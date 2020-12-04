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Гройсман отримував 75 млн грн хабаря від Микитася, - журналіст. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Гройсман отримував 75 млн грн хабаря від Микитася, - журналіст. ДОКУМЕНТ

Експрем'єр-міністр Володимир Гройсман отримував хабар у 75 млн грн від підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії ексдепутата Максима Микитася.

Як передає Цензор.НЕТ,  про це йдеться в постанові ВАКС.

"18.12.2017 в завуальованій формі, під виглядом укладення договору про купівлю предмета злочину, Гройсману В.Б. було надано, а останнім, за пособництва Коваленка В.Л. на ім'я Гижка Ю.П., отримана для себе неправомірна вигода в особливо великому розмірі майнових прав на нежитлові приміщення ... в житловому комплексі "Аристократ", ... на суму 75 450 132,62 гривень, що становить різницю між фактично сплаченою Гройсманом В.Б. сумою грошових коштів та дійсної ринкової вартістю майнових прав на предмет неправомірної вигоди", - йдеться в постанові.

Водночас, журналіст Владислав Сидоренко на сторінці в мережі Facebook. опублікував саму постанову.

"У розпорядженні редакції "Свободного" постанова Вищого антикорупційного суду, закритого засідання, на якому суддя дає дозвіл на обшуки і вилучення документів щодо одного з об'єктів нерухомості, які належали корпорації Укрбуд. У постанові описується, за яких обставини і де/як, приміщення в центрі Києва площею 2000 кв.м., вартістю понад 75 млн грн, були передані Прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману хабар", - йдеться в повідомленні.

Гройсман отримував 75 млн грн хабаря від Микитася, - журналіст 01
Гройсман отримував 75 млн грн хабаря від Микитася, - журналіст 02
Гройсман отримував 75 млн грн хабаря від Микитася, - журналіст 03
Гройсман отримував 75 млн грн хабаря від Микитася, - журналіст 04
Гройсман отримував 75 млн грн хабаря від Микитася, - журналіст 05
Гройсман отримував 75 млн грн хабаря від Микитася, - журналіст 06

Також читайте: Директор "Укрбуду" Майборода: байки про те, що Микитась - жертва пронозливого менеджменту - повна маячня

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС не отримував клопотання про арешт Татарова, обвинувачення судді Мойсака у хабарництві безпідставні, - заява

Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП.

3 грудня Микитась вийшов з СІЗО.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+51
Похоже на попытку перевести внимание с Татарова на кого-нибудь другого. Открывать 146-е дело на Порошенко уже как-то несерьезно, пипл не схавает. Взялись за Гройсмана. Посмотрим, как зелень будет носиться с этими бумажками по всем каналам.
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04.12.2020 10:29
+49
Я так понимаю, это те самые "журналисты", которые 2 года назад рассказывали о свинарчуках и о безвизе, который не мажется на хлеб?
Просто сильно дофуя совпадений: зашквар с татаровым, зашквар с бенедиктовой, уже самое время делать кадровые чистки в зеМанде, но тут пошел "случайный" перевод стрелок и квартальный черт уже какбы не причем в деле татарова-венедиктовой.
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04.12.2020 10:28
+43
То то уж сейчас. Слуги все как один робингуды! 😁
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04.12.2020 10:24
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Я так розумію це причина не звільняти Татарчука? Чи все таки треба обох до тюрми?
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04.12.2020 21:47 Відповісти
йшов другий рік зелен-ого президентства, але винна все ще була братва порош-ка...
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05.12.2020 02:32 Відповісти
...
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05.12.2020 04:27 Відповісти
Складывается впечатление , что во-власть идут одни клептократы , кто бы к власти не пришёл , все воруют ! Кому страной править , где взять честных людей ?
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05.12.2020 04:31 Відповісти
Ну что, зебобики, тепло вам при "бубочке"?
Вас все еще греет сгоревшая хата Гонтаревой?
Как вам, зебобики, хватает того тепла от сгоревшей хаты Гонтаревой?
В кошелках прибавилось монет?
Нет?
Странно.
Кто же это такой ваши бабки то скоммуниздил, неужто Гройсман?
Так он уже полтора года как не при делах. Гройсман отримував 75 млн грн хабаря від Микитася, - журналіст - Цензор.НЕТ 9609
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05.12.2020 04:37 Відповісти
Эй, вы там, что так слабо шевелитесь, прогрессивное мировое человечество, гоните кредиты Слугам Народа, давайте деньги, вам же, европейцы, только что показали, кто в Украине "все деньги украл" - Гройсман.
До это вам полтора года объясняли, что "все украл Порошенко", а вы, прогрессивное мировое человечество, все не верили и не верили - и вот результат: в Украине состоялся технический дефолт, и все это потому, что все "деньги украл Гройсман".
Разве Слуги Народа и лично "бубочка" не продемонстрировали вам сейчас, как ловко они выявляют коррупционеров и борются с коррупцией?
А ну, гоните деньгу по-быстрому, вам говорят, каких вам еще доказательств надо, что режим 'бубочки" твердо стоит на страже гос. собственности?
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05.12.2020 04:42 Відповісти
А що є підозри, що Гройсман не взяв би ?
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05.12.2020 08:39 Відповісти
обворовывают страну и страна котится в тартарары. Украине нужно ввести прямую демократию и управлять страной всем народом на голосованиях. голосовать те законы, которые будет предлагать народ и по которым законам будет лучше жить народу. И нужно разорвать доступ властей к деньгам и казначейству. Раду распустить ибо прямая демократия убирает потребность в Раде. Больше не нужны районам представители и районы и все люди смогут голосовать онлайн напрямую - прямой демократией. Народ сможет увольнять министров и президента, если те народу не нравятся. Если большинство голосует за увольнение, то увольняем сразу и выбираем другого и не тратим наше время на страдания от срока и без революций - демократическим путем, пока не выберем нормального. И народ должен назначать главу СБУ и МВД и вообще всех министров менять можно прямой демократией. Прямая демократия - это самый быстрый способ чистки страны от мусора разрушающего страну коррупцией и предательством. И будем менять главу СБУ до тех пор, пока не начнет СБУ сажать предателей и коррупционеров и чтобы они получали реально огромные срока по заслугам. И Ген Прокурора тоже люди должны назначать. Это схема самого быстрого наведения порядка в стране. Чтобы система начала работать так, как должна работать нормальная система. А иначе они будут обворовывать нас бесконечно! Нужно выбить прямую демократию у них любыми путями!
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05.12.2020 09:07 Відповісти
ПОЛУЧАЛ ЛИ ГРОЙСМАН ДЕНЬГИ не ИЗВЕСТНО. Но уходя он оставил казну с деньгами . Сейчас же самые "честные" Шмыгали -Зеленские-Ермаки и прочая братия опустошили все до основания. Новый Год обещает быть весёлым. " ХУЖЕ НЕ БУДЕТ" (С)....
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05.12.2020 09:41 Відповісти
Мало того,что он взятки брал,так он,что должен был еще и казну обокрасть...?Хороша позиция
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05.12.2020 09:48 Відповісти
Как только пошли слухи про Гройсмана-президента, его рейтинги стали подростать.
И сразу же хз откуда начали всплывать "независимые " журналисты с некими "документами".
История со Свинарчуками никого не научила, все повторяется снова...
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05.12.2020 10:53 Відповісти
Да чего же вы так скромно,пишите-"Гройсман - наш президент",а то разводите цуцелы-муцалы.
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05.12.2020 17:00 Відповісти
Я бы ещё добавил,политические преслндования и узник совести.
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05.12.2020 17:02 Відповісти
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