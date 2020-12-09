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Новини Політика України
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адвокат (887) Зеленський (17531) МВС (2875) викрадення (771) Максим Микитась (150) Офіс Президента (1752)

Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я маю замовкнути! Операцію ведуть з вашого сусіднього кабінету. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ексдепутат Максим Микитась заявляє, що історія з викраденням його адвоката Мірошниченка О.А. є "підставою" і просить президента Володимира Зеленського про допомогу.

Про це повідомив ексдепутат Максим Микитась, передає Цензор.НЕТ.

"Терміново! Прямо зараз!

Нагорі вирішили, що я маю замовкнути!

Негайно!

Володимир Зеленський

Допоможіть будь ласка! Операцію ведуть з сусіднього від Вас кабінету !! Мене попередили люди з МВС, що не бажають брати участь у підробці і виконувати злочинне завдання !!

Також читайте: Юриста Микитася викрали і вимагали $ 800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримали. ФОТОрепортаж

Зведення по Києву:

"В 12.43 від перехожого надійшло повідомлення про викрадення людини на вул. Княжий Затон, 4 на автомобілі Тойота-Лендкрузер-200.

О 14.20 автомобіль був затриманий на вул. Сиваській на території ГБК. У салоні авто потерпілий: Мірошниченко О. А. І 4 чоловіків:

1. Водій- Чернов Сергій Сергійович, 1980 р.н.

2. Опанасенко Юрій Васильович, 1974 р.н.

3. Газієв Алі Халановіч, 1988 р.н.

4. Вутсаєв Алві Мовліевіч, 1988 р.н

За словами потерпілого Мірошниченка О.А., він є юристом юридичної компанії "Кириченко", яка здійснювала юридичну підтримку М. Микитасю(Укрбуд). Від останнього, основним юристом в процесі Габрільяну перераховані кошти в сумі 725 тисяч доларів США. Після виходу Микитася із СІЗО, той вимагав у Габрільяна 500 тисяч доларів США, бо він не виконав зобов'язань. Сьогодні потерпілому зателефонував невідомий з проханням зустрітися на вул. Княжий затон біля "Новуса", де невідомі на його ж автомобілі без його волі відвезли в невідомому напрямку і примусово змусили написати розписку на 800 тисяч доларів США, відібрали 2 мобільних телефони, 6000 гривень та 600 доларів США".

Також читайте: Микитась про забудову тестя Татарова: "Скоро покажу приклади великих і нахабних розкрадань цілих ЖК, там схемники більші за нашого юриста будуть"

- Зараз із тим самим юристом Артуром Габріеляном! Він гідна людина!

- Він каже: "Це підстава. Схема вищого пілотажу!"

- Ми готові зараз разом з ним під'їхати до Вашого Офісу Президента! Ви Гарант закону, прав і свобод в цій країні. Допоможіть!!" - звернувся Микитась за допомогою.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС не отримував клопотання про арешт Татарова, обвинувачення судді Мойсака у хабарництві безпідставні, - заява

Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП.

3 грудня Микитась вийшов з СІЗО.

Пізніше журналіст Сидоренко заявив, що Гройсман отримував 75 млн грн хабара від Микитася.

Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я маю замовкнути! Операцію ведуть з вашого сусіднього кабінету 01
Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я маю замовкнути! Операцію ведуть з вашого сусіднього кабінету 02
Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я маю замовкнути! Операцію ведуть з вашого сусіднього кабінету 03
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Топ коментарі
+17
Когда прочитал, что позвонил в полицию свидетель -12 летний мальчик, так сразу все и понял. Так только мусора работают. Топорная работа Татаринова, впрочем он никогда умом и не блестал.
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09.12.2020 16:58
+13
Клоуну скипетр не удержать. Не по Хуану сомбреро... Шутовской колпак вместо короны!
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09.12.2020 17:19
+12
по сусідству з кабінетом зелі чий кабінет? мабуть консервного агента ФСБ єрмака?
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09.12.2020 17:18
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09.12.2020 16:56 Відповісти
Посадити їх всіх в тюрму і цей цирк закінчиться. Бандити напали на юриста Мирошниченка! А до чого тут заяви Микитася та Габрієляна? Микитась та Габрієлян можуть які завгодно робити заяви, але напад стався на іншу людину - Мірошниченко і поліція буде розбиратись хто замовник та організатор нападу!
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09.12.2020 17:04 Відповісти
"поліція буде розбиратись" - Татаров? Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я маю замовкнути! Операцію ведуть з вашого сусіднього кабінету - Цензор.НЕТ 1170
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09.12.2020 17:11 Відповісти
Ути пути, белые и пушистые. Улыбон до ушей. Зе без разницы. Он там не для этого.
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09.12.2020 16:56 Відповісти
падали
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09.12.2020 16:57 Відповісти
Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета - Цензор.НЕТ 3324
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09.12.2020 16:57 Відповісти
Когда прочитал, что позвонил в полицию свидетель -12 летний мальчик, так сразу все и понял. Так только мусора работают. Топорная работа Татаринова, впрочем он никогда умом и не блестал.
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09.12.2020 16:58 Відповісти
наверху решили- тебе хватить воровать, теперь другие хотят
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09.12.2020 16:58 Відповісти
це писець якийсь, де країна Україна зі своїми реальними проблемами і де ці вилупки, злодюги і пройдисвіти, у владі і навколо неї.
і до кого придумав звернутись, до кловуна-янелоха шмаркатого...... . попроси його членом по роялю чи в розбійники пограти а то справедливості захотів.
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09.12.2020 17:11 Відповісти
Якщо грохнуть Микитася - я не здивуюся.
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09.12.2020 17:14 Відповісти
Да, но не сейчас - сейчас может быть слишком много шума. А потом легко может быть передоз/самоубийство/попал в ДТП. Что-то мне тоже подсказывает, что он не жилец.
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09.12.2020 18:14 Відповісти
по сусідству з кабінетом зелі чий кабінет? мабуть консервного агента ФСБ єрмака?
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09.12.2020 17:18 Відповісти
Клоуну скипетр не удержать. Не по Хуану сомбреро... Шутовской колпак вместо короны!
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09.12.2020 17:19 Відповісти
Из соседнего кабинета справа или слева? Ведь там немало жулья и, откровенно говоря, преступников.
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09.12.2020 17:35 Відповісти
Из туалета напротив)
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09.12.2020 18:16 Відповісти
Да там в какой кабинет не зайди - одни злодюги и вороги.
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09.12.2020 18:48 Відповісти
А Зеленский гордо отвечает: мы не сдаем свои,а тем паче соседние кабинеты!
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09.12.2020 17:37 Відповісти
Полный пипец. Криминальный бантустан.
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09.12.2020 18:02 Відповісти
Нашел к кому обращаться. До Юзика надо, до решалы. Да и ещё есть "смотрящие" по Киеву.
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09.12.2020 18:19 Відповісти
армяне и честность-єто какойто нонсенс) шо то не понял микитась попросил арменина вернуть бабло? и говорит шо арменин чесній?
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09.12.2020 18:19 Відповісти
Им дали квартиры в Броварах.
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09.12.2020 18:57 Відповісти
****,ну почему этих тварей черножопых не отстреливают в Украине?! Они себя здесь чувствуют как у Рамзана за пазухой!
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09.12.2020 18:56 Відповісти
хрюзке, і вас теж скоро будуть відстрілювати
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09.12.2020 20:00 Відповісти
Мутная рыба этот Микитась, за что 800 тыс, на кого расписка, хотел получить 500 тыс от Габрильяна "за невыполненные обязательства" и тут же пишет что тот "достойный человек" и в чём собственно подстава?
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09.12.2020 19:35 Відповісти
**ала жаба гадюку...
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09.12.2020 20:08 Відповісти
воруют милионами миллиардами их выпускают вместо расстрела и тут свою рожу втуливает говно всякое..както отак
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09.12.2020 20:17 Відповісти
Просто потрібно було з ОП поділитись...
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09.12.2020 20:17 Відповісти
Микитась +Артурчик Габрэилян= крепкая семья
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09.12.2020 20:34 Відповісти
микитась, ПНХ! и заткнись. задолбал
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09.12.2020 20:55 Відповісти
что , мИкитась понял , что его "играют"- он слишком много знает...- его пора...------------------ Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я маю замовкнути! Операцію ведуть з вашого сусіднього кабінету - Цензор.НЕТ 4887
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09.12.2020 21:05 Відповісти
На самом же деле, если год назад о коррупции в Офисе президента говорили только отдельные люди, указывая просто на то, что туда стали вхожи участники схем времен Виктора Януковича, то теперь эти обвинения попали в разработку НАБУ. И президент вместо того, чтобы продемонстрировать открытость для установления истины, нападает на СМИ. Хотя должен был бы помнить, чего стоил Петру Порошенко кейс Семочко.
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09.12.2020 21:25 Відповісти
я ошибся, писал, что его ковид завалит
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09.12.2020 21:46 Відповісти
ФУ !!! ХОЧЕТЬСЯ ИХ ТАК ОБРЫГАТЬ ЧТОБЫ ИХ ВИДНО НЕ БЫЛО !!!
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09.12.2020 22:57 Відповісти
 
 