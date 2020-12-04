Гройсман отримував 75 млн грн хабаря від Микитася, - журналіст. ДОКУМЕНТ

Експрем'єр-міністр Володимир Гройсман отримував хабар у 75 млн грн від підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії ексдепутата Максима Микитася.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові ВАКС.

"18.12.2017 в завуальованій формі, під виглядом укладення договору про купівлю предмета злочину, Гройсману В.Б. було надано, а останнім, за пособництва Коваленка В.Л. на ім'я Гижка Ю.П., отримана для себе неправомірна вигода в особливо великому розмірі майнових прав на нежитлові приміщення ... в житловому комплексі "Аристократ", ... на суму 75 450 132,62 гривень, що становить різницю між фактично сплаченою Гройсманом В.Б. сумою грошових коштів та дійсної ринкової вартістю майнових прав на предмет неправомірної вигоди", - йдеться в постанові.

Водночас, журналіст Владислав Сидоренко на сторінці в мережі Facebook. опублікував саму постанову.

"У розпорядженні редакції "Свободного" постанова Вищого антикорупційного суду, закритого засідання, на якому суддя дає дозвіл на обшуки і вилучення документів щодо одного з об'єктів нерухомості, які належали корпорації Укрбуд. У постанові описується, за яких обставини і де/як, приміщення в центрі Києва площею 2000 кв.м., вартістю понад 75 млн грн, були передані Прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману хабар", - йдеться в повідомленні.













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Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

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Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП.

3 грудня Микитась вийшов з СІЗО.