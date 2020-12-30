Переписка Микитася из материалов дела сфальсифицирована, - адвокаты (обновлено). ФОТО
Адвокаты экс-главы корпорации "Укрбуд" Максима Микитася считают, что в материалах дела есть переписка, которую сфальсифицировал другой подозреваемый Чернов.
Об этом защитник Микитася Артур Габриэлян заявил в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы заметили, что один из участников является провокатором. Из тех материалов, которые нам предоставлены, видно, что он сделал имитацию переписки с Микитасем", - сказал Габриэлян.
Защита утверждает, что Чернов на самом деле переписывался с самим собой с двух разных телефонов, а потом изменил имя одного из абонентов на "Микитась Максимка". Впоследствии мужчина прислал скриншоты с измененным именем своим соучастникам как задание от Микитася.
Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция и прокуроры будут просить арестовать экс-нардепа Микитася, - Геращенко
Полиция изъяла у Чернова два телефона, на которых сохранились упомянутые переписки. В мессенджерах абоненты были подписаны друг у друга как "Яя" и "Серега Оч. Важный".
В переписке якобы происходил следующий диалог:
"- Привет, братец.
- И тебе, дорогой. С возвращением.
- Спасибо. (Отправляет фото). Мирошниченко Олег. С него начинайте.
- Понял, начинаем. В каком виде представить?
- По результату собеседования.
- Принял, поехали.
- Набери по результату.
- Ок".
Также на Цензор.НЕТ: Подозрение Микитасю никак не связано с расследованием коррупционных преступлений, - Нацполиция
Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.
29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но и фальсифицировать - нехоороошо.
Я розумію що Микитась - близька людина до нинішньої київської влади, але таке "відмазування" вже більше схоже на агонію.