Гройсман отримував 75 млн грн хабаря від Микитася, - журналіст. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Політика України Події
Експрем'єр-міністр Володимир Гройсман отримував хабар у 75 млн грн від підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії ексдепутата Максима Микитася.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові ВАКС.
"18.12.2017 в завуальованій формі, під виглядом укладення договору про купівлю предмета злочину, Гройсману В.Б. було надано, а останнім, за пособництва Коваленка В.Л. на ім'я Гижка Ю.П., отримана для себе неправомірна вигода в особливо великому розмірі майнових прав на нежитлові приміщення ... в житловому комплексі "Аристократ", ... на суму 75 450 132,62 гривень, що становить різницю між фактично сплаченою Гройсманом В.Б. сумою грошових коштів та дійсної ринкової вартістю майнових прав на предмет неправомірної вигоди", - йдеться в постанові.
Водночас, журналіст Владислав Сидоренко на сторінці в мережі Facebook. опублікував саму постанову.
"У розпорядженні редакції "Свободного" постанова Вищого антикорупційного суду, закритого засідання, на якому суддя дає дозвіл на обшуки і вилучення документів щодо одного з об'єктів нерухомості, які належали корпорації Укрбуд. У постанові описується, за яких обставини і де/як, приміщення в центрі Києва площею 2000 кв.м., вартістю понад 75 млн грн, були передані Прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману хабар", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.
За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.
Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.
Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.
2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП.
Будь ласка, зачекайте...
Вас все еще греет сгоревшая хата Гонтаревой?
Как вам, зебобики, хватает того тепла от сгоревшей хаты Гонтаревой?
В кошелках прибавилось монет?
Нет?
Странно.
Кто же это такой ваши бабки то скоммуниздил, неужто Гройсман?
Так он уже полтора года как не при делах.
До это вам полтора года объясняли, что "все украл Порошенко", а вы, прогрессивное мировое человечество, все не верили и не верили - и вот результат: в Украине состоялся технический дефолт, и все это потому, что все "деньги украл Гройсман".
Разве Слуги Народа и лично "бубочка" не продемонстрировали вам сейчас, как ловко они выявляют коррупционеров и борются с коррупцией?
А ну, гоните деньгу по-быстрому, вам говорят, каких вам еще доказательств надо, что режим 'бубочки" твердо стоит на страже гос. собственности?
И сразу же хз откуда начали всплывать "независимые " журналисты с некими "документами".
История со Свинарчуками никого не научила, все повторяется снова...