это значит, что все назначения в Нацгвардии идут через МВД. Скажите кто-то еще верит, что какойто Мыкытась и руководитель Нацгвардии сами решили вопрос распилить 80 миллионов? Без согласования свыше ? Вез координации схемы со стороны например "рюкзачного героя" который до сих пор является советником министра (с кабинетом, приемной и секретаршей). Вопрос рюкзаков на пару миллионов рулился на верху а тут 80 миллионов и Мыкытась сам провернул все? Не смешите людей. Сделка со следствием должна вывести не на мелочь а на реальных людей которые принимали решение по этой схеме.
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02.12.2020 22:10 Відповісти
Это только у тебя на кацапии надо "согласования свыше" В Украине имеют смелость воровать безо всяких согласований
Хотя в целом дело шито белыми нитками, поскольку фигурирует разница в оценочной стоимости квартир в 80 млн грн, а не реально украденных деньгах
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02.12.2020 22:46 Відповісти
 
 