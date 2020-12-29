НАБУ: Підозра поліції викривачу Микитасю може блокувати розслідування бюро і використовуватися для тиску

Національне антикорупційне бюро вважає, що вручена Нацполіцією підозра екснардепу Максиму Микитасю, який є викривачем НАБУ, може використовуватися як інструмент тиску на нього.

Про це йдеться в заяві НАБУ в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Національне бюро не володіє інформацією щодо доказової бази, на підставі якої слідчі Національної поліції повідомили про підозру колишньому народному депутату, ексбенефіціарному власнику компанії "Укрбуд". Відеоматеріали, викладені у публічному доступі, не містять достатніх відомостей для відповідних висновків", - йдеться в повідомленні.

При цьому, в бюро нагадали, що згаданий екснардеп є викривачем, який надав детективам НАБУ інформацію про корупцію у вищих ешелонах влади, зокрема, щодо заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова. У бюро також додали, що відтоді НАБУ стикається з безпрецедентним втручанням у свою діяльність за допомогою незаконних рішень: прихованої необґрунтованої зміни прокурорів у провадженні, рішень суддів із порушенням підсудності, зміни підслідності у справі.

"Ці події викликають занепокоєння щодо можливості використання заходів кримінального правового характеру задля блокування розслідувань НАБУ та незаконного тиску на викривача з метою сприяння викритим ним особам в ухиленні від передбаченої законом відповідальності", - підсумували в пресслужбі.

9 грудня стало відомо, що юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.

3 грудня Микитась вийшов з СІЗО.

Пізніше журналіст Сидоренко заявив, що Гройсман отримував 75 млн грн хабара від Микитася.