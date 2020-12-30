РУС
Переписка Микитася из материалов дела сфальсифицирована, - адвокаты (обновлено). ФОТО

Адвокаты экс-главы корпорации "Укрбуд" Максима Микитася считают, что в материалах дела есть переписка, которую сфальсифицировал другой подозреваемый Чернов.

Об этом защитник Микитася Артур Габриэлян заявил в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы заметили, что один из участников является провокатором. Из тех материалов, которые нам предоставлены, видно, что он сделал имитацию переписки с Микитасем", - сказал Габриэлян.

Защита утверждает, что Чернов на самом деле переписывался с самим собой с двух разных телефонов, а потом изменил имя одного из абонентов на "Микитась Максимка". Впоследствии мужчина прислал скриншоты с измененным именем своим соучастникам как задание от Микитася.

Полиция изъяла у Чернова два телефона, на которых сохранились упомянутые переписки. В мессенджерах абоненты были подписаны друг у друга как "Яя" и "Серега Оч. Важный".

В переписке якобы происходил следующий диалог:

"- Привет, братец.

- И тебе, дорогой. С возвращением.

- Спасибо. (Отправляет фото). Мирошниченко Олег. С него начинайте.

- Понял, начинаем. В каком виде представить?

- По результату собеседования.

- Принял, поехали.

- Набери по результату.

- Ок".

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

+18
Зеленная СТАЯ защищает своего ВЫКОРМЫША !!! Любыми методами
30.12.2020 20:03 Ответить
+14
Татаров бывший мусор, и поставили в ОП курировать мусоров, сейчас на Микатася и убийства Кеннеди повесят, чтобы не дал показания на Татарова.
30.12.2020 20:09 Ответить
+8
Мусорята впопыхах делали.
30.12.2020 20:04 Ответить
МИКИТАСЬвятой
Но и фальсифицировать - нехоороошо.
30.12.2020 19:51 Ответить
Зеленная СТАЯ защищает своего ВЫКОРМЫША !!! Любыми методами
30.12.2020 20:03 Ответить
Если он не виноват, то и Татаров тоже?
30.12.2020 19:52 Ответить
Я всегда верил, что микитась никого не обманул.
30.12.2020 19:52 Ответить
Фотографии телефона - это доказательства?
30.12.2020 19:52 Ответить
На лохов рассчитано
30.12.2020 19:56 Ответить
Беззаконня. Повне. 90-ті відпочивають.
30.12.2020 19:58 Ответить
За фальсификацию в тюрьму или на ёлку !!!!
30.12.2020 20:03 Ответить
До речі, про йолку.
Листування Микитася з матеріалів справи сфальсифіковане, - адвокати - Цензор.НЕТ 6810
30.12.2020 20:19 Ответить
зэбилы с йолкой вас ,в натуре!
30.12.2020 21:24 Ответить
Мусорята впопыхах делали.
30.12.2020 20:04 Ответить
Фантазия у полиции очень большая, столько лет народ обманывать, посмотрите вокруг, кто преступники в итоге - бабки, что продают цветы т.к. страна их бросила, водители, которых разводят на что угодно извращенцы патрульные, система покрывает криминал, наркотрафик, курирует проституцию. Бомба - о таком мечтали все
30.12.2020 20:08 Ответить
Бомба - в смысле отлично, а то недоумки полиции напридумают поводов
30.12.2020 20:09 Ответить
в отрыве от фигуранта, - переписка в хз чем это уже доказательства? не помню в icq то ли в скайпе была уязвимость можно было писать что угодно от чужого имени
30.12.2020 20:09 Ответить
Із справою Шеремета проканало. Сподобалося
30.12.2020 20:38 Ответить
Татаров бывший мусор, и поставили в ОП курировать мусоров, сейчас на Микатася и убийства Кеннеди повесят, чтобы не дал показания на Татарова.
30.12.2020 20:09 Ответить
Если нужно стать против полиции - я готов, это подонки
30.12.2020 20:12 Ответить
да, да, да - адвокаты не будут "врать"...если им хорошо заплатят)))))))))))))))))))
30.12.2020 20:24 Ответить
перебуваючи під домашнім арештом Микитась організував викрадення людини і вимагати 800 тис. Перебуваючи під слідством якраз цим і треба займатися. Замовні злочини за звичай розслідуються роками, щоб вийти на замовника. А в цьому випадку за 2 тижні всіх виловили. Чудеса
30.12.2020 20:36 Ответить
нічого дивного - агента кремля Єрмака розкрили менш за добу!
31.12.2020 01:07 Ответить
Офис спасает своего... идут на явную фальсификацию. Сядут все со временем. Кто в рашку не убежит.
30.12.2020 20:38 Ответить
Членограй идет дорогой Овоща. История не чему не учит идиотов.
30.12.2020 20:39 Ответить
Хтось здивований?
30.12.2020 20:42 Ответить
Уже давно никто
30.12.2020 20:47 Ответить
Так на фото два різних телефони - чорний і білий. Було б дивно, якби на двох різних телефонах одна і та ж переписка вигляділа ідентично.
Я розумію що Микитась - близька людина до нинішньої київської влади, але таке "відмазування" вже більше схоже на агонію.
30.12.2020 21:05 Ответить
сфальсифицировано нагло ,по зебильному
30.12.2020 21:22 Ответить
Свидетели святого микитася, не забывайте, что он не постеснялся и взул наших воинов на квартирах. Нормальные люди помогают армии, чем могут, а такое поведение , тем более во время войны, имеет однозначное название - мародерство. Конечно, адвокаты делают свою работу, но и нельзя обманываться, микитась и честный человек - понятия несовместимые
31.12.2020 07:11 Ответить
Уже и с методичками для зеботов совсем не заморачиваются.
31.12.2020 08:16 Ответить
Це дуже схоже на стиль Аваковськийх псів...
31.12.2020 09:47 Ответить
Драка упырей.
31.12.2020 11:19 Ответить
Микитась сидел и фальсифицировал...
31.12.2020 11:39 Ответить
 
 