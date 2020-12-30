Переписка Микитася из материалов дела сфальсифицирована, - адвокаты (обновлено). ФОТО

Адвокаты экс-главы корпорации "Укрбуд" Максима Микитася считают, что в материалах дела есть переписка, которую сфальсифицировал другой подозреваемый Чернов.

Об этом защитник Микитася Артур Габриэлян заявил в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы заметили, что один из участников является провокатором. Из тех материалов, которые нам предоставлены, видно, что он сделал имитацию переписки с Микитасем", - сказал Габриэлян.

Защита утверждает, что Чернов на самом деле переписывался с самим собой с двух разных телефонов, а потом изменил имя одного из абонентов на "Микитась Максимка". Впоследствии мужчина прислал скриншоты с измененным именем своим соучастникам как задание от Микитася.

Полиция изъяла у Чернова два телефона, на которых сохранились упомянутые переписки. В мессенджерах абоненты были подписаны друг у друга как "Яя" и "Серега Оч. Важный".

В переписке якобы происходил следующий диалог:

"- Привет, братец.

- И тебе, дорогой. С возвращением.

- Спасибо. (Отправляет фото). Мирошниченко Олег. С него начинайте.

- Понял, начинаем. В каком виде представить?

- По результату собеседования.

- Принял, поехали.

- Набери по результату.

- Ок".

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.